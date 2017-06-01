Турчинов: Война на Украине закончится, когда ВСУ войдут в Москву
Секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов, подписавший в своё время в ранге и.о.президента указ о начале гражданской войны в стране, посетил с визитом Донбасс. Территорией инспекции Турчинова были выбраны окрестности Марьинки и Красногоровки, на которых располагаются позиции ВСУ.
Примечательно, что поездку в Донбасс Турчинов предпринял именно 1 июня – в день, когда Киев решил поддержать суточное перемирие. Мало того, посещение Турчиновым позиций ВСУ в районе Красногоровки косвенно доказывает, что именно украинские силовики на днях обстреливали этот район с целью переложить вину на бойцов армии ДНР. В противном случае секретарь СНБО и носа бы не сунул в горячую точку на карте Донбасса.
На месте Турчинов провёл совещание с военным руководством «АТО», после которого проинспектировал фортификационные сооружения и, как сообщает УНИАН , обратил внимание на необходимость усиления защиты личного состава.
Посещая Донбасс, Турчинов заявил о необходимости введения визового режима с РФ и «пошутил», что война в регионе закончится в тот момент, когда украинская армия будет в Москве. Если Турчинов имел в виду армию украинских гастарбайтеров, то, во-первых, они и так в Москве и других городах России, а во-вторых, если между странами будет введён визовый режим, то именно миллионы «заробитчан», вернувшись на Украину, вполне могут стать той армией, которая реально остановит майданный беспредел в стране.
Обращает на себя внимание и сегодняшнее заявление украинской «говорящей каски» - Дмитрия Тымчука. Тымчук размышлял на тему того, за какое время ВСУ могут «взять Донбасс». По словам Тымчука, украинские войска «могут двумя ударами вытеснить боевиков (киевская версия наименования армий ЛДНР) на территорию России».
Тымчук:
А когда не было минского процесса, чем была связана украинская армия – дебальцевским котлом?..
Видео «Апостроф» в YouTube:
А это обсуждение за круглым столом в ВРУ тематики перевооружения украинской армии, в ходе которого депутат от Блока Петра Порошенко предлагает наносить удары по атомным станциям и дамбам в Российской Федерации:
Примечательно, что поездку в Донбасс Турчинов предпринял именно 1 июня – в день, когда Киев решил поддержать суточное перемирие. Мало того, посещение Турчиновым позиций ВСУ в районе Красногоровки косвенно доказывает, что именно украинские силовики на днях обстреливали этот район с целью переложить вину на бойцов армии ДНР. В противном случае секретарь СНБО и носа бы не сунул в горячую точку на карте Донбасса.
На месте Турчинов провёл совещание с военным руководством «АТО», после которого проинспектировал фортификационные сооружения и, как сообщает УНИАН , обратил внимание на необходимость усиления защиты личного состава.
Посещая Донбасс, Турчинов заявил о необходимости введения визового режима с РФ и «пошутил», что война в регионе закончится в тот момент, когда украинская армия будет в Москве. Если Турчинов имел в виду армию украинских гастарбайтеров, то, во-первых, они и так в Москве и других городах России, а во-вторых, если между странами будет введён визовый режим, то именно миллионы «заробитчан», вернувшись на Украину, вполне могут стать той армией, которая реально остановит майданный беспредел в стране.
Обращает на себя внимание и сегодняшнее заявление украинской «говорящей каски» - Дмитрия Тымчука. Тымчук размышлял на тему того, за какое время ВСУ могут «взять Донбасс». По словам Тымчука, украинские войска «могут двумя ударами вытеснить боевиков (киевская версия наименования армий ЛДНР) на территорию России».
Тымчук:
Наступление украинской армии на Донбассе является вопросом политической воли, но украинская власть связана в действиях минским процессом.
А когда не было минского процесса, чем была связана украинская армия – дебальцевским котлом?..
Видео «Апостроф» в YouTube:
А это обсуждение за круглым столом в ВРУ тематики перевооружения украинской армии, в ходе которого депутат от Блока Петра Порошенко предлагает наносить удары по атомным станциям и дамбам в Российской Федерации:
Использованы фотографии: facebook.com/oleksandr.turchynov Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/war/1953346-turchinov-pobyival-na-peredovoy-v-zone-ato-fotoreportaj.html
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