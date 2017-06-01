МиГ-35 покорил небо Сегодня, 19:40 В новом выпуске программы «Если завтра война» с Константином Душеновым обсуждается перспективы российского истребителя МиГ-35. 0 Европейцы решили скончаться коллективно Русские асы «нагнули» самолёт ВВС США Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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