08:03 31 мая

США провели испытания противоракетной системы над Тихим океаном

Информационная служба Би-Би-Си передаёт сведения о том, что в США прошли испытания ракеты-перехватчика. Речь идёт о системе перехвата МБР, которые потенциально могут быть запущены в американском направлении. Фактически речь идёт о первых испытаниях системы после муссирования темы о так называемой северокорейской ядерной угрозе после прихода к власти Дональда Трампа.

США провели испытания противоракетной системы над Тихим океаном


Глава американского агентства по противоракетной обороне генерал Джим Сиринг заявил:
Наша противоракетная система имеет жизненно важное значение. И проведённые испытания демонстрируют способность США сдерживать реальные угрозы.



Отмечено, что пуск противоракеты производился с военной авиабазы в штате Калифорния. При этом ракета была направлена на перехват имитации МБР, двигавшейся со стороны Тихого океана. Цель была поражена в районе Маршалловых островов.

В предыдущий раз США испытывали ракеты-перехватчики около 3-х лет назад. До этого, с 2011 по 2014 годы, все испытания противоракет завершались неудачами. В общей же сложности, за последние 18 лет каждое второе испытание американского противоракетного щита завершалось фиаско, и противоракеты не могли поразить цели даже при условии того, что все их параметры, включая скорость, направление, точку пуска, были известны заранее.

Использованы фотографии: clubautocad.ru
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Комментарии 11

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  1. polev66 Сегодня, 06:11
    попробовали бы ЯРС сбить, когда он уже выпустил боеголовки и ложные цели, а потом бы рапортовали... если бы осталось кому )))) а по не маневрирующей баллистической цели и зениткой можно попасть при удаче, а не только управляемой ракетой
    polev66
    1. А Нас Рать Сегодня, 06:13
      Цитата: polev66
      попробовали бы ЯРС сбить...

      А откуда они его возъмут, Ярс то? wassat
      А Нас Рать
      1. тол100в Сегодня, 06:42
        Цитата: А Нас Рать
        А откуда они его возъмут, Ярс то?

        В последнее время они усиленно ЕГО выпрашивают!
        тол100в
      2. Туз Бубен Сегодня, 06:43
        Пусть попросят, пришлем с десяток всех образцов....
        Потом и отчитаются, кто выживет....
        Не дай Боже конечно...
        Туз Бубен
    2. saturn.mmm Сегодня, 06:48
      Цитата: polev66
      а по не маневрирующей баллистической цели и зениткой можно попасть при удаче, а не только управляемой ракетой

      А что зенитная не управляемая?
      saturn.mmm
    3. Комментарий был удален.
  2. капрал Сегодня, 06:17
    за последние 18 лет каждое второе испытание американского противоракетного щита завершалось фиаско

    Что будем делать, когда они выйдут на показатель 0,85 - 0,95 ?
    Нашим тоже стоит задуматься о концепции превентивных обезоруживающих ударов.
    капрал
    1. Titsen Сегодня, 06:32
      Цитата: капрал
      Что будем делать, когда они выйдут на показатель 0,85 - 0,95 ?


      Шеф! Все пропало, гипс снимают, клиент уезжает!!!!

      Что за паника среди диванных экспертов?

      Соревнования между средствами нападения и защиты будут всегда!

      И всегда средствам защиты нужен прорыв, чтобы догнать нападение или приблизиться вплотную!

      Прорыва нет, иначе бы трубили матрасики обтом на каждом углу.

      На лицо провокация для втягивания нас в гонку воорудений.

      Ну а вообще, нам в помощь только Статус...
      Titsen
      1. Monster_Fat Сегодня, 06:38
        Не-не-не: а где комменты про заранее установленный "маячок" на мишень? Ждем-с. wink
        Monster_Fat
        1. Туз Бубен Сегодня, 06:48
          Кто ж Вам военные тайны расглашать то будет ?
          За такое и в Гуантанамо угодить можно.
          Туз Бубен
        2. kirgiz58 Сегодня, 06:48
          Цитата: Monster_Fat
          а где комменты про заранее установленный "маячок" на мишень?

          Какой маячок!? Там стоял канадский маяк, от которого смог увернуться амер.з.кий линкор несколько ранее, но не смогла отвернуть ихина ракетапротиворакета. laughing
          kirgiz58
        3. Аскет Сегодня, 06:56
          маячок не маячок но американцы увеличивали к. ЭПР на мишени и проводили мероприятия для увеличения заметности в ИК-диапазоне/ т.с. КСП про наоборот\ для более точного наведения блока EKV на цель - тело в тело.
          Тут для них важен не сам факт успешного попадания а собственно сам алгоритм, поиск оптимальных методов перехвата на маршевом заатмосферном этапе полет ББ МБР
          Аскет
  3. NUR Сегодня, 07:22
    Это как игра в рулетку, попаду или нет, самое надежное противоракеты с ЯО сразу избавит от всех проблем.
    NUR
  4. ied9999 Сегодня, 07:53
    Сразу чувствуются комментарии специалистов laughing
    ied9999
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