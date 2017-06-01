Андрей Фурсов: Бжезинский запустил очень вредный для нас концептуальный вирус

26 мая на 90-м году жизни умер Збигнев Бжезинский — один из самых известных американских политиков, советник по национальной безопасности президента США Джимми Картера.Если говорить о вкладе Бжезинского в успехи буржуинства в последней трети 20 века, то нужно отметить две линии. Одна линия – идеологическая, а вторая – практическая.В идеологическом, пропагандистском плане Бжезинский сделал как минимум три вещи.В середине 50-х годов вместе со своим учителем Карлом Фридрихом он выдвинул концепцию тоталитаризма в двух его моделях – сталинский СССР и Третий Рейх Гитлера. Именно он приравнял империализм к сталинизму. И то, что потом использовалось в антисоветской пропаганде, что проявилось и закрепилось в перестроечные годы, в постперестроечные времена, вся эта вакханалия по поводу того, что Сталин и Гитлер – это одно и то же, а может быть, Сталин – это еще и хуже, – это реализация схемы Бжезинского. Он запустил очень важный и вредный для нас концептуальный вирус.Рассуждения об американском лидерстве в технотронную эру.Идея мировых Балкан.Если говорить о практической части, то это тоже три момента.То, что он ставил себе в большую заслугу, – схема заманивания Советского Союза в Афганистан. Здесь Бжезинский как человек, склонный к саморекламе, к самовозвеличиванию, преувеличивает свою роль и собственные возможности, поскольку решение о вводе сил в Афганистан принималось все-таки советским руководством, точнее, ограниченной группой. И вводились войска в Афганистан в основном для того, чтобы решить ведомственные проблемы двух структур – это Комитет государственной безопасности и Министерство обороны. Но, тем не менее, акции Бжезинского сыграли определенную роль, дали козыри в руки тем в советском руководстве, кто считал, что нужно ввести войска в Афганистан.Очевидна его роль в сближении Китая и США – здесь Бжезинский проделал большую работу, действительно.Наконец, последнее – это большая роль в создании наднациональных организаций нового типа, таких как Римский клуб, Трехсторонняя комиссия – здесь Бжезинский тоже посодействовал.Если использовать терминологию Маркеева о том, какие есть типы людей, участвующих в мировой борьбе за власть, информацию и ресурсы, то Бжезинский – это всего лишь "фигура", которая стала "помощником игрока". Там есть такие градации, как: "хозяин игры" или "хозяева игры", "игрок", "помощник игрока", "фигура" и "битые фигуры". Вот Бжезинский из "фигуры" дорос до "помощника игрока", так же как и Киссинджер, но он ни в коем случае не самостоятельный "игрок". Он как офицер высокого ранга, но не генерал.Еще необходимо отметить, что с середины 80-х годов работы Бжезинского активно издавались в Советском Союзе, например, тогда была издана и переведена на русский язык его работа "План игры". По сути, это было пособие по развалу Советского Союза. И теперь все книги Бжезинского активно переводятся на русский язык. Бжезинский – гуру для позднегорбачевской и ельцинской элиты.Бжезинский, безусловно, был русофобом, он не скрывал этого. Как-то он сказал в конце 1990-х годов обозревателю из французского журнала "Le Nouvel Observateur", что Запад боролся не с коммунизмом, а Запад боролся с Россией, как бы она ни называлась. И в этом плане русофобские схемы остаются актуальными до сих пор. Задачей той фракции мирового правящего класса, к которой относится Бжезинский, остается максимальное ослабление России. Другое дело, что сейчас, в условиях американо-китайского противостояния (которое, кстати, не надо преувеличивать), в разрушении России Запад не заинтересован тактически. Стратегически – это, безусловно, цель Запада всегда. По их мнению, вместо России должна быть если не пустыня, то пространство, раздробленное на много-много частей. Но Бжезинский до своей цели точно бы не дожил.Что же касается многих практических вещей, то эпоха Бжезинского ушла вместе с Советским Союзом, и последние 25 лет жизни Бжезинского можно охарактеризовать, как Киплинг в "Книге джунглей" охарактеризовал Белую змею: "Змея, которая пережила свой яд". Как это часто и случается со змеями.