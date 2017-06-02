05:50 02 июня

Итоги встречи Путина с Моди

Как сообщает новостное агентство « Интерфакс-АВН », на полях Петербургского международного экономического форума была проведена встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который впервые посетил северную столицу России.

Итоги встречи Путина с Моди


Как заявили лидеры стран, благодаря активной поддержке России Индия в скором времени станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества.


Через неделю мы зафиксируем полноформатное вступление Индии в Шанхайскую организацию сотрудничества. Хочу напомнить, что этот процесс начался фактически в 2015 году в России, в Уфе. И Вы знаете, что Россия всегда поддерживала этот процесс и всячески его сопровождала.

- сообщил В. Путин.

Скоро Индия станет полноправным членом ШОС, и это благодаря Вашей активной роли. Хочу ещё раз выразить благодарность за поддержку, которую Вы оказали для становления Индии полноправным членом ШОС.

- заявил Н. Моди.

С его слов, «по истории наших отношений мы видим, что уже длительный период в них стабильность, не было никаких спадов, мы всегда вместе шли вперёд шаг за шагом».

В рамках расширения экономического сотрудничества между странами между АО "Атомстройэкспорт" (структура ГК "Росатом") и Индийской корпорацией по атомной энергии (NPCIL) подписано генеральное рамочное соглашение на строительство третьей очереди (энергоблоки NN5-6) АЭС "Куданкулам", возводимой в Индии в соответствие с соглашением от 20 ноября 1988 года и дополнением к нему от 21 июня 1998 года.

Мы еще раз подтвердили совместные планы возвести в Индии не менее 12 энергоблоков российского дизайна, что станет большим вкладом в реализацию планов по развитию атомной энергетики страны.

- пояснил В. Путин.

Согласно договоренностям от апреля 2014 года в настоящее время предусматривается строительство второй очереди АЭС "Куданкулам", которая включает энергоблоки NN3 и 4. Энергоблок N1 АЭС "Куданкулам" уже сдан в эксплуатацию. В конце января энергоблок N2 АЭС "Куданкулам" набрал 100% мощности.

Всего предполагается строительство 12 энергоблоков на территории Индии, в том числе на площадке "Куданкулам" - от 4 до 8 энергоблоков. Кроме того, достигнута договоренность о выделении Индией еще одной площадки под АЭС российского дизайна.


2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Satum Сегодня, 04:23
    Одним словом"все пучком " )))
    Satum
    1. рич Сегодня, 04:41
      Моди и Путин постараются "оживить" российско-индийские отношения. Отношения остаются близкими в политическом смысле, но что касается торговли, было снижение во взаимной торговле. Для России и Индии важно обновить торговые отношения.
      рич
      1. Вас Влад Сегодня, 04:52
        Цитата: рич
        Для России и Индии важно обновить торговые отношения.

        Мне кажется это связанно с тем, что Индия решила не складывать все яйца в одну корзину, так как на лицо сближение России с Китаем!
        Вас Влад
    2. Зяблицев Сегодня, 05:46
      Индус,поди, придубел у нас в Питере...и на все согласился, лишь бы в родную жару вернуться! laughing
      Зяблицев
  2. Горный стрелок Сегодня, 05:23
    "Росатом" должен быть доволен. Серьезный объём "подвалил". И нашему машиностроению тяжелому работы прибавилось... laughing Топливный цикл, опять же - это на долгие-долгие годы подвязка - на весь цикл эксплуатации. Хорошая новость.
    Горный стрелок
Картина дня