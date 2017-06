Завершена поставка Ка-32А11ВС Китаю

Мы рады заявить о своевременном завершении данного контракта и исполнении всех обязательств перед нашими китайскими партнерами. Вертолеты типа Ка-32 на протяжении нескольких лет эксплуатируются экстренными службами Китая и благодаря уникальным конструктивным особенностям и высоким летным характеристикам зарекомендовали себя как неприхотливые и работоспособные машины. Рассчитываем на дальнейшее продолжение сотрудничества.

Как сообщает госкорпорация « Ростех », завершен контракт, предусматривавший поставку среднего многоцелевого вертолета Ка-32А11ВС китайской компании Jiangsu Baoli Aviation Equipment Co.,Ltd. Соглашение было подписано в ноябре 2016 года в ходе выставки China Aviation and Aerospace Exhibition и предполагало отгрузку трех вертолетов Ансат, Ми-171 и Ка-32.Вертолет для китайской компании исполнен в транспортном варианте. Предусматривается эксплуатация для транспортировки грузов и проведения спасательных операций. Произведен Кумертауским авиационным производственным предприятием.– пояснил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.Сотрудничество с компанией Jiangsu Baoli Aviation Equipment Investment Co., Ltd. началось в 2015 году, когда была заключена сделка на приобретение 4 вертолетов типа Ка-32. Машины предназначены для борьбы с пожарами, в частности в густонаселенных городах, где сказывается ограниченный доступ в высотные дома. Также машины способны выполнять работы в горной и лесистой местностях, применяться для патрулирования и поддержки специальных операций.Согласно новому контракту «Вертолеты России» должны поставить китайским компаниям Qingdao Helicopter, Jiangsu Baoli, Easy Best Group, Wuhan Rand Aviation Technology Service, Jiangsu Baoli Aviation Equipment 14 вертолетов Ка-32А11ВС и Ми-171 в 2017-2018 годах.Кроме КНР вертолеты типа Ка-32 различных вариантов эксплуатируются в Испании, Португалии, Колумбии, Швейцарии, Канаде, Южной Корее, на Тайване, в Японии и других странах.