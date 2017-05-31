В Италии списаны два корвета класса "Минерва"
Согласно информации интернет-портала flot.com , ресурс Navaltoday сообщил о состоявшейся на военно-морской базе в Огасте церемонии вывода из эксплуатации двух корветов ВМС Италии.
Боевой состав покинули корабли Fenice и Sfinge класса "Минерва", которые предполагается утилизировать. Первые четыре корвета серии были реализованы Береговой охране Бангладеш. В связи с этим на вооружении итальянского флота остались только два корабля данного типа – Driade и Chimera.
Планируется, что «Минервы» будут заменены новыми многоцелевыми кораблями PPA (Pattugliatore Polivalente d'Altura) в рамках долгосрочной программы восстановления итальянского флота. Головной фрегат серии был заложен в начале мая, его передача предполагается в 2021 году, крайнего корабля – в 2026 году.
Согласно оценкам командования, ВМС Италии, избавляющиеся от устаревших кораблей, в ближайшее десятилетие сократятся на 65%.
Основные ТТХ корвета типа Minerva:
Длина: максимальная 86,6 м, по ватерлинии 80 м
Ширина: 10,5 м
Осадка: 3,16 м, с антенной подкильной ГАС 4,8 м
Водоизмещение: стандартное 1029 т, полное 1285 т
ЭУ: двухвальная дизельная, два дизеля Wartsila NSD BM230-20DVM, общей мощностью 11000 л.с.
Скорость: 25 узлов
Дальность плавания: 3500 миль на скорости 18 узлов
Вооружение: 76-мм артустановка OTO Melara SuperRapid, F555-F558: одна восьмизарядная ПУ ЗРК Albatros - боезапас 8 ЗУР Aspide, 2 x 3 324-мм торпедных аппарата B-515 - торпеды Mk 46 Mod. 5
РЛС: навигационная РЛС SMA SPN-728(V)2, РЛС обнаружения целей AMS SPS-774, РЛС управления огнем AMS SPG-76
ГАС: подкильная ГАС Raytheon-Elsag DE1167
Радиоэлектронное вооружение: станция РЭБ и радиотехнической разведки AMS SLQ-747, 2 ПУ пассивных помех Type 207/E, буксируемая торпедная ловушка SLQ-25 Nixie, оптическая система управления артогнем Elsag NA-18L Pegaso
Экипаж: 113 человек (7 офицеров)
Серия:
F551 Minerva 1987
F552 Urania 1987
F553 Danaide 1988
F554 Sfinge 1988
F555 Driade 1991
F556 Chimera 1991
F557 Fenice 1990
F558 Sibilla 1991
Боевой состав покинули корабли Fenice и Sfinge класса "Минерва", которые предполагается утилизировать. Первые четыре корвета серии были реализованы Береговой охране Бангладеш. В связи с этим на вооружении итальянского флота остались только два корабля данного типа – Driade и Chimera.
Sfinge
Планируется, что «Минервы» будут заменены новыми многоцелевыми кораблями PPA (Pattugliatore Polivalente d'Altura) в рамках долгосрочной программы восстановления итальянского флота. Головной фрегат серии был заложен в начале мая, его передача предполагается в 2021 году, крайнего корабля – в 2026 году.
Согласно оценкам командования, ВМС Италии, избавляющиеся от устаревших кораблей, в ближайшее десятилетие сократятся на 65%.
Fenice
Основные ТТХ корвета типа Minerva:
Длина: максимальная 86,6 м, по ватерлинии 80 м
Ширина: 10,5 м
Осадка: 3,16 м, с антенной подкильной ГАС 4,8 м
Водоизмещение: стандартное 1029 т, полное 1285 т
ЭУ: двухвальная дизельная, два дизеля Wartsila NSD BM230-20DVM, общей мощностью 11000 л.с.
Скорость: 25 узлов
Дальность плавания: 3500 миль на скорости 18 узлов
Вооружение: 76-мм артустановка OTO Melara SuperRapid, F555-F558: одна восьмизарядная ПУ ЗРК Albatros - боезапас 8 ЗУР Aspide, 2 x 3 324-мм торпедных аппарата B-515 - торпеды Mk 46 Mod. 5
РЛС: навигационная РЛС SMA SPN-728(V)2, РЛС обнаружения целей AMS SPS-774, РЛС управления огнем AMS SPG-76
ГАС: подкильная ГАС Raytheon-Elsag DE1167
Радиоэлектронное вооружение: станция РЭБ и радиотехнической разведки AMS SLQ-747, 2 ПУ пассивных помех Type 207/E, буксируемая торпедная ловушка SLQ-25 Nixie, оптическая система управления артогнем Elsag NA-18L Pegaso
Экипаж: 113 человек (7 офицеров)
Серия:
F551 Minerva 1987
F552 Urania 1987
F553 Danaide 1988
F554 Sfinge 1988
F555 Driade 1991
F556 Chimera 1991
F557 Fenice 1990
F558 Sibilla 1991
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти