Американские СМИ назвали самые опасные для ВВС США ракеты
Новое поколение российских и китайских ракет большой дальности класса «воздух-воздух» является серьезной угрозой важнейшим узлам сети управления действиями американских ВВС, считает обозреватель журнала National Interest Дейв Маджумдар.
«Эксперты не обращают внимания на этот тип оружия, отдавая предпочтение противокорабельным ракетам и ракетам класса "земля-воздух". Однако при установке на "правильном истребителе" подобные ракеты способны ослабить возможности американской военной авиации», – приводит статью РИА Новости .
По словам обозревателя, в первую очередь под ударом окажутся «неуклюжие самолеты-заправщики KC-135 и KC-46 Pegasus».
Автор указывает на такие виды оружия, как «российские ракеты Р-37М КБ "Вымпел", КС-172 ОКБ "Новатор" и китайскую PL-15».
В статье отмечается, что российская Р-37М и ее усовершенствованная версия КС-172 «предназначены для уничтожения авиационных средств разведки, сбора информации и наблюдения на расстоянии более 200 морских миль».
По мнению обозревателя, китайская ракета PL-15 – наиболее серьезная угроза. Ею можно наносить удары «по самолетам-заправщикам и самолетам-разведчикам при проведении авиационных кампаний в небе над Тихим океаном».
Сегодня у ВВС США пока нет плана по защите авиации, они только могут перебросить свои самолеты на безопасное расстояние за пределы радиуса действия ракет потенциального противника. Однако «в этом случае эффективная дальность действия американских истребителей уменьшится», констатирует автор.
«Эксперты не обращают внимания на этот тип оружия, отдавая предпочтение противокорабельным ракетам и ракетам класса "земля-воздух". Однако при установке на "правильном истребителе" подобные ракеты способны ослабить возможности американской военной авиации», – приводит статью РИА Новости .
По словам обозревателя, в первую очередь под ударом окажутся «неуклюжие самолеты-заправщики KC-135 и KC-46 Pegasus».
Автор указывает на такие виды оружия, как «российские ракеты Р-37М КБ "Вымпел", КС-172 ОКБ "Новатор" и китайскую PL-15».
В статье отмечается, что российская Р-37М и ее усовершенствованная версия КС-172 «предназначены для уничтожения авиационных средств разведки, сбора информации и наблюдения на расстоянии более 200 морских миль».
По мнению обозревателя, китайская ракета PL-15 – наиболее серьезная угроза. Ею можно наносить удары «по самолетам-заправщикам и самолетам-разведчикам при проведении авиационных кампаний в небе над Тихим океаном».
Сегодня у ВВС США пока нет плана по защите авиации, они только могут перебросить свои самолеты на безопасное расстояние за пределы радиуса действия ракет потенциального противника. Однако «в этом случае эффективная дальность действия американских истребителей уменьшится», констатирует автор.
Использованы фотографии: http://www.knaapo.ru
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