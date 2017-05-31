Борьба за постройку пяти корветов для ВМС Германии
Согласно информации блога bmpd , интернет-портал defenseworld сообщил о том, что германская судостроительная компания German Naval Yards Holdings требует от военного ведомства ФРГ проведения открытого тендера на постройку пяти дополнительных корветов проекта К130 для ВМС страны.
Данная компания является новым игроком на местном рынке военно-морских вооружений. Её амбиции поддержал федеральный антимонопольный орган. Последний настаивает на отмене контракта стоимостью около 2 млрд евро, заключенного минобороны на внеконкурсной основе с объединением Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS).
German Naval Yards Holdings является частью группы Nobiskrug GmbH, которая входит в международный финансово-промышленный холдинг Privinvest, контролируемй семьей ливанского маронитского бизнесмена Искандера Сафа. Основой German Naval Yards Holdings является кильская верфь German Naval Yards Kiel, выкупленная Privinvest в 2014 году как ADMK у эмиратских инвесторов. Данное предприятие представляет собой бывшую коммерческую верфь Werk Gaarden компании Howaldtswerke-Deutsche Werft (верфь ведет свою историю с 1867 года сперва как Kaiserliche Werft Kiel, затем как Deutsche Werke Kiel AG). В 2013-2017 годах German Naval Yards Holdings на данной верфи по подряду объединения TKMS успешно осуществила постройку двух фрегатов проекта МЕКО А200 АN для ВМС Алжира, и сейчас жаждет новых заказов.
Данная компания является новым игроком на местном рынке военно-морских вооружений. Её амбиции поддержал федеральный антимонопольный орган. Последний настаивает на отмене контракта стоимостью около 2 млрд евро, заключенного минобороны на внеконкурсной основе с объединением Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS).
German Naval Yards Holdings является частью группы Nobiskrug GmbH, которая входит в международный финансово-промышленный холдинг Privinvest, контролируемй семьей ливанского маронитского бизнесмена Искандера Сафа. Основой German Naval Yards Holdings является кильская верфь German Naval Yards Kiel, выкупленная Privinvest в 2014 году как ADMK у эмиратских инвесторов. Данное предприятие представляет собой бывшую коммерческую верфь Werk Gaarden компании Howaldtswerke-Deutsche Werft (верфь ведет свою историю с 1867 года сперва как Kaiserliche Werft Kiel, затем как Deutsche Werke Kiel AG). В 2013-2017 годах German Naval Yards Holdings на данной верфи по подряду объединения TKMS успешно осуществила постройку двух фрегатов проекта МЕКО А200 АN для ВМС Алжира, и сейчас жаждет новых заказов.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти