18:30 31 мая

Ситуация в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня подтвердил достоверность заявления российской стороны о том, что курды договорились с боевиками ИГИЛ (ИГ, группировка запрещена в РФ) и предоставили им коридор для выхода из Ракки, передает Интерфакс .

Ситуация в Сирии


Насколько я слышал, Курдские силы демократической Сирии опровергли сообщение Минобороны о том, что у нас есть информация о их договорённости с ИГИЛ, которая позволила игиловцам беспрепятственно выйти из Ракки и направиться в сторону Пальмиры,
сказал Лавров.


Наше министерство обороны подтверждало эту информацию, оно опиралось на достоверные сведения. Более того, вскоре после того, как эта информация была обнародована, игиловцы вышли из Ракки и двинулись в сторону Пальмиры,
отметил он.

По словам министра, российские силы в Сирии «засекли эту колонну и атаковали».

И так будет всегда, если игиловцы будут замечены где бы то ни было на сирийской территории. И они, и их базы, и их тренировочные лагеря являются легитимными целями,
добавил Лавров, отметив, что «сложившаяся ситуация показывает недостатки координации действий всех тех, кто борется с терроризмом в Сирии.

В свою очередь представитель МИД Мария Захарова назвала непродуманными удары западной коалиции в Сирии. Она напомнила, что в субботу от них погибли в районе Ракки 20 мирных жителей, еще 35 стали жертвами удара ВВС коалиции по городу Аль-Маядин.

Никакого отношения к борьбе, тем более к эффективной борьбе с международным терроризмом они не имеют. На деле авианалеты еще более усугубляют и без того сложную ситуацию на сирийской земле, ведут к увеличению числа жертв среди мирных сирийцев, сеют хаос и разрушения, играют на руку боевикам террористических организаций ИГИЛ, "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ) и аффилированных с ними структур,
заявила Захарова.

Между тем сирийская армия продолжает успешное наступление в провинции Алеппо.

«Многотысячные войска под непосредственным командованием генерала Аль-Хасан прокатились как лавина по Юго-восточному Алеппо, уничтожая оборонительные рубежи ИГ, и тем самым подталкивая джихадистов обратно в сторону Ракки», – пишет арабское издание Аль-Масдар .

Сирийский спецназ проводит операции по уничтожению деморализованных боевиков и их техники. Важную роль при наступлении играет поддержка артиллерии и авиации. Издание отмечает, что в этом году в сельской местности провинции Алеппо уничтожено более 2 тыс. террористов, что значительно ослабило влияние группировки в регионе.

Использованы фотографии: https://riafan.ru
18

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 22

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. pjastolov Сегодня, 16:42
    Насколько я слышал, Курдские силы демократической Сирии опровергли сообщение Минобороны о том, что у нас есть информация о их договорённости с ИГИЛ, которая позволила игиловцам беспрепятственно выйти из Ракки и направиться в сторону Пальмиры,
    таки слышал, или по долгу службы положено бы знать recourse
    pjastolov
    1. cniza Сегодня, 16:47
      Иногда информацию преподносят , как не проверенную с целью усиления её воздействия.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:50
        Цитата: cniza
        Иногда информацию преподносят , как не проверенную с целью усиления её воздействия.

        Особенно хорошо туманными и расплывчатыми формулировками вне зависимости от степени информированности владеют наши залужные "партнёры" (тьфу !) .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 16:52
          "Партнеры" впаривают липу и прочую чушь , но методы одни.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 16:57
            Цитата: cniza
            "Партнеры" впаривают липу и прочую чушь

            Так ведь зачем изобретать велосипед ? Сделал таинственную морду лица , выдал обтекаемо-непонятное заявление - дальше работа аналитегов и експердов СМИ .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 16:58
              Грубо стали работать не профессионально , да и ленивые.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 17:01
                Цитата: cniza
                Грубо стали работать не профессионально , да и ленивые.

                Западный пипл хавает ? Значит , всё нормуль , париться не о чем . yes
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 17:05
                  Это так , но нам то хочется загадочности и запретности , тогда можем купиться.
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 17:08
                    Это да , человеческой натуре свойственно желание обманываться . Потому порой и принимаем желаемое за действительность .
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 18:15
                      В общем все любят "комплименты" и от них все беды.
                      cniza
                      1. bouncyhunter Сегодня, 18:19
                        После комплимент-а/-ов у некоторых особей от павлиньего самомнения соображалка напрочь отключается . wink
                        bouncyhunter
      2. pjastolov Сегодня, 16:58
        Иногда информацию преподносят , как не проверенную с целью усиления её воздействия.
        это как? одна баба сказала - мощнейшее воздействие?
        pjastolov
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:54
      По словам министра, российские силы в Сирии «засекли эту колонну и атаковали».

      Статья была ..Молодцы наши четко сработали! А курды все же продажны, им сейчас США начинает поставки вооружений , нужно с турками плотней работать, может даже совместные авиаудары по чертям (курдам в том числе) наносить..
      ОТДЕЛ
      1. Ин100грамм Сегодня, 18:25
        Цитата: ОТДЕЛ
        А курды все же продажны, им сейчас США начинает поставки вооружений , нужно с турками плотней работать, может даже совместные авиаудары по чертям (курдам в том числе) наносить

        Курды в ответ на военную помощь выполняют указания матрасов. Тут я с Вами согласен в этом предположении, слишком очевидно. А туркам надо просто позволить долбить курдов , по согласованию с нами, и смотреть, как они мочат друг друга. Совместные удары думаю не нужны, зачем самим подставляться? Пусть свои ресурсы тратят hi
        Ин100грамм
    3. RASKAT Сегодня, 18:26
      Корды молодцы, дробят на котлы территорию, и давят противника довольно быстро. Вот еще один котел возле плотины Баас,
      курды совершили ночной обходной маневр и вышли к платине.
      Поступают сообщения о боях на самой платине, скорее всего скоро она будет взята, возможно уже сегодня.
      Так держать.
      RASKAT
  2. Olegovi4 Сегодня, 16:49
    на фото абсолютно "лысый" танк. ну как так?! бляхен-мухен, сколько же экипажей ещё должно сгореть, чтобы ДЗ поставили на машины?
    Olegovi4
  3. anjey Сегодня, 16:49
    да ,восток дело тонкое,особенно когда туда другое полушарье с европой прут
    anjey
  4. Комментарий был удален.
  5. JonnyT Сегодня, 17:27
    Курды опустились до уровня ИГИЛ.......после разгрома ИГИЛ, Асад султан и Вова возьмутся кошмарить американских курдов - им нет места в будущем Сирии
    JonnyT
  6. kaschey Сегодня, 17:28
    На сколько в мире все запущено. Одна Россия борется за светлое будущее Сирии на стороне добра. Казалось бы накинулись всем миром и уничтожили бы одним махом это искусственно-порожденное го-но, да нет же будут сидеть по своим квартирам и тупо наблюдать, а кто и наоборот еще и гадить из под тишка. Помогать всем миром нужно Сирийскому народу избавиться от этой нечисти, сколько они уже перемололи эту заразу за остальных. А все думают что их это не коснется, коснется если не выжечь каленым железом. Только бороться нужно там откуда эта зараза растет, например туда запустить другую заразу. Есть же одна из русских пословиц - клин клином вышибают.
    kaschey
    1. pjastolov Сегодня, 18:00
      Ага. а неугодных как кошмарить, матрас сам не будет, можно и не по паспорту - а по морде angry
      pjastolov
  7. хмурый лис Сегодня, 17:29
    [/quote]Сирийский спецназ проводит операции по уничтожению деморализованных боевиков и их техники. Важную роль при наступлении играет поддержка артиллерии и авиации. Издание отмечает, что в этом году в сельской местности провинции Алеппо уничтожено более 2 тыс. террористов, что значительно ослабило влияние группировки в регионе.[quote]
    Приятно читать такие новости wink
    хмурый лис
  8. yuriy55 Сегодня, 18:15
    Из акватории в восточной части Средиземного моря фрегатом «Адмирал Эссен» и подводной лодкой «Краснодар» ВМФ России осуществлены пуски четырех крылатых ракет «Калибр» по объектам террористической группировки ИГИЛ в районе Пальмиры. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

    https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201705310
    824-xj33.htm#
    yuriy55
Картина дня