11:12 01 июня

Завершена поставка Ка-32А11ВС Китаю

Как сообщает госкорпорация « Ростех », завершен контракт, предусматривавший поставку среднего многоцелевого вертолета Ка-32А11ВС китайской компании Jiangsu Baoli Aviation Equipment Co.,Ltd. Соглашение было подписано в ноябре 2016 года в ходе выставки China Aviation and Aerospace Exhibition и предполагало отгрузку трех вертолетов Ансат, Ми-171 и Ка-32.

Вертолет для китайской компании исполнен в транспортном варианте. Предусматривается эксплуатация для транспортировки грузов и проведения спасательных операций. Произведен Кумертауским авиационным производственным предприятием.




Мы рады заявить о своевременном завершении данного контракта и исполнении всех обязательств перед нашими китайскими партнерами. Вертолеты типа Ка-32 на протяжении нескольких лет эксплуатируются экстренными службами Китая и благодаря уникальным конструктивным особенностям и высоким летным характеристикам зарекомендовали себя как неприхотливые и работоспособные машины. Рассчитываем на дальнейшее продолжение сотрудничества.

– пояснил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.

Сотрудничество с компанией Jiangsu Baoli Aviation Equipment Investment Co., Ltd. началось в 2015 году, когда была заключена сделка на приобретение 4 вертолетов типа Ка-32. Машины предназначены для борьбы с пожарами, в частности в густонаселенных городах, где сказывается ограниченный доступ в высотные дома. Также машины способны выполнять работы в горной и лесистой местностях, применяться для патрулирования и поддержки специальных операций.

Согласно новому контракту «Вертолеты России» должны поставить китайским компаниям Qingdao Helicopter, Jiangsu Baoli, Easy Best Group, Wuhan Rand Aviation Technology Service, Jiangsu Baoli Aviation Equipment 14 вертолетов Ка-32А11ВС и Ми-171 в 2017-2018 годах.

Кроме КНР вертолеты типа Ка-32 различных вариантов эксплуатируются в Испании, Португалии, Колумбии, Швейцарии, Канаде, Южной Корее, на Тайване, в Японии и других странах.


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Комментарии 12

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  1. pjastolov Сегодня, 10:04
    Мы рады заявить о своевременном завершении данного контракта и исполнении всех обязательств перед нашими китайскими партнерами
    хорошо что хоть что-то без сдвигов в право завершают good
    pjastolov
    1. Дамир Сегодня, 10:26
      так не для себя же... контракт... международный... штрафные санкции и т.п... не родное, всё прощающее государство...
      Дамир
      1. К0щей Сегодня, 10:32
        предпочли бы наоборот?) лично мое мнение, пусть лучше так - иностранные заказы (как ни странно) важнее)
        другое дело, что это китай - 4 штуки всего (1 точно пойдет под разбор на винтики для копирования)
        К0щей
        1. Опасный Сегодня, 10:50
          не согласен. Важнее свои потребности удовлетворить. Конечно для организации все заказы одинаковы, позволяют загрузить производство и выплачивать зарплаты. Только этим должно заниматься наше государство сперва
          Опасный
          1. yehat Сегодня, 10:54
            выполняя заказы на сторону обеспечивается еще одна цель - сохранение мощностей для поставок внутрь. Это тоже важно. Немцы перед пмв закладывали около 7 процентов в свой флотский бюджет просто на то, чтобы давать деньги на поддержание мощностей верфей и их поставщиков.
            yehat
            1. Опасный Сегодня, 10:58
              да я не спорю с этим. говорю же, что для предприятий хорошо, когда спрос есть. Но в военной отрасли государство должно само размещать заказы и полностью удовлетворить свои потребности сначала, а потом уже предприятие будет самостоятельно зарабатывать путем продажи на экспорт. Но в условиях отечественного капитализма у всех на уме только сиюминутные прибыли, поэтому и продаем СУ-35 и С-400 Китаю
              Опасный
              1. DOCTOR ZLO Сегодня, 11:07
                Цитата: Опасный
                Но в условиях отечественного капитализма у всех на уме только сиюминутные прибыли, поэтому и продаем СУ-35 и С-400 Китаю

                А в условиях не отечественного капитализма, по другому? Если от МО РФ заказ 2-х вертолетов в год, почему бы не поискать заказы за рубежом, за деньги полученные от государства модернизацию не проведешь, т.к. оборудование все иностранное и закупаемое за рубежом + его монтаж, наладка, обслуживание....
                Есть ГПВ, предприятия Холдинга "Вертолеты России", его выполняет, что Вам еще нужно, те более ВВП сам говорит, что ВПК пора переходить на конверсию....
                DOCTOR ZLO
        2. samoletil18 Сегодня, 10:55
          А чего ещё китайцы не разобрали до винтика? Я в детстве тоже много чего до винтика разобрал, но инженером не стал.
          samoletil18
          1. К0щей Сегодня, 11:07
            Цитата: samoletil18
            Я в детстве тоже много чего до винтика разобрал, но инженером не стал.

            разница в том, что у них этим занимаются инженеры и программисты))
            Цитата: samoletil18
            А чего ещё китайцы не разобрали до винтика?

            а что еще они не скопировали?))
            К0щей
        3. Дамир Сегодня, 11:01
          они ВСЕ пойдут на разбор для копирования... другое дело ресурс у копий.... дешевле может оказаться пользоваться оригиналом ну с учетом стоимости обслуживания разумеется...
          Дамир
        4. Helicopter122 Сегодня, 11:06
          Если бы все было так просто, то скопировали бы уже давно. На вооружении КНР 19 штук Ка-28 и 9 штук Ка-31. Не говоря уже о давних поставках гражданских Ка-32. Вертолет слишком сложный об'ект для простого копирования. Отсюда и попытка купить РКД для производства у себя, предпринятая несколько лет назад. К счастью, пока с ней все заглохло.
          Helicopter122
      2. maxim947 Сегодня, 10:41
        Молодцы, отличный универсальный вертолет, заводчанам побольше заказов!
        maxim947
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