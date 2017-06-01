ВС Азербайджана «на линии фронта» захватили самодельное устройство наблюдения
Азербайджанским подразделениями было захвачено устройство видеонаблюдения, установленное на одной из позиций противника в Карабахе, сообщает Минобороны Азербайджана.
«В ходе предварительного расследования было установлено, что устройство, состоящее из воздушного шара (зонда), небольшого парашюта, камеры, установленной внутри пенопластовой коробки, различных антенн с передатчиками и проводами, было изготовлено кустарным способом», – говорится в релизе.
«Это в очередной раз подтверждает, что заявления военно-политического руководства Армении о якобы оснащении постов на линии противостояния войск самыми современными средствами видеонаблюдения американского производства являются ни чем иным как мифом и рассчитаны на внутреннюю армянскую аудиторию, – добавили в ведомстве.
Кроме того, пресс-служба разместила на сайте Минобороны короткий видеоролик , на котором запечатлен удар по огневой точке противника.
При этом сообщается, что «уничтожена долговременная огневая точка, обстреливающая позиции Вооруженных Сил Азербайджана на физулинско-ходжавендском направлении фронта».
«В ходе предварительного расследования было установлено, что устройство, состоящее из воздушного шара (зонда), небольшого парашюта, камеры, установленной внутри пенопластовой коробки, различных антенн с передатчиками и проводами, было изготовлено кустарным способом», – говорится в релизе.
«Это в очередной раз подтверждает, что заявления военно-политического руководства Армении о якобы оснащении постов на линии противостояния войск самыми современными средствами видеонаблюдения американского производства являются ни чем иным как мифом и рассчитаны на внутреннюю армянскую аудиторию, – добавили в ведомстве.
Кроме того, пресс-служба разместила на сайте Минобороны короткий видеоролик , на котором запечатлен удар по огневой точке противника.
При этом сообщается, что «уничтожена долговременная огневая точка, обстреливающая позиции Вооруженных Сил Азербайджана на физулинско-ходжавендском направлении фронта».
Использованы фотографии: http://mod.gov.az
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