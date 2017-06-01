Белград намерен предотвратить создание «Великой Албании»

Великая Албания является неосуществимой целью. Мы приложим все усилия, чтобы она не осуществилась,

По крайней мере, не обманываем друг друга. И мы, и хорваты знаем, что происходит – они знают, что мы думаем, мы знаем, что они думают. Уверен, мы и с ними сможем поправить отношения,

Клянусь все свои силы посвятить сохранению суверенитета и территориальной целостности Республики Сербия, включая Косово и Метохию как ее составную часть, а также осуществлению человеческих прав и свобод, уважению и защите Конституции и закона, сохранению мира и благосостояния всех граждан Республики Сербия и буду добросовестно и ответственно исполнять свои обязанности, сказал президент,