Итоги встречи Путина с Моди
Как сообщает новостное агентство « Интерфакс-АВН », на полях Петербургского международного экономического форума была проведена встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который впервые посетил северную столицу России.
Как заявили лидеры стран, благодаря активной поддержке России Индия в скором времени станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества.
- сообщил В. Путин.
- заявил Н. Моди.
С его слов, «по истории наших отношений мы видим, что уже длительный период в них стабильность, не было никаких спадов, мы всегда вместе шли вперёд шаг за шагом».
В рамках расширения экономического сотрудничества между странами между АО "Атомстройэкспорт" (структура ГК "Росатом") и Индийской корпорацией по атомной энергии (NPCIL) подписано генеральное рамочное соглашение на строительство третьей очереди (энергоблоки NN5-6) АЭС "Куданкулам", возводимой в Индии в соответствие с соглашением от 20 ноября 1988 года и дополнением к нему от 21 июня 1998 года.
- пояснил В. Путин.
Согласно договоренностям от апреля 2014 года в настоящее время предусматривается строительство второй очереди АЭС "Куданкулам", которая включает энергоблоки NN3 и 4. Энергоблок N1 АЭС "Куданкулам" уже сдан в эксплуатацию. В конце января энергоблок N2 АЭС "Куданкулам" набрал 100% мощности.
Всего предполагается строительство 12 энергоблоков на территории Индии, в том числе на площадке "Куданкулам" - от 4 до 8 энергоблоков. Кроме того, достигнута договоренность о выделении Индией еще одной площадки под АЭС российского дизайна.
Как заявили лидеры стран, благодаря активной поддержке России Индия в скором времени станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества.
Через неделю мы зафиксируем полноформатное вступление Индии в Шанхайскую организацию сотрудничества. Хочу напомнить, что этот процесс начался фактически в 2015 году в России, в Уфе. И Вы знаете, что Россия всегда поддерживала этот процесс и всячески его сопровождала.
- сообщил В. Путин.
Скоро Индия станет полноправным членом ШОС, и это благодаря Вашей активной роли. Хочу ещё раз выразить благодарность за поддержку, которую Вы оказали для становления Индии полноправным членом ШОС.
- заявил Н. Моди.
С его слов, «по истории наших отношений мы видим, что уже длительный период в них стабильность, не было никаких спадов, мы всегда вместе шли вперёд шаг за шагом».
В рамках расширения экономического сотрудничества между странами между АО "Атомстройэкспорт" (структура ГК "Росатом") и Индийской корпорацией по атомной энергии (NPCIL) подписано генеральное рамочное соглашение на строительство третьей очереди (энергоблоки NN5-6) АЭС "Куданкулам", возводимой в Индии в соответствие с соглашением от 20 ноября 1988 года и дополнением к нему от 21 июня 1998 года.
Мы еще раз подтвердили совместные планы возвести в Индии не менее 12 энергоблоков российского дизайна, что станет большим вкладом в реализацию планов по развитию атомной энергетики страны.
- пояснил В. Путин.
Согласно договоренностям от апреля 2014 года в настоящее время предусматривается строительство второй очереди АЭС "Куданкулам", которая включает энергоблоки NN3 и 4. Энергоблок N1 АЭС "Куданкулам" уже сдан в эксплуатацию. В конце января энергоблок N2 АЭС "Куданкулам" набрал 100% мощности.
Всего предполагается строительство 12 энергоблоков на территории Индии, в том числе на площадке "Куданкулам" - от 4 до 8 энергоблоков. Кроме того, достигнута договоренность о выделении Индией еще одной площадки под АЭС российского дизайна.
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