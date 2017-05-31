Грузинский премьер рассказал, как Грузия хочет в НАТО

C каждым днём наши стандарты безопасности улучшаются. Эти достижения – результат труда, энтузиазма и веры, веры, когда несмотря на многие ежедневные вызовы, вы (сотрудники МВД) верите, что служите правому делу и вносите свой вклад в борьбу за правду и справедливость ради лучшего будущего наших семей, детей, граждан.

В ходе выступления на пленарном заседании сессии парламентской ассамблеи стран НАТО приглашённый премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что «Грузия окончательно утвердилась в своём желании стать членом Североатлантического альянса».В ответ председатель натовской ассамблеи Паоло Алли заявил, что Грузия полностью разделяет те ценности, которые объединяют всех без исключения членов НАТО: "принципы демократии, верховенство закона, права человека и экономический рост".Примечательно, что такое заявление натовский функционер сделал на фоне скандала в НАТО. Речь идёт о том, что Франция, Дания, Канада, Германия и Нидерланды выступили против проведения натовского саммита 2018 года в Турции. При этом упомянутые страны обвиняют турецкие власти именно в нарушении прав человека и основных принципов демократии.Возвращаясь к возможному членству Грузии в НАТО, нужно отметить, что в ходе ассамблеи было заявлено, что НАТО «уважает территориальную целостность Грузии». Это прозрачный намёк на то, что Грузия давно бы оказалась в составе НАТО, если бы не заявления Тбилиси о «готовности вернуть» Абхазию и Цхинвальский регион (грузинское обозначение Южной Осетии). Нужно напомнить, что по уставу НАТО в альянс не может быть принята страна с территориальными проблемами. Или для Грузии готовы сделать исключение?На таком фоне примечательно заявление министра внутренних дел Грузии Георгия Мгебришвили. По словам главы грузинского МВД, стандарты безопасности Грузии всё ближе к западным. Его цитирует портал Apsny.ge После этого глава МВД с другими чиновниками почтил память грузинских силовиков, погибших при выполнении задач как в самой Грузии, так и за её пределами.После возможного вступления Грузии в НАТО число задач за пределами Грузии для грузинских силовиков явно увеличится.