МО РФ назвало причину крушения Ту-154 в районе Сочи

Комиссией по расследованию авиационного происшествия в районе аэропорта Сочи, куда входили вместе с экспертами Минобороны России представители Минтранса России, Межгосударственного авиационного комитета, Министерства промышленности и торговли РФ, а также авиационного концерна "Туполев", завершено расследование авиакатастрофы самолёта Ту-154, произошедшей 25 декабря 2016 года. По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном.

Министерство обороны РФ назвало наиболее вероятную причину катастрофы Ту-154 в районе Сочи, направлявшегося в Сирию. Напомним, что жертвами той страшной трагедии стали 92 человека, включая артистов ансамбля песни и пляски им.Александрова, Доктора Лизу, журналистов нескольких российских телеканалов. В МО РФ заявили, что главная причина крушения авиалайнера – человеческий фактор. РИА Новости приводит сообщение главного военного ведомства:Напомним, что когда ранее в СМИ появлялись утечки от представителей следствия с аналогичными заявлениями, в Минобороны их отвергали, заявляя, что в составе экипажа были опытные лётчики, которые не могли совершить ошибку, приведшую к крушению.В заявлении говорится, что комиссия не нашла нарушений ни в процессе заправки самолёта в аэропорту Адлера, ни при рассадке пассажиров в салоне лайнера. Обращает на себя внимание заявление о массе перевозимого груза. В заявлении говорится, что масса груза на борту самолёта составляла 150 кг. Ранее появлялись материалы, в которых заявлялось о возможном «перегрузе» на борту самолёта Ту-154 МО РФ.