07:57 31 мая

Трамп - мировым лидерам: Звоните мне на мобильный

Информационное агентство Associated Press сообщает о том, что президент США Дональд Трамп поделился с мировыми лидерами номером своего мобильного телефона. По информации AP, Трамп призвал коллег из других стран мира звонить ему именно на «мобильник». Первыми, получившими приглашение связываться через сотовый телефон, стали лидеры Мексики и Канады.

В американских СМИ, быстро подхватив это сообщения информационного агентства, заявили, что такой подход Трампа к контактам с зарубежными политиками «нарушает дипломатический протокол», а также «вызывает вопросы с точки зрения безопасности и режима секретности».

Трамп - мировым лидерам: Звоните мне на мобильный



Из американских СМИ стало известно, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо уже воспользовался возможностью и беседовал с Трампом не по телефону правительственной связи, а посредством личного мобильного телефона. Получил номер мобильного телефона Трампа и президент Франции Эммануэль Макрон, который в ответ тоже предоставил Трампу номер своего сотового во время встречи с американским президентом.

СМИ, которые в США контролируются Демпартией, пишут о том, что действия Трампа являются «подарком для хакеров и киберпреступников», которые теперь «могут получить доступ к линии сотовой связи американского президента и американским секретным данным».


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Комментарии 17

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 05:47
    Трамп - мировым лидерам: Звоните мне на мобильный
    когда хакеры номер обнародуют-пранкеры порезвятся... laughing
    андрей юрьевич
    1. Teberii Сегодня, 05:50
      Пущай номерок опубликуют на рыбалку весной приглашу.
      Teberii
      1. Чёрный Сегодня, 05:55
        Мдя...всё же что ни говори , а дурика конкретного ВВП президентом США нвзначил wassat
        Чёрный
    2. Uncle Lee Сегодня, 05:50
      Жаль, американский плохо знаю, а то бы обязательно позвонил ! lol
      Uncle Lee
      1. Чёрный Сегодня, 06:01
        Единственный из "мировых лидеров" кому Трамп номер мобльника не дал - Пецюндер, гауляйтер украины.....ибо опять начнёт в долг клянчить.. laughing
        Чёрный
      2. Ren Сегодня, 07:13
        Цитата: Uncle Lee
        Жаль, американский плохо знаю, а то бы обязательно позвонил !

        Представляете, какая же нелепица: во Франции - французский, в Китае - китайский, в Италии - итальянский, в России - русский... а в США - ни фига, почему-то, не американский... на американском, подавляющее большинство граждан не умеют не то что писать (письмена майя, ацтеков), но и разговаривать... wassat
        Ren
        1. Uncle Lee Сегодня, 07:19
          Англичане американцев плохо понимают, хотя вроде бы и говорят на английском.
          Я не мог понять японский английский, а на английском китайском разговаривал свободно. А американский тоже разбирал плохо. Вот такая дикция. hi
          Uncle Lee
    3. Комментарий был удален.
      1. андрей юрьевич Сегодня, 05:52
        Цитата: Uncle Lee
        Жаль, американский плохо знаю, а то бы обязательно позвонил !

        Цитата: Teberii
        Пущай номерок опубликуют на рыбалку осенью приглашу.

        вы тоже "мировые лидеры"? laughing
        андрей юрьевич
        1. Teberii Сегодня, 06:00
          Ваши пранкеры наверно тоже лидеры,напишите им свой номерок пущай и вас донимают.
          Teberii
          1. андрей юрьевич Сегодня, 06:14
            Цитата: Teberii
            Ваши пранкеры наверно тоже лидеры,напишите им свой номерок пущай и вас донимают.

            пранкеры это пранкеры...что с них взять...телефонные хулиганы.
            андрей юрьевич
        2. Uncle Lee Сегодня, 06:27
          Цитата: андрей юрьевич
          "мировые лидеры"

          В нашей палате других не держат ! wassat
          Uncle Lee
  2. Астарт Сегодня, 05:51
    "Дональд Трамп поделился с мировыми лидерами номером своего мобильного телефона."
    "что такой подход Трампа к контактам с зарубежными политиками «нарушает дипломатический протокол»"
    Трамп ломает официоз и играет по своим правилам, Ну в общем этого от него и ждали.
    Астарт
  3. 3vs Сегодня, 06:18
    Ну всё, Доня, держись, Лексус с Вованом идут к тебе! lol
    3vs
  4. Sergg Сегодня, 06:31
    Да ладно этот номер сотовой связи можно менять хоть каждый день. Трамп не обязан отвечать на сотовый телефон если есть нормальная защищенная связь. Так очередная тупая выходка Трампа.
    Sergg
  5. нивасандер Сегодня, 06:46
    "...если не дозвонились на мобилу скинте на пейджер"
    нивасандер
  6. Б.Т.В. Сегодня, 07:01
    Интересно: Диарея или запор у Трампа, " нарушат дипломатические протоколы и национальную безопасность США"?! Идиотизм какой- то.
    Б.Т.В.
  7. ваняватный Сегодня, 07:39
    а он забавный
    ваняватный
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