ХАМАС угрожает Израилю «акцией мести» и отрицает финансирование организации Ираном
Руководства ХАМАСа в Газе вновь заявило о намерении отомстить Израилю за смерть одного из лидеров «Бригад Изаддина аль-Касама» Мазена Мухаммада Сулеймана Фукахи, сообщает NEWSru .
Исмаил Хания
По словам источника в секторе Газы, «ХАМАС намерен осуществить теракты против Израиля в ближайшее время», то есть в период месяца Рамадан.
Издание напоминает, что два месяца назад в сети было распространено видео, в котором была озвучена угроза убийства высокопоставленных политиков Израиля и руководителей силовых структур в отместку за ликвидацию Фукахи, который был застрелен 24 марта возле своего дома в районе Таль аль-Хауа, в секторе Газы. «Бригады Изаддина аль-Касама» обвинили в смерти «сионистского врага», «спланировавшего и осуществившего это преступление». Израиль не брал на себя ответственность за смерть Фукахи.
Между тем зампредседателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук опроверг сообщение о возобновлении Тегераном финансирования организации.
Ранее газета A-Sharq al-Awsat сообщила, что решение о финансировании было принято после недавно организованных серий встреч между лидерами ХАМАСа и представителями корпуса стражей исламской революции Ирана в Бейруте.
Марзук назвал эту информацию «ложными новостями». По его словам «отношения между ХАМАСом и Ираном остались прежними», так что утверждения СМИ на тему финансовой поддержки «сфабрикованы» и «необоснованные».
Он также опроверг и другую информацию, о скором визите лидера ХАМАСа Исмаила Хании в Тегеран. Он подчеркнул, что «сообщения о поездках за границу с участием высокопоставленных членов ХАМАСа объявляются официальными представителями организации».
Кстати, вчера премьер-министр Турции Бинали Йылдырым поздравил Исмаила Ханию с избранием на пост главы Политбюро палестинского движения. Об этом сообщило агентство Анадолу .
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
«Йылдырым поздравил Ханию с новой должностью, указав на значимость обеспечения единства и солидарности во имя будущего палестинского народа», – говорится в сообщении.
По словам источника в секторе Газы, «ХАМАС намерен осуществить теракты против Израиля в ближайшее время», то есть в период месяца Рамадан.
Издание напоминает, что два месяца назад в сети было распространено видео, в котором была озвучена угроза убийства высокопоставленных политиков Израиля и руководителей силовых структур в отместку за ликвидацию Фукахи, который был застрелен 24 марта возле своего дома в районе Таль аль-Хауа, в секторе Газы. «Бригады Изаддина аль-Касама» обвинили в смерти «сионистского врага», «спланировавшего и осуществившего это преступление». Израиль не брал на себя ответственность за смерть Фукахи.
Между тем зампредседателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук опроверг сообщение о возобновлении Тегераном финансирования организации.
Ранее газета A-Sharq al-Awsat сообщила, что решение о финансировании было принято после недавно организованных серий встреч между лидерами ХАМАСа и представителями корпуса стражей исламской революции Ирана в Бейруте.
Марзук назвал эту информацию «ложными новостями». По его словам «отношения между ХАМАСом и Ираном остались прежними», так что утверждения СМИ на тему финансовой поддержки «сфабрикованы» и «необоснованные».
Он также опроверг и другую информацию, о скором визите лидера ХАМАСа Исмаила Хании в Тегеран. Он подчеркнул, что «сообщения о поездках за границу с участием высокопоставленных членов ХАМАСа объявляются официальными представителями организации».
Кстати, вчера премьер-министр Турции Бинали Йылдырым поздравил Исмаила Ханию с избранием на пост главы Политбюро палестинского движения. Об этом сообщило агентство Анадолу .
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
«Йылдырым поздравил Ханию с новой должностью, указав на значимость обеспечения единства и солидарности во имя будущего палестинского народа», – говорится в сообщении.
Использованы фотографии: агентство "Рейтер"
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