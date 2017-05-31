20:45 31 мая

Пресс-центр "АТО": ВСУ готовы соблюдать всеобъемлющее перемирие 1 июня

Пресс-центр штаба так называемой «АТО» распространяет сообщение о том, что Киев готов соблюдать «всеобъемлющее перемирие» с 1 июня. Сообщение появилось в Фейсбуке пресс-центра :

Важно! Украинская сторона СЦКК подтверждает: 1 Июня ВС Украины будут придерживаться «режима тишины».
Украинская сторона, безусловно соблюдая Минские договоренности, поддерживает стремление по соблюдению «Режима тишины» вдоль всей линии разграничения сторон в районе проведения АТО на Донбассе.

31 мая руководство ВС Украины отдало распоряжение командирам всех уровней о запрете использования всех видов вооружения и боеприпасов в период с 00.00 часов 01.06.2017 до 00.00 часов 02.06.2017.

Впрочем, в случае возникновения со стороны противника угрозы жизни военнослужащих, мирных жителей, а также попыток изменения линии соприкосновения, подразделения Вооружённых Сил Украины будут готовы, исключительно в ответ, применить оружие.

Украинская сторона СЦКК.


Пресс-центр "АТО": ВСУ готовы соблюдать всеобъемлющее перемирие 1 июня


Все уже давно сбились со счёта, какой порядковый номер у очередных обещаний Киева остановить обстрелы Донбасса хотя бы на сутки, что подводит к мысли о том, что и это обещание в итоге не будет выполнено. Во всех предыдущих случаях договорённостей о прекращении огня Киев обвинял в срыве такого рода договорённостей сторону народных республик. При этом именно представители так называемых нацбатов обычно устраивали провокации, приводившие к новым взаимным обстрелам.

Командование ЛНР и ДНР сообщает, что народная милиция обеих республик и на этот раз готова поверить Киеву и поддержать режим прекращения огня.


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Комментарии 18

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:17
    Бандеровцы, ВСУ не подчиняются! Они устроят детям Донбасса праздник детства, когда напьются...

    Эти пацаны на фото, все вспомнят . когда вырастут...(напомним..)
    ОТДЕЛ
    1. Teberii Сегодня, 20:28
      Киевская власть уже давно догнала Китай с их обещаниями, что уже не смешно ,а плакать хочется.
      Teberii
      1. рич Сегодня, 20:32
        Разве есть вера тем, кто постоянно обманывает?
        рич
      2. cniza Сегодня, 20:33
        Цитата: Teberii
        Киевская власть уже давно догнала Китай с их обещаниями, что уже не смешно ,а плакать хочется.


        Тут не плакать , а рвать и метать надо.
        cniza
        1. Teberii Сегодня, 20:35
          Рвать и метать вы будите?
          Teberii
          1. cniza Сегодня, 20:40
            Цитата: Teberii
            Рвать и метать вы будите?


            И Вы тоже или нет?
            cniza
    2. русский молдаван Сегодня, 20:30
      Не будут соблюдать никогда перемирие, сколько раз обещают не бить по Донбассу, не умеют они держать слово,
      русский молдаван
      1. cniza Сегодня, 20:32
        Кто же им поверит , они уже сами себе не верят.
        cniza
    3. pjastolov Сегодня, 20:34
      Не надо напоминать, они возможно сами забыть не смогут, бедные дети
      pjastolov
  2. Смог Сегодня, 20:21
    Нда, верится конечно с трудом. Но, может, хоть капля человеческого в них еще осталась..
    Смог
    1. kapitan92 Сегодня, 20:28
      Оставьте надежды! Какую нибудь подляну задумали! hi
      kapitan92
    2. pjastolov Сегодня, 20:36
      Нда, верится конечно с трудом. Но, может, хоть капля человеческого в них еще осталась..
      "Свежо предание, а верится с трудом,
      Как тот и славился, чья чаще гнулась шея;
      Как не в войне, а в мире брали лбом,
      Стучали об пол не жалея!" Фамусов hi
      pjastolov
    3. Подрезчик Сегодня, 20:39
      Я так понимаю, в день защиты детей решили обьявить перемирие? Какие лицемеры!!!! Значит в обычные дни детей можно бомбить, а 1.06 перемирие? Или для отчета западным кураторам, смотрите какие мы благородные? Нехристи...
      Подрезчик
      1. Смог Сегодня, 20:44
        Прекрасно понимаю Ваши слова про нехристей., и поддерживаю. Лицемерие зашкаливает.
        Смог
  3. pjastolov Сегодня, 20:21
    что Киев готов соблюдать «всеобъемлющее перемирие» с 1 июня
    это как - по пьяне обнимацца полезут laughing
    pjastolov
  4. Logall Сегодня, 20:27
    Нацики клали на перемирие! А Порошенко сладить не сможет и опять возглавив свору убийц, начнет бомбить детей....
    Logall
  5. Бензорез Сегодня, 20:29
    А, что случилось?
    Бензорез
    1. cniza Сегодня, 20:34
      Цитата: Бензорез
      А, что случилось?


      Это Вы о чем ? и где Вы ?
      cniza
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