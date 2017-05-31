ООН: около ста мирных жителей стали жертвами авиаударов западной коалиции в Сирии

Примерно сто человек, в том числе дети и женщины, стали жертвами авиаударов, которые наносились по позициям ИГИЛ, в частности в провинциях Эр-Ракка и Дайр-эз-Заур,

Около ста гражданских лиц, в том числе женщины и дети, погибли в Сирии при авиаударах, наносимых западной коалицией по позициям группировки ИГ (запрещена в РФ), передает Интерфакс заявление координатора чрезвычайной помощи ООН Стивена О`Брайена.сказал О`Брайен на заседании СБ ООН.Он отметил, что «по сообщениям, уровень насилия в некоторых районах страны значительно снизился», однако сирийский конфликт «по-прежнему тяжелейшим образом сказывается на жизни мирного населения».По словам О`Брайена, «миллионы мирных сирийцев находятся на линии огня, живут в условиях нищеты и испытывают немыслимые психологические страдания».Представитель ООН напомнил, что «в Астане был сделан многообещающий шаг: заключен меморандум между тремя странами-гарантами – Ираном, Россией и Турцией – о создании четырех зон деэскалации». Он подчеркнул, что этот меморандум должен привести к «снижению масштабов насилия и обеспечить гуманитарный доступ к нуждающимся сирийцам».