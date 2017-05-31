Лавров прокомментировал высказывание президента Франции об RT и Sputnik

Я думаю, что здесь, в этих оценках, которые вы процитировали, отразилась известная инерция антироссийской кампании, которую развязала ещё администрация Обамы и которая захватила ряд других западных стран, в том числе и в Европе,

При этом фактов нет. (...) Повторю, что самое главное во всех этих обвинениях на самых разных направлениях – мы не видим ни одного конкретного факта,

А если что-то есть конкретное, то предъявите, пожалуйста, факты,

Когда французские ведущие газеты в "день тишины", нарушая закон, в день выборов во Франции выходили с заголовками "Умоляю, голосуйте за Макрона", мы пытались сохранять хоть какую-то взвешенность, и за это нас заклеймили пропагандой. Просто потому, что мы не были за него.