18:30 31 мая

Грузинский премьер рассказал, как Грузия хочет в НАТО

В ходе выступления на пленарном заседании сессии парламентской ассамблеи стран НАТО приглашённый премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что «Грузия окончательно утвердилась в своём желании стать членом Североатлантического альянса».

В ответ председатель натовской ассамблеи Паоло Алли заявил, что Грузия полностью разделяет те ценности, которые объединяют всех без исключения членов НАТО: "принципы демократии, верховенство закона, права человека и экономический рост".

Примечательно, что такое заявление натовский функционер сделал на фоне скандала в НАТО. Речь идёт о том, что Франция, Дания, Канада, Германия и Нидерланды выступили против проведения натовского саммита 2018 года в Турции. При этом упомянутые страны обвиняют турецкие власти именно в нарушении прав человека и основных принципов демократии.


Возвращаясь к возможному членству Грузии в НАТО, нужно отметить, что в ходе ассамблеи было заявлено, что НАТО «уважает территориальную целостность Грузии». Это прозрачный намёк на то, что Грузия давно бы оказалась в составе НАТО, если бы не заявления Тбилиси о «готовности вернуть» Абхазию и Цхинвальский регион (грузинское обозначение Южной Осетии). Нужно напомнить, что по уставу НАТО в альянс не может быть принята страна с территориальными проблемами. Или для Грузии готовы сделать исключение?

На таком фоне примечательно заявление министра внутренних дел Грузии Георгия Мгебришвили. По словам главы грузинского МВД, стандарты безопасности Грузии всё ближе к западным. Его цитирует портал Apsny.ge :
C каждым днём наши стандарты безопасности улучшаются. Эти достижения – результат труда, энтузиазма и веры, веры, когда несмотря на многие ежедневные вызовы, вы (сотрудники МВД) верите, что служите правому делу и вносите свой вклад в борьбу за правду и справедливость ради лучшего будущего наших семей, детей, граждан.


После этого глава МВД с другими чиновниками почтил память грузинских силовиков, погибших при выполнении задач как в самой Грузии, так и за её пределами.

Грузинский премьер рассказал, как Грузия хочет в НАТО


После возможного вступления Грузии в НАТО число задач за пределами Грузии для грузинских силовиков явно увеличится.

Использованы фотографии: http://military.wikia.com
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Комментарии 12

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  1. bouncyhunter Сегодня, 18:14
    Грузинский премьер рассказал, как Грузия хочет в НАТО

    Как ? В собачьей позе и со спущенными штанами !
    bouncyhunter
    1. Венд Сегодня, 18:18
      Цитата: bouncyhunter
      Грузинский премьер рассказал, как Грузия хочет в НАТО

      Как ? В собачьей позе и со спущенными штанами !

      Сильно чувство панического страха у бывших советских республик перед США и Западом. Вот и рвутся в НАТО.
      Венд
      1. bouncyhunter Сегодня, 18:21
        Цитата: Венд
        Сильно чувство панического страха у бывших советских республик перед США и Западом. Вот и рвутся в НАТО.

        Наивно полагая , что в НАТО их не тронут . Пример Прибалтики весьма нагляден .
        bouncyhunter
    2. cniza Сегодня, 18:18
      В позе бегущего оленя.
      cniza
      1. Монос Сегодня, 18:26
        "НАТО принимает Грузию к себе в члены" Неизвестный художник. Фотоаппарат. Фотошоп.
        Монос
    3. pjastolov Сегодня, 18:20
      очень хочет, в нато же все пассивные laughing
      pjastolov
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:15
    Настырные грузины...Но их так и не пускают , подготовка не та после 08.08.08..!
    Всегда вспоминаю этого солдата (погиб он говорят,потом..) Вечная ему память..

    Сакашвилли нужно поймать нам первым , для допроса (пока его не ликвидировали..)
    ОТДЕЛ
  3. МВГ Сегодня, 18:17
    В НАТО кончилась пехота, какой жертвовать не жалко. За грузин взялись. Устами приглашённого премьер-министра Грузии глаголет США. У самих грузин бы кто спросил для начала
    Азербайджан, вон, чего то не горит желанием в НАТО вступать
    МВГ
  4. pjastolov Сегодня, 18:19
    По словам главы грузинского МВД, стандарты безопасности Грузии всё ближе к западным. Его цитирует портал Apsny.ge :
    C каждым днём наши стандарты безопасности улучшаются. Эти достижения – результат труда, энтузиазма и веры, веры, когда несмотря на многие ежедневные вызовы, вы (сотрудники МВД) верите, что служите правому делу и вносите свой вклад в борьбу за правду и справедливость ради лучшего будущего наших семей, детей, граждан.
    Лермонтов " Демон " - "Скакун лихой ты господина из боя вынес как стрела и злая пуля Осетина его во мраке догнала.... БЕЖАЛИ РОБКИЕ грузины ..." больше сказать нечего hi
    pjastolov
    1. Владимирец Сегодня, 18:23
      Цитата: pjastolov
      стандарты безопасности Грузии всё ближе к западным.

      Где хоть их посмотреть, стандарты эти, а то все говорят, но никто не видел. request
      Владимирец
  5. Tusv Сегодня, 18:20
    НАТО опасна для жизни. Неужто еще и Аджария жмет?
    Tusv
  6. Ретвизан 8 Сегодня, 18:21
    Еще одна нищенка ищет к кому бы присосаться лишь бы хоть какую-то подачку получить!
    А ведь когда-то были частью великого народа и частью великой страны!
    Ретвизан 8
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