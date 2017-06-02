08:50 02 июня

Модели проектируемых боевых кораблей проходят предварительные испытания

Согласно информации новостного агентства « Интерфсакс-АВН », представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало сообщил о планах применения новейших технологий петербургского "Крыловского государственного научного центра" в ходе создания и проектирования боевых кораблей нового поколения для Военно-Морского Флота России.

В частности, для аэродинамических испытаний масштабированных макетов-моделей перспективных боевых кораблей будет применяться уникальная ландшафтная аэродинамическая труба (ЛАТ), разработанная "Крыловским центром". Оценка параметров, выполненная на этапе проектирования, позволит своевременно внести необходимые изменения в конструкцию кораблей и, в дальнейшем, избежать трудоемких и затратных модификаций на более поздних этапах строительства кораблей и судов обеспечения ВМФ.



ЛАТ центра при имитации ветровой нагрузки на мосты



С его слов, предполагается, что модели практически всех классов перспективных боевых кораблей ВМФ РФ крупного водоизмещения будут проходить испытания в самом большом в мире Глубоководном бассейне "Крыловского центра" (он состоит из двух частей длиной 600 и 670 м). Модели с небольшой осадкой проходят испытания в Мелководном бассейне, приспособленном для имитации морского волнения.


Мелководный бассейн центра


В связи с началом строительства для ВМФ России боевых кораблей ледового класса, ледоколов и патрульных кораблей арктической зоны, модели перспективных и проектируемых кораблей и судов для использования в Арктике, будут проходить испытания в 100-метровом Ледовом бассейне "Крыловского центра", который позволяет наиболее точно воспроизводить эксплуатационные ледовые условия.



Ледовый бассейн центра


На текущий момент в ландшафтной аэродинамической трубе, в глубоководном и ледовом бассейне уже проходят испытания кораблей и судов, проектируемых для ВМФ.

Использованы фотографии: http://krylov-center.ru/rus/experimental_base/basin-river/
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Комментарии 6

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  1. Teberii Сегодня, 06:20
    Военные технологии ,двигатель прогресса.
    Teberii
    1. san4es Сегодня, 08:32
      Цитата: Teberii
      Военные технологии ,двигатель прогресса.

      ...А прогресс - движок технологий recourse
      ...Вечный двигатель belay
      san4es
  2. рич Сегодня, 06:20
    Нужная в проектировании вещь
    рич
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:23
    Строить эти новые боевые корабли начнут не раньше 3000го года, если изыщут деньги crying
    Изгоняющий либероидов
  4. Печенег Сегодня, 06:35
    Зачет. Молодцы. Вот только бы еще и экономику подтянуть под это дело, а то не дай бог будет как в 90-е.
    Печенег
  5. Старый26 Сегодня, 07:56
    Не совсем понятна сия новость в устах каперанга Дыгало. Он рассказывает об этом, как о каком-то ноу-хау. Сколько существует Крыловский центр - ВСЕ КОРАБЛИ проходили испытания в его бассейнах. Новинкой разве что можно считать ландшафтную аэродинамическую трубу.
    У одного моего хорошего знакомого тесть там проработал всю жизнь. И ему (моему знакомому удалось побывать в т.н. "архиве", зале, где складированы модели всех кораблей, прошедших испытания в Центре. С его слов там были даже модели кораблей отдаленно напоминающие американский "Замволт". Короче - статья никакая (ИМХО)
    Старый26
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