06:48 01 июня

МО РФ назвало причину крушения Ту-154 в районе Сочи

Министерство обороны РФ назвало наиболее вероятную причину катастрофы Ту-154 в районе Сочи, направлявшегося в Сирию. Напомним, что жертвами той страшной трагедии стали 92 человека, включая артистов ансамбля песни и пляски им.Александрова, Доктора Лизу, журналистов нескольких российских телеканалов. В МО РФ заявили, что главная причина крушения авиалайнера – человеческий фактор.



РИА Новости приводит сообщение главного военного ведомства:
Комиссией по расследованию авиационного происшествия в районе аэропорта Сочи, куда входили вместе с экспертами Минобороны России представители Минтранса России, Межгосударственного авиационного комитета, Министерства промышленности и торговли РФ, а также авиационного концерна "Туполев", завершено расследование авиакатастрофы самолёта Ту-154, произошедшей 25 декабря 2016 года. По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном.



Напомним, что когда ранее в СМИ появлялись утечки от представителей следствия с аналогичными заявлениями, в Минобороны их отвергали, заявляя, что в составе экипажа были опытные лётчики, которые не могли совершить ошибку, приведшую к крушению.

В заявлении говорится, что комиссия не нашла нарушений ни в процессе заправки самолёта в аэропорту Адлера, ни при рассадке пассажиров в салоне лайнера. Обращает на себя внимание заявление о массе перевозимого груза. В заявлении говорится, что масса груза на борту самолёта составляла 150 кг. Ранее появлялись материалы, в которых заявлялось о возможном «перегрузе» на борту самолёта Ту-154 МО РФ.

Использованы фотографии: business.ua
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 18

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Лёня Пантелеев Сегодня, 06:04
    Крайне туманное заключение однако.
    Лёня Пантелеев
    1. Зяблицев Сегодня, 06:12
      Мне знакомый летун на следующий же день после катастрофы именно так и сказал - видимо море с небом перепутали!
      Зяблицев
      1. Лёня Пантелеев Сегодня, 06:14
        А разве так может быть?
        Лёня Пантелеев
        1. Зяблицев Сегодня, 06:17
          К сожалению, может!
          Зяблицев
        2. NKT Сегодня, 06:38
          В Египте точно также взлетели, а потом КВС направил самолет в воду - потеря ориентации
          NKT
    2. андрей юрьевич Сегодня, 06:13
      В заявлении говорится, что масса груза на борту самолёта составляла 150 кг.
      belay у почти сотни человек? у Ансамбля? дануна....лапша... what
      андрей юрьевич
      1. Ольгович Сегодня, 06:19
        Из заявления МО:
        Грузом являлась ручная кладь пассажиров.
        Это логично.
        Ольгович
        1. андрей юрьевич Сегодня, 06:27
          Цитата: Ольгович
          Из заявления МО:
          Грузом являлась ручная кладь пассажиров.
          Это логично.

          на всех поделить-по "полтора кг" получается...
          андрей юрьевич
    3. Stas157 Сегодня, 06:18
      . установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки
      Эта причина уже называлась на форумах летчиками. Надеюсь наши современные лайнеры, ССЖ-100 и МС-21, технически не возможно уронить по этой причине, системы автоматики предупрелят и блокируют данное развитие событий.
      Stas157
    4. сибиралт Сегодня, 06:20
      Ну да, чем сильнее пространственное нарушение у летчика, тем сильнее разваливается самолет! belay Неужто тут причинная связь самая прямая и очевидная? Но остается самый главный вопрос - отчего могло возникнуть пространственное нарушение у опытных пилотов, приведшее к ошибке управления? Нет ответа.
      сибиралт
  2. Горный стрелок Сегодня, 06:05
    "Человеческий фактор". Увы, похоже, именно так и было.
    Горный стрелок
    1. Ольгович Сегодня, 06:22
      Цитата: Горный стрелок
      "Человеческий фактор". Увы, похоже, именно так и было.

      Да. Нет оснований не верить комиссии.
      ПОЧЕМУ командир потерял ориентацию? request
      Ольгович
  3. Mavrikiy Сегодня, 06:06
    Станиславскому ВЕРЮ, комиссии НЕТ.
    Mavrikiy
  4. Teberii Сегодня, 06:06
    Мы открыто признаем ошибки в отличии тех же поляков,теперь нужно правильно отреагировал. Чтобы в будущем такие происшествия не происходили.
    Teberii
  5. игорка357 Сегодня, 06:06
    Да уж,к сожалению ошибки профессионалов не так уж редки.
    игорка357
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 06:11
    ... виновный назван, но кому от этого легче?!
    a.s.zzz888
    1. Stas157 Сегодня, 06:25
      Цитата: a.s.zzz888
      ... виновный назван, но кому от этого легче?!

      Дальше, я понимаю работа над ошибками, выработка мер по недопущению подобного в будущем.
      Stas157
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:28
        Stas157
        Дальше, я понимаю работа над ошибками, выработка мер по недопущению подобного в будущем.

        ... это стандартно, и по-накатанной...
        a.s.zzz888
Картина дня