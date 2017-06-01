В ВВО завершились отборочные соревнования конкурса «Верный друг»

Победили кинологи объединения, дислоцированного в Приморском крае, где их верными четвероногими друзьями являются немецкие овчарки Альфа и Нара, кавказская овчарка Палкан и восточно-европейская овчарка Аля. Второе место у команды объединения из Бурятии, а замкнули тройку призеров представители объединения из Амурской области,

В Восточном округе завершился окружной этап кинологического конкурса «Верный друг», победу одержали представители объединения из Приморского края, сообщает пресс-служба ВВО.– говорится в релизе.Сообщается, что «помимо этого, по результатам выступлений в личном первенстве отобраны еще четыре кинолога с немецкими овчарками, которые тоже поборются за место в команде ВВО уже на всеармейском этапе конкурса».За почетное право представлять округ на всеармейском этапе конкурса боролись 20 лучших вожатых собак – победителей соревнований, которые прошли перед этим в объединениях ВВО, добавили в пресс-службе.Само состязание состояло из 4-х этапов: «Дог биатлон – индивидуальная гонка», «Дог биатлон - эстафета», «Защитная служба» и 300-метровая полоса препятствий.