13:49 31 мая

Американские СМИ назвали самые опасные для ВВС США ракеты

Новое поколение российских и китайских ракет большой дальности класса «воздух-воздух» является серьезной угрозой важнейшим узлам сети управления действиями американских ВВС, считает обозреватель журнала National Interest Дейв Маджумдар.

Американские СМИ назвали самые опасные для ВВС США ракеты


«Эксперты не обращают внимания на этот тип оружия, отдавая предпочтение противокорабельным ракетам и ракетам класса "земля-воздух". Однако при установке на "правильном истребителе" подобные ракеты способны ослабить возможности американской военной авиации», – приводит статью РИА Новости .


По словам обозревателя, в первую очередь под ударом окажутся «неуклюжие самолеты-заправщики KC-135 и KC-46 Pegasus».

Автор указывает на такие виды оружия, как «российские ракеты Р-37М КБ "Вымпел", КС-172 ОКБ "Новатор" и китайскую PL-15».

В статье отмечается, что российская Р-37М и ее усовершенствованная версия КС-172 «предназначены для уничтожения авиационных средств разведки, сбора информации и наблюдения на расстоянии более 200 морских миль».

По мнению обозревателя, китайская ракета PL-15 – наиболее серьезная угроза. Ею можно наносить удары «по самолетам-заправщикам и самолетам-разведчикам при проведении авиационных кампаний в небе над Тихим океаном».

Сегодня у ВВС США пока нет плана по защите авиации, они только могут перебросить свои самолеты на безопасное расстояние за пределы радиуса действия ракет потенциального противника. Однако «в этом случае эффективная дальность действия американских истребителей уменьшится», констатирует автор.

Использованы фотографии: http://www.knaapo.ru
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Комментарии 11

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  1. Арон Заави Сегодня, 13:11
    Это не амереканские СМИ, а обозреватель журнала National Interest Дейв Маджумдар. laughing
    Арон Заави
    1. alex73s Сегодня, 13:42
      Цитата: Арон Заави
      Это не амереканские СМИ, а обозреватель журнала National Interest Дейв Маджумдар. laughing


      Как я понимаю к американским СМИ этот журнал вообще не имеет никакого отношения. Пишут что он уже давно живет на деньги Китая и РФ (поэтому там нахваливается все китайское и российское)
      Также там трудится и Пушков
      С 2002 года — член редколлегии американского журнала National Interest


      Зато статейки из этого журнала сразу распространяются по всем СМИ РФ "потреотической направленности"
      alex73s
  2. bouncyhunter Сегодня, 13:12
    Американские СМИ назвали самые опасные для ВВС США ракеты

    Опасно не оружие , а тот , у кого оно в руках .
    bouncyhunter
    1. роман66 Сегодня, 13:26
      а ежели боишься того, у кого оно в руках - так и не подходи близко, ограничься мексиканским заливом
      роман66
  3. nik-karata Сегодня, 13:12
    Однако при установке на "правильном истребителе" подобные ракеты способны ослабить возможности американской военной авиации»

    Однако, автору поправочка: не ослабить возможности, а аннулировать возможности!!! drinks
    nik-karata
  4. НЕКСУС Сегодня, 13:19
    КС-172 ОКБ "Новатор"

    На сколько я знаю,эта ракета еще не принята на вооружение...
    НЕКСУС
    1. роман66 Сегодня, 13:27
      американскому обозревателю виднее
      роман66
  5. Оператор Сегодня, 13:24
    Всё обстоит гораздо печальнее для US Air Force - ракета "воздух-воздух" КС-172 с максимальной дальностью 400 км разработана на базе зенитной ракеты 3М83 комплекса С-300.

    Дальность аналогичной ракеты "воздух-воздух", выполненной на базе зенитной ракеты 40Н6Е комплекса С-400, будет достигать 800 км, т.е. самолет-носитель сможет запускать её за пределами обнаружения самолетами ДРЛО.

    Иначе говоря, песец настал не только самолетам-топливозаправщикам, но и самолетам ДРЛО и РЭБ laughing
    Оператор
    1. klaus16 Сегодня, 13:35
      А там ничо на базе Сатаны не делают? А то точно писец будет.
      klaus16
      1. Шукшин Сегодня, 13:42
        А там ничо на базе Сатаны не делают? ..)))
        Ну не пропадать же добру, приладят поди на "правильный истребитель".
        Шукшин
    2. Комментарий был удален.
  6. WarAn Сегодня, 13:45
    А если сделать ракету воздух-воздух на основе калибра и вообще булавы то дальность будет ого-го 8))
    А запускать их можно вообще с дирижаблей из безопасной зоны! laughing tongue
    WarAn
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