Пресс-центр "АТО": ВСУ готовы соблюдать всеобъемлющее перемирие 1 июня

Важно! Украинская сторона СЦКК подтверждает: 1 Июня ВС Украины будут придерживаться «режима тишины».Украинская сторона, безусловно соблюдая Минские договоренности, поддерживает стремление по соблюдению «Режима тишины» вдоль всей линии разграничения сторон в районе проведения АТО на Донбассе.31 мая руководство ВС Украины отдало распоряжение командирам всех уровней о запрете использования всех видов вооружения и боеприпасов в период с 00.00 часов 01.06.2017 до 00.00 часов 02.06.2017.Впрочем, в случае возникновения со стороны противника угрозы жизни военнослужащих, мирных жителей, а также попыток изменения линии соприкосновения, подразделения Вооружённых Сил Украины будут готовы, исключительно в ответ, применить оружие.Украинская сторона СЦКК.