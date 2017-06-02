Итоги встречи Путина с Моди

Через неделю мы зафиксируем полноформатное вступление Индии в Шанхайскую организацию сотрудничества. Хочу напомнить, что этот процесс начался фактически в 2015 году в России, в Уфе. И Вы знаете, что Россия всегда поддерживала этот процесс и всячески его сопровождала.

Скоро Индия станет полноправным членом ШОС, и это благодаря Вашей активной роли. Хочу ещё раз выразить благодарность за поддержку, которую Вы оказали для становления Индии полноправным членом ШОС.

Мы еще раз подтвердили совместные планы возвести в Индии не менее 12 энергоблоков российского дизайна, что станет большим вкладом в реализацию планов по развитию атомной энергетики страны.