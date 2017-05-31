Следующее "блюдо" для НАТО - Македония
Очередным Балканским государством, которое целенаправленно втягивают в Североатлантической альянс вслед за Черногорией, становится Македония. Новое македонское правительство заявляет о том, что приоритетной задачей для Скопье является евроатлантическая интеграция, а также интеграция в ЕС.
Deutsche Welle сообщает о том, что новый глава македонского кабинета министра Зоран Заев накануне представил концепцию правительства, заявив, что вступление Македонии в НАТО – одна из первостепенных задач для него и его коллег.
Известно о том, что в новое македонское правительство вошёл такой человек как бывший спортсмен (футболист) Драган Тевдовский.
Тевдовскому поручено заниматься борьбой с коррупцией. МИД Македонии возглавит Никола Димитров, которому глава кабмина поручил «проработать вопрос названия «Македония» с соседней Грецией». Напомним, что в правительстве Греции ранее заявили, что у официального Скопье не существует никаких прав на то, чтобы называть страну Македонией.
Обращает на себя внимание тот факт, что коалиция Зорана Заева в парламенте – одна из самых шатких за последнее время. В неё входят 62 депутата из 120. Известно о том, что в новом правительстве Македонии каждый третий министр – этнический албанец. Это вызвало недоумение среди большей части населения, мнением которого в последнее время в государствах, стремящихся к «западной демократии», не особенно интересуются.
Не интересовались мнением народа, как выясняется, и в стране с большой демократической историей. Речь о Нидерландах, власти которой, наплевав на итоги референдума, ратифицировали соглашение об ассоциации с Украиной. Напомним, что в ходе референдума в Нидерландах большинство подданных королевства проголосовали против ассоциации с «незалежной». Их мнение, как теперь выясняется, попросту проигнорировали.
Deutsche Welle сообщает о том, что новый глава македонского кабинета министра Зоран Заев накануне представил концепцию правительства, заявив, что вступление Македонии в НАТО – одна из первостепенных задач для него и его коллег.
Известно о том, что в новое македонское правительство вошёл такой человек как бывший спортсмен (футболист) Драган Тевдовский.
Тевдовскому поручено заниматься борьбой с коррупцией. МИД Македонии возглавит Никола Димитров, которому глава кабмина поручил «проработать вопрос названия «Македония» с соседней Грецией». Напомним, что в правительстве Греции ранее заявили, что у официального Скопье не существует никаких прав на то, чтобы называть страну Македонией.
Обращает на себя внимание тот факт, что коалиция Зорана Заева в парламенте – одна из самых шатких за последнее время. В неё входят 62 депутата из 120. Известно о том, что в новом правительстве Македонии каждый третий министр – этнический албанец. Это вызвало недоумение среди большей части населения, мнением которого в последнее время в государствах, стремящихся к «западной демократии», не особенно интересуются.
Не интересовались мнением народа, как выясняется, и в стране с большой демократической историей. Речь о Нидерландах, власти которой, наплевав на итоги референдума, ратифицировали соглашение об ассоциации с Украиной. Напомним, что в ходе референдума в Нидерландах большинство подданных королевства проголосовали против ассоциации с «незалежной». Их мнение, как теперь выясняется, попросту проигнорировали.
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