11:07 01 июня

Минобороны рассказало о запланированных на летний период мероприятиях

В летний период обучения российское военное ведомство запланировало запуски МБР, пуски ракет с бомбардировщиков ВКС, стрельбы из комплексов «Бук-М3» и «Искандер-М», сообщает Взгляд со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Минобороны рассказало о запланированных на летний период мероприятиях


Согласно информации, на летний период «запланировано свыше 2 тыс. различных учений в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке, на незнакомых полигонах, днем и ночью».


Главными станут совместные с Белоруссией учения «Запад - 2017». Также пройдут российско-индийские учения «Индра-2017» и еще ряд совместных с другими странами учений.

Сообщается, «ВКС с космодрома Плесецк выполнят запуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР)». Кроме того, запланированы запуски космических аппаратов военного и двойного назначения. Также будут проведены практические пуски ракет с бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС.

«На полигоне Капустин Яр Сухопутные войска проведут боевые стыковочные стрельбы из ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2". Ракетчики в конце сентября выполнят боевой пуск из комплекса "Искандер-М"», – говорится в сообщении.

Помимо этого, подразделения ПВО продолжат осваивать новую технику и проведут тренировки с боевой стрельбой из комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1».

В МВФ на летний период запланировано более 30 учений.

Использованы фотографии: http://dokwar.ru
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Комментарии 7

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  1. Тралл Сегодня, 10:38
    Не вижу в плане мероприятий "непрофессиональных" облетов НАТОвских самолетов и кораблей силами ВКС smile
    Тралл
    1. cniza Сегодня, 10:40
      Цитата: Тралл
      Не вижу в плане мероприятий "непрофессиональных" облетов НАТОвских самолетов и кораблей силами ВКС smile


      Это секретная часть мероприятий. laughing
      cniza
  2. Толстоевский Сегодня, 10:38
    жаль. столько мишеней простаивают
    Толстоевский
  3. cniza Сегодня, 10:39
    Согласно информации, на летний период «запланировано свыше 2 тыс. различных учений в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке, на незнакомых полигонах, днем и ночью».


    Ну это уже слишком , они - Запад не успевают считать , не то что отследить. good
    cniza
    1. pjastolov Сегодня, 10:46
      Согласно информации, на летний период «запланировано свыше 2 тыс. различных учений в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке, на незнакомых полигонах, днем и ночью».
      Россия становиться все агрессивнее и агрессивнее, у матрасов желчи не хватит good
      pjastolov
  4. К0щей Сегодня, 10:40
    нужны учения по перехвату этих МБР: два в одном так сказать))
    К0щей
  5. roskot Сегодня, 10:46
    А утки летят высоко, высоко,
    Летать, так летать,
    Стрелять так стрелять. Я им помашу рукой.
    roskot
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