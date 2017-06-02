WikiLeaks публикует новую подборку материалов о кибершпионаже ЦРУ

«Пандемия» - инструмент, запускаемый как shell-код ядра для установки драйвера фильтра файловой системы. «Пандемия» способна работать как с 32-, так и с 64-битными системами.

Известный своими разоблачениями портал WikiLeaks опубликовал очередную порцию материалов, связанных с деятельностью ЦРУ. Публикация носит название «Пандемия». Публикация касается связей ЦРУ с американской компанией Microsoft в плане получения данных о пользователях посредством заражения компьютеров вирусной программой.Речь идёт о заражённых компьютерах внутри локальных сетей. Проводилось это заражение, как сообщает портал Джулиана Ассанджа, во время передачи файлов с одного компьютера на другой в рамках ЛВС.Из публикации:На сайте приводится подробное описание того, как действует программа, позволяющая превращать компьютер того или иного пользователя локальной сети в управляемое извне устройство. С помощью такого компьютера можно не только получать информацию в формате ЛВС, но также проводить заражение других компьютеров и компьютерных систем для их полного контроля американскими спецслужбами.