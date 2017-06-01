20:13 01 июня

МиГ-35 покорил небо

В новом выпуске программы «Если завтра война» с Константином Душеновым обсуждается перспективы российского истребителя МиГ-35.




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