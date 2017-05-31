07:56 31 мая

Новые аэрофинишеры для ТАКР "Адмирал Кузнецов"

Как сообщает интернет-портал « ВПК », ВМФ РФ намерен внести корректировки в программу ремонта с модернизацией авианесущего крейсера « Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов », желая установить новые корабельные аэрофинишеры, что не предусмотрено принятыми планами.

Новые образцы предполагается разработать в рамках опытно-конструкторской работы «Разгон-ВМФ». В качестве приоритетного исполнителя военные рассматривают кооперацию во главе с АО «ЦНТУ «Динамика». При этом эксперты полагают, что данная компания не имеет необходимой компетенции и опыта проектирования корабельных авиационных средств. Против указанного выбора выступают разработчики и производитель существующего корабельного аэрофинишера С2Н – руководство и специалисты Невского ПКБ, НИИ судового машиностроения и петербургского Пролетарского завода. Последний в марте передал аэрофинишер № 1 для авианосца «Викрант» ВМС Индии.




Единственная производственная площадка для изготовления аэрофинишеров располагается на Пролетарском заводе, имеющем многолетний опыт по выпуску изделий данного типа. Тормозные устройства предприятия функционируют на полигоне для летчиков палубной авиации НИТКА в Саках (Крым), ТАВКР «Адмирал Кузнецов», авианесущем крейсере «Викрамадитья» и тренировочном комплексе на авиабазе Ханса ВМС Индии.

Так называемый перспективный корабельный аэрофинишер пока не существует в природе. Нет даже полигонного образца. Его разработка «Динамикой» с нуля при отсутствии соответствующих компетенций может привести к большим расходам и потребует длительного времени на проведение полигонных испытаний. Кто-то не хочет, чтобы палубники как можно скорее возобновили полеты с авианосца.

– полагает один из анонимных экспертов.



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Комментарии 5

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 07:24
    что не предусмотрено принятыми планами.
    пока не лопнули... recourse
    андрей юрьевич
    1. oleg-gr Сегодня, 07:36
      Кто то в ВМФ продвигает "своих" на освоение бюджетных денег? Желание "подзаработать" не уничтожить никогда.
      oleg-gr
  2. mitrich Сегодня, 07:33
    Два про.раных самолёта так и не привели к выработке единого мнения, что надо ставить?
    Ну уж, наверное, не то .овно что стоит сейчас.
    mitrich
  3. NUR Сегодня, 07:41
    Так и последний ТАРК добьют до списания.
    NUR
  4. Vita VKO Сегодня, 07:49
    Взлет и посадка на авианосец сейчас находится на пределе человеческих возможностей, летчик просто обязан быть асом. Кроме того, возникает куча ограничений с погодными условиями боевого применения авиации. Как показала Сирия террористы очень эффективно используют погодные условия в своих целях. Поэтому единственный вариант развития это полная автоматизация процесса взлет/посадка и переход к беспилотной ударной авиации на авианосцах.
    Vita VKO
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