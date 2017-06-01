15:01 01 июня

Ситуация в Сирии

В среду протурецкая группировка «Ахрар аш-Шам» (запрещена в РФ), относящая себя к умеренной оппозиции, начала минометный обстрел города Африн (сирийский Курдистан) к северо-западу от Алеппо, имеются жертвы среди мирного населения, сообщает агентство Аль-Масдар .

Ситуация в Сирии


«При поддержке турецкой армии боевики "Ахрар аш-Шам" атаковали из минометов город Африн. Турецкая артиллерия поддерживала атаку, выпустив по позициям курдов, защищающим город, десятки снарядов», – рассказал агентству местный источник.


По его словам, в результате обстрела погибли не менее семи мирных жителей, разрушено и повреждено несколько зданий. Ответным огнем курды уничтожили три автомобиля боевиков и несколько пулеметов.

В сельской местности Алеппо продолжаются интенсивные бои между сирийской армией и террористами группировки ИГ (запрещена в РФ). Джихадисты оказывают яростное сопротивление, стараясь закрепиться на окраинах города Мескена.

В провинции Хама правительственные силы готовят масштабное наступление. Сообщается о мощном артиллерийском и ракетном обстреле позиций группировки ИГ, в результате которого уничтожено большое количество техники. Также поступают данные о десятках убитых боевиков.

Для сирийцев сейчас важная задача - взять город Акербат, который является основным оплотом джихадистов в восточной части провинции. Этот населенный пункт располагается вдоль основного маршрута снабжения боевиков из Хомса в Ракку. Наступление должно начаться в ближайшее время.

Использованы фотографии: https://www.almasdarnews.com
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Комментарии 22

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  1. cniza Сегодня, 13:33
    Да все против всех или каждый за себя , как их там примиришь?
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:47
      В данной ситуации всё более-менее понятно : турки через курдов выражают своё "фу" матрасам . Но мирные-то люди страдают , один хрен ! am
      bouncyhunter
    2. xetai9977 Сегодня, 14:59
      а тем временем- Рано утром в среду, 31 мая 2017 г., боевики "Свободной сирийской армии" (ССА) в составе бригад "Усуд аш-Шаркия" и "Ахмад Абдо" предприняли контрнаступление против сирийских правительственных войск на юго-востоке провинции Хомс с целью оттеснить их дальше от погранперехода Ат-Танаф (Танф).
      Исламисты нанесли ракетно-артиллерийские удары по позициям сирийских военных в районе высоты Джебель Дур Каб одновременно с двух направлений. В результате, по данным исламистских источников, правительственные силы понесли потери и были вынуждены отступить. Боевикам почти сразу удалось захватить блокпост Заза и район Саба Биар.

      В течение дня боевики еще несколько раз наносили массированные удары и продолжали двигаться вперед. К вечеру по ним нанесла удары сирийская и российская авиация. В общей сложности за день сирийская армия и ее союзники отступили назад примерно на 20-25 километров. Результаты недавнего наступления на Ат-Танаф почти полностью утрачены.
      xetai9977
  2. МПК105 Сегодня, 13:33
    А мы помидоры их есть не будем.
    МПК105
    1. cniza Сегодня, 13:37
      Цитата: МПК105
      А мы помидоры их есть не будем.


      А Сирийские будем ? уже поставки начались.
      cniza
    2. nikpwolf Сегодня, 13:50
      Цитата: МПК105
      А мы помидоры их есть не будем.

      А причём тут помидоры? Мы там делаем, что считаем нужным, турки - тоже самое. А так-то, чем больше они друг друга будут мочить, тем лучше. Асад больше отожмет. Курды никак не поймут, что им землицы в Сирии нарезать ни кто не собирается. По уму им бы с Асадом договориться, а они в Ирак смотрят. Но там американцы правят, тут нет. Вот и попадают со своими хотелками. С чего-то решили, что какую-то власть имеют. Только они кроме себя самих и не нужны никому. Так, пользуют все по чуть-чуть и пресуют периодически. Как-то так...
      nikpwolf
    3. bouncyhunter Сегодня, 13:51
      Цитата: МПК105
      А мы помидоры их есть не будем.

      Здарова , нефтедобытчик , сто лет тебя не узревал ! hi drinks А "их" это чьи , Лёха ? Где маркировку произрастания/принадлежности искать будем ? wink
      bouncyhunter
      1. МПК105 Сегодня, 13:55
        В углу стоял молча-Привет!!! hi drinks Обрадовались,что нет меня-рано радовались... wink
        МПК105
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:10
          Цитата: МПК105
          Обрадовались,что нет меня-рано радовались...

          Позволь тебя по-дружески обозвать "болваном" за такие слова , фулюган этакий ! Токмо ты не увиливай - отвечай на поставленный вопрос :
          Цитата: bouncyhunter
          А "их" это чьи , Лёха ? Где маркировку произрастания/принадлежности искать будем ?

          yes
          bouncyhunter
          1. МПК105 Сегодня, 14:18
            Да мне-НЕинтересно...У меня СВОИ скоро в теплице вырастут!!!А вы там ищите маркировку сами,если есть желание,с Путиным и Лукашенко вместе... tongue
            МПК105
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:32
              Цитата: МПК105
              А вы там ищите маркировку сами,если есть желание,с Путиным и Лукашенко вместе...

              И поищем , и найдём . yes Политически сырой ты гражданин , Лёха . А за кривляки - язык наколю ! bully
              bouncyhunter
  3. kepmor Сегодня, 13:43
    кто бы и что не говорил,но всё-таки наша "дрючба" с турками "выйдет боком" и нам и Асаду...
    kepmor
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:54
      Цитата: kepmor
      кто бы и что не говорил,но всё-таки наша "дрючба" с турками "выйдет боком" и нам и Асаду...

      Меня тоже эти грустные мысли посещают , но что-то подсказывает мне , что это многоходовка , о которой нам просто по допуску секретности знать не положено .
      bouncyhunter
    2. zivXP Сегодня, 14:01
      С турками нужно налаживать добрососедские связи. Как к примеру у вас на даче, хотя бы просто здороваться для начала, а не делать поджоги друг другу. В большой политике "кто не с нами - тот против нас" ни к чему хорошему не приведет.
      zivXP
      1. kepmor Сегодня, 14:22
        т.е. по-вашему получается так...если сосед спалит по-пьяни ваш сарай,а потом "на полусогнутых" придёт брататься, то вы с ним "взасос до дёсен"?...мир-дружба-южный поток?...
        предавший раз - предаст и в сотый раз...и каждый следующий раз будет всё тяжелее и больнее...ещё не вечер...
        kepmor
        1. новичок Сегодня, 14:43
          kepnor, ваши опасения понятны, но отношения между двумя людьми, соседями, немного иные нежели отношения между двумя государствами соседями. здесь ведь целый сноп “однако, но, как бы, типа, вообще “итп и дт. ведь отношения между странами имеют более обширный спектр деятельности нежели между двумя людьми.мы об этом много спорили в трагический день гибели нашего лётчика. не скрою я сам ратовал за жёсткий ответ, но время показало, что ВВП избрал правильную тактику. ведь так или иначе, отношения османов схдрузякамт заметно осложняются день ото дня.
          новичок
  4. vladimirvn Сегодня, 13:44
    Несчастный сирийский народ. За что им такое?
    vladimirvn
    1. avg-mgn Сегодня, 14:22
      Только за то, что оказались на пути нефте-газопровода, который Катар с штатниками собирался строить, деньги инвесторов отрабатывать надо или отдавать. Как то так.
      http://interpolit.ru/blog/truboprovodnye_intrigi_
      v_sirii/2015-09-29-5684
      avg-mgn
    2. Ops911 Сегодня, 14:44
      Просто надо иметь мужество​ защищать свою страну, пол страны (Сирии) сидят в Европе и по соседним странам
      Ops911
  5. samarin1969 Сегодня, 14:27
    В Африне ранее обозначили своё присутствие "россияне". Похоже турки опять решили сделать показательный "шайрат": стреляем где хотим, кто не спрятался - Эрдоган не виноват.
    samarin1969
  6. Рабинович_007 Сегодня, 14:33
    что асад сделал со своим народом и территорией...
    Рабинович_007
    1. kepmor Сегодня, 14:45
      правильно,Рабинович!...вот ещё гад такой этот Асад...никак не хочет отдавать на растерзание народ с территорией саудитам,туркам и прочей швали...ты смотри какой упёртый!...
      kepmor
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