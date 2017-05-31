Ситуация в Сирии

Насколько я слышал, Курдские силы демократической Сирии опровергли сообщение Минобороны о том, что у нас есть информация о их договорённости с ИГИЛ, которая позволила игиловцам беспрепятственно выйти из Ракки и направиться в сторону Пальмиры,

Наше министерство обороны подтверждало эту информацию, оно опиралось на достоверные сведения. Более того, вскоре после того, как эта информация была обнародована, игиловцы вышли из Ракки и двинулись в сторону Пальмиры,

И так будет всегда, если игиловцы будут замечены где бы то ни было на сирийской территории. И они, и их базы, и их тренировочные лагеря являются легитимными целями,

Никакого отношения к борьбе, тем более к эффективной борьбе с международным терроризмом они не имеют. На деле авианалеты еще более усугубляют и без того сложную ситуацию на сирийской земле, ведут к увеличению числа жертв среди мирных сирийцев, сеют хаос и разрушения, играют на руку боевикам террористических организаций ИГИЛ, "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ) и аффилированных с ними структур,