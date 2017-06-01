Минобороны рассказало о запланированных на летний период мероприятиях
В летний период обучения российское военное ведомство запланировало запуски МБР, пуски ракет с бомбардировщиков ВКС, стрельбы из комплексов «Бук-М3» и «Искандер-М», сообщает Взгляд со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Согласно информации, на летний период «запланировано свыше 2 тыс. различных учений в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке, на незнакомых полигонах, днем и ночью».
Главными станут совместные с Белоруссией учения «Запад - 2017». Также пройдут российско-индийские учения «Индра-2017» и еще ряд совместных с другими странами учений.
Сообщается, «ВКС с космодрома Плесецк выполнят запуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР)». Кроме того, запланированы запуски космических аппаратов военного и двойного назначения. Также будут проведены практические пуски ракет с бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС.
«На полигоне Капустин Яр Сухопутные войска проведут боевые стыковочные стрельбы из ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2". Ракетчики в конце сентября выполнят боевой пуск из комплекса "Искандер-М"», – говорится в сообщении.
Помимо этого, подразделения ПВО продолжат осваивать новую технику и проведут тренировки с боевой стрельбой из комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1».
В МВФ на летний период запланировано более 30 учений.
Согласно информации, на летний период «запланировано свыше 2 тыс. различных учений в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке, на незнакомых полигонах, днем и ночью».
Главными станут совместные с Белоруссией учения «Запад - 2017». Также пройдут российско-индийские учения «Индра-2017» и еще ряд совместных с другими странами учений.
Сообщается, «ВКС с космодрома Плесецк выполнят запуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР)». Кроме того, запланированы запуски космических аппаратов военного и двойного назначения. Также будут проведены практические пуски ракет с бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС.
«На полигоне Капустин Яр Сухопутные войска проведут боевые стыковочные стрельбы из ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2". Ракетчики в конце сентября выполнят боевой пуск из комплекса "Искандер-М"», – говорится в сообщении.
Помимо этого, подразделения ПВО продолжат осваивать новую технику и проведут тренировки с боевой стрельбой из комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1».
В МВФ на летний период запланировано более 30 учений.
Использованы фотографии: http://dokwar.ru
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