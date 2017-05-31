11:00 31 мая

Лавров прокомментировал высказывание президента Франции об RT и Sputnik

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о канале RT и агентстве Sputnik.

Лавров прокомментировал высказывание президента Франции об RT и Sputnik


Я думаю, что здесь, в этих оценках, которые вы процитировали, отразилась известная инерция антироссийской кампании, которую развязала ещё администрация Обамы и которая захватила ряд других западных стран, в том числе и в Европе,
цитирует Лаврова телеканал RT .


По его словам, Запад никак не может выбраться из этой инерции.

При этом фактов нет. (...) Повторю, что самое главное во всех этих обвинениях на самых разных направлениях – мы не видим ни одного конкретного факта,
добавил министр.

Когда у критиков появятся «факты и фамилии», то тогда и у России будут конкретные ответы.

А если что-то есть конкретное, то предъявите, пожалуйста, факты,
заключил Лавров.

Напомним, ранее Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным заявил, что во время избирательной кампании во Франции RT и Sputnik «распространяли клевету», а также «вели себя как органы влияния и лживой пропаганды».

Комментарий главного редактора RT Маргариты Симоньян:

Когда французские ведущие газеты в "день тишины", нарушая закон, в день выборов во Франции выходили с заголовками "Умоляю, голосуйте за Макрона", мы пытались сохранять хоть какую-то взвешенность, и за это нас заклеймили пропагандой. Просто потому, что мы не были за него.

Использованы фотографии: РИА Новости / Григорий Сысоев
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Комментарии 34

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  1. Чёрный Сегодня, 10:03
    "Французы довольны, что их президент может поговорить с Путиным и не упасть в обморок от страха" - Р. ОСТАШКО laughing ..неплохо сказанул..
    Чёрный
    1. cniza Сегодня, 10:07
      Макрон , когда приглашал Путина не рассчитывал , что он согласится lol , поэтому его так и косит.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:10
        Цитата: cniza
        Макрон , когда приглашал Путина не рассчитывал , что он согласится lol , поэтому его так и косит.

        Молодой он ишшо , Макарон ентот , неопытный ... wink
        bouncyhunter
        1. Чёрный Сегодня, 10:13
          Цитата: bouncyhunter
          Молодой он ишшо , Макарон ентот , неопытный .

          ...это не важно..всё равно за него другие думают... smile
          Чёрный
          1. cniza Сегодня, 10:14
            Думать не его работа , его работа говорить без заикания.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:19
              Цитата: cniza
              Думать не его работа , его работа говорить без заикания.

              И не иметь при этом бледный вид и лошадиную походку . lol
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 10:24
                Эта скороспелка , будет делать все так как надо и не факт , что только для Запада.
                cniza
                1. Тралл Сегодня, 10:30
                  Путину лучше было бы встретиться с супругой Макрона. А сам президент Франции пускай еще повзрослеет. smile
                  Тралл
                  1. karish Сегодня, 10:49
                    Цитата: Тралл
                    . А сам президент Франции пускай еще повзрослеет.

                    Ну судя по пресс конференции , я бы не сказал , что Макрон выглядет школьником , я бы да же сказал , что путин явно чувствовал себя не в своей тарелке.
                    Цитата: cniza
                    Макрон , когда приглашал Путина не рассчитывал , что он согласится

                    Ну да , конечно , на таком уровне вопросы именно так и решаются , типа пригласуху послал , а второй публично -- натеся выкуси.
                    Путину это визит был важен с точки зрения изоляции в которой он находится , тем более после встречи зпадных лидеров и Трампа . Макрона ( как новое лицо ) , я бы сказал уполномочили довести до Путина направление политики зпапада и то , что с приходом что Трампа , что Макрона -- она не изменится , а возможно да же ужесточиться.
                    Поэтому и ответ Путина ( в приведённом ролике был по сути не ответом на вопрос ), а обращение к гражданам Франции -- типа снимите санкции у вас появятся новые рабочие места.
                    Посмотрите на реакцию Макрона - этим многое сказано.
                    karish
                  2. seal78 Сегодня, 10:56
                    Вы что ? В таком случае уже Путин может упасть в обморок от страха! Вы её видели вообще ?
                    seal78
                2. bouncyhunter Сегодня, 10:32
                  Цитата: cniza
                  будет делать все так как надо и не факт , что только для Запада.

                  Дык это , с него , заднеприводного дровосека , станется . lol
                  bouncyhunter
        2. Red_Hamer Сегодня, 10:34
          Молодой он ишшо , Макарон ентот , неопытный ...
          Вот есть футбол, баскетбол, волейбол, ну и очередной президент Франции, тоже есть! а старый или молодой, не имеет значения, они у них все "спортсмены"!
          Red_Hamer
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:46
            Тонкий , но очень точный намёк на реальный статус Макарона . good Браво , снимаю шляпу . hi
            bouncyhunter
            1. Red_Hamer Сегодня, 11:00
              Так у них во Франции, эстафета за право обладания этим статусом! Саркози- Олланд-Макрон!
              Red_Hamer
        3. Zoldat_A Сегодня, 10:53
          Цитата: bouncyhunter
          Молодой он ишшо , Макарон ентот , неопытный ...

          Да у меня вообще ощущение, что Франция как республика родилась, а повзрослеть забыла.... Посмотри ради интереса, Павел, ДАЖЕ французскае фильмы про войну. Немецкий солдат за угол завернул, а я ему вслед язык показал - кобздец, я герой их французского Сопротивления.....
          Не устану напоминать этим "победителям" - у нас Дом Павлова почти 60 дней стоял, а ВСЯ Франция - 44. И ещё... До сих пор во французском языке есть слова "Berezina", что означает "полный звездец". 35 тысяч солдат, брошенных императором, притащившим их в Россию и погибших за 8 часов - такого позора ни одна армия мира не видела, кроме "великофранцузской".....
          Я не дипломат. Преклоняюсь перед талантом Лаврова. Но Макрону вместо "здрасте" сказал бы "Березина"....
          Zoldat_A
      2. 777-3-59-97 Сегодня, 10:37
        Макрон , когда приглашал Путина не рассчитывал , что он согласится, поэтому его так и косит.

        Макрона косит?
        Вы хоть видео прессухи смотрели?

        Путин выглядит как униженный школьник.
        В то же время видно как Макрон ели сдерживается чтобы не заржать, когда Путин просил отменить санкции.
        777-3-59-97
    2. сибиралт Сегодня, 10:13
      Теперь Маргарита Симонян пообещала засудить Макрона за клевету. laughing
      сибиралт
      1. Чёрный Сегодня, 10:15
        Цитата: сибиралт
        Теперь Маргарита Симонян пообещала засудить Макрона за клевету.

        Да оставьте вы чувачка в покое, ему и так ротшильды такую бяку подложили( ой , жену) , шо парня понять можно.... wassat
        Чёрный
    3. Самаритянин Сегодня, 10:18
      Вот что этот тип неприятной наружности заявил:

      И вот что по этому поводу думает Маргарита Симонян:
      Самаритянин
    4. sgazeev Сегодня, 10:19
      Цитата: Чёрный
      "Французы довольны, что их президент может поговорить с Путиным и не упасть в обморок от страха" - Р. ОСТАШКО laughing ..неплохо сказанул..

      Берлоскони назвал Макрона "красивым парнем, у которого есть красивая мама, которая водит его под ручку". lol
      sgazeev
      1. Чёрный Сегодня, 10:22
        Цитата: sgazeev
        Берлоскони назвал Макрона "красивым парнем, у которого есть красивая мама, которая водит его под ручку"

        Ну, этот кобель в этом деле толк знает...примерно так и есть... smile
        Чёрный
    5. Астарт Сегодня, 10:21
      Лавров, солидный человек, неужели он собирается комментировать слова какого то Макрона...что помощников у прес-аташе МИДа нет
      Астарт
      1. Тралл Сегодня, 10:35
        НЕ могу представить Сергея Лаврова рядом с Макроном без розг в руках главы МИД smile
        Тралл
  2. Pivot Сегодня, 10:05
    Макрон гнидa еще та.
    Pivot
    1. vkl.47 Сегодня, 10:23
      Две бабки у моего подьезда разговаривают..."кто кто там президент?да какой то макарон"
      vkl.47
      1. санчо Сегодня, 10:39
        а третья "да нет девка какая то еманюелью кличут"
        санчо
  3. kirgiz58 Сегодня, 10:06
    На вопросы иностранной прессы к ВВП:"Вы будете баллотироваться на выборы в 2018 году?", немедленно отвечать:"Почему вы вмешиваетесь в наши выборы? Прекратите вмешательство в наши внутренние дела!!". lol
    kirgiz58
  4. Ren Сегодня, 10:08
    Зря всё-таки ВВП спалил агета "Микрона", видать не все ЦУ можно передавать через агента "баба Ангела", либо та была очень смущена и не смогла всё дословно передать после наезда агента "Козырь" lol
    Ren
  5. иркутский обыватель Сегодня, 10:08
    "Распространяли клевету", - Маркон очень хочет выглядеть крутым парнем, но выглядит подкаблучником при такой жене, да и под присмотром лживой либерастни.
    иркутский обыватель
  6. десантура6 Сегодня, 10:08
    То ли дело Шарли Ебдо, чистая правда и объективность am
    десантура6
  7. anjey Сегодня, 10:13
    фактов нет , а воздух сотрясается людьми наделенными власть на весь мир,не нужны им факты ,они нагло и безответственно говорят то что хотят говорить и показывая при этом свое мнимое превосходство,с немалой долей петушинного вызова к русскому медведю
    anjey
  8. ротмистр Сегодня, 10:17
    Прочитал комментарии и с некоторыми не согласен. Нельзя позволять лидерам других стран так агрессивно себя вести на совместной пресс-конференции . Вполне можно было было поставить президента Франции на место, наш президент это умеет и в ироничной форме. Почему он этого не сделал?
    ротмистр
    1. санчо Сегодня, 10:42
      да жалко его стало
      санчо
  9. KolPak0502 Сегодня, 10:32
    Западная пресса ассоциируется со сказкой Золушка ! Принц стал взрослым и ударился в журналистику , при этом по причине дурного воспитания во всех статьях врал несказанно , стараясь получить определённую выгоду ! Однажды его уличили в бездоказательной лжи , на что он всё равно оправдался как подобает на западе , вспомнив своё детство , ответил : " Я ещё маленький , я только учусь ! "
    KolPak0502
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