В ДНР надеются на разблокирование минских соглашений по итогам очередной встречи в «нормандском формате»

Относительно сегодняшнего (30 мая) заседания на уровне заместителей глав министерств иностранных дел. Это подготовительный этап для проработки повестки. Поэтому, мы надеемся, что на последующей встрече на более высоком уровне в нормандском формате все участники сосредоточатся на разблокировании сложных вопросов имплементации Минских соглашений,

На заседаниях политической подгруппы мы наблюдаем фактически саботирование переговорного процесса. Киевом до сих пор не высказана официальная позиция, а "дорожная карта" по-прежнему рассматривается, как способ переписать Комплекс мер,