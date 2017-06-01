06:52 01 июня

Россия и Индия обсудят создание анаэробной установки для субмарин

Согласно информации РИА Новости , пресс-служба "Рособоронэкспорт" сообщила о намерении компании на полях Петербургского экономического форма обсудить с индийской корпорацией Larsen & Toubro возможность совместной разработки воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установки для субмарин.

Основным достоинством данного изделия является повышение скрытности подводной лодки и увеличение срока нахождения под водой без всплытия для зарядки батарей.

Россия и Индия обсудят создание анаэробной установки для субмарин



С представителями крупнейшей индийской корпорации Larsen & Toubro Limited "Рособоронэкспорт" обсудит проекты технологической кооперации. Один из пунктов встречи — совместное участие в создании воздухонезависимой энергетической установки для подводных лодок.


Россия и Индия являются крупнейшими партнерами в сфере военно-технического сотрудничества. Свыше 70% вооружения, боевой техники индийской армии, военно-воздушных и военно-морских сил были выпущены в СССР и России. Ежегодные поставки российского оружия и военной техники превышают 4 млрд. долл.


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Комментарии 8

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 05:36
    2016 год:В декабре гендиректор ЦКБ «Рубин» Игорь Вильнит, сообщал о завершении наземных испытаний анаэробной установки.
    «Мы завершили полный цикл наземных испытаний, и сейчас ведётся подготовка к морским испытаниям, которые являются обязательным этапом, они начнутся в 2016 году на Балтике», – сказал Вильнит.
    - и что?
    андрей юрьевич
    1. Баракуда Сегодня, 06:35
      А ничего, видать выделенные средства в недрах установки остались при испытаниях, она же того - независимая wink
      Баракуда
  2. Сергей уи Сегодня, 06:08
    Опять индусы будут мозги компасировать
    Сергей уи
  3. Mavrikiy Сегодня, 06:18
    Что знают двое, то знает и свинья. Сейчас мы знаем одни как делать. Зачем нам делиться со свиньей (т.е. США, а они узнают)?
    Mavrikiy
  4. Сумрачный стрелок Сегодня, 06:19
    Да возьмите вы и откопируйте китайские внэу. Думаю киты не откажут нам в тех документации
    Сумрачный стрелок
    1. Stas157 Сегодня, 06:32
      Конечно откажут. Они ж недурные.
      Stas157
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:31
    Наши создадут, а индусы его облепят цветами и красиво покрасят. ...
    Изгоняющий либероидов
  6. Stas157 Сегодня, 06:49
    Если пропихнут индийцам сомнительную ВНЭУ, это будет успех! Все таки ВНЭУ это тупиковый путь. Будущее за ДЭПЛ на литиево-полимерных батарейках, которые уже дают схожую автономность под водой. Технология производства современных литиевых аккумуляторов динамично развивается. Они становятся ещё меньше и дешевле. В связи с этим, уже предполагается всемирной бум на электромобили, через какие три года. В Китае за прошлый год продано 400 тысяч автомобилей на электротяге, а новая в два раза подешевевшая Тесла уже набрала те же самые 400 тыс. предзаказов. Будущее стучится в дверь.
    Stas157
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