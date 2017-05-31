На воду спущен очередной катер проекта 03160 "Раптор"

Катер проекта 03160 предназначен для выполнения в светлое и тёмное время суток следующих задач:

- доставка группы военнослужащих (морских пехотинцев) не менее 20 человек с обеспечением максимально возможной оперативности при погрузке группы на борт и высадки в назначенном месте.



несение патрульной службы в назначенных районах морских акваторий;

перехват и задержание малых целей.

участие в поисково-спасательных операциях в районах несения дежурства.

На Санкт-Петербургском судостроительном заводе «Пелла» накануне состоялась церемония спуска на воду очередного новейшего патрульного катера проекта 03160. Это катер проекта «Раптор». Катера, производство которых, пошло в серию, создаются по заказу ВМФ РФ для несения патрульной службы в морских зонах.Основные отличие новейших российских патрульных катеров состоит в высокой маневренности и оснащённости более эффективными для своего класса вооружениями. Пресс-служба Западного военного округа сообщает о том, что после прохождения катером необходимых испытаний он войдёт в состав Балтийского флота ВМФ РФ.Из материалов управления информации и пресс-службы главного оборонного ведомства Добавляется, что районом применения катеров "Раптор" являются: прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период с удалением от пункта базирования до 100 миль.Из характеристик: