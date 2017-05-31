Трамп - мировым лидерам: Звоните мне на мобильный
Информационное агентство Associated Press сообщает о том, что президент США Дональд Трамп поделился с мировыми лидерами номером своего мобильного телефона. По информации AP, Трамп призвал коллег из других стран мира звонить ему именно на «мобильник». Первыми, получившими приглашение связываться через сотовый телефон, стали лидеры Мексики и Канады.
В американских СМИ, быстро подхватив это сообщения информационного агентства, заявили, что такой подход Трампа к контактам с зарубежными политиками «нарушает дипломатический протокол», а также «вызывает вопросы с точки зрения безопасности и режима секретности».
Из американских СМИ стало известно, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо уже воспользовался возможностью и беседовал с Трампом не по телефону правительственной связи, а посредством личного мобильного телефона. Получил номер мобильного телефона Трампа и президент Франции Эммануэль Макрон, который в ответ тоже предоставил Трампу номер своего сотового во время встречи с американским президентом.
СМИ, которые в США контролируются Демпартией, пишут о том, что действия Трампа являются «подарком для хакеров и киберпреступников», которые теперь «могут получить доступ к линии сотовой связи американского президента и американским секретным данным».
В американских СМИ, быстро подхватив это сообщения информационного агентства, заявили, что такой подход Трампа к контактам с зарубежными политиками «нарушает дипломатический протокол», а также «вызывает вопросы с точки зрения безопасности и режима секретности».
Из американских СМИ стало известно, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо уже воспользовался возможностью и беседовал с Трампом не по телефону правительственной связи, а посредством личного мобильного телефона. Получил номер мобильного телефона Трампа и президент Франции Эммануэль Макрон, который в ответ тоже предоставил Трампу номер своего сотового во время встречи с американским президентом.
СМИ, которые в США контролируются Демпартией, пишут о том, что действия Трампа являются «подарком для хакеров и киберпреступников», которые теперь «могут получить доступ к линии сотовой связи американского президента и американским секретным данным».
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