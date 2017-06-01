Россия и Индия обсудят создание анаэробной установки для субмарин

С представителями крупнейшей индийской корпорации Larsen & Toubro Limited "Рособоронэкспорт" обсудит проекты технологической кооперации. Один из пунктов встречи — совместное участие в создании воздухонезависимой энергетической установки для подводных лодок.

Согласно информации РИА Новости , пресс-служба "Рособоронэкспорт" сообщила о намерении компании на полях Петербургского экономического форма обсудить с индийской корпорацией Larsen & Toubro возможность совместной разработки воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установки для субмарин.Основным достоинством данного изделия является повышение скрытности подводной лодки и увеличение срока нахождения под водой без всплытия для зарядки батарей.Россия и Индия являются крупнейшими партнерами в сфере военно-технического сотрудничества. Свыше 70% вооружения, боевой техники индийской армии, военно-воздушных и военно-морских сил были выпущены в СССР и России. Ежегодные поставки российского оружия и военной техники превышают 4 млрд. долл.