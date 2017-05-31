11:02 31 мая

ООН: около ста мирных жителей стали жертвами авиаударов западной коалиции в Сирии

Около ста гражданских лиц, в том числе женщины и дети, погибли в Сирии при авиаударах, наносимых западной коалицией по позициям группировки ИГ (запрещена в РФ), передает Интерфакс заявление координатора чрезвычайной помощи ООН Стивена О`Брайена.

ООН: около ста мирных жителей стали жертвами авиаударов западной коалиции в Сирии


Примерно сто человек, в том числе дети и женщины, стали жертвами авиаударов, которые наносились по позициям ИГИЛ, в частности в провинциях Эр-Ракка и Дайр-эз-Заур,
сказал О`Брайен на заседании СБ ООН.


Он отметил, что «по сообщениям, уровень насилия в некоторых районах страны значительно снизился», однако сирийский конфликт «по-прежнему тяжелейшим образом сказывается на жизни мирного населения».

По словам О`Брайена, «миллионы мирных сирийцев находятся на линии огня, живут в условиях нищеты и испытывают немыслимые психологические страдания».

Представитель ООН напомнил, что «в Астане был сделан многообещающий шаг: заключен меморандум между тремя странами-гарантами – Ираном, Россией и Турцией – о создании четырех зон деэскалации». Он подчеркнул, что этот меморандум должен привести к «снижению масштабов насилия и обеспечить гуманитарный доступ к нуждающимся сирийцам».

Использованы фотографии: http://warfiles.ru
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Комментарии 19

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  1. Чёрный Сегодня, 09:10
    Около ста гражданских лиц, в том числе женщины и дети, погибли в Сирии при авиаударах, наносимых западной коалицией по позициям группировки ИГ (запрещена в РФ), передает Интерфакс заявление координатора чрезвычайной помощи ООН Стивена О`Брайена.

    В гостиницах ему теперь лучше не останавливаться smile ...особенно , если там горничными афроамериканки работают( ну или афроевропейки)
    Чёрный
    1. Астарт Сегодня, 09:14
      Около ста, Это сказало полностью, тотально проамериканское-западное ООН. И сколько нулей к 100 надо прибавить, что бы узнать реальную цифру
      Астарт
      1. Zoldat_A Сегодня, 09:51
        Цитата: Астарт
        Около ста, Это сказало полностью, тотально проамериканское-западное ООН. И сколько нулей к 100 надо прибавить, что бы узнать реальную цифру

        А всем пилювать слюнями на то, сколько там реально... Так.... Как говорил Иосиф Виссарионыч (ОНИ, правда, этого не знают) "лес рубят - щепки летят"..
        Только неграм-арабам, которым Америка таким макаром несёт свою "демократию" счастья вряд ли это прибавит. Как были деб.илоидами со времён "Огненного шторма" Дрездена, продолжили традицию в Сонгми, так и остались тупыми жестокими уб.людками.....
        Zoldat_A
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:57
          Алексей , моё почтение ! hi
          Цитата: Zoldat_A
          Как были деб.илоидами со времён "Огненного шторма" Дрездена, продолжили традицию в Сонгми, так и остались тупыми жестокими уб.людками...

          Добавлю : и меняться не собираются , "дерьмократизаторы" , тля ! am
          bouncyhunter
          1. Zoldat_A Сегодня, 10:15
            Цитата: bouncyhunter
            и меняться не собираются , "дерьмократизаторы" , тля !

            А дальше, Павел, нецензурно... Не дадим модераторам шанса? Хотя если бы они на часок пошли пиваса попить - я сказал всё, что думаю и знаю об Америке в нормальных русских, преимущественно нецензурных,словах... Вспоминается командир подлодки из "72 метра".....
            Zoldat_A
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:25
              Цитата: Zoldat_A
              Вспоминается командир подлодки из "72 метра"...

              Мне тоже :

              Цитата: Zoldat_A
              Не дадим модераторам шанса?

              Не , навешают предупреждений (вплоть до отправки в баню) , хотя и вправду если бы
              Цитата: Zoldat_A
              они на часок пошли пиваса попить - я сказал всё, что думаю и знаю об Америке в нормальных русских, преимущественно нецензурных,словах...

              Я бы участвовал . soldier
              bouncyhunter
    2. Самаритянин Сегодня, 09:29
      Цитата: Чёрный

      В гостиницах ему теперь лучше не останавливаться smile ...особенно , если там горничными афроамериканки работают( ну или афроевропейки)

      Только печаль в том что кроме наших это никто и не показывает... НА ЗАПАДЕ и знать не ведают, что они 100 мирных граждан убили...
      Только у нас по всем каналам


      А у них вот такие "новости":
      «Маша и Медведь» — часть гибридной войны?

      http://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005232029.html
      Самаритянин
  2. Partyzan Сегодня, 09:11
    Примерно сто человек, в том числе дети и женщины, стали жертвами авиаударов, которые наносились по позициям ИГИЛ, в частности в провинциях Эр-Ракка и Дайр-эз-Заур,
    сказал О`Брайен на заседании СБ ООН.
    ну сказа и что - а где санкции?
    Partyzan
  3. krops777 Сегодня, 09:12
    ООН: около ста мирных жителей стали жертвами авиаударов западной коалиции в Сирии


    Сплошная констатация факта и никаких последствий для главных террористов. Не вынужденные потери, как они любят выражаться.
    krops777
  4. 0255 Сегодня, 09:18
    Интересно, наши израильские товарищи, которых так беспокоит гибель мирных сирийцев от ударов ВКС России, будут критиковать действия западной коалиции? winked
    0255
    1. karish Сегодня, 09:23
      Цитата: 0255
      Интересно, наши израильские товарищи, которых так беспокоит гибель мирных сирийцев от ударов ВКС России, будут критиковать действия западной коалиции?

      Нас не беспокоит гибель сирийцев.
      Чем их меньше - тем нам лучше.
      karish
      1. Комментарий был удален.
      2. Шмель_3 Сегодня, 09:51
        karish. Так к чему же все ваши вопли после "химических атак", ударов ВКС РФ?
        Шмель_3
        1. karish Сегодня, 09:52
          Цитата: Шмель_3
          Так к чему же все ваши вопли после "химических атак", ударов ВКС РФ?

          Мои вопли ?
          Когда ?
          karish
          1. Шмель_3 Сегодня, 09:54
            Не к вам лично! Вы же написали:"Чем их меньше - тем нам лучше." Не было же написано "мне лучше". А ответ требуете лично от вас : Мои вопли? Когда?
            Шмель_3
  5. Толстоевский Сегодня, 09:21
    общечеловеческим сверхчеловекам можно и не это
    Толстоевский
    1. karish Сегодня, 09:53
      Цитата: Толстоевский
      общечеловеческим сверхчеловекам

      У Вас страсть к словосотавлению ? Толстодостоевский ?
      karish
  6. pvv113 Сегодня, 09:49
    Около ста гражданских лиц, в том числе женщины и дети, погибли в Сирии при авиаударах, наносимых западной коалицией по позициям группировки ИГ

    Главное, что все демократично. И погибшие сами виноваты.
    А если серьезно, то англосаксы когда-нибудь должны ответить за свои злодеяния
    pvv113
  7. Виктор-М Сегодня, 09:59
    Примерно сто человек, в том числе дети и женщины, стали жертвами авиаударов, которые наносились по позициям ИГИЛ, в частности в провинциях Эр-Ракка и Дайр-эз-Заур,
    сказал О`Брайен на заседании СБ ООН.
    Он отметил, что «по сообщениям, уровень насилия в некоторых районах страны значительно снизился»,

    Снизился уровень насилия в связи с снижением количества мирного населения, путём его уничтожения коалицией США.
    Виктор-М
  8. KolPak0502 Сегодня, 10:39
    такие удары производят намеренно , что бы вызвать у мирных Сирийцев сочувствие к игил , и вызвать неприязнь к коалиции , что бы усилить противостояние Асаду и России !
    KolPak0502
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