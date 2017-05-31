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Следующее "блюдо" для НАТО - Македония

Очередным Балканским государством, которое целенаправленно втягивают в Североатлантической альянс вслед за Черногорией, становится Македония. Новое македонское правительство заявляет о том, что приоритетной задачей для Скопье является евроатлантическая интеграция, а также интеграция в ЕС.

Deutsche Welle сообщает о том, что новый глава македонского кабинета министра Зоран Заев накануне представил концепцию правительства, заявив, что вступление Македонии в НАТО – одна из первостепенных задач для него и его коллег.

Следующее "блюдо" для НАТО - Македония



Известно о том, что в новое македонское правительство вошёл такой человек как бывший спортсмен (футболист) Драган Тевдовский.
Тевдовскому поручено заниматься борьбой с коррупцией. МИД Македонии возглавит Никола Димитров, которому глава кабмина поручил «проработать вопрос названия «Македония» с соседней Грецией». Напомним, что в правительстве Греции ранее заявили, что у официального Скопье не существует никаких прав на то, чтобы называть страну Македонией.

Обращает на себя внимание тот факт, что коалиция Зорана Заева в парламенте – одна из самых шатких за последнее время. В неё входят 62 депутата из 120. Известно о том, что в новом правительстве Македонии каждый третий министр – этнический албанец. Это вызвало недоумение среди большей части населения, мнением которого в последнее время в государствах, стремящихся к «западной демократии», не особенно интересуются.

Не интересовались мнением народа, как выясняется, и в стране с большой демократической историей. Речь о Нидерландах, власти которой, наплевав на итоги референдума, ратифицировали соглашение об ассоциации с Украиной. Напомним, что в ходе референдума в Нидерландах большинство подданных королевства проголосовали против ассоциации с «незалежной». Их мнение, как теперь выясняется, попросту проигнорировали.
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Комментарии 10
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  1. Чёрный
    Чёрный     Сегодня, 06:54
    Ну всё, завтра там найдут руских шпионов, тех что мешают свободному выбору
    1. андрей юрьевич
      андрей юрьевич     Сегодня, 07:01
      Зорану Заеву,не терпится получить от Трампа подзатыльник или пинок под *опу,чтоб не путался под ногами...
      1. Azim77
        Azim77     Сегодня, 07:27
        Главный вопрос - есть ли деньги для вступления в клуб. Те самые 2%
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee     Сегодня, 07:13
    интеграция в ЕС.
    Некоторые страны выходят из ЕС, а эти шмакодявки рвутся в Нато и в ЕС !
  3. Мар.Тира
    Мар.Тира     Сегодня, 07:18
    Так будет продолжаться до тех пор,пока Россия не станет привлекательней,в плане политического строя,и экономики.С такой политикой как сейчас,и до гражданского неповиновения не далеко.Каждый день новые сюрпризы от власть при держащих. Минэкономразвития заложило нулевой рост пенсий в ближайшие 20 лет.https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1
    %81%D1%82%D0%B8/1012756/nie_radost_minekonomrazvi
    tiia_zalozhilo_nulievoi_rost_piensii_v_blizhaishi
    ie_20_liet Даже не смотря на историческую,и этническую близость к нам,"зелёные фантики,и обещание манны небесной,перекупленной элите этих стран,делает своё подленькое дело.Кремль,и приближённые олигархи говорят своя рубаха ближе к телу,только по каким критериям они прощают долги одним странам до сих пор,а другим вообще не дают даже кредитов,для меня загадка.
  4. ваняватный
    ваняватный     Сегодня, 07:18
    а можно сказать то , что думаю про албанцев , или это будет нарушением сразу нескольких пунктов правил и вообще попадать под уголовную статью?
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee     Сегодня, 07:22
      Цитата: ваняватный
      что думаю про албанцев

      Мой капитан нерадивых и неисполнительных называл этой нацией !
  5. _anatoly
    _anatoly     Сегодня, 07:32
    НАТО - новый способ мировой экспансии. Красиво, что сказать.
    Пора бы уже нашим что то с этим начинать делать.
  6. Altona
    Altona     Сегодня, 07:37
    Цитата: Мар.Тира
    Так будет продолжаться до тех пор,пока Россия не станет привлекательней,в плане политического строя,и экономики.

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    Россия в принципе сейчас такая же обычная буржуазная страна как Польша, Чехословакия и так далее. Как люди узнают, что мы привлекательнее? Даже если мы станем вообще мегапривлекательные. Медийная машина пропаганды Запада в разы мощнее пока. Она из вас нарисует "кроваво-сталинскую мясорубку", "путинскую орду", "лагерный рай", всё что хотите, хотя это не будет являться правдой. В России кстати даже сейчас можно найти работу в крупных городах в отличие от некоторых стран Европы, жить то можно. Даже в моем не процветающем городе растут коттеджи как грибы и покупаются новые машины-Лады Весты, рено Сандеры, рено Дастеры, мазды 3, митсубиси лансер и более дорогие.В общем то уровень жизни весьма высокий, не у всех в Европе есть такой.Хотя я тоже активно не приветствую социальную политику нынешней власти.
    1. karish
      karish     Сегодня, 07:39
      Цитата: Altona
      В общем то уровень жизни весьма высокий, не у всех в Европе есть такой.

      Были в Европе ?
      Где ? wink