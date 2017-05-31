Лавров прокомментировал высказывание президента Франции об RT и Sputnik
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о канале RT и агентстве Sputnik.
По его словам, Запад никак не может выбраться из этой инерции.
Когда у критиков появятся «факты и фамилии», то тогда и у России будут конкретные ответы.
Напомним, ранее Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным заявил, что во время избирательной кампании во Франции RT и Sputnik «распространяли клевету», а также «вели себя как органы влияния и лживой пропаганды».
Комментарий главного редактора RT Маргариты Симоньян:
Я думаю, что здесь, в этих оценках, которые вы процитировали, отразилась известная инерция антироссийской кампании, которую развязала ещё администрация Обамы и которая захватила ряд других западных стран, в том числе и в Европе,цитирует Лаврова телеканал RT .
По его словам, Запад никак не может выбраться из этой инерции.
При этом фактов нет. (...) Повторю, что самое главное во всех этих обвинениях на самых разных направлениях – мы не видим ни одного конкретного факта,добавил министр.
Когда у критиков появятся «факты и фамилии», то тогда и у России будут конкретные ответы.
А если что-то есть конкретное, то предъявите, пожалуйста, факты,заключил Лавров.
Напомним, ранее Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным заявил, что во время избирательной кампании во Франции RT и Sputnik «распространяли клевету», а также «вели себя как органы влияния и лживой пропаганды».
Комментарий главного редактора RT Маргариты Симоньян:
Когда французские ведущие газеты в "день тишины", нарушая закон, в день выборов во Франции выходили с заголовками "Умоляю, голосуйте за Макрона", мы пытались сохранять хоть какую-то взвешенность, и за это нас заклеймили пропагандой. Просто потому, что мы не были за него.
Использованы фотографии: РИА Новости / Григорий Сысоев
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