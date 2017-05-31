07:59 31 мая

На воду спущен очередной катер проекта 03160 "Раптор"

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На Санкт-Петербургском судостроительном заводе «Пелла» накануне состоялась церемония спуска на воду очередного новейшего патрульного катера проекта 03160. Это катер проекта «Раптор». Катера, производство которых, пошло в серию, создаются по заказу ВМФ РФ для несения патрульной службы в морских зонах.

На воду спущен очередной катер проекта 03160 "Раптор"


Основные отличие новейших российских патрульных катеров состоит в высокой маневренности и оснащённости более эффективными для своего класса вооружениями. Пресс-служба Западного военного округа сообщает о том, что после прохождения катером необходимых испытаний он войдёт в состав Балтийского флота ВМФ РФ.


Из материалов управления информации и пресс-службы главного оборонного ведомства :

Катер проекта 03160 предназначен для выполнения в светлое и тёмное время суток следующих задач:
- доставка группы военнослужащих (морских пехотинцев) не менее 20 человек с обеспечением максимально возможной оперативности при погрузке группы на борт и высадки в назначенном месте.

несение патрульной службы в назначенных районах морских акваторий;
перехват и задержание малых целей.
участие в поисково-спасательных операциях в районах несения дежурства.


Добавляется, что районом применения катеров "Раптор" являются: прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период с удалением от пункта базирования до 100 миль.

Из характеристик:

Наибольшая длина 16,9 метра, ширина 4,1 метра, осадка 0,9 метра, экипаж 3 человека. Катер развивает скорость до 50 узлов.
Броневая защита - бронепанели класса «Бр4» по пулестойкости. Иллюминаторы с пулестойким стеклом толщиной 39 мм. Вооружение - дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (ГОЭМ), калибр 14,5 мм; дальность обнаружения цели 3000 м; прицельная дальность стрельбы 2000 м; 2 пулемета 6П41 «Печенег» калибра 7,62 мм на вертлюжных установках.

Использованы фотографии: http:[email protected]
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 6
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  1. Чёрный Сегодня, 06:52 Новый
    Спустили на воду патрульный катер , а у прибалтов визг, что усе пропало, русские готовы напасть... laughing
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    Чёрный
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:02 Новый
      Обидно, что не авианосец. Вот тогда было бы визгу hi
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      Uncle Lee
    2. андрей юрьевич Сегодня, 07:03 Новый
      Цитата: Чёрный
      На воду спущен очередной катер проекта 03160 "Раптор"

      что будет,когда ещё одного "грачонка" спстят на воду !американцы своего «Джеральд Р. Форд»-сожгут от грусти...
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      андрей юрьевич
      1. Monster_Fat Сегодня, 07:47 Новый
        А вот и он-"Ассиметричный ответ"-на американский и английский авианосцы.... laughing lol love

        Кстати: на фото этот катер в Новороссийской бухте возле Морвокзала... wink
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        Monster_Fat
    3. Ингвар 72 Сегодня, 07:11 Новый
      Цитата: Чёрный
      а у прибалтов визг, что усе пропало, русские готовы напасть.

      Ну хорош уже волну поднимать - они не от катера визжат, а по программе сверху.
      А по катеру - достали уже своим
      очередного новейшего патрульного катера проекта 03160
      или
      отличие новейших российских патрульных катеров
      .
      Никакие они не новейшие, а аналоги шведского катера CombatBoat 90, здесь уже об этом писали. https://topwar.ru/32273-combatboat-90-po-russki-p
      atrulnyy-kater-raptor.html
      Спустили - молодцы, и все на этом. Хотя для обывателей это новость. request
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      Ингвар 72
  2. mitrich Сегодня, 07:16 Новый
    Знатное событие! Радостная статья, о том, что катер с экипажем в три человека на воду спустили. Скоро спуск яла будем чествовать. request
    ПыСы: Как в анекдота:"Эдак скоро до мышей дое..ёмся.
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    mitrich
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