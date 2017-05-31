В ДНР надеются на разблокирование минских соглашений по итогам очередной встречи в «нормандском формате»
Встреча «нормандской четверки» на более высоком уровне должна помочь разблокировать работу Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, полагает и.о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.
Она добавила, что на данный момент можно констатировать лишь номинальную приверженность Киева документам, подписанным в Минске. По ее словам, представители Украины каждый раз после переговоров в «нормандском формате» высказывают приверженность дипломатическому урегулированию конфликта. А на переговорах в Минске украинская сторона продолжает игнорировать договоренности.
Агентство напоминает, что во вторник в Берлине состоялась рабочая встреча в рамках «нормандской четверки» на уровне заместителей глав МИД стран-участниц (РФ, ФРГ, Франция, Украина). Переговоры продолжались почти четыре часа.
По итогам встречи замглавы МИД РФ Григорий Карасин сообщил, что участники рассмотрели «основные болезненные точки минского процесса» и подготовились к диалогу на высоком и высшем уровне. Он подчеркнул, что такого рода встречи зависят от усилий Контактной группы, так как урегулирование невозможно без представителей ДНР и ЛНР, которые задействованы лишь в формате минских переговоров.
Относительно сегодняшнего (30 мая) заседания на уровне заместителей глав министерств иностранных дел. Это подготовительный этап для проработки повестки. Поэтому, мы надеемся, что на последующей встрече на более высоком уровне в нормандском формате все участники сосредоточатся на разблокировании сложных вопросов имплементации Минских соглашений,сказал Никонорова в интервью Донецкому агентству новостей .
Она добавила, что на данный момент можно констатировать лишь номинальную приверженность Киева документам, подписанным в Минске. По ее словам, представители Украины каждый раз после переговоров в «нормандском формате» высказывают приверженность дипломатическому урегулированию конфликта. А на переговорах в Минске украинская сторона продолжает игнорировать договоренности.
На заседаниях политической подгруппы мы наблюдаем фактически саботирование переговорного процесса. Киевом до сих пор не высказана официальная позиция, а "дорожная карта" по-прежнему рассматривается, как способ переписать Комплекс мер,подытожила и.о. министра.
Агентство напоминает, что во вторник в Берлине состоялась рабочая встреча в рамках «нормандской четверки» на уровне заместителей глав МИД стран-участниц (РФ, ФРГ, Франция, Украина). Переговоры продолжались почти четыре часа.
По итогам встречи замглавы МИД РФ Григорий Карасин сообщил, что участники рассмотрели «основные болезненные точки минского процесса» и подготовились к диалогу на высоком и высшем уровне. Он подчеркнул, что такого рода встречи зависят от усилий Контактной группы, так как урегулирование невозможно без представителей ДНР и ЛНР, которые задействованы лишь в формате минских переговоров.
Использованы фотографии: http://rusvesna.su
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