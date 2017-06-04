"Кремль пока не готов к повороту в экономической политике"

Экономика России должна выйти на темпы роста выше мировых не позднее 2019-2020 гг. Об этом президент Владимир Путин напомнил на вчерашнем совещании по экономическим вопросам, которое прошло в Кремле. Глава государства выслушал доклады авторов конкурирующих стратегий – уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова и председателя совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. И не остался доволен ни одним из них. Было решено подвергнуть предложения глубокому анализу, по итогам которого, документы, возможно, придется объединить. Причем, ряд других стратегий пока вовсе оказывается вне поля внимания Кремля. Подробности – в материале Накануне.RU."Важно сделать ставку на улучшение делового климата и рост конкурентоспособности российской экономики, повышение производительности труда и эффективности крупных инвестиционных проектов, развитие малого и среднего бизнеса, наращивание объемов несырьевого экспорта, формирование новых точек роста в регионах", – заявил президент на совещании.При этом, можно сделать вывод, что президент разочаровался в услышанном, считает доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский."Ни одна из концепций, которые были предложены, не была принята. Более того, они вызвали недовольство, поскольку все концепции однобокие и не несущие какой-либо общественной экономической идеи. Всюду предлагаются точечные меры, направленные на расширение кредитования, что в нынешних условиях не является актуальным, поскольку у коммерческих банков клиентов более чем достаточно. В случае с Кудриным – крайне непопулярная идея повысить пенсионный возраст, которая на самом деле является копией завуалированной кудринской ошибки, допущенной в 2005 г., когда без должного обоснования был снижен единый социальный налог (ЕСН) с 35,6 до 26%, из-за чего в пенсионных системах возник дефицит. Вывод: концепция не удовлетворила президента и тех, кто отвечает за социально-экономическое развитие страны, и совершенно четко и точно было заявлено, что предложения, конечно, интересные, но требуется участие третьих независимых центров экономического программирования и прогнозирования", – отметил Кричевский в разговоре с Накануне.RU.Теперь согласования программ и предложений продолжатся. "Все эти мантры и заклинания о том, что нам необходим переход на несерьевую модель экономики, мы слышим на протяжении 15 лет. А до этого мы это слышали еще во времена позднего СССР, но ни к чему это не привело. Более того, у тех людей, которые транслируют эти идеи, было достаточно времени для того, чтобы изменить ситуацию. Например, у того же Кудрина или того же Титова. Ничего этого сделано не было, и на протяжении десятилетия и мы, и президент слышим от этих людей одно и то же, почему глава государства и не был удовлетворен на вчерашнем заседании", – считает экономист.Несмотря на близость Кудрина к Путину, разочарование президентом в концепции давнего друга и соратника произошло и по другой причине. "Хотел бы я посмотреть на кандидата в президенты, который идет на выборы с идеей повышения пенсионного возраста", – добавил Никита Кричевский.Позднее Борис Титов сообщил, что проекты стратегий социально-экономического развития России, представленные ЦСР и Столыпинским клубом, будут сведены в один итоговый документ."Мы будем сводить к единому показателю все наши (стратегии)", — сказал он. Титов пояснил, что, помимо стратегий, разработанных ЦСР и Столыпинским клубом, речь также идет о собственной стратегии Правительства и возможных предложениях других экспертных центров.Получится ли это сделать, учитывая неприятие Кудриным любых других, кроме его личных, предложений? Не так давно Кудрин раскритиковал предложения конкурентов, назвав их "мифами". Например, Титов предлагает количественное смягчение, польза которого для нашей экономики, согласно Кудрину, – миф. Сам ЦСР настаивает на повышении пенсионного возраста, защите интересов глобальных корпораций и встраивании России в международные экономические объединения. Не секрет, что идеи бывшего министра финансов полярно расходятся с мерами, которые предлагаются авторами других стратегий."Кудрин – враг протекционизма, он выступает за защиту интереса глобальных корпораций, предлагает встраивать Россию в мировые производственные цепочки на вторых ролях и даже на третьих. А мы предлагаем строить независимую экономику. Производство конечных продуктов мы предлагаем оставлять у себя и заботиться в первую очередь о создании высокотехнологичных производств на территории России, а уж как они будут интегрироваться в мировые цепочки – для нас это дело десятое. Мы предлагаем политику, которая бы привлекала все цепочку в Россию, а не предлагаем встраиваться куда-то. Отсюда следует разная налоговая, внешне-торговая, разная денежно-кредитная политика, я не понимаю, как можно объединить эти диаметрально противоположные подходы", – поделился своим мнением с Накануне.RU председатель Совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по конкурентоспособности и промышленному развитию Константин Бабкин.ТПП разработала свою стратегию экономического роста и вчера направила ее Владимиру Путину."Не знаю, будет ли она взята в рассмотрение, но мы свою работу сделали. Я не думаю, что нашу стратегию и подходы Кудрина можно как-то интегрировать. Это диаметрально противоположные подходы и рецепты. Я думаю, что здоровой стратегии от объединения не получится. Будет какой-то "тяни-толкай", – добавил Бабкин.При этом, экономист Никита Кричевский напоминает, что предложения ТПП, в свою очередь, перекликаются с идеями Столыпинского клуба.На совещание в Кремле не попали и другие эксперты, которым есть, что предложить. Например, экономисты Российской академии наук (РАН)."У ученых РАН всегда была и есть позиция, основанная на научных знаниях о закономерностях экономического развития. Она, к сожалению, не востребована органами государственной власти уже 25 лет. Те рекомендации, которые последовательно отстаивает академическая наука, доказали свою практическую эффективность, проявились в экономическом чуде Китая, в ряде других стран, где ведется разумная экономическая политика. Наша экономическая политика сейчас ведется в угоду компрадорской олигархии, спекулянтам и западному капиталу. Мы следуем по траектории МВФ, у которого задача — не экономический рост, а создание благоприятных условий для движения американского капитала по всему миру. Везде, где МВФ работает, мы видим экономические катастрофы", – ранее рассказал в интервью Накануне.RU советник президента, академик РАН, экономист Сергей Глазьев.В преддверии ПМЭФ совещание с Путиным показало, что руководство страны ищет альтернативы в экономических подходах, но действовать будет аккуратно. Да, никто так и не понял, какими предложениями столыпинцев могут быть дополнены меры Кудрина, но очевидно и то, что в ближайшем будущем не стоит ждать усиления роли государства в экономике, борьбы с вывозом капитала за рубеж или ограничения валютных спекуляций."Я думаю, что совещание стало знаком того, что либералы постепенно теряют свой авторитет. Они у нас доминируют уже четверть века, но то, что какие-то сторонние люди – Титов, ТПП допускаются к составлению экономических стратегий – такого раньше не было. Все программы писали Греф, Кудрин и Набиуллина. Руководство страны ищет альтернативы, но то, что предлагают объединить – сделать "тяни-толкая" – не очень позитивный знак. Руководство страны к повороту в экономической политике пока, по всей видимости, не готово. Значит, будет продолжаться стагнация, это не очень хороший знак", – заключил Константин Бабкин.