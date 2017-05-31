13:50 31 мая

Украинские журналисты получили заказ создать летопись "героизма" ВСУ

Украинские силовики продолжили обстрелы территории республик Донбасса. За минувшие сутки было отмечено не менее 65 нарушений режима прекращения огня. Донецкое агентство новостей приводит заявление представителя штаба командования ДНР:
За прошедшие сутки ВСУ 65 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 17 населённых пунктов Республики.


Украинские журналисты получили заказ создать летопись "героизма" ВСУ


ВСУ использовали артиллерийские установки, танки, миномёты, БМП, БТР, гранатомёты и другие вооружения.


В результате одного из попаданий в посёлке Коминтерново практически полностью разрушено здание местного магазина.

На этом фоне в ВСУ создаётся выдуманная история нескончаемых побед на Донбассе. В частности, идёт сбор материалов-небылиц о «героизме» так называемых киборгов в Донецком аэропорту. В частности, украинские журналисты взяли интервью у одного из военнослужащих ВСУ с позывным «Турист». Этот человек в своё время проходил службу в 3-м кировоградском полку СпН ВСУ, занявшим позиции в старом терминале воздушной гавани. При этом от командования батальона «Восток» ДНР тогда «Турист» и его люди получили гарантии не открывать огонь.

Теперь же «киборг» сообщает, как он якобы сам занял позиции в аэропорту, как противостоял ополченцам, «применявшим различные виды вооружений, включая ПЗРК и миномёты». Если учесть, что никаких ПЗРК у представителей ополчения на начальной стадии боёв за аэропорт не было в принципе, и если учесть, что сам же «Турист» заявляет об оборудовании позиции «чем придётся – например, пенопластом», то рассказ «киборга» превращается в по-настоящему душещипательную историю, ничего общего не имеющую с реальностью.

В украинских СМИ в последнее время стали активно публиковаться материалы о том, как украинские войска "доблестно отбивали атаки агрессора", причём материалы со ссылками на военнослужащих ВСУ. Речь идёт о своеобразном заказе украинских властей для создания образа героев из тех, кто пришёл на Донбасс воевать со своими же соотечественниками.

Использованы фотографии: expert17.ru
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Комментарии 16

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  1. Грэг Миллер Сегодня, 13:23
    Достойные наследники "героев" Бабьего Яра, Хатыни и др.
    Грэг Миллер
    1. Чёрный Сегодня, 13:27
      Особое место в "героизации" ВСУ должны занять котлы laughing ...изваринский, иловайский, дебальцевский... laughing ....а так же эпическая битва аватаров и квадрациклов с зелёным змием...
      Чёрный
      1. marlin1203 Сегодня, 13:31
        "Журналистика- продажная девка капитализма")))
        marlin1203
      2. bouncyhunter Сегодня, 13:31
        Предлагаю назвать эту летопись просто и без изысков : "Туалетная бумага" . wassat
        bouncyhunter
        1. nik-karata Сегодня, 13:37
          И на этой туалетной бумаге они будут писать о том, как "оттесняли" войска оккупантов аж из западной окраины, от самого львива. fellow
          nik-karata
      3. Александр романов Сегодня, 13:46
        Цитата: Чёрный
        Особое место в "героизации" ВСУ должны занять котлы

        Вот на обложку летописи
        Александр романов
    2. сибиралт Сегодня, 13:30
      Ага, пусть пишут. Потом приобщим к уголовному делу. laughing
      сибиралт
  2. WarAn Сегодня, 13:34
    На окраине пишется адаптированный ремейк "исторической" книги "Сказки матушки Гусыни"
    WarAn
  3. _Ugene_ Сегодня, 13:35
    Пусть им жители ЛНР и ДНР помогут с летописью. Отличная летопись героизма получится.
    _Ugene_
  4. roskot Сегодня, 13:36
    Хероям слава и по два куба земли в каждом котле.
    roskot
  5. ded100 Сегодня, 13:40
    Знатная летопись будет все сказочники от зависти удавятся! wassat
    ded100
  6. Смог Сегодня, 13:41
    журналисты взяли интервью у одного из военнослужащих ВСУ с позывным «Турист».

    А это не тот самый гробик, который полтора часа с оторванной ногой в атаку бежал, на ходу стреляя из Корда? recourse Чет я уже запутываться стал в ихних "героях". request
    Смог
  7. Ferdinant Сегодня, 13:42
    Нужно начинать с обороны Трои
    Ferdinant
  8. pvv113 Сегодня, 13:44
    как украинские войска "доблестно отбивали атаки агрессора"

    Один из примеров героизма - Дебальцево
    pvv113
  9. Des10 Сегодня, 13:45
    А кто автор то --- статьи --- как всегда --- Аноним! laughing
    Статья заказная, но - всем - по душе.
    Des10
  10. roskot Сегодня, 13:46
    Так это они Римскую империю разрушили? И принесли демократию в Европу. Не знал...
    roskot
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