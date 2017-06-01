15:00 01 июня

Турчинов: Война на Украине закончится, когда ВСУ войдут в Москву

Секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов, подписавший в своё время в ранге и.о.президента указ о начале гражданской войны в стране, посетил с визитом Донбасс. Территорией инспекции Турчинова были выбраны окрестности Марьинки и Красногоровки, на которых располагаются позиции ВСУ.

Примечательно, что поездку в Донбасс Турчинов предпринял именно 1 июня – в день, когда Киев решил поддержать суточное перемирие. Мало того, посещение Турчиновым позиций ВСУ в районе Красногоровки косвенно доказывает, что именно украинские силовики на днях обстреливали этот район с целью переложить вину на бойцов армии ДНР. В противном случае секретарь СНБО и носа бы не сунул в горячую точку на карте Донбасса.

Турчинов: Война на Украине закончится, когда ВСУ войдут в Москву



На месте Турчинов провёл совещание с военным руководством «АТО», после которого проинспектировал фортификационные сооружения и, как сообщает УНИАН , обратил внимание на необходимость усиления защиты личного состава.

Посещая Донбасс, Турчинов заявил о необходимости введения визового режима с РФ и «пошутил», что война в регионе закончится в тот момент, когда украинская армия будет в Москве. Если Турчинов имел в виду армию украинских гастарбайтеров, то, во-первых, они и так в Москве и других городах России, а во-вторых, если между странами будет введён визовый режим, то именно миллионы «заробитчан», вернувшись на Украину, вполне могут стать той армией, которая реально остановит майданный беспредел в стране.

Обращает на себя внимание и сегодняшнее заявление украинской «говорящей каски» - Дмитрия Тымчука. Тымчук размышлял на тему того, за какое время ВСУ могут «взять Донбасс». По словам Тымчука, украинские войска «могут двумя ударами вытеснить боевиков (киевская версия наименования армий ЛДНР) на территорию России».

Тымчук:
Наступление украинской армии на Донбассе является вопросом политической воли, но украинская власть связана в действиях минским процессом.


А когда не было минского процесса, чем была связана украинская армия – дебальцевским котлом?..

Видео «Апостроф» в YouTube:


А это обсуждение за круглым столом в ВРУ тематики перевооружения украинской армии, в ходе которого депутат от Блока Петра Порошенко предлагает наносить удары по атомным станциям и дамбам в Российской Федерации:

Использованы фотографии: facebook.com/oleksandr.turchynov Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/war/1953346-turchinov-pobyival-na-peredovoy-v-zone-ato-fotoreportaj.html
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Комментарии 28

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  1. Венд Сегодня, 14:42
    Видно это такой намек, что война либо будет на Украине вечно, либо закончится поражением Украины.
    Венд
    1. oleg-gr Сегодня, 14:50
      Турчинов глупый человек. Одно, что пастор. В США тоже есть город - Москва. Возможно он туда собрался? Америкосы численность армии увеличивают. Почему не привлечь "самую боеспособную армию Европы"?
      oleg-gr
      1. alex-s Сегодня, 14:54
        Война на Украине закончится, когда ВСУ войдут в Москву


        Добро пожаловать!
        alex-s
        1. Шукшин Сегодня, 14:58
          "в Москве, слишком много чести. в киеве и исключительно в виде колонны военнопленных."
          Согласен с "Новичок" на все сто процентов.
          Шукшин
      2. Александр романов Сегодня, 14:56
        Цитата: oleg-gr
        Турчинов глупый человек.

        Ему можно,у него тоже есть справка,как у Парубия.
        У Кличко справки нет,но ему и не надо,все и так понимают ,кто он.
        Александр романов
    2. ser-pov Сегодня, 14:54
      И что тут обсуждать? Очередной высер двух де.билов... Статья не о чем...
      ser-pov
    3. Маз Сегодня, 14:57
      Ну, ничо, пусть берёт, помоем ещё раз после него асфальт, в первый раз что-ли. Мы руку уже набили, опыт огромный.
      Маз
  2. Арон Заави Сегодня, 14:42
    Грустно. Значит война никогда не закончится .
    Арон Заави
    1. inkass_98 Сегодня, 14:51
      Никогда не говори "никогда". Все когда-нибудь закончится.
      Это теперь такая мулька будет у свидомых: пенсии повысят после парада в Севастополе, зарплаты - после присоединения Ростова и Краснодара, "золотой век" настанет после взятия Москвы.
      inkass_98
      1. Zoldat_A Сегодня, 14:57
        Цитата: inkass_98
        Никогда не говори "никогда". Все когда-нибудь закончится.

        Помнится, кто-то когда-то обещал, что на День Победы скаклатские ВСУ пройдут по Красной площади........... Пусть "Спасибо" скажут нашему Верховному Главкому, что наш русский десант 9 мая 2017 не прошёл по Крещатику....
        Zoldat_A
    2. svp67 Сегодня, 14:53
      Цитата: Арон Заави
      Грустно. Значит война никогда не закончится .

      Почему? Рано или поздно, но ВСЕ войны заканчиваются. И эта закончится. Конечно хотелось бы побыстрей и с меньшими человеческими жертвами...
      svp67
    3. _Ugene_ Сегодня, 14:54
      Ну вы прям Турчинова записали в бессмертного политика. Сегодня он чушь всякую мелит, завтра никто и не вспомнит кто это был и что он там говорил
      _Ugene_
  3. Лесник Сегодня, 14:44
    О! Опять после грибочков в бубен постучал и пришли к нему видения!!! wassat
    Лесник
  4. Бэре Сегодня, 14:45
    Украинцы убивают украинцев. Мразь! Судим будет!
    Бэре
  5. bouncyhunter Сегодня, 14:45
    Наступление украинской армии на Донбассе является вопросом политической воли

    Не трындите - вопросом является готовность "місця для поховання" .
    bouncyhunter
    1. новичок Сегодня, 14:49
      в Москве, слишком много чести. в киеве и исключительно в виде колонны военнопленных.
      новичок
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:52
        А рожа у него не треснет ? Многовато чести - бандеровцев по Москве водить , даже под конвоем .
        bouncyhunter
        1. новичок Сегодня, 14:57
          вот и я говорю. самый лучший вариант, всех их куда нибудь на Колыму, или на Дальний Восток, где там у нас сейчас руки нужны.
          новичок
  6. слава1974 Сегодня, 14:49
    Война закончится, когда народ объединится и станет единым как раньше. Для этого надо смести киевскую хунту. Турчинов это понимает, поэтому подсознательно "шутит" на эту тему, подставляя вместо Киева другую столицу.
    слава1974
  7. WAN Сегодня, 14:49
    Одни уже в Москву вошли....в 45-ом....под конвоем....
    WAN
  8. papancho64 Сегодня, 14:49
    Вы .парни.что-то не понимаете :г.Турчинов фактически объявил войну России .Пусть объяснится.
    papancho64
  9. soroKING Сегодня, 14:50
    Украина играет роль шестёрки, которую посылают завязать скандал, а кодла потом подтянется..., вот только подтянется ли? am
    soroKING
  10. Комментарий был удален.
  11. Герман 4223 Сегодня, 14:51
    Как тошнит от его рожи
    Герман 4223
  12. VadimSt Сегодня, 14:54
    Сколько не кричи "халва, халва", во рту слаще не станет - в одной стране собрали всех идиoтов мира!
    VadimSt
  13. kepmor Сегодня, 14:54
    пора уже модераторам завести ещё одну рубрику - "пёрлы майдана"...и всю бандеровскую пургу в неё и сливать...ну типа помойного ведра...
    kepmor
  14. gukoyan Сегодня, 14:58
    БТурчинов: Война на Украине закончится, когда ВСУ войдут в Москву"...
    То есть никогда?
    gukoyan
  15. Logall Сегодня, 14:59
    Вся проблема в том, что никто, ничего делать не будет. Пиар, пиар и ещё раз пиар. Если бы, кто-нибудь начал, что-либо делать: на Москву бы пошёл, на Донбасс или реально начал договариваться то война бы закончилась. Не в пользу Америке, но закончилась...
    Logall
  16. Романенко Сегодня, 15:00
    Милости просим, Вермахт как-то раз уже входил, правда под конвоем. Можно повторить прогулку
    Романенко
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