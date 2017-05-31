11:04 31 мая

Росгвардии представлен гранатомет «Балкан»

Как сообщает госкорпорация « Ростех », концерн «Техмаш» представил экспозицию из почти 100 разработок в ходе проведения выставки «День передовых технологий правоохранительных органов РФ». В том числе был продемонстрирован в действии автоматический противопехотный гранатометный комплекс «Балкан», в настоящее время проходящий войсковые испытания.

АГС-40 «Балкан» (индекс ГРАУ – 6Г27) представляет собой новейшую разработку в области отечественного гранатометного вооружения. Его дальность стрельбы повышена более чем на 25%, огневая мощность в 2 раза в сравнении со штатными 30-мм комплексами (АГС-17 «Пламя» и АГС-30). Стрельба осуществляется как короткими, так и длинными очередями по настильной или навесной траектории и непрерывным огнем.

Росгвардии представлен гранатомет «Балкан»



На сегодняшний день «Балкан» проходит опытно-войсковые испытания, и уже к концу текущего года может быть принят на вооружение.

– пояснил генеральный директор «Техмаша» Сергей Русаков.

Среди другой представленной продукции можно отметить конденсаторный взрывной прибор КВП-4/100, предназначенный для взрывания электродетонаторов и зажигания электровоспламенителей при отсутствии взрывоопасных пыли и газа. Изделие способно осуществить взрывание до 100 электродетонаторов, соединенных последовательно, через линию из саперного провода длиной до одного километра. КВП-4/100 проверяет пригодность электровзрывной цепи к взрыву. Прибор защищен от короткого замыкания, при этом автономен, не содержит батарей или аккумуляторов. Он пользуется спросом в гражданских отраслях – в горнодобывающей промышленности, сейсморазведочных и геофизических работах.



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Комментарии 35

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  1. Толстоевский Сегодня, 09:56
    для наших западных и ближневосточных партнёров ничего не жалко
    Толстоевский
    1. kotuk_ha_oxote Сегодня, 10:04
      Росгвардия для местного потребления. Или бей своих, чтобы чужие боялись?
      kotuk_ha_oxote
      1. karish Сегодня, 10:15
        Цитата: kotuk_ha_oxote
        Росгвардия для местного потребления

        Росгвардия сформирована на основе ВВ.её задачи
        Основные задачи:

        участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности;
        обеспечение территориальной целостности и обороны России;
        выработка и реализация государственной политики и регулирование в сфере:
        karish
        1. dep071 Сегодня, 10:33
          Всё правильно написано, но мне кажется в стране советов ВВ занимались больше подавлением внутренних волнений в республиках.
          dep071
          1. поневолебрат Сегодня, 10:51
            Цитата: dep071
            в стране советов ВВ занимались больше подавлением внутренних волнений

            ))) А в новой России чем-то другим? Задачи у них такие. Если в ССР были волнения в республиках, то в РФ образца 93-го года вовсю применялись в городе-герое Москве! Кровопролите в Останкино в октябре 93-го целиком на ВВ. Особняком стоит участие в чеченских кампаниях, по сути, в гражданской войне. Но это вместе со всей армией.
            поневолебрат
      2. Александр романов Сегодня, 10:17
        Цитата: kotuk_ha_oxote
        Росгвардия для местного потребления. Или бей своих, чтобы чужие боялись?

        Твои -это бородатые свиньи в Дагестане строящие шариат? Ты их в свои записал?
        Александр романов
        1. роман66 Сегодня, 10:24
          кому и кобыла - невеста. привет! отпустило? lol
          роман66
          1. Александр романов Сегодня, 10:44
            Цитата: роман66
            кому и кобыла - невеста. привет! отпустило?

            Здорова! Не,у меня много wassat
            Александр романов
            1. роман66 Сегодня, 10:47
              здоровье-то побереги, нам еще Родину защищать
              роман66
              1. Александр романов Сегодня, 10:52
                Цитата: роман66
                здоровье-то побереги, нам еще Родину защищать

                Выслать?
                Александр романов
                1. роман66 Сегодня, 10:54
                  нее я этим не балуюсь, так бухаю помаленьку
                  роман66
      3. рич Сегодня, 10:35
        Росгвардии представлен гранатомет «Балкан»

        Вот ведь какая ирония судьбы. Разрабатывался этот гранатомет для наших гостей из солнечной Черногории, которые попросили увеличить калибр АГС-17 до 40 мм, а пока суть да дело Черногория уже в НАТО пристроилась. Теперь сватают его Росгвардии.
        А чего, при весе 32-33 килограмма — примерно столько же, сколько АГС-17, Балкан лупит на 2500 метров, т.е. на 800 метров дальше. Неплохой гранатомет получился. Очень неплохой
        рич
    2. Самаритянин Сегодня, 10:12

      Кому интересно "Балкан"
      Самаритянин
    3. сибиралт Сегодня, 10:19
      К выборам президента, да с такими гранатометами у росгвардии, ни одна оппа на улицу не высунется. belay
      сибиралт
      1. поневолебрат Сегодня, 10:55
        laughing Даже в 93-м в октябре до АГС кажется не додумались, и слава Богу, итак крови пролили народной. Но по нынешней оппе я бы зарядил.
        поневолебрат
  2. RASKAT Сегодня, 09:57
    Сколько можно уже плясать вокруг него, уже давно пора принять, гранатомет неплохой немного лучше АГС-17,30. Гранаты мощнее, летят дальше. Уже бы давно поставили партию в Сирию да испытали на практике.
    RASKAT
    1. yuriy55 Сегодня, 10:04
      Мне и АГС-17 нравился. Корефан, Яков Полунин, командир гранатомётного взвода, так ловко им управлялся при стрельбе...А, главное, радиус сплошного поражения осколками гранаты!!! fellow целых семь метров...
      yuriy55
    2. bouncyhunter Сегодня, 10:06
      Согласен , облизали до дыр уже "Балкан" . Но этом фоне упоминание в новости конденсаторного взрывного прибора КВП-4/100 намного интереснее . hi
      bouncyhunter
    3. NIKNN Сегодня, 10:13
      Цитата: RASKAT
      АГС-17,30. Гранаты мощнее, летят дальше

      Как то в статье:
      АГС-40 «Балкан» (индекс ГРАУ – 6Г27) представляет собой новейшую разработку в области отечественного гранатометного вооружения. Его дальность стрельбы повышена более чем на 25%, огневая мощность в 2 раза в сравнении со штатными 30-мм комплексами (АГС-17 «Пламя» и АГС-30).
      Только вот судя по фото его удержать еще та проблема. feel
      NIKNN
      1. Комментарий был удален.
      2. RASKAT Сегодня, 10:50
        На фото кстати не Балкан а АГС-30
        RASKAT
  3. moskowit Сегодня, 10:00
    Такое оружие в первую очередь необходимо мотострелковым подразделениям! Интересно, Росгвардия против кого такое оружие применять собирается???....
    Я помню "Пламя" нам поставили в 1972 году, для предполагаемого отражения масс китайской пехоты... А "Баклан" для чего??? Против каких "масс"???
    moskowit
    1. yuriy55 Сегодня, 10:08
      Цитата: moskowit
      Интересно, Росгвардия против кого такое оружие применять собирается???....

      Росгвардия - это по сути - военизированная полиция со своей военной техникой, танками, пушками и самолётами, которую МОЖНО, в отличии от армии, использовать при конфликтах с населением.

      request Извините, не знаю, что и сказать...
      yuriy55
    2. Александр романов Сегодня, 10:18
      Цитата: moskowit
      ! Интересно, Росгвардия против кого такое оружие применять собирается???

      А где они гибнут,пока ты на своем московском диване сидишь?
      Цитата: moskowit
      Против каких "масс"???

      А ты в дагестан скатаися и узнаешь
      Александр романов
      1. moskowit Сегодня, 10:47
        Вы Хам? Или им прикидываетесь?
        moskowit
        1. Александр романов Сегодня, 10:49
          Цитата: moskowit
          Вы Хам?

          А вы кто,что подобные вопросы задаете? Школьник или с оппозиции? Хотя это сейчас одно и тоже
          Александр романов
  4. ГРАНАТ-19 Сегодня, 10:06
    На фото АГС-30...
    Жаль что мне не пришлось с АГС-40 познакомиться. По ттх очень достойный агрегат.
    Но я АГС-17 хорошо знаю, это - ВЕЩЬ!!!
    ГРАНАТ-19
    1. Юджин-Евгений Сегодня, 10:46
      нет. на фото АГС-40
      Юджин-Евгений
  5. ГРАНАТ-19 Сегодня, 10:08
    Цитата: RASKAT
    Уже бы давно поставили партию в Сирию да испытали на практике.

    Я думаю его там уже ДАВНО испытывают...
    ГРАНАТ-19
  6. gla172 Сегодня, 10:09
    http://www.arms-expo.ru/news/novye_razrabotki/kon
    tsern_avtovaz_predstavil_unikalnyy_avtomobil_dlya
    _rosgvardii/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yande
    x.com

    Вот про это забыли упомянуть....
    gla172
  7. yuriy55 Сегодня, 10:18
    А меня всегда интересовало, кто придумывает инструкции и слова в них типа:
    ПРОЖАТЬ belay Не нажать, так, feel до упора... no А, именно - прожать!!!Что бы сразу стало ясно, готов ли он или сейчас рванёт??? belay
    yuriy55
    1. роман66 Сегодня, 10:29
      может, там страховка какая, от случайного нажатия и надо именно"ПРОЖАТЬ" со всей дурацкой мочи
      роман66
      1. АВП 518 Сегодня, 10:58
        Цитата: роман66
        надо именно"ПРОЖАТЬ"

        Надо именно поржать laughing
        Я как то в далекие времена был в Киеве,на КПО имени Артема.Ну и спросил у нач испытательного стенда,кто мол инструкции такие пишет.На что он ответил
        -Да те кто на пенсию выходят с завода,устраиваются в тех отдел что бы денюжку заработать,вот там и ваяют lol
        АВП 518
    2. поневолебрат Сегодня, 10:59
      Я что-то не понял кроме "прожать- поржать" чем проверка отличается от подрыва?
      поневолебрат
  8. tchoni Сегодня, 10:49
    Мне интересно, а подствольники под выстрелы агс-17 когда ни будь делать пробовали? Какие то работы в этом направлении велись?
    tchoni
  9. sergo1914 Сегодня, 10:59
    ВВ МВД (НКВД) СССР - пистолеты, автоматы, пулеметы
    Росгвардия (ВВ РФ) - гранатометы, артиллерия, танки...
    Задачи, вроде, одни, а вот способы реализации...
    Войска НКВД СССР - ОУН-УПА, лесные братья, басмачество
    Росгвардия - ... против кого?

    P.S. Забавно потом слышать про сталинский террор, тройки, депортации...
    sergo1914
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