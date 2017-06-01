Ураган разрушительный по Москве прошёлся. Я в этот момент на Никитском бульваре был. Хорошо мы с группой под балкон музея Гоголя спрятались. Клубы пыли в воздухе, ветрище. И метрах в десяти от нас дерево упало. Правда не торопясь падало, никто не пострадал.Но это далеко не первый ураган в Москве (1998 год у всех на памяти, полагаю).Серьёзный ураган случился в 1904 году. 16 июня по ст. ст. Были человеческие жертвы, огромный ущерб. При этом надо помнить, что Москва тогда во многом, особенно на окраинах, была деревянная. По окраинам смерч и прошёл. От района Люблино к Лефортово и Сокольникам.К. Фишер. Имение Конона Голофтеева (Люблино) после урагана.Смерч. Вид от станции ПерерваК. Фишер. Имение Голофтеева. Последствия ураганаК. Фишер. Имение Голофтеева. Последствия ураганаМ. И. Грибов. Голофтеевский парк (Люблино) после ураганаМ. И. Грибов. Голофтеевский парк после ураганаИмение Голофтеева, последствия урагана 1904 годаК. Фишер. Дачи в Люблино после ураганаК. Фишер. Ст. ЛюблиноК. Фишер. «Шохина дача» в ЛюблинеЛюблино. Последствия урагана 1904 годаМ. Б. Стриженов. Деревня Чагино. Чайная Генералова после ураганаМ. Б. Стриженов. Деревня Чагино сметена ураганомК. Фишер. Капотненский стан - ЧагиноМ. И. Грибов. Капотня после урагана. Вид Рождественской церквиС. Мелик-Мартиросян или Г. Каспарян. Гереево (Гиреево). После урагана 1904 года.Петров. Лефортовский дворцовый парк до и после ураганаМ. И. Грибов. Беседка Петра Великого до и после ураганаПамятник-бюст Петру I был уничтожен.Остроумов. Вид на Малую Почтовую улицу после урагана.М. И. Грибов. Фабрика Кондрашёва на Малой Почтовой улице после ураганаЦерковь Петра и Павла в Лефортово, повреждённая ураганом 16 июня 1904 годаДворъ дома Епархiального свѣчного завода, въ Посланниковом пер.; на этотъ дворъ былъ перенесёнъ ураганомъ домъ соседняго владѣльца.М. И. Грибов. Дом Кацауровых в Посланниковом переулке после ураганаМ. И. Грибов. Угол Немецкой и Ладожской улиц после ураганаПесочный переулок.М. И. Грибов. Ресторан «Золотой якорь» в Сокольниках после ураганаТам жеМ. И. Грибов. Третий просек в Сокольниках до и после ураганаУраган 1904 года. Старое гулянье в СокольникахК. Фишер. Сокольники после урагана 16 июня 1904 года