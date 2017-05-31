США провели испытания противоракетной системы над Тихим океаном
Информационная служба Би-Би-Си передаёт сведения о том, что в США прошли испытания ракеты-перехватчика. Речь идёт о системе перехвата МБР, которые потенциально могут быть запущены в американском направлении. Фактически речь идёт о первых испытаниях системы после муссирования темы о так называемой северокорейской ядерной угрозе после прихода к власти Дональда Трампа.
Глава американского агентства по противоракетной обороне генерал Джим Сиринг заявил:
Отмечено, что пуск противоракеты производился с военной авиабазы в штате Калифорния. При этом ракета была направлена на перехват имитации МБР, двигавшейся со стороны Тихого океана. Цель была поражена в районе Маршалловых островов.
В предыдущий раз США испытывали ракеты-перехватчики около 3-х лет назад. До этого, с 2011 по 2014 годы, все испытания противоракет завершались неудачами. В общей же сложности, за последние 18 лет каждое второе испытание американского противоракетного щита завершалось фиаско, и противоракеты не могли поразить цели даже при условии того, что все их параметры, включая скорость, направление, точку пуска, были известны заранее.
Глава американского агентства по противоракетной обороне генерал Джим Сиринг заявил:
Наша противоракетная система имеет жизненно важное значение. И проведённые испытания демонстрируют способность США сдерживать реальные угрозы.
Отмечено, что пуск противоракеты производился с военной авиабазы в штате Калифорния. При этом ракета была направлена на перехват имитации МБР, двигавшейся со стороны Тихого океана. Цель была поражена в районе Маршалловых островов.
В предыдущий раз США испытывали ракеты-перехватчики около 3-х лет назад. До этого, с 2011 по 2014 годы, все испытания противоракет завершались неудачами. В общей же сложности, за последние 18 лет каждое второе испытание американского противоракетного щита завершалось фиаско, и противоракеты не могли поразить цели даже при условии того, что все их параметры, включая скорость, направление, точку пуска, были известны заранее.
Использованы фотографии: clubautocad.ru
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