18:32 01 июня

Индекс миролюбия 2017: Россия и Украина - одни из самых "немиролюбивых" стран мира

Опубликован очередной рейтинг стран по уровню миролюбия. Этот рейтинг, а точнее индекс, публикуется ежегодно. Перед публикацией составителями исследуют (по крайней мере, они сами так заявляют) 23 индикатора, включая уровень насилия внутри государства и уровень агрессивности его внешней политики.

Индекс миролюбия 2017: Россия и Украина - одни из самых "немиролюбивых" стран мира


Нашу страну составители определили на 151-е место в так называемом Глобальном индексе миролюбия при наличии в этом индексе 163-х позиций. Россия в плане миролюбия, по версии составителей индекса, находится на одном уровне с КНДР и Пакистаном. Не далеко ушла и Украина. У неё -154-е место. Это между Демократической Республикой Конго и Центрально-Африканской Республикой.




Оказывается, главными по миролюбию на планете являются Исландия, Новая Зеландия, Португалия, Австрия, Дания и Чехия. К примеру, Чехия по каким-то неизвестным показателям оказалась намного миролюбивее Словакии. А Дания настолько "миролюбива", что именно самолёты её ВВС не так давно удары нанесли удары по Сирии, "промахнувшись" мимо террористов ИГ (запрещено в РФ) и разбомбив в итоге позиции сирийских войск. В числе "миролюбивых" Канада и Бельгия, самолёты которых тоже успели не по одному разу "промахнуться" в САР.

Соединённые Штаты по уровню миролюбия поставили на 114 место. Другими словами, США на 37 позиций более "миролюбивы", нежели Россия.

Последнее место в индексе отдали Сирии. Той самой стране, которую и разрушили "миролюбивые страны" планеты Земля.

Ещё пару наблюдений: Британия на 10 позиций миролюбивее Франции, а Армения на 20 позиций миролюбивее Азербайджана. Самой миролюбивой республикой на постсоветском пространстве назначили Латвию.

Ссылка на Индекс .


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 7

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  1. Irokez Сегодня, 18:16
    Если я улыбаюсь - я миролюбив, а если нейтрален - я спокоен и безмятежен и никому не угрожаю.
    Улыбка не есть показатель миролюбия, но иногда показатель хитрости, льстивости и обмана.
    Irokez
    1. Чёрный Сегодня, 18:26
      Рейтинг фуфло самые миролюбивые .это США laughing
      Чёрный
  2. Dimontius Сегодня, 18:17
    Я знаю как определяли. Они прошлись в руке с американским флагом по каждой стране. P.S. в последнюю десятку вообще не поехали
    Dimontius
  3. kefan Сегодня, 18:20
    Весь этот "индекс миролюбия" полнейшая туфта.
    kefan
    1. Лопатов Сегодня, 18:25
      Это не "туфта", это один из великого множества инструментов информационной войны...
      Лопатов
    2. Tusv Сегодня, 18:26
      Цитата: kefan
      Весь этот "индекс миролюбия" полнейшая туфта.

      Почемуже. Любоф к омерике очень точно отражает.
      Tusv
  4. Макаров Сегодня, 18:30
    где-то между Конго и ЦАР...норм...революция прошла успешно
    Макаров
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