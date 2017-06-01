Индекс миролюбия 2017: Россия и Украина - одни из самых "немиролюбивых" стран мира

Опубликован очередной рейтинг стран по уровню миролюбия. Этот рейтинг, а точнее индекс, публикуется ежегодно. Перед публикацией составителями исследуют (по крайней мере, они сами так заявляют) 23 индикатора, включая уровень насилия внутри государства и уровень агрессивности его внешней политики.Нашу страну составители определили на 151-е место в так называемом Глобальном индексе миролюбия при наличии в этом индексе 163-х позиций. Россия в плане миролюбия, по версии составителей индекса, находится на одном уровне с КНДР и Пакистаном. Не далеко ушла и Украина. У неё -154-е место. Это между Демократической Республикой Конго и Центрально-Африканской Республикой.Оказывается, главными по миролюбию на планете являются Исландия, Новая Зеландия, Португалия, Австрия, Дания и Чехия. К примеру, Чехия по каким-то неизвестным показателям оказалась намного миролюбивее Словакии. А Дания настолько "миролюбива", что именно самолёты её ВВС не так давно удары нанесли удары по Сирии, "промахнувшись" мимо террористов ИГ (запрещено в РФ) и разбомбив в итоге позиции сирийских войск. В числе "миролюбивых" Канада и Бельгия, самолёты которых тоже успели не по одному разу "промахнуться" в САР.Соединённые Штаты по уровню миролюбия поставили на 114 место. Другими словами, США на 37 позиций более "миролюбивы", нежели Россия.Последнее место в индексе отдали Сирии. Той самой стране, которую и разрушили "миролюбивые страны" планеты Земля.Ещё пару наблюдений: Британия на 10 позиций миролюбивее Франции, а Армения на 20 позиций миролюбивее Азербайджана. Самой миролюбивой республикой на постсоветском пространстве назначили Латвию.