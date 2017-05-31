11:02 31 мая

В Италии списаны два корвета класса "Минерва"

Согласно информации интернет-портала flot.com , ресурс Navaltoday сообщил о состоявшейся на военно-морской базе в Огасте церемонии вывода из эксплуатации двух корветов ВМС Италии.

Боевой состав покинули корабли Fenice и Sfinge класса "Минерва", которые предполагается утилизировать. Первые четыре корвета серии были реализованы Береговой охране Бангладеш. В связи с этим на вооружении итальянского флота остались только два корабля данного типа – Driade и Chimera.

В Италии списаны два корвета класса "Минерва"

Sfinge



Планируется, что «Минервы» будут заменены новыми многоцелевыми кораблями PPA (Pattugliatore Polivalente d'Altura) в рамках долгосрочной программы восстановления итальянского флота. Головной фрегат серии был заложен в начале мая, его передача предполагается в 2021 году, крайнего корабля – в 2026 году.

Согласно оценкам командования, ВМС Италии, избавляющиеся от устаревших кораблей, в ближайшее десятилетие сократятся на 65%.


Fenice


Основные ТТХ корвета типа Minerva:

Длина: максимальная 86,6 м, по ватерлинии 80 м
Ширина: 10,5 м
Осадка: 3,16 м, с антенной подкильной ГАС 4,8 м
Водоизмещение: стандартное 1029 т, полное 1285 т
ЭУ: двухвальная дизельная, два дизеля Wartsila NSD BM230-20DVM, общей мощностью 11000 л.с.
Скорость: 25 узлов
Дальность плавания: 3500 миль на скорости 18 узлов
Вооружение: 76-мм артустановка OTO Melara SuperRapid, F555-F558: одна восьмизарядная ПУ ЗРК Albatros - боезапас 8 ЗУР Aspide, 2 x 3 324-мм торпедных аппарата B-515 - торпеды Mk 46 Mod. 5
РЛС: навигационная РЛС SMA SPN-728(V)2, РЛС обнаружения целей AMS SPS-774, РЛС управления огнем AMS SPG-76
ГАС: подкильная ГАС Raytheon-Elsag DE1167
Радиоэлектронное вооружение: станция РЭБ и радиотехнической разведки AMS SLQ-747, 2 ПУ пассивных помех Type 207/E, буксируемая торпедная ловушка SLQ-25 Nixie, оптическая система управления артогнем Elsag NA-18L Pegaso
Экипаж: 113 человек (7 офицеров)

Серия:
F551 Minerva 1987
F552 Urania 1987
F553 Danaide 1988
F554 Sfinge 1988
F555 Driade 1991
F556 Chimera 1991
F557 Fenice 1990
F558 Sibilla 1991


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Комментарии 24

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  1. рич Сегодня, 08:31
    Украина бы с удовольствием приобрела "Минервы"
    рич
    1. cniza Сегодня, 08:32
      В Киеве будет траур , как "партнеры" про них не вспомнили.
      cniza
      1. bulvas Сегодня, 08:34
        Цитата: рич
        Украина бы с удовольствием приобрела "Минервы"


        Если в подарок - то да

        Покупать им гордость не позволяет, они же за всю Европу перед агрессором стоят
        bulvas
      2. bouncyhunter Сегодня, 08:36
        Витя , Дима - привет ! hi Учитывая что в статье ни слова о дальнейшей судьбе этих кораблей - Петруччо наберёт полные баулы горилки и рванёт "коммерцию двигать" , а то опять какой-нибудь Вьетнам всё на халяву получит . А "халява" - исконная привилегия протоукров ! lol
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 08:40
          Доброго времени hi Вьетнам побрезгует , а скакунам самое то , но похоже Италия попросила бабок.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:43
            Поросёнке придётся долго рассказывать о том , как "ахрессор" обложил самостийных с моря и клянчить в кредит ...
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 08:48
              Не дадут , потому как Украина их будет сразу продавать , выдавая за свои новые корабли. lol
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 08:49
                От же ты зрадник - весь хитромудрый план подъёма укроэкономики (читай - распила) одним коментом сдал ! laughing
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 08:57
                  Не , я переможник и не только по имени , а хохолов сдал им не я , в Италии живет не малая диаспора скакунов , это они подсуетились.
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:00
                    Ну , тогда звыняй за беспочвенное обвинение . feel
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 09:08
                      Да я бы хотел бы , но разве за ними успеешь , они "чемпионы по закладам и доносам на ближнего".
                      cniza
                      1. bouncyhunter Сегодня, 09:13
                        Надпись на входной двери СБУ : "Стучите !" . wassat
                        bouncyhunter
      3. Чёрный Сегодня, 08:37
        Надеюсь великие у.к.р.ы уже подсуетились laughing .....а то море вырыли, а ходят по нему другие...поиздержались не рабы во время революции гидности laughing
        Чёрный
        1. НасРать Сегодня, 09:03
          В статье ни слова об Украине, но комрады развили тему.....и все теперь пишут об Украине, хотя новость об Италии... laughing
          НасРать
    2. Partyzan Сегодня, 08:33
      Не не будет брать, а то опять боевые водолазы италии затопят laughing
      Partyzan
    3. ded100 Сегодня, 08:37
      Приобрела это врядли а вот на халяву это да! wassat
      ded100
    4. Владимирец Сегодня, 08:38
      Цитата: рич
      Украина бы с удовольствием приобрела "Минервы"

      Слово "приобрела" как то режет глаз в новостях про Украину. what
      Владимирец
    5. Alexey RA Сегодня, 10:11
      Цитата: рич
      Украина бы с удовольствием приобрела "Минервы"

      "Украина" и "приобрела" - это фантастика. smile
      Alexey RA
  2. ИмПерц Сегодня, 08:32
    Могут продать на Украину. А то "Гетьман Сагайдачный" долго ещё будет восстанавливаться после ремонта.
    А то Порошенко принял Украину страной, которая выкопала Черное море, а оставит страной, которая не может убрать мусор во Львове и отремонтировать свой флагман laughing
    ИмПерц
    1. cniza Сегодня, 08:34
      Цитата: ИмПерц
      Могут продать на Украину. А то "Гетьман Сагайдачный" долго ещё будет восстанавливаться после ремонта.


      Слово продать для скакунов оскорбительное , лучше подарить самовывозом.
      cniza
  3. Farid05 Сегодня, 09:01
    продадут в третий мир.
    Farid05
  4. cniza Сегодня, 09:20
    bouncyhunter,
    Цитата: bouncyhunter
    Надпись на входной двери СБУ : "Стучите !" . wassat


    "А не будете стучать мы вас посадим" , а корабли им все равно не достанутся.
    cniza
  5. Großer Feldherr Сегодня, 10:07
    Вооот, и итальянцы к многоцелевым кораблям потянулись. То, что произошло с танками (господство ОБТ) теперь начинается и на море. Пора и России уже определиться с конкретным проектом и начать строить одну, крупную серию.
    Großer Feldherr
    1. Alexey RA Сегодня, 10:21
      Цитата: Großer Feldherr
      Вооот, и итальянцы к многоцелевым кораблям потянулись. То, что произошло с танками (господство ОБТ) теперь начинается и на море.

      Это всё от бедности. Раньше, когда был жив СССР, страны НАТО могли позволить себе строить нормальные специализированные корабли (в рамках "разделения труда в НАТО") - "советская военная угроза" здорово помогала наполнить военный бюджет. А теперь такого противника нет - вот и приходится "по одёжке протягивать ножки".
      Или же можно обманывать парламентариев. В Италии как раз недавно скандал был - когда выяснилось, что флотские под видом ДВКД для "гуманитарных операций" протащили через парламент полноценный УДК с F-35, а под видом тех самых упоминаемых в статье "патрульно-гуманитарных" PPA - "заготовки" под фрегаты УРО. laughing
      Официальные документы, представленные в то время правительством (смотреть постановление правительства и связанное с ним Парламентское досье) говорили, среди прочего, о "многоцелевом десантном корабле" (LHD) для задач обороны и гуманитарных операций" ( " поддержка Департамента гражданской защиты в операциях по ликвидации последствий стихийных бедствий или в эвакуационных операциях / операции по оказанию гуманитарной помощи / ликвидации последствий стихийных бедствий / поиску и спасению на море ") стоимостью 844 млн евро и шести "многоцелевых морских патрульных судах" (PPA) для морского наблюдения " (" контроль миграционных потоков, спасение на море, охрана окружающей среды ") средней стоимостью 437 млн. Не публиковались технические данные о длине, или водоизмещении, но неофициальная информация гласила о 180/190 метровом 20 тыс. тонном десантном корабле и 120 метровых 4500 тонных патрульных кораблях.
      Десантный корабль для "гуманитарных миссий" превратился в гигантский авианосец для истребителей F-35B длинной 245 метров и водоизмещением 33 тысячи тонн с 230 метровой полётной палубой и запасами авиатоплива в 2 миллиона литров (примечание - ~1600 тонн). Выяснилось что "эволюция ДВКД "Сан-Джорджио", "Сан-Марко" и "Сан-Джусто", как об этом было сказано в Парламенте (длина 133 метров, водоизмещение 8 тысяч тонн), или замена вертолётоносца "Джузеппе Гарибальди" (180 метров, 14 тысяч тонн), а по сути новый авианосец "Триест" - это имя, которое циркулирует - станет крупнее флагмана итальянского флота, авианосца "Кавур" (244 метров, 27 тысяч тонн, полётная палуба 220 метров и запасы авиатоплива 1,5 миллиона литров (примечание - 1200 тонн)).
      Между тем, информация просочившаяся от кораблестроителей и военных, раскрыла правду о том что даже безобидные гуманитарные патрульные корабли выросли в числе (от 6 до 7 единиц) и размерах (со 120 до 143 метров в длину, от 4500 до 6200 тонн по водоизмещению) превратившись во фрегаты УРО первой линии, почти соответствующие десяти новым фрегатам FREMM (144 метров, 6900 тонн) даже по цене, которая выросла с 437 млн ​​до 560 млн евро (как можно сделать выводы из пресс-релизов Fincantieri в мае, июле и ноябре 2015 г.). Короче говоря, превратились в достойных наследников двух эсминцев УРО типа "Дюран де ла Пенне" (140 метров и 5400 тонн), но, конечно, чрезмерны, для того чтобы заменить патрульный корабль "Кассиопея" (81 метр, 1500 тонн) и четыре корвета типа "Минерва" (87 метров, 1285 тонн).
      © bmpd
      Alexey RA
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