Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» с 2003 года увеличила объемы производства в 29 раз

Объем реализации продукции в 2016 году по сравнению с 2003 годом увеличился в 29,3 раза и составил 172,8 млрд рублей, а чистая прибыль за этот период выросла в 36,1 раза до 16,6 млрд рублей,

Именно в этот период сданы и приняты на вооружение корабельный ракетный комплекс "Уран-Э" и береговой ракетный комплекс "Бал-Э". В 2010-2015 годах завершены ОКР (опытно-конструкторские работы) по модернизации ракет Х-31ПК и Х-31А, по созданию Х-35УЭ, Х-31ПД, Х-38МЭ. В настоящее время развернуты научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию трех образцов вооружения, которые составляют основу нового поколения высокоточного управляемого оружия,