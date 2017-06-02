Модели проектируемых боевых кораблей проходят предварительные испытания

В частности, для аэродинамических испытаний масштабированных макетов-моделей перспективных боевых кораблей будет применяться уникальная ландшафтная аэродинамическая труба (ЛАТ), разработанная "Крыловским центром". Оценка параметров, выполненная на этапе проектирования, позволит своевременно внести необходимые изменения в конструкцию кораблей и, в дальнейшем, избежать трудоемких и затратных модификаций на более поздних этапах строительства кораблей и судов обеспечения ВМФ.

ЛАТ центра при имитации ветровой нагрузки на мосты

Мелководный бассейн центра

В связи с началом строительства для ВМФ России боевых кораблей ледового класса, ледоколов и патрульных кораблей арктической зоны, модели перспективных и проектируемых кораблей и судов для использования в Арктике, будут проходить испытания в 100-метровом Ледовом бассейне "Крыловского центра", который позволяет наиболее точно воспроизводить эксплуатационные ледовые условия.

Ледовый бассейн центра