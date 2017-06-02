Модели проектируемых боевых кораблей проходят предварительные испытания
Согласно информации новостного агентства « Интерфсакс-АВН », представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало сообщил о планах применения новейших технологий петербургского "Крыловского государственного научного центра" в ходе создания и проектирования боевых кораблей нового поколения для Военно-Морского Флота России.
С его слов, предполагается, что модели практически всех классов перспективных боевых кораблей ВМФ РФ крупного водоизмещения будут проходить испытания в самом большом в мире Глубоководном бассейне "Крыловского центра" (он состоит из двух частей длиной 600 и 670 м). Модели с небольшой осадкой проходят испытания в Мелководном бассейне, приспособленном для имитации морского волнения.
На текущий момент в ландшафтной аэродинамической трубе, в глубоководном и ледовом бассейне уже проходят испытания кораблей и судов, проектируемых для ВМФ.
В частности, для аэродинамических испытаний масштабированных макетов-моделей перспективных боевых кораблей будет применяться уникальная ландшафтная аэродинамическая труба (ЛАТ), разработанная "Крыловским центром". Оценка параметров, выполненная на этапе проектирования, позволит своевременно внести необходимые изменения в конструкцию кораблей и, в дальнейшем, избежать трудоемких и затратных модификаций на более поздних этапах строительства кораблей и судов обеспечения ВМФ.
ЛАТ центра при имитации ветровой нагрузки на мосты
С его слов, предполагается, что модели практически всех классов перспективных боевых кораблей ВМФ РФ крупного водоизмещения будут проходить испытания в самом большом в мире Глубоководном бассейне "Крыловского центра" (он состоит из двух частей длиной 600 и 670 м). Модели с небольшой осадкой проходят испытания в Мелководном бассейне, приспособленном для имитации морского волнения.
Мелководный бассейн центра
В связи с началом строительства для ВМФ России боевых кораблей ледового класса, ледоколов и патрульных кораблей арктической зоны, модели перспективных и проектируемых кораблей и судов для использования в Арктике, будут проходить испытания в 100-метровом Ледовом бассейне "Крыловского центра", который позволяет наиболее точно воспроизводить эксплуатационные ледовые условия.
Ледовый бассейн центра
На текущий момент в ландшафтной аэродинамической трубе, в глубоководном и ледовом бассейне уже проходят испытания кораблей и судов, проектируемых для ВМФ.
Использованы фотографии: http://krylov-center.ru/rus/experimental_base/basin-river/
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