Украинские журналисты получили заказ создать летопись "героизма" ВСУ
Украинские силовики продолжили обстрелы территории республик Донбасса. За минувшие сутки было отмечено не менее 65 нарушений режима прекращения огня. Донецкое агентство новостей приводит заявление представителя штаба командования ДНР:
ВСУ использовали артиллерийские установки, танки, миномёты, БМП, БТР, гранатомёты и другие вооружения.
В результате одного из попаданий в посёлке Коминтерново практически полностью разрушено здание местного магазина.
На этом фоне в ВСУ создаётся выдуманная история нескончаемых побед на Донбассе. В частности, идёт сбор материалов-небылиц о «героизме» так называемых киборгов в Донецком аэропорту. В частности, украинские журналисты взяли интервью у одного из военнослужащих ВСУ с позывным «Турист». Этот человек в своё время проходил службу в 3-м кировоградском полку СпН ВСУ, занявшим позиции в старом терминале воздушной гавани. При этом от командования батальона «Восток» ДНР тогда «Турист» и его люди получили гарантии не открывать огонь.
Теперь же «киборг» сообщает, как он якобы сам занял позиции в аэропорту, как противостоял ополченцам, «применявшим различные виды вооружений, включая ПЗРК и миномёты». Если учесть, что никаких ПЗРК у представителей ополчения на начальной стадии боёв за аэропорт не было в принципе, и если учесть, что сам же «Турист» заявляет об оборудовании позиции «чем придётся – например, пенопластом», то рассказ «киборга» превращается в по-настоящему душещипательную историю, ничего общего не имеющую с реальностью.
В украинских СМИ в последнее время стали активно публиковаться материалы о том, как украинские войска "доблестно отбивали атаки агрессора", причём материалы со ссылками на военнослужащих ВСУ. Речь идёт о своеобразном заказе украинских властей для создания образа героев из тех, кто пришёл на Донбасс воевать со своими же соотечественниками.
За прошедшие сутки ВСУ 65 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 17 населённых пунктов Республики.
ВСУ использовали артиллерийские установки, танки, миномёты, БМП, БТР, гранатомёты и другие вооружения.
В результате одного из попаданий в посёлке Коминтерново практически полностью разрушено здание местного магазина.
На этом фоне в ВСУ создаётся выдуманная история нескончаемых побед на Донбассе. В частности, идёт сбор материалов-небылиц о «героизме» так называемых киборгов в Донецком аэропорту. В частности, украинские журналисты взяли интервью у одного из военнослужащих ВСУ с позывным «Турист». Этот человек в своё время проходил службу в 3-м кировоградском полку СпН ВСУ, занявшим позиции в старом терминале воздушной гавани. При этом от командования батальона «Восток» ДНР тогда «Турист» и его люди получили гарантии не открывать огонь.
Теперь же «киборг» сообщает, как он якобы сам занял позиции в аэропорту, как противостоял ополченцам, «применявшим различные виды вооружений, включая ПЗРК и миномёты». Если учесть, что никаких ПЗРК у представителей ополчения на начальной стадии боёв за аэропорт не было в принципе, и если учесть, что сам же «Турист» заявляет об оборудовании позиции «чем придётся – например, пенопластом», то рассказ «киборга» превращается в по-настоящему душещипательную историю, ничего общего не имеющую с реальностью.
В украинских СМИ в последнее время стали активно публиковаться материалы о том, как украинские войска "доблестно отбивали атаки агрессора", причём материалы со ссылками на военнослужащих ВСУ. Речь идёт о своеобразном заказе украинских властей для создания образа героев из тех, кто пришёл на Донбасс воевать со своими же соотечественниками.
Использованы фотографии: expert17.ru
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