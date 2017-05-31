11:06 31 мая

На западе Ирака террорист-смертник подорвал себя в толпе мирных жителей

В Иракской провинции Анбар произошел теракт, в результате которого 13 человек погибли и 22 получили ранения, передает RT сообщение телеканала Al Sumariya.

На западе Ирака террорист-смертник подорвал себя в толпе мирных жителей


По данным канала, «террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство недалеко от школы в городе Хит».


«Взрывное устройство было спрятано в поясе смертника. Мужчина привел его в действие, войдя в толпу жителей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие были отправлены в местную больницу, многие из них в критическом состоянии. Место происшествие оцеплено полицией.

Вчера два взрыва прогремели в столице Ирака – Багдаде. Там в результате теракта погибли не менее 27-ми человек. Первый взрыв произошёл рядом с популярным магазином мороженого, второй – около одного из главных мостов столицы.

Ответственность за взрывы взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Использованы фотографии: http://www.inform.kz
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Комментарии 4

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  1. Чёрный Сегодня, 10:26
    К сожалению, такие сообщения становятся обыденными....с нетерпением жду реакции запада...
    Чёрный
    1. Machete Сегодня, 10:32
      Вы о чём? Какая реакция? Тут же не белых людей убили.
      Строчку пустят в новостях и всё.
      Machete
    2. сибиралт Сегодня, 10:37
      Не свергали бы Хусейна, не отучались бы от мороженного. belay
      сибиралт
  2. Machete Сегодня, 10:27
    И никто не станет из-за этого раскрашивать Эйфелеву башню и прочие здания.
    Machete
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