16:51 01 июня

ХАМАС угрожает Израилю «акцией мести» и отрицает финансирование организации Ираном

Руководства ХАМАСа в Газе вновь заявило о намерении отомстить Израилю за смерть одного из лидеров «Бригад Изаддина аль-Касама» Мазена Мухаммада Сулеймана Фукахи, сообщает NEWSru .

ХАМАС угрожает Израилю «акцией мести» и отрицает финансирование организации Ираном
Исмаил Хания

По словам источника в секторе Газы, «ХАМАС намерен осуществить теракты против Израиля в ближайшее время», то есть в период месяца Рамадан.


Издание напоминает, что два месяца назад в сети было распространено видео, в котором была озвучена угроза убийства высокопоставленных политиков Израиля и руководителей силовых структур в отместку за ликвидацию Фукахи, который был застрелен 24 марта возле своего дома в районе Таль аль-Хауа, в секторе Газы. «Бригады Изаддина аль-Касама» обвинили в смерти «сионистского врага», «спланировавшего и осуществившего это преступление». Израиль не брал на себя ответственность за смерть Фукахи.

Между тем зампредседателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук опроверг сообщение о возобновлении Тегераном финансирования организации.

Ранее газета A-Sharq al-Awsat сообщила, что решение о финансировании было принято после недавно организованных серий встреч между лидерами ХАМАСа и представителями корпуса стражей исламской революции Ирана в Бейруте.

Марзук назвал эту информацию «ложными новостями». По его словам «отношения между ХАМАСом и Ираном остались прежними», так что утверждения СМИ на тему финансовой поддержки «сфабрикованы» и «необоснованные».

Он также опроверг и другую информацию, о скором визите лидера ХАМАСа Исмаила Хании в Тегеран. Он подчеркнул, что «сообщения о поездках за границу с участием высокопоставленных членов ХАМАСа объявляются официальными представителями организации».

Кстати, вчера премьер-министр Турции Бинали Йылдырым поздравил Исмаила Ханию с избранием на пост главы Политбюро палестинского движения. Об этом сообщило агентство Анадолу .

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

«Йылдырым поздравил Ханию с новой должностью, указав на значимость обеспечения единства и солидарности во имя будущего палестинского народа», – говорится в сообщении.

Использованы фотографии: агентство "Рейтер"
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Комментарии 28

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  1. oleg-gr Сегодня, 15:11
    Эта противостояние бесконечно и появилось с возникновением Израиля. Сколько еще крови прольется никому не известно.
    oleg-gr
    1. alta Сегодня, 15:27
      Во времена Интернета легко устанавливается Истина : террористическая организация Хамас образовалась в 2007г ...
      Террористами признали Хамас : Канада, США, Израиль , Япония, страны Европы ... Египет и Иордания наложили запрет на эту организацию ...
      alta
      1. просто экспл Сегодня, 16:20
        скажите , а правда что фатх основали в моссаде ?
        и как быть со слухами о том что аль багдади так же еврей из моссада , и почему Израиль бомбит позиции хизбаллы даже когда та воюет с игил ? и почему игиловцы сразу после этого идут в атаку , как будто у вас ними это скоординировано ? и почему начальник вашей разведки в открытую говорит что вам на руку существование игила потому что это ослабляет Иран ?
        просто экспл
        1. Биндюжник Сегодня, 16:42
          Цитата: просто экспл
          скажите , а правда что фатх основали в моссаде ?

          Фатх основали в КГБ , там же придумали и "палестинский народ" , до того местные арабы понятия не имели о том что они , оказывается , "палестинцы". wink
          Биндюжник
    2. Саша Крымский Сегодня, 15:45
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      [quote] oleg-gr
      Сегодня, 15:11
      Эта противостояние бесконечно

      Эти шакалы сейчас опять потявкают немного- получат очередной золотой пендель под хвост и вновь успокоятся на пару лет. angry
      Саша Крымский
  2. Маз Сегодня, 15:16
    Ага, шо Арон Заави скажите, я вам говорил, шо вас будут лупить чужими руками. Получите и распишитесь. Или вы думаете ваши рейды в Пальмиру и под Дамаск вам пройдут даром? ПоБодайтесь с кровными братьями для начала, и рядом всё, и опыт большой, а то ваше государство всё на сторону тянет. Разобрались бы для начала у себя внутри страны, а потом бы лезли к соседям, в Украину, Грузию, Абхазию, Африку и т.д.
    Маз
    1. Арон Заави Сегодня, 15:24
      Цитата: Маз
      Ага, шо Арон Заави скажите, я вам говорил, шо вас будут лупить чужими руками. Получите и распишитесь. Или вы думаете ваши рейды в Пальмиру и под Дамаск вам пройдут даром? ПоБодайтесь с кровными братьями для начала, и рядом всё, и опыт большой, а то ваше государство всё на сторону тянет. Разобрались бы для начала у себя внутри страны, а потом бы лезли к соседям, в Украину, Грузию, Абхазию, Африку и т.д.

      Ничего Маз. Справимся. А может ХАМАС сделает нам доброе дело и грохнет тебе НУРСом по лбу, что бы ты мозги нам не выносил свои плачем весталки. wink
      Арон Заави
      1. Маз Сегодня, 15:49
        Цитата: Арон Заави

        Ничего Маз. Справимся. А может ХАМАС сделает нам доброе дело и грохнет тебе НУРСом по лбу, что бы ты мозги нам не выносил свои плачем весталки. wink


        А вы справьтесь между делом ещё и вот с этим, Арон, желательно не одним нурсом, а пакетом с четырех пилонов вертолета laughing wink :

        Центральный отдел полиции Иерусалима приступил к расследованию дела о распространении в ультраортодоксальных кварталах столицы листовок с призывом убивать военнослужащих ЦАХАЛа.

        Как сообщает Второй канал ИТВ, листовки были распространены в праздник Шаувот. Несмотря на то, что они являются анонимными и ни один раввин не высказался в духе согласия с их содержанием, авторы текста объявили его "галахическим постановлением".

        http://newsru.co.il/israel/01jun2017/listovki_703
        .html

        В листовке говорится: "Если тебя насильно забирают в армию духовного уничтожения, то ты можешь и должен сделать следующие действия: взять автомат, который тебе дали, убить любую военнослужащую, которая к тебе приближается, убить любого командира, который насильственно тебя удерживает, убить любого, кто имеет отношение к призыву, кто привлекает в солдаты, кто соблазняет разными благами".
        Маз
        1. Арон Заави Сегодня, 15:57
          Цитата: Маз

          А вы справьтесь между делом ещё и вот с этим, Арон:

          Маз так это твои товарищи по ненависти к Израилю и тоже, как и ты имеют израильское гражданство. И они ,как и ты представляют собой абсалютное меньшинство даже среди харедим.

          Солдаты батальона «Нецах-Иегуда» («Вечность Иудеи») собрались на прошлой неделе в поселении Шило (Самария) для церемонии внесения в синагогу свитка Торы.В мероприятии приняли участие 250 солдат батальона (религиозные евреи-харедим), командир батальона, подполковник Итамар Дешель, а также армейские раввины и представители министерства обороны.Как сообщает портал Аруц 7, главная церемония прошла в древнем еврейском городе Тель-Шило (где когда-то хранился Ковчег Завета с Синайскими скрижалями).
          После этого, солдаты и офицеры батальона начал праздничное шествие с новым Свитком Торы, который будет размещен в синагоге штаба батальона в округе «Горы Биньямина».Внесение в синагогу армейского подразделения нового Свитка Торы было приурочено к празднику Шавуот – празднику Дарования Торы.
          Арон Заави
          1. Маз Сегодня, 16:06
            Я вам одно имя напишу - Арье Дери и его семейка. Это даже не позор это издевательство и над государством, и над правовой системой, и просто над гражданами, не говоря про заповеди, которые вы наверное внимательно прочли и прослушали вслух вчера в синагоге. Как его земля обетованная только держит . вот бы по кому нурсом.
            Маз
      2. Верба Сегодня, 16:43
        Цитата: Арон Заави
        Ничего Маз. Справимся. А может ХАМАС сделает нам доброе дело и грохнет тебе НУРСом по лбу, что бы ты мозги нам не выносил свои плачем весталки.

        Что то Вы занервничали Арон ,неужели Маз в точку попал ?
        Верба
        1. Арон Заави Сегодня, 16:50
          Цитата: Верба

          Что то Вы занервничали Арон ,неужели Маз в точку попал ?
          нет просто я смеюсь с этого шлимазала.
          Арон Заави
  3. Zoldat_A Сегодня, 15:16
    Враг нашего врага не факт, что наш друг. Но, тем не менее, он всё-таки враг НАШЕГО врага.... Или кто-то думает, что Израиль нам друг??????
    Zoldat_A
    1. Чёрный Сегодня, 15:20
      Цитата: Zoldat_A
      Враг нашего врага не факт, что наш друг. Но, тем не менее, он всё-таки враг НАШЕГО врага.... Или кто-то думает, что Израиль нам друг??????

      Но и не враг....
      Чёрный
      1. aleksfill Сегодня, 15:39
        Заклятый друг....таки.
        aleksfill
    2. Арон Заави Сегодня, 15:25
      Цитата: Zoldat_A
      Враг нашего врага не факт, что наш друг. Но, тем не менее, он всё-таки враг НАШЕГО врага.... Или кто-то думает, что Израиль нам друг??????

      И даже не надейтесь. Мы не признаем понятия дружба в международной политике. Только точное выполнение взаимных обязательств и договоров.
      Арон Заави
      1. Маз Сегодня, 15:57
        Хто бы сомневался, вон пенсионеров российских обобрали, аж вой стоит. А как скакали перед Медведевым и Лавровым за эти пенсии господа иудеи как гордились что позаботились о пенсионерах из России, типа заботились о нас. Я ещё тогда ни единому слову не поверил. Отсосет ваш Битуах Леуми пустышку, а не мою военную пенсию. Слава богу и мозгам оставил всё в России в Сбербанке и не прогадал. И всем своим друзьям и знакомым щас поясню как это делается. И России благо - деньги в стране останутся и мне спокойнее, не оберут в еврейских банках и службе соцстрахования. И приятно к тому же.
        Маз
    3. Александр романов Сегодня, 15:26
      Цитата: Zoldat_A
      г. Но, тем не менее, он всё-таки враг НАШЕГО врага..

      Израиль нам не враг,а Хамас нам не друг
      Александр романов
      1. kepmor Сегодня, 15:50
        какие враги с друзьями?...согласно новому кремлёвскому этикету у нас есть только...партнёры и организации, запрещённые в РФ...
        ...правда на хамас последнее не распостраняется...
        kepmor
  4. Чадан Хемчикский Сегодня, 15:22
    Где там рабинович ?
    Собирайся на новую интифаду.
    Готовь вещьмешок и прочее.
    Чадан Хемчикский
    1. Арон Заави Сегодня, 15:27
      Цитата: Чадан Хемчикский
      Где там рабинович ?
      Собирайся на новую интифаду.
      Готовь вещьмешок и прочее.

      Он в Белоссии драники вкушает. И потом умственно отсталые у нас освобождены от обязательной службы.
      Арон Заави
      1. Чёрный Сегодня, 15:33
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Чадан Хемчикский
        Где там рабинович ?
        Собирайся на новую интифаду.
        Готовь вещьмешок и прочее.

        Он в Белоссии драники вкушает. И потом умственно отсталые у нас освобождены от обязательной службы.

        Значит у него шанс только с ВСУ контракт подписать....может даже и военачальником станет
        Чёрный
  5. Logall Сегодня, 15:28
    Им подарили страну, а они не просто обжились, а начали расширение территорий за счёт Палестины. Пусть теперь кушают свой "бесплатный сыр"!
    Logall
    1. Арон Заави Сегодня, 15:58
      Цитата: Logall
      Им подарили страну, а они не просто обжились, а начали расширение территорий за счёт Палестины. Пусть теперь кушают свой "бесплатный сыр"!

      Сказочник.
      Арон Заави
  6. kenig1 Сегодня, 15:34
    ХАМАС поддержала в Сирии противников Ассада, теперь видимо решили опять хозяина поменять.
    kenig1
    1. Саша Крымский Сегодня, 16:02
      Цитата: kenig1
      ХАМАС поддержала в Сирии противников Ассада, теперь видимо решили опять хозяина поменять.

      Ну а как же сабакам без хозяина.
      Сабахин (х)ер- как говорят в нашей братской Сирии, т.е доброе утро.
      Саша Крымский
  7. JonnyT Сегодня, 15:54
    милые бранятся - только тешатся. ХАМАС пытается сохранить свои образ непримеримых борцов с иудеями в надежде на финансирование от Тегерана
    JonnyT
  8. Арон Заави Сегодня, 16:25
    Цитата: Маз
    Я вам одно имя напишу - Арье Дери и его семейка. Это даже не позор это издевательство и над государством, и над правовой системой, и просто над гражданами, не говоря про заповеди, которые вы наверное внимательно прочли и прослушали вслух вчера в синагоге. Как его земля обетованная только держит . вот бы по кому нурсом.

    Это 100%.
    Арон Заави
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