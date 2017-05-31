Росгвардии представлен гранатомет «Балкан»

На сегодняшний день «Балкан» проходит опытно-войсковые испытания, и уже к концу текущего года может быть принят на вооружение.

Как сообщает госкорпорация « Ростех », концерн «Техмаш» представил экспозицию из почти 100 разработок в ходе проведения выставки «День передовых технологий правоохранительных органов РФ». В том числе был продемонстрирован в действии автоматический противопехотный гранатометный комплекс «Балкан», в настоящее время проходящий войсковые испытания.АГС-40 «Балкан» (индекс ГРАУ – 6Г27) представляет собой новейшую разработку в области отечественного гранатометного вооружения. Его дальность стрельбы повышена более чем на 25%, огневая мощность в 2 раза в сравнении со штатными 30-мм комплексами (АГС-17 «Пламя» и АГС-30). Стрельба осуществляется как короткими, так и длинными очередями по настильной или навесной траектории и непрерывным огнем.– пояснил генеральный директор «Техмаша» Сергей Русаков.Среди другой представленной продукции можно отметить конденсаторный взрывной прибор КВП-4/100, предназначенный для взрывания электродетонаторов и зажигания электровоспламенителей при отсутствии взрывоопасных пыли и газа. Изделие способно осуществить взрывание до 100 электродетонаторов, соединенных последовательно, через линию из саперного провода длиной до одного километра. КВП-4/100 проверяет пригодность электровзрывной цепи к взрыву. Прибор защищен от короткого замыкания, при этом автономен, не содержит батарей или аккумуляторов. Он пользуется спросом в гражданских отраслях – в горнодобывающей промышленности, сейсморазведочных и геофизических работах.