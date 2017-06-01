Белград намерен предотвратить создание «Великой Албании»
В Белграде считают, что проект «Великая Албания» является неосуществимым, и сербское правительство сделает все, чтобы остановить любые попытки воплотить его в жизнь, сообщает EADaily со ссылкой на президента страны Александра Вучича.
Коснувшись нынешнего состояния межгосударственных отношений балканских стран, он отметил, что «между Сербией и Боснией и Герцеговиной установилась некоторая разновидность доверия, а отношения с Черногорией и Македонией в настоящее время далеко не плохие».
При этом Вучич признал, что в регионе «наблюдается усиление напряженности и видны не спрятанные под ковер ясно выраженные проблемы». С другой стороны, отметил он, вспышки напряженности между государствами региона случались и ранее.
Издание поясняет, что проект «Великой Албании», вынашиваемый балканскими радикалами, представляет собой «паналбанскую идею воссоединения всех территорий, на которых проживает албанский этнос». Интересы радикалов простираются на часть северной Греции, запад Македонии, Косово, юго-запад Сербии, а также юг Черногории.
Вчера Александр Вучич официально вступил в должность президента. Впервые в истории Сербии он принес присягу на Мирославлевом Евангелии XII века, древнейшем памятнике сербской кириллической письменности.
Великая Албания является неосуществимой целью. Мы приложим все усилия, чтобы она не осуществилась,сказал Вучич.
Коснувшись нынешнего состояния межгосударственных отношений балканских стран, он отметил, что «между Сербией и Боснией и Герцеговиной установилась некоторая разновидность доверия, а отношения с Черногорией и Македонией в настоящее время далеко не плохие».
При этом Вучич признал, что в регионе «наблюдается усиление напряженности и видны не спрятанные под ковер ясно выраженные проблемы». С другой стороны, отметил он, вспышки напряженности между государствами региона случались и ранее.
По крайней мере, не обманываем друг друга. И мы, и хорваты знаем, что происходит – они знают, что мы думаем, мы знаем, что они думают. Уверен, мы и с ними сможем поправить отношения,добавил сербский лидер.
Издание поясняет, что проект «Великой Албании», вынашиваемый балканскими радикалами, представляет собой «паналбанскую идею воссоединения всех территорий, на которых проживает албанский этнос». Интересы радикалов простираются на часть северной Греции, запад Македонии, Косово, юго-запад Сербии, а также юг Черногории.
Вчера Александр Вучич официально вступил в должность президента. Впервые в истории Сербии он принес присягу на Мирославлевом Евангелии XII века, древнейшем памятнике сербской кириллической письменности.
Клянусь все свои силы посвятить сохранению суверенитета и территориальной целостности Республики Сербия, включая Косово и Метохию как ее составную часть, а также осуществлению человеческих прав и свобод, уважению и защите Конституции и закона, сохранению мира и благосостояния всех граждан Республики Сербия и буду добросовестно и ответственно исполнять свои обязанности, сказал президент,положив руку на Конституцию, которая лежала на точной копии древней книги.
Использованы фотографии: REUTERS / Marko Djurica
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