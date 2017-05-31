РПЦ: Для противодействия терроризму нужно расширить курс "Основ религиозных культур и светской этики" в школе
Сегодня на пленарное заседание Совета Федерации был приглашён представитель Русской Православной Церкви для обсуждения вопросов противодействия экстремизму и терроризму. Речь идёт о приглашении в верхнюю палату российского парламента главы Синодального отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева).
По мнению представителя РПЦ, эффективным методом борьбы с терроризмом может стать расширение курса преподавания основ религий в современной школе. РИА Новости приводит заявление митрополита Илариона:
По словам священнослужителя (он же - викарий патриарха Московского и Всея Руси Кирилла), нынешнего одного часа в неделю на изучение дисциплины "Основ религиозных культур и светской этики" недостаточно.
Тем временем само появление этого предмета в школьной программе вызывало и продолжает вызывать немало вопросов у представителей общественности. Представитель РПЦ утверждает, что школьный предмет носит лишь просветительский характер и не направлен на обращение в ту или иную веру учащихся школ России.
Митрополит Иларион:
О том, что до сих пор в РФ не сформировано полноценной системы подготовки учителей этого курса, речи не шло. Как не шла речь и о том, почему в рамках нынешней школьной программы, по мнению отдельных лиц, не может быть выстроена эффективная система понимания учащимися преступной составляющей терроризма и экстремизма.
По мнению представителя РПЦ, эффективным методом борьбы с терроризмом может стать расширение курса преподавания основ религий в современной школе. РИА Новости приводит заявление митрополита Илариона:
Мы обязаны позаботиться о том, чтобы наши граждане знали, чему учат традиционные религии, в чем отличие реального ислама от терроризма под исламскими лозунгами. И для этого крайне необходимо расширять преподавание религии в начальной, средней и высшей школе.
По словам священнослужителя (он же - викарий патриарха Московского и Всея Руси Кирилла), нынешнего одного часа в неделю на изучение дисциплины "Основ религиозных культур и светской этики" недостаточно.
Тем временем само появление этого предмета в школьной программе вызывало и продолжает вызывать немало вопросов у представителей общественности. Представитель РПЦ утверждает, что школьный предмет носит лишь просветительский характер и не направлен на обращение в ту или иную веру учащихся школ России.
Митрополит Иларион:
Светскость государства, на которую постоянно ссылаются апологеты секулярного мировоззрения, не следует рассматривать как запрет на преподавание религий в школах. Необходимы компетентные профессиональные специалисты, учителя, преподаватели высших учебных заведений.
О том, что до сих пор в РФ не сформировано полноценной системы подготовки учителей этого курса, речи не шло. Как не шла речь и о том, почему в рамках нынешней школьной программы, по мнению отдельных лиц, не может быть выстроена эффективная система понимания учащимися преступной составляющей терроризма и экстремизма.
Использованы фотографии: newsy-world.ru
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