Завершена поставка Ка-32А11ВС Китаю
Как сообщает госкорпорация « Ростех », завершен контракт, предусматривавший поставку среднего многоцелевого вертолета Ка-32А11ВС китайской компании Jiangsu Baoli Aviation Equipment Co.,Ltd. Соглашение было подписано в ноябре 2016 года в ходе выставки China Aviation and Aerospace Exhibition и предполагало отгрузку трех вертолетов Ансат, Ми-171 и Ка-32.
Вертолет для китайской компании исполнен в транспортном варианте. Предусматривается эксплуатация для транспортировки грузов и проведения спасательных операций. Произведен Кумертауским авиационным производственным предприятием.
– пояснил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.
Сотрудничество с компанией Jiangsu Baoli Aviation Equipment Investment Co., Ltd. началось в 2015 году, когда была заключена сделка на приобретение 4 вертолетов типа Ка-32. Машины предназначены для борьбы с пожарами, в частности в густонаселенных городах, где сказывается ограниченный доступ в высотные дома. Также машины способны выполнять работы в горной и лесистой местностях, применяться для патрулирования и поддержки специальных операций.
Согласно новому контракту «Вертолеты России» должны поставить китайским компаниям Qingdao Helicopter, Jiangsu Baoli, Easy Best Group, Wuhan Rand Aviation Technology Service, Jiangsu Baoli Aviation Equipment 14 вертолетов Ка-32А11ВС и Ми-171 в 2017-2018 годах.
Кроме КНР вертолеты типа Ка-32 различных вариантов эксплуатируются в Испании, Португалии, Колумбии, Швейцарии, Канаде, Южной Корее, на Тайване, в Японии и других странах.
Вертолет для китайской компании исполнен в транспортном варианте. Предусматривается эксплуатация для транспортировки грузов и проведения спасательных операций. Произведен Кумертауским авиационным производственным предприятием.
Мы рады заявить о своевременном завершении данного контракта и исполнении всех обязательств перед нашими китайскими партнерами. Вертолеты типа Ка-32 на протяжении нескольких лет эксплуатируются экстренными службами Китая и благодаря уникальным конструктивным особенностям и высоким летным характеристикам зарекомендовали себя как неприхотливые и работоспособные машины. Рассчитываем на дальнейшее продолжение сотрудничества.
– пояснил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.
Сотрудничество с компанией Jiangsu Baoli Aviation Equipment Investment Co., Ltd. началось в 2015 году, когда была заключена сделка на приобретение 4 вертолетов типа Ка-32. Машины предназначены для борьбы с пожарами, в частности в густонаселенных городах, где сказывается ограниченный доступ в высотные дома. Также машины способны выполнять работы в горной и лесистой местностях, применяться для патрулирования и поддержки специальных операций.
Согласно новому контракту «Вертолеты России» должны поставить китайским компаниям Qingdao Helicopter, Jiangsu Baoli, Easy Best Group, Wuhan Rand Aviation Technology Service, Jiangsu Baoli Aviation Equipment 14 вертолетов Ка-32А11ВС и Ми-171 в 2017-2018 годах.
Кроме КНР вертолеты типа Ка-32 различных вариантов эксплуатируются в Испании, Португалии, Колумбии, Швейцарии, Канаде, Южной Корее, на Тайване, в Японии и других странах.
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