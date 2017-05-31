На западе Ирака террорист-смертник подорвал себя в толпе мирных жителей
В Иракской провинции Анбар произошел теракт, в результате которого 13 человек погибли и 22 получили ранения, передает RT сообщение телеканала Al Sumariya.
По данным канала, «террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство недалеко от школы в городе Хит».
«Взрывное устройство было спрятано в поясе смертника. Мужчина привел его в действие, войдя в толпу жителей», – говорится в сообщении.
Отмечается, что все пострадавшие были отправлены в местную больницу, многие из них в критическом состоянии. Место происшествие оцеплено полицией.
Вчера два взрыва прогремели в столице Ирака – Багдаде. Там в результате теракта погибли не менее 27-ми человек. Первый взрыв произошёл рядом с популярным магазином мороженого, второй – около одного из главных мостов столицы.
Ответственность за взрывы взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
По данным канала, «террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство недалеко от школы в городе Хит».
«Взрывное устройство было спрятано в поясе смертника. Мужчина привел его в действие, войдя в толпу жителей», – говорится в сообщении.
Отмечается, что все пострадавшие были отправлены в местную больницу, многие из них в критическом состоянии. Место происшествие оцеплено полицией.
Вчера два взрыва прогремели в столице Ирака – Багдаде. Там в результате теракта погибли не менее 27-ми человек. Первый взрыв произошёл рядом с популярным магазином мороженого, второй – около одного из главных мостов столицы.
Ответственность за взрывы взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Использованы фотографии: http://www.inform.kz
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