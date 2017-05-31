На воду спущен очередной катер проекта 03160 "Раптор"
На Санкт-Петербургском судостроительном заводе «Пелла» накануне состоялась церемония спуска на воду очередного новейшего патрульного катера проекта 03160. Это катер проекта «Раптор». Катера, производство которых, пошло в серию, создаются по заказу ВМФ РФ для несения патрульной службы в морских зонах.
Основные отличие новейших российских патрульных катеров состоит в высокой маневренности и оснащённости более эффективными для своего класса вооружениями. Пресс-служба Западного военного округа сообщает о том, что после прохождения катером необходимых испытаний он войдёт в состав Балтийского флота ВМФ РФ.
Из материалов управления информации и пресс-службы главного оборонного ведомства :
Добавляется, что районом применения катеров "Раптор" являются: прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период с удалением от пункта базирования до 100 миль.
Из характеристик:
Наибольшая длина 16,9 метра, ширина 4,1 метра, осадка 0,9 метра, экипаж 3 человека. Катер развивает скорость до 50 узлов.
Броневая защита - бронепанели класса «Бр4» по пулестойкости. Иллюминаторы с пулестойким стеклом толщиной 39 мм. Вооружение - дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (ГОЭМ), калибр 14,5 мм; дальность обнаружения цели 3000 м; прицельная дальность стрельбы 2000 м; 2 пулемета 6П41 «Печенег» калибра 7,62 мм на вертлюжных установках.
Основные отличие новейших российских патрульных катеров состоит в высокой маневренности и оснащённости более эффективными для своего класса вооружениями. Пресс-служба Западного военного округа сообщает о том, что после прохождения катером необходимых испытаний он войдёт в состав Балтийского флота ВМФ РФ.
Из материалов управления информации и пресс-службы главного оборонного ведомства :
Катер проекта 03160 предназначен для выполнения в светлое и тёмное время суток следующих задач:
- доставка группы военнослужащих (морских пехотинцев) не менее 20 человек с обеспечением максимально возможной оперативности при погрузке группы на борт и высадки в назначенном месте.
несение патрульной службы в назначенных районах морских акваторий;
перехват и задержание малых целей.
участие в поисково-спасательных операциях в районах несения дежурства.
- доставка группы военнослужащих (морских пехотинцев) не менее 20 человек с обеспечением максимально возможной оперативности при погрузке группы на борт и высадки в назначенном месте.
несение патрульной службы в назначенных районах морских акваторий;
перехват и задержание малых целей.
участие в поисково-спасательных операциях в районах несения дежурства.
Добавляется, что районом применения катеров "Раптор" являются: прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период с удалением от пункта базирования до 100 миль.
Из характеристик:
Наибольшая длина 16,9 метра, ширина 4,1 метра, осадка 0,9 метра, экипаж 3 человека. Катер развивает скорость до 50 узлов.
Броневая защита - бронепанели класса «Бр4» по пулестойкости. Иллюминаторы с пулестойким стеклом толщиной 39 мм. Вооружение - дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (ГОЭМ), калибр 14,5 мм; дальность обнаружения цели 3000 м; прицельная дальность стрельбы 2000 м; 2 пулемета 6П41 «Печенег» калибра 7,62 мм на вертлюжных установках.
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