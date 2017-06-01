Ураган в Москве
Ураган разрушительный по Москве прошёлся. Я в этот момент на Никитском бульваре был. Хорошо мы с группой под балкон музея Гоголя спрятались. Клубы пыли в воздухе, ветрище. И метрах в десяти от нас дерево упало. Правда не торопясь падало, никто не пострадал.
Но это далеко не первый ураган в Москве (1998 год у всех на памяти, полагаю).
Серьёзный ураган случился в 1904 году. 16 июня по ст. ст. Были человеческие жертвы, огромный ущерб. При этом надо помнить, что Москва тогда во многом, особенно на окраинах, была деревянная. По окраинам смерч и прошёл. От района Люблино к Лефортово и Сокольникам.
К. Фишер. Имение Конона Голофтеева (Люблино) после урагана.
Смерч. Вид от станции Перерва
К. Фишер. Имение Голофтеева. Последствия урагана
К. Фишер. Имение Голофтеева. Последствия урагана
М. И. Грибов. Голофтеевский парк (Люблино) после урагана
М. И. Грибов. Голофтеевский парк после урагана
Имение Голофтеева, последствия урагана 1904 года
К. Фишер. Дачи в Люблино после урагана
К. Фишер. Ст. Люблино
К. Фишер. «Шохина дача» в Люблине
Люблино. Последствия урагана 1904 года
М. Б. Стриженов. Деревня Чагино. Чайная Генералова после урагана
М. Б. Стриженов. Деревня Чагино сметена ураганом
К. Фишер. Капотненский стан - Чагино
М. И. Грибов. Капотня после урагана. Вид Рождественской церкви
С. Мелик-Мартиросян или Г. Каспарян. Гереево (Гиреево). После урагана 1904 года.
Петров. Лефортовский дворцовый парк до и после урагана
М. И. Грибов. Беседка Петра Великого до и после урагана
Памятник-бюст Петру I был уничтожен.
Остроумов. Вид на Малую Почтовую улицу после урагана.
М. И. Грибов. Фабрика Кондрашёва на Малой Почтовой улице после урагана
Церковь Петра и Павла в Лефортово, повреждённая ураганом 16 июня 1904 года
Дворъ дома Епархiального свѣчного завода, въ Посланниковом пер.; на этотъ дворъ былъ перенесёнъ ураганомъ домъ соседняго владѣльца.
М. И. Грибов. Дом Кацауровых в Посланниковом переулке после урагана
М. И. Грибов. Угол Немецкой и Ладожской улиц после урагана
Песочный переулок.
М. И. Грибов. Ресторан «Золотой якорь» в Сокольниках после урагана
Там же
М. И. Грибов. Третий просек в Сокольниках до и после урагана
Ураган 1904 года. Старое гулянье в Сокольниках
К. Фишер. Сокольники после урагана 16 июня 1904 года
Но это далеко не первый ураган в Москве (1998 год у всех на памяти, полагаю).
Серьёзный ураган случился в 1904 году. 16 июня по ст. ст. Были человеческие жертвы, огромный ущерб. При этом надо помнить, что Москва тогда во многом, особенно на окраинах, была деревянная. По окраинам смерч и прошёл. От района Люблино к Лефортово и Сокольникам.
К. Фишер. Имение Конона Голофтеева (Люблино) после урагана.
Смерч. Вид от станции Перерва
К. Фишер. Имение Голофтеева. Последствия урагана
К. Фишер. Имение Голофтеева. Последствия урагана
М. И. Грибов. Голофтеевский парк (Люблино) после урагана
М. И. Грибов. Голофтеевский парк после урагана
Имение Голофтеева, последствия урагана 1904 года
К. Фишер. Дачи в Люблино после урагана
К. Фишер. Ст. Люблино
К. Фишер. «Шохина дача» в Люблине
Люблино. Последствия урагана 1904 года
М. Б. Стриженов. Деревня Чагино. Чайная Генералова после урагана
М. Б. Стриженов. Деревня Чагино сметена ураганом
К. Фишер. Капотненский стан - Чагино
М. И. Грибов. Капотня после урагана. Вид Рождественской церкви
С. Мелик-Мартиросян или Г. Каспарян. Гереево (Гиреево). После урагана 1904 года.
Петров. Лефортовский дворцовый парк до и после урагана
М. И. Грибов. Беседка Петра Великого до и после урагана
Памятник-бюст Петру I был уничтожен.
Остроумов. Вид на Малую Почтовую улицу после урагана.
М. И. Грибов. Фабрика Кондрашёва на Малой Почтовой улице после урагана
Церковь Петра и Павла в Лефортово, повреждённая ураганом 16 июня 1904 года
Дворъ дома Епархiального свѣчного завода, въ Посланниковом пер.; на этотъ дворъ былъ перенесёнъ ураганомъ домъ соседняго владѣльца.
М. И. Грибов. Дом Кацауровых в Посланниковом переулке после урагана
М. И. Грибов. Угол Немецкой и Ладожской улиц после урагана
Песочный переулок.
М. И. Грибов. Ресторан «Золотой якорь» в Сокольниках после урагана
Там же
М. И. Грибов. Третий просек в Сокольниках до и после урагана
Ураган 1904 года. Старое гулянье в Сокольниках
К. Фишер. Сокольники после урагана 16 июня 1904 года
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