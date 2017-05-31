Ситуация в Сирии
Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня подтвердил достоверность заявления российской стороны о том, что курды договорились с боевиками ИГИЛ (ИГ, группировка запрещена в РФ) и предоставили им коридор для выхода из Ракки, передает Интерфакс .
По словам министра, российские силы в Сирии «засекли эту колонну и атаковали».
В свою очередь представитель МИД Мария Захарова назвала непродуманными удары западной коалиции в Сирии. Она напомнила, что в субботу от них погибли в районе Ракки 20 мирных жителей, еще 35 стали жертвами удара ВВС коалиции по городу Аль-Маядин.
Между тем сирийская армия продолжает успешное наступление в провинции Алеппо.
«Многотысячные войска под непосредственным командованием генерала Аль-Хасан прокатились как лавина по Юго-восточному Алеппо, уничтожая оборонительные рубежи ИГ, и тем самым подталкивая джихадистов обратно в сторону Ракки», – пишет арабское издание Аль-Масдар .
Сирийский спецназ проводит операции по уничтожению деморализованных боевиков и их техники. Важную роль при наступлении играет поддержка артиллерии и авиации. Издание отмечает, что в этом году в сельской местности провинции Алеппо уничтожено более 2 тыс. террористов, что значительно ослабило влияние группировки в регионе.
Насколько я слышал, Курдские силы демократической Сирии опровергли сообщение Минобороны о том, что у нас есть информация о их договорённости с ИГИЛ, которая позволила игиловцам беспрепятственно выйти из Ракки и направиться в сторону Пальмиры,сказал Лавров.
Наше министерство обороны подтверждало эту информацию, оно опиралось на достоверные сведения. Более того, вскоре после того, как эта информация была обнародована, игиловцы вышли из Ракки и двинулись в сторону Пальмиры,отметил он.
По словам министра, российские силы в Сирии «засекли эту колонну и атаковали».
И так будет всегда, если игиловцы будут замечены где бы то ни было на сирийской территории. И они, и их базы, и их тренировочные лагеря являются легитимными целями,добавил Лавров, отметив, что «сложившаяся ситуация показывает недостатки координации действий всех тех, кто борется с терроризмом в Сирии.
В свою очередь представитель МИД Мария Захарова назвала непродуманными удары западной коалиции в Сирии. Она напомнила, что в субботу от них погибли в районе Ракки 20 мирных жителей, еще 35 стали жертвами удара ВВС коалиции по городу Аль-Маядин.
Никакого отношения к борьбе, тем более к эффективной борьбе с международным терроризмом они не имеют. На деле авианалеты еще более усугубляют и без того сложную ситуацию на сирийской земле, ведут к увеличению числа жертв среди мирных сирийцев, сеют хаос и разрушения, играют на руку боевикам террористических организаций ИГИЛ, "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ) и аффилированных с ними структур,заявила Захарова.
Между тем сирийская армия продолжает успешное наступление в провинции Алеппо.
«Многотысячные войска под непосредственным командованием генерала Аль-Хасан прокатились как лавина по Юго-восточному Алеппо, уничтожая оборонительные рубежи ИГ, и тем самым подталкивая джихадистов обратно в сторону Ракки», – пишет арабское издание Аль-Масдар .
Сирийский спецназ проводит операции по уничтожению деморализованных боевиков и их техники. Важную роль при наступлении играет поддержка артиллерии и авиации. Издание отмечает, что в этом году в сельской местности провинции Алеппо уничтожено более 2 тыс. террористов, что значительно ослабило влияние группировки в регионе.
Использованы фотографии: https://riafan.ru
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