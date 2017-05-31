11:03 31 мая

В ДНР надеются на разблокирование минских соглашений по итогам очередной встречи в «нормандском формате»

Встреча «нормандской четверки» на более высоком уровне должна помочь разблокировать работу Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, полагает и.о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.



Относительно сегодняшнего (30 мая) заседания на уровне заместителей глав министерств иностранных дел. Это подготовительный этап для проработки повестки. Поэтому, мы надеемся, что на последующей встрече на более высоком уровне в нормандском формате все участники сосредоточатся на разблокировании сложных вопросов имплементации Минских соглашений,
сказал Никонорова в интервью Донецкому агентству новостей .


Она добавила, что на данный момент можно констатировать лишь номинальную приверженность Киева документам, подписанным в Минске. По ее словам, представители Украины каждый раз после переговоров в «нормандском формате» высказывают приверженность дипломатическому урегулированию конфликта. А на переговорах в Минске украинская сторона продолжает игнорировать договоренности.

На заседаниях политической подгруппы мы наблюдаем фактически саботирование переговорного процесса. Киевом до сих пор не высказана официальная позиция, а "дорожная карта" по-прежнему рассматривается, как способ переписать Комплекс мер,
подытожила и.о. министра.

Агентство напоминает, что во вторник в Берлине состоялась рабочая встреча в рамках «нормандской четверки» на уровне заместителей глав МИД стран-участниц (РФ, ФРГ, Франция, Украина). Переговоры продолжались почти четыре часа.

По итогам встречи замглавы МИД РФ Григорий Карасин сообщил, что участники рассмотрели «основные болезненные точки минского процесса» и подготовились к диалогу на высоком и высшем уровне. Он подчеркнул, что такого рода встречи зависят от усилий Контактной группы, так как урегулирование невозможно без представителей ДНР и ЛНР, которые задействованы лишь в формате минских переговоров.

Использованы фотографии: http://rusvesna.su
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Комментарии 28

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  1. Толстоевский Сегодня, 09:31
    как показывает многовековая практика дипломатии, наши западные партнёры становятся на путь конструктивного диалога только после того, как получают ошеломительных звездюлей
    Толстоевский
    1. cniza Сегодня, 09:35
      Или когда у них отнимают "деньги".
      cniza
      1. Чёрный Сегодня, 09:38
        Зря ребята из ДНР надеятся...зря...пока тушка Поросёнка-хунтика не будет болтаться на виселице - никакие форматы не помогут...
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 09:42
          Цитата: Чёрный
          Зря ребята из ДНР надеятся...зря...пока тушка Поросёнка-хунтика не будет болтаться на виселице - никаие форматы не помогут...


          Эта кукла на ниточке ещё долго будет блеять.
          cniza
          1. Чёрный Сегодня, 09:45
            К сожалению, видимо, да. Минские соглашения переживут не одно поколение политиков
            Чёрный
            1. cniza Сегодня, 09:55
              А людям хочется мирно жить здесь и сейчас.
              cniza
              1. NIKNN Сегодня, 10:03
                Ключевая фраза:
                В ДНР надеются
                А что еще остается, разве, что захват Киева...
                NIKNN
              2. Сибирячка Сегодня, 10:17
                Чтобы мирно жить здесь и сейчас, надо было в 13 г. быть активно против майдана, а не ждать чья возьмет и кто вашу жизнь будет обустраивать. Тем более нескрываемый опыт 90х у нас, 2000 вна той же Украине УЖЕ БЫЛ. Трудно было не понять, что если кто-то очень хочет революции и переворота, то это совсем не для того, чтобы было как раньше (тем более - как лучше). Повторюсь - опыт и наш и их уже был к тому моменту.
                Сибирячка
            2. Zoldat_A Сегодня, 09:58
              Цитата: Чёрный
              К сожалению, видимо, да. Минские соглашения переживут не одно поколение политиков

              Девушка ничего так, симпатичная...
              А Минские соглашения изначально были невыполнимы, как коммунизм. Кто-то ещё рассчитывает, что после всей пролитой крови Донбасс ФЕДЕРАЛИЗИРУЕТСЯ в Юкрейн? Только глупая Меркель со своей политикой мультикультурализма (видим сейчас) может на это рассчитывать... Мне сдаётся, что разошлись они, как минимум, на ближайшие 200 лет....
              Zoldat_A
        2. роман66 Сегодня, 09:45
          ну да, договоры, договоры, а всушники клали на них, и , похоже, уже никого и не слушают
          роман66
          1. Лелёк Сегодня, 10:13
            Цитата: роман66
            договоры, договоры, а всушники клали на них


            Привет, Роман.
            Судя по всему на сегодня - это именно так.

            Ну, и как пример того, что киевские "рукамиводители" вместо ДЕЛА занимаются разного рода инсинуациями, - новый "опус" снулого судака по фамилии Климкин:

            Заключительные слова Марии Захаровой.
            Лелёк
            1. роман66 Сегодня, 10:18
              арапчонок - Пушкин с кудрявым чубом и шаровары шириной с черное море - одиозная картинка получается
              роман66
              1. Лелёк Сегодня, 10:44
                Цитата: роман66
                одиозная картинка получается


                Так ведь и страна под ником "Юкрейн" одиозна и очень больна.
                Лелёк
        3. karish Сегодня, 10:04
          Цитата: Чёрный
          Зря ребята из ДНР надеятся..

          Вообще то Владыка Сикх обещал какое то политическое решение до конца мая. request
          Как и уменьшение обстрелов.
          karish
          1. Dym71 Сегодня, 10:15
            Цитата: karish
            Вообще то Владыка Сикх обещал какое то политическое решение до конца мая.

            Все ходы записал! wink Молодчага какой!
            Dym71
            1. karish Сегодня, 10:36
              Цитата: Dym71
              Все ходы записал! Молодчага какой!

              Заява была с такой распальцовкой и апломбрм - что просто нельзя было не запомнить.
              karish
              1. Dym71 Сегодня, 10:45
                Цитата: karish
                Заява была с такой распальцовкой и апломбом - что просто нельзя было не запомнить.

                А Вы не спешите с выводами и вспомните времена, когда по Израилю кассамами лупили, кому не лень. hi
                Dym71
      2. matak4b Сегодня, 10:13
        Какой достойный министр иностранных дел в ДНР , однако ... Если фигура у нее не хуже, чем личико , то можно поздравить Захарченко с прекрасным выбором)))
        matak4b
        1. karish Сегодня, 10:24
          Цитата: matak4b
          . Если фигура у нее не хуже, чем личико , то можно поздравить Захарченко с прекрасным выбором)))


          Образование: с 09.2005 по 06.2006( 9 месяцев ) belay
          Киевский Национальный экономический университет, Юридический, Правовое регулирование экономической деятельности, Киев.

          с 09.2001 по 06.2005
          Международный Соломонов унивеситет, юридический, правоведение, Киев.

          МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЛОМОНОВ УНИВЕРСИТЕТ
          - качественное образование за небольшие деньги
          Международный Соломонов университет по праву считается , одним из крупнейших негосударственных ВУЗов на Украине

          Видимо кроме фигуры , похвастаться нечем
          karish
          1. matak4b Сегодня, 10:48
            Прекрасный выбор министра . Все у неё на месте. Фигура намного лучше, чем у наших женщин-политиков. У Захарченко прекрасный вкус, с чем его и поздравляю
            matak4b
            1. Лелёк Сегодня, 11:01
              Цитата: matak4b
              Фигура намного лучше, чем у наших женщин-политиков.


              Привет. Не только фигура, но и голова, и то, что в голове. Сравниваем:
              Лелёк
    2. сибиралт Сегодня, 10:15
      Похоже, после заявления Макрона, Франция и Германию могут дать отмашку ОБСЕ раскрыть глаза на происходящее.
      сибиралт
      1. Лелёк Сегодня, 10:37
        Цитата: сибиралт
        после заявления Макрона, Франция и Германию могут дать отмашку ОБСЕ раскрыть глаза на происходящее.


        Привет. А вот моя чуйка мне подсказывает, что никаких реальных членодвижений со стороны западных "гарантов" ожидать не следует. Почему? Да потому, что и Меркель, и Макрон фигуры не самостоятельные. Основные подвижки в "украинском вопросе" можно ожидать не ранее встречи Трампа с Путиным, где будет обговорены основные пункты поведения всех участников процесса.
        Что же касаемо ОБСЕ, то это беззубый инструмент ЕС и не более того. За три года пребывания на территории военных действий ни одна задача гера Хугга & Ко не выполнена (если не считать пачек бумаги с лживыми отчётами). stop
        Лелёк
  2. иркутский обыватель Сегодня, 09:49
    "...все участники сосредоточатся на разблокировании сложных вопросов имплементации Минских соглашений". А проблема очень проста, - оставьте Домбасс в покое со своими "имплементациями", да и импотенциями.
    иркутский обыватель
  3. moskowit Сегодня, 09:53
    Всё это напоминает детский всем известный стишок.... Если бы не было так грустно и безысходно...
    ""Кони, кони, кони,
    сидели на балконе.
    Чай пили. , ложки били,
    По-турецки говорили:
    «Чаби, чаляби,
    Чаляби-Ляби-Ляби» .
    Мы набрали в рот воды,
    И сказали всем «Замри!!» .
    А кто первый отомрет,
    Тот получит шишку в лоб.
    Шишка не простая, шишка золотая.
    А смеяться можно? Только осторожно!
    Сказки не рассказывать,
    зубки не показывать !!!.."
    moskowit
  4. roskot Сегодня, 10:09
    Только принуждение силой Укропии к миру может помочь решить этот вопрос. Остальное, уговоры не помогают.
    roskot
    1. Сибирячка Сегодня, 10:19
      На линии соприкосновения - силой, думаете, тогда вукраина будет дальше вести диалоги по пленным? Обидятся, надуются и ничего тогда "агрессор" не выторгует.
      Сибирячка
    2. роман66 Сегодня, 10:20
      причем, делать это надо очень быстро, пока европейцы не чухнулись
      роман66
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