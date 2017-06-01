Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» с 2003 года увеличила объемы производства в 29 раз
На протяжении пятнадцати корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) стабильно демонстрирует рост экономических показателей, передает Интерфакс сообщение пресс-службы компании.
Там отметили, что «в общем объеме производства доля военной продукции, а также работ и услуг военного назначения составила 98,1 процента – 169,6 млрд рублей».
По словам собеседника агентства, «в пять раз с 2003 увеличилось количество предприятий, входящих в КТРВ, практически в шесть раз выросли средняя численность работающих (с 8.671 до 50.606 человек) и средняя заработная плата (с 7.958 до 46.906 рублей)».
Он напомнил, что «корпорация "Тактическое ракетное вооружение" была создана указом президента РФ от 24 января 2002 года на базе головного предприятия ФГУП "ГНПЦ "Звезда-Стрела", которому 3 июня исполняется 75 лет со дня образования».
«В годы Великой Отечественной войны предприятие выпускало корпуса выливных авиационных приборов, ленты-расчалки, кассетные держатели, бомбовые замки, аварийные сбрасыватели для самолётов фронтовой авиации. В 50-60 годы прошлого века здесь был освоен выпуск ракет класса "воздух-воздух" РС-1У, РС-2У, а в 70-80 годы - ракет Р-4, Р-8М, Р-98, Р-40, Р-55. В 1966 году на предприятии было создано ОКБ для разработки легких тактических управляемых ракет класса "воздух-поверхность": Х-66, Х-23, Х-25, Х-27. Позже здесь были разработаны высокоскоростные ракеты: противорадиолокационная Х-31П и противокорабельная Х-31А», – сообщил в пресс-службе.
Последние 15 лет в 75-летней истории головного предприятия корпорации явились наиболее значимыми.
По его словам, «сегодня корпорация ведет разработку и производит широкий спектр авиационных тактических, оперативно-тактических и стратегических управляемых средств поражения, включая гиперзвуковые, различное морское наступательное и оборонительное вооружение, в том числе противокорабельные ракетные комплексы корабельного и берегового базирования, а также подводное оружие и подводно-технические средства специального назначения».
Кроме того, конструкторы КТРВ занимаются разработкой ракетных комплексов с межконтинентальными баллистическими ракетами, космических систем и аппаратов, продукции на основе технологий двойного назначения в сферах авиационных, аэрокосмических, морских и информационных технологий.
Объем реализации продукции в 2016 году по сравнению с 2003 годом увеличился в 29,3 раза и составил 172,8 млрд рублей, а чистая прибыль за этот период выросла в 36,1 раза до 16,6 млрд рублей,рассказали агентству в пресс-службе.
Там отметили, что «в общем объеме производства доля военной продукции, а также работ и услуг военного назначения составила 98,1 процента – 169,6 млрд рублей».
По словам собеседника агентства, «в пять раз с 2003 увеличилось количество предприятий, входящих в КТРВ, практически в шесть раз выросли средняя численность работающих (с 8.671 до 50.606 человек) и средняя заработная плата (с 7.958 до 46.906 рублей)».
Он напомнил, что «корпорация "Тактическое ракетное вооружение" была создана указом президента РФ от 24 января 2002 года на базе головного предприятия ФГУП "ГНПЦ "Звезда-Стрела", которому 3 июня исполняется 75 лет со дня образования».
«В годы Великой Отечественной войны предприятие выпускало корпуса выливных авиационных приборов, ленты-расчалки, кассетные держатели, бомбовые замки, аварийные сбрасыватели для самолётов фронтовой авиации. В 50-60 годы прошлого века здесь был освоен выпуск ракет класса "воздух-воздух" РС-1У, РС-2У, а в 70-80 годы - ракет Р-4, Р-8М, Р-98, Р-40, Р-55. В 1966 году на предприятии было создано ОКБ для разработки легких тактических управляемых ракет класса "воздух-поверхность": Х-66, Х-23, Х-25, Х-27. Позже здесь были разработаны высокоскоростные ракеты: противорадиолокационная Х-31П и противокорабельная Х-31А», – сообщил в пресс-службе.
Последние 15 лет в 75-летней истории головного предприятия корпорации явились наиболее значимыми.
Именно в этот период сданы и приняты на вооружение корабельный ракетный комплекс "Уран-Э" и береговой ракетный комплекс "Бал-Э". В 2010-2015 годах завершены ОКР (опытно-конструкторские работы) по модернизации ракет Х-31ПК и Х-31А, по созданию Х-35УЭ, Х-31ПД, Х-38МЭ. В настоящее время развернуты научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию трех образцов вооружения, которые составляют основу нового поколения высокоточного управляемого оружия,сказал представитель компании.
По его словам, «сегодня корпорация ведет разработку и производит широкий спектр авиационных тактических, оперативно-тактических и стратегических управляемых средств поражения, включая гиперзвуковые, различное морское наступательное и оборонительное вооружение, в том числе противокорабельные ракетные комплексы корабельного и берегового базирования, а также подводное оружие и подводно-технические средства специального назначения».
Кроме того, конструкторы КТРВ занимаются разработкой ракетных комплексов с межконтинентальными баллистическими ракетами, космических систем и аппаратов, продукции на основе технологий двойного назначения в сферах авиационных, аэрокосмических, морских и информационных технологий.
Использованы фотографии: Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
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