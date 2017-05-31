18:36 31 мая

РПЦ: Для противодействия терроризму нужно расширить курс "Основ религиозных культур и светской этики" в школе

Сегодня на пленарное заседание Совета Федерации был приглашён представитель Русской Православной Церкви для обсуждения вопросов противодействия экстремизму и терроризму. Речь идёт о приглашении в верхнюю палату российского парламента главы Синодального отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева).

По мнению представителя РПЦ, эффективным методом борьбы с терроризмом может стать расширение курса преподавания основ религий в современной школе. РИА Новости приводит заявление митрополита Илариона:
Мы обязаны позаботиться о том, чтобы наши граждане знали, чему учат традиционные религии, в чем отличие реального ислама от терроризма под исламскими лозунгами. И для этого крайне необходимо расширять преподавание религии в начальной, средней и высшей школе.


РПЦ: Для противодействия терроризму нужно расширить курс "Основ религиозных культур и светской этики" в школе



По словам священнослужителя (он же - викарий патриарха Московского и Всея Руси Кирилла), нынешнего одного часа в неделю на изучение дисциплины "Основ религиозных культур и светской этики" недостаточно.

Тем временем само появление этого предмета в школьной программе вызывало и продолжает вызывать немало вопросов у представителей общественности. Представитель РПЦ утверждает, что школьный предмет носит лишь просветительский характер и не направлен на обращение в ту или иную веру учащихся школ России.

Митрополит Иларион:
Светскость государства, на которую постоянно ссылаются апологеты секулярного мировоззрения, не следует рассматривать как запрет на преподавание религий в школах. Необходимы компетентные профессиональные специалисты, учителя, преподаватели высших учебных заведений.


О том, что до сих пор в РФ не сформировано полноценной системы подготовки учителей этого курса, речи не шло. Как не шла речь и о том, почему в рамках нынешней школьной программы, по мнению отдельных лиц, не может быть выстроена эффективная система понимания учащимися преступной составляющей терроризма и экстремизма.

Использованы фотографии: newsy-world.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 95

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  1. Александр романов Сегодня, 16:35
    Что то я не понял,проголосовал за одно,а результат вышел иной.
    Александр романов
    1. pjastolov Сегодня, 16:39
      во_во и я не понял, это что во всех школах ислам будут преподавать?
      Мы обязаны позаботиться о том, чтобы наши граждане знали, чему учат традиционные религии, в чем отличие реального ислама от терроризма под исламскими лозунгами. И для этого крайне необходимо расширять преподавание религии в начальной, средней и высшей школе.
      pjastolov
      1. Александр романов Сегодня, 16:43
        Цитата: pjastolov
        во_во и я не понял, это что во всех школах ислам будут преподавать?

        Если только в Белоруссии
        Александр романов
        1. pjastolov Сегодня, 16:44
          В Белорусси, уважаемый, это не актуально, и заявил это Российский священник
          pjastolov
          1. Александр романов Сегодня, 16:47
            Цитата: pjastolov
            В Белорусси, уважаемый, это не актуально, и заявил это Российский священник

            У нас тоже не актуально
            Александр романов
            1. pjastolov Сегодня, 16:51
              А зачем тогда
              Представитель РПЦ утверждает, что школьный предмет носит лишь просветительский характер и не направлен на обращение в ту или иную веру
              recourse
              pjastolov
              1. Александр романов Сегодня, 16:53
                Цитата: pjastolov
                А зачем тогда

                Если вам в жизни раскажут,что такое хорошо,а что такое плохо. Вам от этого станет плохо?
                Александр романов
                1. pjastolov Сегодня, 16:56
                  Нет не станет, но если
                  нынешнего одного часа в неделю на изучение
                  мало, и этой муть заменят точные науки, или филологические, то какое будет образование, или увеличат общее количество образовательных часов? request
                  pjastolov
                  1. Александр романов Сегодня, 17:00
                    Цитата: pjastolov
                    и этой муть заменят точные науки,

                    Эта "муть" может спасти жизни
                    Цитата: pjastolov
                    , или увеличат общее количество образовательных часов?

                    Меня поражает другое,что атеисты так бурно протестуют . Особенно под флагами других стран
                    Александр романов
                    1. pjastolov Сегодня, 17:10
                      Ну во первых, насчет атеизма, это можно сказать о человеке по его высказываниям, либо если имеете доступ ко всем церковным книгам. А для изучения есть воскресные школы в которых все прекрасно преподают, и где дети занимаются с удовольствием. И насчет флага: отец у меня русский с Урала (г. Щучье) прочитаете фамилию с аглицкого, можете проверить, мать полька - живу в Беларусь, это мое желание hi
                      pjastolov
                    2. sir_obs Сегодня, 17:31
                      К саудитам их, там атеизм-преступление
                      sir_obs
                      1. Svateev Сегодня, 17:41
                        У саудитов и христиане - недочеловеки, чудак.
                        Svateev
                2. telobezumnoe Сегодня, 18:10
                  вот так и промывают мозги, и люди верят. на примере российской угрозы.. хорошо плохо эти понятия должны формироваться непосредственно опытом, собственной совестью и нравственностью. единственное условие которое стоило бы объяснить, это стремление относиться к другим так, как хотелось бы, чтоб отнеслись к тебе. а вообще благими намерениями.. вот на пример мамочка, которая хочет оградить своего ребенка от всех гадостей, делает ему только хуже. создавая тепличные условия..
                  telobezumnoe
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:02
      нужно расширить курс "Основ религиозных культур и светской этики" в школе

      А поп все же прав..! Души наших детей захламлены ,по самое не хочу . А Россия всегда держалась на Вере в Бога, Родину,Справедливость..Все это опять хотят вытравить из наших душ и подменить на "ценности запада" типо "человек , человеку волк." ..Нужно спасать души наших детей ,пока не поздно..!
      ОТДЕЛ
      1. андрей юрьевич Сегодня, 17:14
        не нужно ничего делать,просто нужно больше храмов! молиться,молиться и молиться..(и деньги жертвовать).и снизойдёт на вас благодать... yes
        андрей юрьевич
      2. SlavaS Сегодня, 18:12
        Чему учит церковь?
        SlavaS
      3. Альф Сегодня, 18:20
        Цитата: ОТДЕЛ
        А поп все же прав..! Души наших детей захламлены ,по самое не хочу . А Россия всегда держалась на Вере в Бога, Родину,Справедливость..Все это опять хотят вытравить из наших душ и подменить на "ценности запада" типо "человек , человеку волк." ..Нужно спасать души наших детей ,пока не поздно..!

        Вот только кто будет учить ? Те попы, которые сами регулярно становятся героями криминальных хроник ? И чему они будут учить ? На своем примере ?
        Альф
  2. 777-3-59-97 Сегодня, 16:35
    Правильно. Ведь в школах изучать больше нечего.
    Вот такое будущее у российского образования.
    777-3-59-97
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:39
      777-3-59-97
      Правильно. Ведь в школах изучать больше нечего.
      У вас в Молдове изучайте что хотите.А наши школы и что там изучать мы сами разберёмся.
      Наблюдатель2014
      1. 777-3-59-97 Сегодня, 16:41
        Гражданин РФ. Имею право.
        777-3-59-97
        1. Александр романов Сегодня, 16:43
          Цитата: 777-3-59-97
          Гражданин РФ. Имею право.

          На что?
          Александр романов
          1. 777-3-59-97 Сегодня, 16:46
            На московскую прописку laughing
            777-3-59-97
        2. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:46
          777-3-59-97
          Гражданин РФ. Имею право.
          Возможно так и есть.Тогда что у вас так эта инициатива РПЦ вызывает недовольство.Вы видите угрозу своим замыслам или вере? bully
          Наблюдатель2014
          1. 777-3-59-97 Сегодня, 16:48
            Вы видите угрозу своим замыслам или вере?

            Конечно. Это оскорбляет мои чувства атеиста lol
            777-3-59-97
            1. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:49
              777-3-59-97
              Конечно. Это оскорбляет мои чувства атеиста
              И всё?! Тогда ничего страшного,переживёте hi
              Наблюдатель2014
            2. Смог Сегодня, 16:59
              Цитата: 777-3-59-97
              Это оскорбляет мои чувства атеиста

              Сходите в церковь, помолитесь и все пройдет. laughing
              Смог
            3. kenig1 Сегодня, 18:04
              В социуме существуют две очень агрессивные группы- больные педерастией и атеисты.
              kenig1
              1. Альф Сегодня, 18:22
                Цитата: kenig1
                В социуме существуют две очень агрессивные группы- больные педерастией и атеисты.

                Посмотрите, с какой агрессией везде лезут бизнесмены от церкви. И сколько скандалов с педофилией и педерастией в церкви.
                Альф
              2. Doliva63 Сегодня, 18:25
                К какой из этих групп себя относите? Подозреваю, что к первой lol
                Doliva63
          2. telobezumnoe Сегодня, 18:14
            я вижу проблему в захламлении детских голов всяким бредом, который будет мешать видеть мир настоящим.
            telobezumnoe
  3. krops777 Сегодня, 16:38
    По мнению представителя РПЦ, эффективным методом борьбы с терроризмом может стать расширение курса преподавания основ религий в современной школе. РИА Новости приводит заявление митрополита Илариона:


    И РПЦ туда же, занимайтесь тем чем вам положено заниматься а именно спасением душ, а если ребенок вырос в среде радикального исламизма, то школа с религией не поможет.
    krops777
    1. Александр романов Сегодня, 16:41
      Цитата: krops777
      И РПЦ туда же, занимайтесь тем чем вам положено заниматься а именно спасением душ, а если ребенок вырос в среде радикального исламизма, то школа с религией не поможет.

      Лучше ничего не делать да?
      Если благодаря этому,кто то не поидет по стопам радикалов-это только плюс
      Александр романов
      1. 777-3-59-97 Сегодня, 16:44
        Если благодаря этому,кто то не поидет по стопам радикалов

        Чем больше религии, тем больше терроризма.
        777-3-59-97
        1. Александр романов Сегодня, 16:48
          Цитата: 777-3-59-97
          Чем больше религии, тем больше терроризма.

          Ну ка покажи мне Православных режущих головы.
          Александр романов
          1. 777-3-59-97 Сегодня, 16:52
            Ну ка покажи мне Православных режущих головы.

            Нет таких. Но если вовлекать христианство в школы, то придется также поступать и с исламом. Ведь негоже обделять другие религии. А чему будут учить в ислмизированых школах Северного Кавказа, я думая все прекрасно понимают.
            777-3-59-97
            1. Александр романов Сегодня, 16:55
              Цитата: 777-3-59-97
              Нет таких. Но если вовлекать христианство в школы, то придется также поступать и с исламом

              Если на кавказе подростков научат отличать Ислам от той пурги.что им в уши дуют эмиры всех мастеи,им станет сложнее вешать лапшу на уши.
              Александр романов
          2. истопник Сегодня, 17:29
            Цитата: Александр романов
            Цитата: 777-3-59-97
            Чем больше религии, тем больше терроризма.

            Ну ка покажи мне Православных режущих головы.


            Это неудачный ответ и неудачный пример. Рубили, рубили головы на Руси. Чего уж говорить...И не одно столетие. И публично.
            Кстати, а что, вешать живых людей, это более интеллигентно и гуманно? Или стрелять в грудь или затылок?
            У всех свои традиции...
            истопник
            1. Doliva63 Сегодня, 18:27
              Не только рубили головы, но и деревнями сжигали за отказ принять православие.
              Doliva63
          3. Svateev Сегодня, 17:54
            Цитата: Александр романов
            покажи мне Православных режущих головы.

            Сплошь и рядом.
            "А нашел четыреста человек с бабами и детями староверов и всех побивахом..." Из доклада какого-то воеводы из Царицынской губернии во время церковного раскола. Одни якобы христиане побили других христиан только за то, что те держались за "старую веру".
            Христос учил "не убий". Даже когда тебя бьют - не убий, а подставь вторую щеку. Так? Так. А современные якобы "христианские" попы благославляют на ратную службу, то есть на убийство. Это - не христианство.
            Настоящее христианство - это нежизнеспособная утопия. Вот и переделали его, приспособили для реальной жизни. И это вам надо понимать, иначе возомните себя избранными, хотя на самом деле - недоучки.
            Svateev
            1. Альф Сегодня, 18:24
              Цитата: Svateev
              А современные якобы "христианские" попы благославляют на ратную службу, то есть на убийство.

              Они благославляют на защиту Родины, а не на убийства. В этом разница.
              Альф
          4. SlavaS Сегодня, 18:15
            Да в это навряд ли у террористов и прочих есть спонсор и заказчик, религия на общество тут не влияет, заказчика надо перевоспитывать, чтоб не таким кровожадным был.
            SlavaS
      2. krops777 Сегодня, 16:45
        Лучше ничего не делать да?


        Как вы это себе представляйте в том же Иране или Афганистане, Иллариону лишь бы вякнуть а что сделать и как это уже не моё.
        krops777
      3. telobezumnoe Сегодня, 18:33
        радикалы и появляются из тех детей которых с детства приучили слепо верить, и когда их авторитетный (батюшака, раввин и тд..) говорит что (мочить неверных) хорошо, а что плохо, этот отпрыск без сомнения будет делать то, что ему внушили (оденет пояс смертника, так как совершенно убежден, что хорошо а что плохо и потом ему на том свете воздастся)
        telobezumnoe
    2. истопник Сегодня, 17:04
      Цитата: krops777

      ...И РПЦ туда же, занимайтесь тем чем вам положено заниматься а именно спасением душ, а если ребенок вырос в среде радикального исламизма, то школа с религией не поможет.

      А если РПЦ укажет ВАМ, чем такие, как вы, по её мнению, должны заниматься? И где.
      А потом предложит заставить вас этим заниматься? А? Как вы на это посмотрите?

      И уж поясните мне, что ж такое "радикальный исламизм"? Когда и где он появился?
      истопник
      1. krops777 Сегодня, 17:09

        И уж поясните мне, что ж такое "радикальный исламизм"? Когда и где он появился?


        Интернет вам в помощь, а у меня нет ни времени ни желания кому то что то здесь объяснять, все надеюсь читать и инетом пользоваться умеют.
        krops777
      2. Svateev Сегодня, 17:58
        Цитата: истопник
        А если РПЦ укажет ВАМ, чем такие, как вы, по её мнению, должны заниматься? И где.

        А РПЦ это и пытается делать, как мы видим по этой новости.
        Вот только как доходит до дела - ракету в космос послать или больного вылечить, то поп приглашается для проформы, а реальное дело делают конструктор и врач.
        Svateev
  4. Olegovi4 Сегодня, 16:44
    снова блеяния поповских бездельников о необходимости мракобесия в школах. тьфу
    Olegovi4
    1. Александр романов Сегодня, 16:49
      Цитата: Olegovi4
      снова блеяния поповских бездельников о необходимости мракобесия в школах. тьфу

      Снова визги атеистов ,которым не понятно чем,чужая вера мешает жить
      Александр романов
      1. Olegovi4 Сегодня, 16:54
        Цитата: Александр романов
        Снова визги атеистов ,которым не понятно чем,чужая вера мешает жить

        о чём вы? или может ответите, почему моим детям попы должны "жить мешать - учиться в школе? для ребёнка важнее урок истории, нежели эта ерунда, нытьё идолопоклонников в рясах.
        Olegovi4
        1. Александр романов Сегодня, 17:01
          Цитата: Olegovi4
          и, нежели эта ерунда, нытьё идолопоклонников в рясах.

          Они вырастут и сами примут решение,ерунда это или нет.
          Александр романов
          1. Olegovi4 Сегодня, 17:02
            Цитата: Александр романов
            Они вырастут и сами примут решение,ерунда это или нет.

            тогда зачем им забивать голову в детстве?
            Olegovi4
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:00
        Александр романов hi
        Снова визги атеистов ,которым не понятно чем,чужая вера мешает жить
        Под "атеистами" очень удобно маскировать нападки на РПЦ сектантов и прочих вражин. РПЦ стоит как крепость, веками на защите государства.Хотя формально и отдельно.
        Наблюдатель2014
        1. Александр романов Сегодня, 17:02
          Цитата: Наблюдатель2014
          РПЦ стоит как крепость, веками на защите государства.

          И будет стоять,а эти беззубые нападки ..... laughing Собака лает- караван идет.
          Александр романов
        2. истопник Сегодня, 18:00
          Цитата: Наблюдатель2014
          Александр романов hi
          Снова визги атеистов ,которым не понятно чем,чужая вера мешает жить
          Под "атеистами" очень удобно маскировать нападки на РПЦ сектантов и прочих вражин. РПЦ стоит как крепость, веками на защите государства.Хотя формально и отдельно.


          Ваш пафос не уместен. Разные, разные были периоды у РПЦ. Даже в ХХ-ом веке.
          истопник
    2. Офицер запаса Сегодня, 17:09
      Вера - личное дело каждого. Но в последнее время в стране происходит просто навязывание религии и заигрывание власти с церковью. Телеканал, передача храмов, признание патриарха почетным гражданином, курсы в школах, законы об оскорблении чувств и т.д.
      Ничего общего это все с верой не имеет. Власти просто нужно иметь в стране лояльную церковь и влиять на умы верующих посредством церковного аппарата.
      Борьба с терроризмом - еще один повод для укрепления влияния церкви в школе. Хочу напомнить, что по Конституции церковь отделена от государства. А сейчас такое впечатление, что она одна из составляющих государственного аппарата.
      Офицер запаса
  5. TOPchymBA Сегодня, 16:45
    Попы пекутся только об увеличении кормовой базы.
    TOPchymBA
    1. Слон Сегодня, 16:49
      Прямо в точку!
      Слон
  6. Kosmotoga Сегодня, 16:48
    ничего не нужно придумывать и внедрять.Одно средство есть ,это воспитание внутри семьи.
    Kosmotoga
  7. Medvezhya lapa nad Ki Сегодня, 16:50
    А куда в суд подать на этого представителя РПЦ? Почему он ничего не сказал о других религиях? Он оскорбил мои религиозные чувства и тем самым нарушил ФЗ.
    Medvezhya lapa nad Ki
  8. Kosmotoga Сегодня, 16:53
    почему этого чудика на фото на канале Россия 24 величают "Владыка" ? каждая передача начинается со слов --здравствуйте Владыка.
    Kosmotoga
    1. sir_obs Сегодня, 17:36
      Организация в чистом виде армейская, звания, униформа, знаки различия. Вот его во званию и величают.
      sir_obs
  9. Слон Сегодня, 16:53
    Противодействием терроризму должны заниматься прежде всего спецслужбы РФ, правда они уже в свое время профукали Украину...
    Слон
  10. Altona Сегодня, 16:54
    Для противодействия терроризму нужно развивать научный подход ко всему происходящему, а не проводить вводные курсы в религию. Ничего этот курс этики не даст. Надо рассказать школьникам о возникновении религий, об их исторической миссии на момент возникновения и об использовании религий в данное время для зомбирования и разделения людей. Проводить курс этики в школе у которой отнимают функцию воспитания-это бред. Этика должна воспитываться у человека независимо от его религиозной принадлежности и мировоззрения. И вообще эта поповская суета вокруг светских учреждений начинает порядком доставать. Богу-богово, кесарю кесарево. Не надо лезть в дела государства с крестом и кадилом, лучше не будет. Неужели 1917 год не научил?
    Altona
  11. max51423 Сегодня, 16:55
    Да что за бред происходит !!! У нас многонациональная и много конфессиональная страна. Вот кто будет проводить эти уроки в Дагестане. Кто будет учить? Специально подготовленный учитель или представитель какой-то религии (священник? муфтий? ...). А как быть с атеистами? Чем больше узнаю, тем меньше уважение (уже отвращение!!!) к РПЦ .
    max51423
    1. Александр романов Сегодня, 16:56
      Цитата: max51423
      А как быть с атеистами?

      Ребенок еще не состоявшаяся личность и он сам в итоге ,своего жизненного пути выберет,верить или не верить.
      Александр романов
      1. krops777 Сегодня, 17:02
        Ребенок еще не состоявшаяся личность и он сам в итоге ,своего жизненного пути выберет,верить или не верить.

        Скажите это радикальным исламистам вот смеху то будет.
        krops777
      2. Kosmotoga Сегодня, 17:02
        ну так если "он сам" в итоге выберет то и не зачем и навязывать в виде обязательных уроков.Никто не против РПЦ,люди против проникания её в жизнь.Пусть она будет факультативом.Кто хочет тот и ходит на эти лекции или уроки по желанию своему.Но не делать обязательным.
        Kosmotoga
      3. max51423 Сегодня, 17:20
        А в чем смысл с таким подходом "навязывать" "не состоявшейся личности" какие-то религиозные аспекты. Так можно и отвращение к религии на всю жизнь привить, и получим диаметрально противоположный результат. И атеисты ещё не самые проблемные типы, на мой взгляд гораздо опаснее различные религиозные фанатики и православные в том числе.
        max51423
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:14
      Цитата: max51423
      Чем больше узнаю, тем меньше уважение (уже отвращение!!!) к РПЦ .

      Не лукавьте, Основы религиозных культур это не только христианство и РПЦ ! Этот предмет возможно будет не основным, факультативным ..Вот сейчас бесы ,появятся из всех щелей и завоют против РПЦ!
      Заметьте мужики ,в последнии годы идет наезд не просто на Россию,Путина...А именно на Православие, либерасты чуют , что пока есть Вера , будет стоять Россия!
      Я крестился уже в зрелые годы и не назвал бы себя истинно верующим , но верю ,есть что то в душе и когда начинают РПЦ в"наших СМИ" склонять я всегда встаю на защиту..Другие религии уважаю (кроме всяких сект и т.д.)
      ОТДЕЛ
      1. max51423 Сегодня, 17:33
        Для меня религия и вера это не одно и тоже. РПЦ как организация (корпорация) дескредитирует себя в первую очередь своим поведением. Ещё можно понять дворцы, яхты, машины и т д (хотя осадок остаёться), но когда РПЦ лезет в мирские дела в погоне за властью и влиянием это перебор.
        max51423
  12. Echo Сегодня, 17:04
    Можно обойтись просто светской этикой.
    Echo
  13. 1536 Сегодня, 17:08
    Школа школой, а вот битву за интернет наша церковь проиграла вчистую. А именно в интернете сегодня огромное количество молодежи находит то, против чего борются все родители, учителя, правительство и государство. Об этом бы подумать. А то, действительно, получается, что наша церковь отделена от государства на все 120%. И эта созерцательность просто поражает.
    1536
    1. yehat Сегодня, 17:12
      в интернете безответственность. что там может сделать регулятор кроме блокирования?
      предлагаете монахов и монашек сетевыми троллями сделать?
      yehat
      1. Svateev Сегодня, 18:05
        Цитата: yehat
        предлагаете монахов и монашек сетевыми троллями сделать?

        Верно, на большее - на настоящую идеологическую борьбу с экстремизмом - они не способны по причине ветхости христианского учения. Христианство отстало от жизни на два тысячелетия. При настоящей полемике христиане сами становятся экстремистами, проверено не раз.
        Svateev
  14. anjey Сегодня, 17:09
    лучшая защита от влияния терроризма на молодежь это уровень ,смысл и ощушение жизни
    anjey
  15. yehat Сегодня, 17:11
    расширить курс "Основ религиозных культур и светской этики" в школе

    Зачем??? Почему нельзя просто вести курс культуры и этики без привязки к какой-то религии
    Церковь постоянно долбит, расширяя свое влияние и это раздражает. Мне кажется, пора им напомнить
    о неприличности навязывания религии.
    yehat
    1. андрей юрьевич Сегодня, 17:24
      дело каждого личное, веровать или нет,а то что делает РПЦ,напоминает рекламу "кока-колы"....
      андрей юрьевич
  16. gla172 Сегодня, 17:14
    ....моё мнение таково....не будет религии-не будет как минимум половины войн на планете.....
    gla172
    1. андрей юрьевич Сегодня, 17:56
      Цитата: gla172
      ....моё мнение таково....не будет религии-не будет как минимум половины войн на планете.....

      я давно говорю,что любая религия-зло.
      андрей юрьевич
    2. SlavaS Сегодня, 18:19
      Чтоб войн не было, мясо забитых животных нужно перестать жрать для начала
      SlavaS
      1. андрей юрьевич Сегодня, 18:29
        Цитата: SlavaS
        Чтоб войн не было, мясо забитых животных нужно перестать жрать для начала

        вообще перестать жрать....передохнут все,и войн не будет...
        андрей юрьевич
  17. roskot Сегодня, 17:21
    Так и до закона божия недалеко.И включить его в сдачу ЕГЕ. И будет нам счастье
    roskot
  18. KelWin Сегодня, 17:27
    В светском государстве УК достаточно. Кому мало, сидят по монастырям. Пусть так остается.
    KelWin
  19. кедр Сегодня, 17:32
    Цитата: gla172
    ....моё мнение таково....не будет религии-не будет как минимум половины войн на планете.....


    И в первую очередь - религии денег, адептами которой являемся мы все поголовно...
    Маммонисты, зрим в корень...
    кедр
  20. Zulu_S Сегодня, 17:35
    Мы обязаны позаботиться о том, чтобы наши граждане знали, чему учат традиционные религии, в чем отличие реального ислама от терроризма под исламскими лозунгами. И для этого крайне необходимо расширять преподавание религии в начальной, средней и высшей школе.

    Не преподавание религии, а основы религий, чтобы с детских лет понимали, чем одна религия отличается от другой, что у них общего, в чём отличия. Тогда, возможно, люди с детских лет будут терпимее относиться к убеждениям других людей, в том числе и религиозным. А важнейшее дело Православной церкви в этом контексте - чтобы не появлялись так называемые "православные активисты", которые своими экстримистскими акциями Русскую Православную Церковь позорят! И совершенно точно, необходимо осуждение этого экстримизма, в какую бы личину он не рядился, на самом высшем уровне, в т.ч. церковном!
    Zulu_S
  21. Толстоевский Сегодня, 17:45
    кардинально побороть международный терроризм можно лишь разорвав, как Иран, дипотношения с нашими западными и ближневосточными партнёрами
    Толстоевский
  22. Gamer Сегодня, 18:02
    попы, отжавши кукольные театры, тянут свои загребущие лапы в школу
    Gamer
  23. Шуманит Сегодня, 18:09
    Цитата: kenig1
    В социуме существуют две очень агрессивные группы- больные педерастией и атеисты.

    Да это одна группа! Потому что изначально не может быть набожного педераста!
    Шуманит
  24. Шуманит Сегодня, 18:10
    Цитата: Gamer
    попы, отжавши кукольные театры, тянут свои загребущие лапы в школу

    По мне так лучше попы, чем Сорос!
    Шуманит
  25. Молодой_Коммунист Сегодня, 18:12
    По мнению представителя РПЦ, эффективным методом борьбы с терроризмом может стать расширение курса преподавания основ религий в современной школе. РИА Новости приводит заявление митрополита Илариона

    Этот поп забыл, что однажды они уже окормляли русский народ и доокормлялись до того, что он их начал сбрасывать с колоколен. РПЦ боится, что до конца 2017 не успеет снова нас до такого довести? Как говорится "Можем повторить" laughing
    Молодой_Коммунист
  26. 1536 Сегодня, 18:15
    Цитата: yehat
    в интернете безответственность. что там может сделать регулятор кроме блокирования?
    предлагаете монахов и монашек сетевыми троллями сделать?

    Слово Божие нести, уважаемый! А троллей и так хватает, даже через край, что можно заметить и на сайте ВО.
    1536
    1. Молодой_Коммунист Сегодня, 18:25
      Почему когда вконец потерявшие берега профессиональные попЫ (или попЫ-любители), слышат что-то, что им не нравится, они начинают визжать об оскорблении чувств?
      10:01, 30 мая 2017
      Епископ счел оскорблением чувств верующих статью о подаренном Land Cruiser

      Епископ Орловской митрополии Нектарий (Николай Селезнев) потребовал удалить с сайта «Орловских новостей» материал о подаренном ему внедорожнике Toyota Land Cruiser V8. Издание опубликовало текст его письма, в котором священник пригрозил привлечь журналистов к уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих.
      https://lenta.ru/news/2017/05/30/sant_land_cruise
      r/

      Молодой_Коммунист
  27. Шуманит Сегодня, 18:28
    Цитата: андрей юрьевич
    дело каждого личное, веровать или нет,а то что делает РПЦ,напоминает рекламу "кока-колы"....

    С такого мнения и начинался расколбас РИ... А как же За Веру, Царя и Отечество? Вы б это Суворову, Кутузову и их чудо- богатырям сказали? Любому обществу нужна и вера и лозунги... Ведь как сейчас принято считать? Если нас критикуют,пытаются давить- значит мы все делаем правильно! Логика то в этом есть! Так почему они с испокон веков борются с Православием? Не задавались вопросом? Когда папы да кардиналы чистят дымоходы своей пастве- это ничего,все путем. Когда вместо папы- папесса,да и х...с ней, ну недогдядели. Когда собрались чудо-рыцари, облачились в кресты и пошли по миру одни маковки рубить,а в другие " веру истинную" вбивать- это тоже прикольно,на том этапе только так... И иноверцам и атеистам с одного удара... И никакой либерастии! Но как касается Православия, все... потекло со всех щелей... Аккуратно надо с тем, в чем не разбираетесь. Я так думаю и в РПЦ еще не все продались!
    P.S. За царя не пинать, я не виноват, что он таким оказался... Возможно это болезнь, которую назовут Синдром Януковича,например... "Я не хотел гражданской войны, я не смог отдать приказ и т.д. и т.п.". А симптом выздоровления от этого недуга, когда больной признает: " Я-ЧМ.! , Я- ТВА.Ь!
    Шуманит
  28. К-50 Сегодня, 18:30
    Зачем детям в школе учить "Закон Божий"?
    Вообще попики офонарели?
    Сто лет назад было это в учебных программах, сто лет прошло!!! Церковь вы спите что-ли?
    А как быть с другими вероисповеданиями?
    Россия СВЕТСКОЕ государство и религия ОТДЕЛЕНА от власти, так почему опять всё навязывается?
    Кто хочет верить, тот будет, кто не хочет с церковью связываться зачем НАСИЛОВАТЬ их? fool
    Я от этих попиков ох реневаю!!!! Рожи нажрут поперёк себя шире, на пожертвования прихожан машины и котеджи покупают, даже РАКЕТЫ умудряются благославлять за денюжку немалую!!!
    Раньше, по крайней мере, на балансах церкви школы были, приюты сиротские, сейчас же церковники всё в себя впихивают.
    Срамота и маразм!!!!
    Церковь превратилась в КОММЕРЧЕСКУЮ организацию, она правда всегда десятину себе отгрызала с населения с любой деятельности, самый НЕСПЯЩИЙ фискальный орган, всё за всеми видели. fellow
    Поэтому заставлять детей поклоняться коммерческой организации противоестественно и антигуманно для детей!!!!! Опять же сравнивать школьную программу начала прошлого века и требования к нынешней обученности детей. Ведь всё на порядки усложнилось, а детский мозг ещё развивается и так его насиловать?
    Бедные дети вообщем.
    К-50
  29. ALLxANDr Сегодня, 18:34
    Как не шла речь и о том, почему в рамках нынешней школьной программы, по мнению отдельных лиц, не может быть выстроена эффективная система понимания учащимися преступной составляющей терроризма и экстремизма.
    - вот уж золотые слова!!!

    РПЦ решили под шумок влезть в образовательную систему. За счёт часов, наверное, математики и русского.. А что делать тем кто другой веры? Буддизм, ислам тоже будет в школьных учебных часах?!
    ALLxANDr
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