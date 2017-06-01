16:43 01 июня

ВС Азербайджана «на линии фронта» захватили самодельное устройство наблюдения

Азербайджанским подразделениями было захвачено устройство видеонаблюдения, установленное на одной из позиций противника в Карабахе, сообщает Минобороны Азербайджана.



«В ходе предварительного расследования было установлено, что устройство, состоящее из воздушного шара (зонда), небольшого парашюта, камеры, установленной внутри пенопластовой коробки, различных антенн с передатчиками и проводами, было изготовлено кустарным способом», – говорится в релизе.




«Это в очередной раз подтверждает, что заявления военно-политического руководства Армении о якобы оснащении постов на линии противостояния войск самыми современными средствами видеонаблюдения американского производства являются ни чем иным как мифом и рассчитаны на внутреннюю армянскую аудиторию, – добавили в ведомстве.

Кроме того, пресс-служба разместила на сайте Минобороны короткий видеоролик , на котором запечатлен удар по огневой точке противника.



При этом сообщается, что «уничтожена долговременная огневая точка, обстреливающая позиции Вооруженных Сил Азербайджана на физулинско-ходжавендском направлении фронта».

Использованы фотографии: http://mod.gov.az
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Комментарии 13

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  1. _Ugene_ Сегодня, 15:36
    Устройство слежения типа - я тебя слепила из того что было.
    _Ugene_
  2. Владимирец Сегодня, 15:36
    Всё, рассекречена новейшая армянская разработка, раскрыты системы кодирования, передачи данных и управления. recourse Теперь у всех коробок коды менять.
    Владимирец
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:44
      Так старались , а тут один "бумсик" и капец ... Ну как в таких условиях работать можно ? Ждём уничтожения в ответ беспилотного армуда .
      bouncyhunter
  3. Govorun Сегодня, 15:38
    Каждый раз пишут как Азербайджан молотит Армян,слабовато выглядит армения на этом фоне....
    Govorun
    1. новичок Сегодня, 15:56
      да всё намного проще, её величество коррупция и круговая порука. меньше жрать надо генералам, то биш иеньше пиз...ть из бюджета, без того скудного. инфа проходила, что милионеры армянские решили создать чвк, полностью профинансировать, начиная от трусов заканчивая новейшей экипировкой с оружием и подготовкой, но с подчинением мо. договорённость была достигнута и... всё потухло. видимо богачи мокнулись в это дело и поняли, эту прорву генеральскую не накормишь.
      новичок
    2. Чёрный Сегодня, 16:23
      Цитата: Govorun
      слабовато выглядит армения на этом фоне....

      Да это как сказать ...во время карабахского конфликта армяне не только Кврабах за собой оставили, но ещё и несколько азербайджанских районов оттяпали...
      Чёрный
      1. armenk Сегодня, 16:34
        вернули, то что большевиками было отдано АзССР.
        armenk
    3. Верба Сегодня, 16:33
      Цитата: Govorun
      Каждый раз пишут как Азербайджан молотит Армян,слабовато выглядит армения на этом фоне.

      Если бы действительно молотили то Карабах уже был бы у Азербайджана .
      Верба
      1. Владимирец Сегодня, 16:38
        Цитата: Верба
        Карабах уже был бы у Азербайджана

        Карабах был бы у Азербайджана, если бы не Россия.
        Владимирец
    4. armenk Сегодня, 16:42
      азербайджанцы "пишут", "армяне" молотят..
      armenk
  4. Банный Сегодня, 15:52
    Сильно на метеозонд сия конструкция смахивает
    Банный
  5. Logall Сегодня, 16:30
    Через эту штуку отслеживали миграции диких белок. Экологи огорчатся!
    Logall
  6. armenk Сегодня, 16:32
    клоуны-фантазеры а не минобороны. ну хоть както соплеменников от внутренних проблем отвлечь..

    официальный ответ от Армии Обороны:
    Пресс-служба министерства обороны Азербайджана ранее выступила с очередной дезинформацией, сообщив, будто на арцахо-азербайджанской границе уничтожены командный наблюдательный пункт и система видеонаблюдения, а также сопроводив данное сообщение неудачно срежиссированным видео.
    armenk
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