Пресс-центр "АТО": ВСУ готовы соблюдать всеобъемлющее перемирие 1 июня
Пресс-центр штаба так называемой «АТО» распространяет сообщение о том, что Киев готов соблюдать «всеобъемлющее перемирие» с 1 июня. Сообщение появилось в Фейсбуке пресс-центра :
Все уже давно сбились со счёта, какой порядковый номер у очередных обещаний Киева остановить обстрелы Донбасса хотя бы на сутки, что подводит к мысли о том, что и это обещание в итоге не будет выполнено. Во всех предыдущих случаях договорённостей о прекращении огня Киев обвинял в срыве такого рода договорённостей сторону народных республик. При этом именно представители так называемых нацбатов обычно устраивали провокации, приводившие к новым взаимным обстрелам.
Командование ЛНР и ДНР сообщает, что народная милиция обеих республик и на этот раз готова поверить Киеву и поддержать режим прекращения огня.
Важно! Украинская сторона СЦКК подтверждает: 1 Июня ВС Украины будут придерживаться «режима тишины».
Украинская сторона, безусловно соблюдая Минские договоренности, поддерживает стремление по соблюдению «Режима тишины» вдоль всей линии разграничения сторон в районе проведения АТО на Донбассе.
31 мая руководство ВС Украины отдало распоряжение командирам всех уровней о запрете использования всех видов вооружения и боеприпасов в период с 00.00 часов 01.06.2017 до 00.00 часов 02.06.2017.
Впрочем, в случае возникновения со стороны противника угрозы жизни военнослужащих, мирных жителей, а также попыток изменения линии соприкосновения, подразделения Вооружённых Сил Украины будут готовы, исключительно в ответ, применить оружие.
Украинская сторона СЦКК.
Украинская сторона, безусловно соблюдая Минские договоренности, поддерживает стремление по соблюдению «Режима тишины» вдоль всей линии разграничения сторон в районе проведения АТО на Донбассе.
31 мая руководство ВС Украины отдало распоряжение командирам всех уровней о запрете использования всех видов вооружения и боеприпасов в период с 00.00 часов 01.06.2017 до 00.00 часов 02.06.2017.
Впрочем, в случае возникновения со стороны противника угрозы жизни военнослужащих, мирных жителей, а также попыток изменения линии соприкосновения, подразделения Вооружённых Сил Украины будут готовы, исключительно в ответ, применить оружие.
Украинская сторона СЦКК.
Все уже давно сбились со счёта, какой порядковый номер у очередных обещаний Киева остановить обстрелы Донбасса хотя бы на сутки, что подводит к мысли о том, что и это обещание в итоге не будет выполнено. Во всех предыдущих случаях договорённостей о прекращении огня Киев обвинял в срыве такого рода договорённостей сторону народных республик. При этом именно представители так называемых нацбатов обычно устраивали провокации, приводившие к новым взаимным обстрелам.
Командование ЛНР и ДНР сообщает, что народная милиция обеих республик и на этот раз готова поверить Киеву и поддержать режим прекращения огня.
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