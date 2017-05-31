РПЦ: Для противодействия терроризму нужно расширить курс "Основ религиозных культур и светской этики" в школе

Мы обязаны позаботиться о том, чтобы наши граждане знали, чему учат традиционные религии, в чем отличие реального ислама от терроризма под исламскими лозунгами. И для этого крайне необходимо расширять преподавание религии в начальной, средней и высшей школе.

Светскость государства, на которую постоянно ссылаются апологеты секулярного мировоззрения, не следует рассматривать как запрет на преподавание религий в школах. Необходимы компетентные профессиональные специалисты, учителя, преподаватели высших учебных заведений.