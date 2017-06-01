"История Зои Космодемьянской – это история всего ХХ века"

Подведены итоги объявленного Российским военно-историческим обществом (РВИО) конкурса на лучший сценарий к фильму о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской. На отбор поступило 70 заявок из России и c Украины. При этом самому юному автору-участнику конкурса было 14 лет, а самому взрослому – 91 год. Из трех финалистов победителем стала Елизавета Трусевич, драматург из Москвы.При рассмотрении сценариев жюри учитывало их художественные достоинства, историческую точность, значимость и актуальность, а также оригинальность подачи материала. "История Зои – это история всего ХХ века, которая складывается из множества мозаичных фрагментов", – рассказала в интервью Накануне.RU победительница творческого конкурса, по сценарию которой будет снят фильм. Автор признается: "Мне кажется, о Зое надо снимать шедевр или не снимать вообще".Вопрос: Подведены итоги конкурса на создание сценария художественного фильма о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской. Вы стали победителем. Трудно было подходить к такой теме? Почему решили участвовать в конкурсе?Елизавета Трусевич, сценрист|Фото: vk.comЕлизавета Трусевич: Это уже далеко не первый мой сценарий, посвященный Великой Отечественной войне. До этого был сценарий "Лида" – победитель сценарного конкурса кинофестиваля "Лучезарный ангел". Также был сценарий "Во имя отца, сына и…", в котором я попыталась представить – кем же был неизвестный солдат, похороненный у Кремлевской стены?.. История нашей страны меня всегда волновала, и когда я увидела объявление Российского военно-исторического общества о грядущем конкурсе, то, конечно же, сразу откликнулась.Вопрос: Подвиг Зои Космодемьянской хорошо известен старшему поколению, но поколение молодое практически незнакомо с героикой советского периода, как говорить о той великой эпохе на понятном для молодежи языке?Елизавета Трусевич: Я училась в школе в конце 90-х, и очень хорошо помню, что по истории нам рекомендовали читать "Ледокол" Суворова. В сценарии, кстати, тоже есть эпизод, посвященный этому. Между героями сценария – парнем и девушкой – разница всего в пять лет, но он закончил школу в конце 90-х, и не знает, кто такая Зоя Космодемьянская, а девушка училась чуть-чуть позже, и эти пять лет превращаются в целое культурологическое пространство. Я думаю, что мое поколение – поколение 30-летних в этом смысле самое неоднозначное. С одной стороны, мы "последние советские дети", с другой стороны, наше мироощущение формировалось уже в 90-е годы, когда вся "новая правда о войне" сводилась к тезисам вроде "проиграли бы, пили бы сейчас немецкое пиво".Сейчас это все как-то призабылось, стерлось, и уже кажется, что "Бессмертный полк" был всегда. На самом деле, еще лет 20 назад "Бессмертный полк" был в подполье. А чтобы обращаться и к молодому поколению, нам нужно обновлять киноязык.Вопрос: Расскажите про Ваш сценарий? На чем Вы сделали акцент, как решили подавать историю?Елизавета Трусевич: В сценарии нелинейная сюжетная композиция, несколько сюжетных линий. Поэтому история Зои рассматривается с разных позиций – мы смотрим на Зою из XXI века, мы смотрим на нее глазами военкора Петра Лидова, который первый узнал эту трагичную историю. В сценарии интересная, замысловатая конструкция, много образов, исторических параллелей и реминисценций.Кстати, первый фильм об этом подвиге – "Зоя" – был снят в 1944 году режиссером Лео Арнштамом на киностудии имени Максима Горького. В этом тоже вижу какую-то символическую причастность – свой первый дебютный фильм я сняла на этой же киностудии… И такие исторические переплетения, пусть даже формального характера, кажутся мне неслучайными.В моем районе на фасаде одного дома – потрясающее граффити с изображением Зои и Шуры Космодемьянских. Тоже проект Российского военно-исторического общества. Это как раз то, о чем я и говорю: для подрастающего поколения нужен новый язык.Вопрос: На какие фильмы, книги ориентировались, чем вдохновлялись при создании своей работы?Елизавета Трусевич: Я сняла несколько документальных фильмов, и работать с документальным материалом мне не в новинку. Разумеется, я прочла большое количество литературы о Зое, причем самой разной – как советского, так и новейшего периода. Искала информацию о военкоре Петре Лидове, о фотокорреспонденте Сергее Струнникове, об однополчанах Зои и о многих других людях, которые уже есть часть истории. Были совершенно неожиданные моменты. Так, подруга Зои – Вера Волошина по легенде позировала для знаменитой скульптуры "Девушка с веслом". Вера погибла с Зоей в один день, была повешена в соседней деревне. А майор Спрогис, руководивший разведотделом, воевал в Испании, знал Хемингуэя, который написал о нем в романе "По ком звонит колокол".То есть история Зои – это история всего ХХ века, которая складывается из множества мозаичных фрагментов…Вопрос: Недавно был большой скандал – один небезызвестный художник назвал Космодемьянскую сумасшедшей, якобы потому она и совершала такое геройство. И такое оскорбление памяти набирает силу, как Вы к этому относитесь? Как будто из 90-х мы никуда не ушли? Может быть, конкурс стал возможностью встать на защиту исторических ценностей и правды?Елизавета Трусевич: А знаете, фамилию этого "художника" (именно в кавычках) я узнала только в связи с этим скандалом. Это, видимо, та категория людей, для которых Великая Отечественная война – это "ВОВ". Я не люблю эту аббревиатуру, она сокращает память. У меня даже стихи есть на эту тему:Аббревиатура - как лот торгов.Начало. Середина. Конец.Я не хочу слышать "ветераны ВОВ"Или "по мнению РПЦ"…Трудно вымолвить -ВеликаяОтечественнаяВойна.Не трудней, чем курсироватьНад Вяземским котлом Бородина…Да, к сожалению, сомнительные заявления всегда способствуют медийности. Будут сплетничать о том, что Шолохов не писал "Тихий Дон", будут выискивать неприглядные подробности из жизни великих людей… И так до бесконечности. Такая "откровенность" по форме, а клевета по сути как бы возвышает обывателей в собственных глазах, они думают: "Да, я никогда не совершу подвиг, но и она не совершала", или "Я никогда не напишу "Тихий Дон", но и он не написал…"Поэтому, на мой взгляд, самое важное – это добиться от зрителя сопричастности, сопереживания. Чтобы зритель, читатель, любой человек существовал в огромном историческом и культурологическом пространстве. И тогда личные комплексы не будут порождать огромное количество банальных штампов, а напротив, ощущение собственной причастности к большому миру сможет сделать человека не просто лучше, но и счастливей. А попытки перекроить историю под свой размер будут всегда.Этому можно противостоять только правдой. Война еще не закончена, и это очевидно. Великая Отечественная стала такой символической глыбой, на которую всегда будут натыкаться наши противники. Поэтому так много сил и денег тратится на то, чтобы эту глыбу низвергнуть.Вопрос: Что лично Вас в этой истории затронуло, восхитило? Какие-то черты характера героини или что-то из биографии?Елизавета Трусевич: Я помню, что в школе, где я училась, как-то вскользь упомянули, что Зоя, дескать, никакого подвига не совершала. Просто сожгла конюшню. И почему она Герой Советского Союза?.. Это был конец 90-х. Тогда такие рассуждения выдавались за "правду о войне". А меня именно этот факт и поразил. Да, в масштабах военных действий, подвиг Зои был не глобальным. Это как у Бориса Васильева - "бои местного значения". Христианские мученицы принимали смерть только за то, что не отрекались от веры. Здесь ведь речь не о результативности, а о том, что девочка 18-ти лет не просто не сдалась, но даже ни разу не заплакала. Меня это поразило больше всего – ни в одних воспоминаниях я не нашла информации о том, что Зоя плакала… Да и это всё – детали.Плакала она или нет? Наверное, и плакала, и боялась, и умирать не хотела… И не было ни первой любви, ни жизненного опыта. Но всё это в какой-то момент стало вторичным. Человек становится перед выбором. И выбирает этот путь – "смертию смерть поправ".Вопрос: Как Вам кажется, почему она смогла пойти на это? Почему она стала комсомолкой, почему согласилась заниматься такой сложной работой на фронте, зная, что ее может ждать? Как для себя Вы ответили на этот вопрос? Вот в "28 панфиловцах" причины массового героизма авторы фильма свели к тому, что "я – русский", "это моя земля".Елизавета Трусевич: Мне кажется, что это такой исключительно современный вопрос. Конечно, нам сегодня сложно понять мотивации людей тех лет. А мотивации были вполне четкие, очень конкретные ориентиры, которые приходили, в том числе и из искусства. Ведь кино тогда значило намного больше, чем сейчас. Когда я читаю книгу "Говорят погибшие герои" – письма фронтовиков – у меня не возникает вопроса "почему".Судя по письмам, а письма были адресованы женам, матерям, детям – они мыслили очень глобально, и сражались даже не за какой-то свой угол, даже не за Россию, не за, к примеру, Белоруссию или Украину, и даже не за СССР, а за весь мир. Именно так.В этих личных письмах солдаты – все они писали накануне боя – говорили о личной любви и о большом долге. Все это сегодня непонятно, неясно. Но так было. В моем сценарии есть лейтмотивная линия – это некая тайна Зои, которую пытается разгадать главный герой – 30-летний молодой человек. И он, в конце концов, эту тайну разгадывает… Эта тайна нематериальна, она не сенсационная, эта тайна – объяснение того, как мыслили те 18-летние, 20-летние, 30-летние люди… Смотрите фильм, и вы тоже эту тайну узнаете!Вопрос: Какой жанр Вы выбрали – это драма, триллер, может быть?Елизавета Трусевич: Мне кажется, это очень непростая задача – снимать о Великой Отечественной… Это такая мощная конкуренция – с фильмами Ростоцкого, Сергея Бондарчука, Чухрая… Здесь нужен особый, новый киноязык. С одной стороны – кино о войне всегда жанровое (в сценарии есть элементы детектива), с другой стороны – нельзя пренебрегать возможностями киносемиотики. Это как лотерейный билет – можно стереть монеткой слой и увидеть информацию о выигрыше. Так и со сценарием. Один увидит просто интересную, жанровую, захватывающую историю с элементами детектива. Другой сотрет этот слой и увидит психологическую драму, в которой все герои меняются, проходя обряд такой исторической инициации. Третий сможет стереть еще один слой и увидеть притчу, полную символики… В сценарии всё это есть, и я надеюсь, что мастерство режиссера поможет это реализовать.Вопрос: Сейчас работа над сценарием уже полностью закончена?Елизавета Трусевич: Да, сценарий написан… Мне кажется, о Зое надо снимать шедевр или не снимать вообще. Я писала этот сценарий не только как сценарист, но и создавала этот мир с точки зрения режиссерских возможностей – прописывая мизансцены, интересные монтажные решения. Поскольку я не только сценарист, но и режиссер, мне очень сложно отделять эти вещи, для меня сценарий – это не только драматургическая структура и диалоги, но и комплекс всех инструментов.Вопрос: Какие еще планы есть у Вас?Елизавета Трусевич: Меня интересует не только историческая тематика. Сейчас я пишу сценарий, в основе которого реальная трагедия: в ночь на 1 января 2008 года в г. Кольчугино на Вечном огне был заживо сожжен 25-летний Алексей Денисов, рабочий завода "Электросталь", который, возвращаясь с ночной смены, сделал замечание группе подростков, распивавших спиртные напитки прямо на могиле Неизвестного солдата. Я очень хорошо помню эту историю, она меня поразила.Вопрос: В последнее время в России сняли несколько военных фильмов, фильмов о Великой Отечественной войне – не только блокбастеры, но были и психологические драмы – какие фильмы Вы видели, какие картины понравились?Елизавета Трусевич: Я преподаю историю кино в МГУ и очень хорошо знаю советское кино. Очевидно, что современное кино в работах на эту тему проигрывает. Ну, вот почему, например, "Помни имя свое" Сергея Колосова выглядит более современно, чем некоторые современные фильмы, которые в лучшем случае кажутся наивными, а в худшем – создается стойкое ощущение, что актеры существуют в кадре даже отдельно от той военной формы, которая на них надета, причем в кармане их гимнастерок точно лежат айфоны?.. Это не проблема актерской игры или работы художника-постановщика. Это проблема режиссуры. Здесь нужен какой-то принципиально другой подход.Часто говорят, что лучшие фильмы о войне сделали режиссеры-фронтовики. Это правда. С другой стороны, Толстой гениально написал о событиях 1812 года (между теми событиями и Толстым был примерно такой же интервал, как между нами и Великой Отечественной). Мы из другой эпохи, из другого времени, человек с тех времен изменился коренным образом. Нам теперь проще поверить в безумие, чем в подвиг.Думаю, необходимо прибегать к символике, использовать исторические параллели, работать с ассоциативным мышлением. В сценарии я пыталась выстроить такую трехступенчатую степень восприятия, чтобы молодой зритель сначала смог понять Зою, потом почувствовать историческую причастность к ее образу, и, наконец, начать отождествлять себя с ней.Вообще, для меня история Зои Космодемьянской – это документальная притча. Которая сегодня актуальна как никогда. На Украине снесли памятник Зое, а ведь первый летописец ее жития, военкор Лидов родился на Украине и погиб там… Невероятно, что сегодня наша братская республика участвует в этой вакханалии.Да, Европе выгодно создавать мифы о "советских оккупантах". Ведь российская история, если сравнивать с той же европейской, выглядит намного позитивнее. Европа всегда проводила кровавую внешнюю политику в отношении других стран, начиная от крестовых походов и инквизиции и заканчивая колонизаций. Америка – аналогично. Теперь свои ярлыки они хотят повесить на нас… Страшно, что такие искренние люди, как Зоя, становятся разменной монетой в большой политической игре. Они нас однажды уже защитили, теперь – наша очередь защитить их!