Ситуация в Сирии
В среду протурецкая группировка «Ахрар аш-Шам» (запрещена в РФ), относящая себя к умеренной оппозиции, начала минометный обстрел города Африн (сирийский Курдистан) к северо-западу от Алеппо, имеются жертвы среди мирного населения, сообщает агентство Аль-Масдар .
«При поддержке турецкой армии боевики "Ахрар аш-Шам" атаковали из минометов город Африн. Турецкая артиллерия поддерживала атаку, выпустив по позициям курдов, защищающим город, десятки снарядов», – рассказал агентству местный источник.
По его словам, в результате обстрела погибли не менее семи мирных жителей, разрушено и повреждено несколько зданий. Ответным огнем курды уничтожили три автомобиля боевиков и несколько пулеметов.
В сельской местности Алеппо продолжаются интенсивные бои между сирийской армией и террористами группировки ИГ (запрещена в РФ). Джихадисты оказывают яростное сопротивление, стараясь закрепиться на окраинах города Мескена.
В провинции Хама правительственные силы готовят масштабное наступление. Сообщается о мощном артиллерийском и ракетном обстреле позиций группировки ИГ, в результате которого уничтожено большое количество техники. Также поступают данные о десятках убитых боевиков.
Для сирийцев сейчас важная задача - взять город Акербат, который является основным оплотом джихадистов в восточной части провинции. Этот населенный пункт располагается вдоль основного маршрута снабжения боевиков из Хомса в Ракку. Наступление должно начаться в ближайшее время.
«При поддержке турецкой армии боевики "Ахрар аш-Шам" атаковали из минометов город Африн. Турецкая артиллерия поддерживала атаку, выпустив по позициям курдов, защищающим город, десятки снарядов», – рассказал агентству местный источник.
По его словам, в результате обстрела погибли не менее семи мирных жителей, разрушено и повреждено несколько зданий. Ответным огнем курды уничтожили три автомобиля боевиков и несколько пулеметов.
В сельской местности Алеппо продолжаются интенсивные бои между сирийской армией и террористами группировки ИГ (запрещена в РФ). Джихадисты оказывают яростное сопротивление, стараясь закрепиться на окраинах города Мескена.
В провинции Хама правительственные силы готовят масштабное наступление. Сообщается о мощном артиллерийском и ракетном обстреле позиций группировки ИГ, в результате которого уничтожено большое количество техники. Также поступают данные о десятках убитых боевиков.
Для сирийцев сейчас важная задача - взять город Акербат, который является основным оплотом джихадистов в восточной части провинции. Этот населенный пункт располагается вдоль основного маршрута снабжения боевиков из Хомса в Ракку. Наступление должно начаться в ближайшее время.
Использованы фотографии: https://www.almasdarnews.com
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