08:53 02 июня

Шувалов рассказал об отношении президента к вопросу повышения пенсионного возраста в РФ

Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов на полях Петербургского международного экономического форума ответил на вопрос журналистов НТВ о том, как президент России относится к предложениям отдельных экономистов о повышении планки пенсионного возраста. По словам Шувалова, Владимир Путин, несмотря на многочисленные предложения от экономистов, никогда активно не поддерживал такую инициативу.

Шувалов рассказал об отношении президента к вопросу повышения пенсионного возраста в РФ


Шувалов отметил, что президент Путин готов обсуждать эту тему только при наличии общественного консенсуса по этому сложному вопросу и понимания сути проблемы среди представителей общественности.


Игорь Шувалов:
Если этого понимания не будет, не знаю, готов ли кто-то проводить такое законодательство.


Ранее с очередным предложением о повышении пенсионного возраста для «придания новых импульсов экономике России» выступил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По словам Кудрина, необходимо поэтапно повышать пенсионный возраст – до 63 у женщин и до 65 у мужчин – с целью увеличения роста самих пенсий. По мнению экс-министра финансов, «новые» пенсии станут больше нынешних примерно на треть. Не все представители как экономического пула, так и рядовой общественности, верят в возможность повышения пенсий таким методом и в целесообразность самого метода.

Использованы фотографии: idel-rus.ru
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Комментарии 36

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  1. Чаронда Сегодня, 06:34
    Антинародные реформы последышей Ельцина уже утомили...
    Чаронда
    1. Татьяна Сегодня, 06:52
      Путин готов обсуждать эту тему только при наличии общественного консенсуса по этому сложному вопросу и понимания сути проблемы среди представителей общественности.
      Нашу "общественность" с помощью СМИ легко можно купить для "правильного" мнения того же Путина в духе Кудрина.
      Татьяна
      1. AUL Сегодня, 08:45
        В свое время ВВП высказался предельно категорично - типа, "пока я у власти, пенсионный возраст повышаться не будет!". Теперь уже "согласен рассматривать"...
        AUL
    2. Ольгович Сегодня, 08:51
      Цитата: Чаронда
      Антинародные реформы последышей Ельцина уже утомили.


      Повышение пенс. возраста -, к сожалению, объективное следствие старения населения. Чтобы сегодня не повышать-надо было раньше-больше рожать.
      В Германии он 67 лет-и тоже не от хорошей жизни. Правда, можно выйти и раньше, го и теряешь много в деньгах. Многие выходят, таки. раньше-может это и правильно....
      Ольгович
  2. рич Сегодня, 06:37
    глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

    Какое громкое и важное название. А что это?
    Некоммерческая общественная организация, аналитический центр. Создан в 1999 году. В настоящее время ЦСР разрабатывает альтернативную стратегию развития России 2018-2024 гг. Офис ЦСР находится в здании «Военторга» на Воздвиженке. Адрес: Россия, Москва, улица Воздвиженка, 10 Метро Арбатская, Александровский сад
    Телефон+7 495 725‑78-06, +7 495 725‑78-50
    Сайт:csr.ru
    Открыто: пн-пт 9:00–18:00
    Ключевые фигуры: Алексей Кудрин, Павел Кадочников
    рич
    1. мичман Сегодня, 07:20
      Уважаемый Дмитрий, этот центр создан для проведения порочной для России экономической и промышленной политики. Посмотрите его состав. Там нет ни одного ученого из РАН (ИНХП, ЦЭМИ, ИЭ). Мне пришлось один раз встречаться с кудриным, когда Союз Промышленников и предпринимателей возглавлял еще А. Вольский. После беседы с ним мы поняли, его политика тупик. Промышленность будет развалена. Так и получилось. Процентная ставка для кредитования полученных заказов под продукцию им была введена 24%. Подумайте для чего это? Честь имею.
      мичман
      1. Stas157 Сегодня, 08:16
        Цитата: мичман
        Мне пришлось один раз встречаться с кудриным. ... После беседы с ним мы поняли, его политика тупик.
        Я сколько не силился, никогда понять Кудрина не мог. А старался ведь. Думал - человек образованный, министр, а вдруг дело говорит!
        Но, его околесицу, и фобию насчёт инфляции, слушать - себя не уважать. Будучи министром он все проблемы в экономике связывал с инфляцией, но при этом, несмотря на все предпринимаемые меры(он своими действиями выслушивал экономику) инфляция "почему то" постоянно росла.
        Послушаешь Глазьева и Катасонова - все ясно, понятно. Все структурировпно, логично, даже вопросов не остаётся. А этот, просто не вменяемый какой то. Кто нибудь понимает о чем он говорит? Зачем он предлагает те или иные меры? Откуда такие вообще берутся! Показательно, что Примаков возглавив правительство тут же снял Кудрина с должности замминистра финансов. Как он в правительстве опять оказался? Но уже в роли министра! За какие такие деловые качества?
        Stas157
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:38
    Хороший ответ типа "думайте сами , решайте сами"!Меня интересует ответ призедента на решение Стокгольмского суда отклонившего искГазпрома к укроине, и обязующие Россию не только пересмотреть цены на газ укроине , но и выплатить ее же компенсацию а с учетом того что укроина требует от России минимум395 миллиардов долларов, и настаивает на аресте счетов и имущества Газпрома за приделами России, что на этот факт скажет наш призедент????
    Изгоняющий либероидов
    1. pafegosoff Сегодня, 07:01
      А что - президент может сказать? Что наши юристы и дипломаты (за исключением Лаврова и Сафронкова) - пустышки и прогибающиеся перед западными "партнёрами" смерды.
      pafegosoff
      1. zivXP Сегодня, 07:55
        Видать на новый срок пойдет.
        zivXP
  4. Познающий Сегодня, 06:40
    Валентин Катасонов "на пальцах" доказал, что Кудрина, кроме как "агентом влияния" от Запада называть нельзя.
    Познающий
    1. Синьор Помидор Сегодня, 06:43
      Единственное, что может кудрин - последовательно проводить политику, насаждаемую ФРС.
      Синьор Помидор
  5. Мар.Тира Сегодня, 06:41
    Не поддерживал,но и не запрещал.Кремль хочет и рыбку сьесть ,и н... сесть.Кажется в предыдущих предвыборных тезисах у него была удачная фраза.Путин говорил,что хочет что бы в России не было бедных,а были все богатыми.НУ,НУ!!!!!!!!!!!!!!!
    Мар.Тира
  6. samarin1969 Сегодня, 06:46
    Знаковая казуистика слов: повышение пенсионного возраста ВОЗМОЖНО только после консенсуса; передача островов Японии невозможно ЕСЛИ Америка не даёт гарантий по базам и список можно продолжать....Обращает внимание, что Кудрин, ЦБ и экономический блок правительства уже практически не имеют разногласий: проблемы народа - решать исключительно за счет народа. Президента продавливают.
    samarin1969
    1. Monster_Fat Сегодня, 08:42
      Вы все же верите в "доброго ничего не знающего царя" и в "коварных бояр"? Не советую заблуждаться-игра в хорошего и плохого полицейского привычный прием гэбистов-выборы "на носу" и даже несмотря на нацгвардию второй Болотной "царь" не желает-одно дело белоленточников мочить, а совсем другое когда народ пойдет вспомнив сразу все и ЕГЭ, и ЖКХ, и "платона", и "реформу" медицыны, пенcионного обеспечения, налогообложения и пр и пр. Может народ и не пойдет на улицы, но зачем рисковать... А вот после выборов-тогда можно будет "развернуться" в полную силу с "реформами"..
      Monster_Fat
  7. grm Сегодня, 06:51
    Как обычно разыграли - какие-то министры, минфин итд против народа и появляется Путин на белом коне и говорит - нет, не допущу, только при наличии консенсуса.
    grm
    1. tomket Сегодня, 08:43
      Цитата: grm
      Как обычно разыграли - какие-то министры, минфин итд против народа и появляется Путин на белом коне и говорит - нет, не допущу, только при наличии консенсуса.

      А тут и Левада-центр выбегает с бумажонками в руках и радостно заявляет, Народ За!!! Народ хоть до 70 лет хочет без пенсии вкалывать на не существующих рабочих местах, согласно последним опросам!!! Вот вам и консенсус образовался)))))
      tomket
  8. FirstNormann Сегодня, 07:00
    кудрин еще то мудило_повысить пенсионный возраст и съэкономить бюджетные выплаты по естественным причинам_а съэкономленные денежки заботливо ровными рядами напиленные такими ушлепками типа кудрина будут сложены в их карманы_Вова не поддавайся на сладкие песни своих "друзей" такие реформы будут началом большого писеца в россии _наши западные партнеры только этого и ждут а навальные спят редко и с одним открытым глазом
    FirstNormann
    1. zivXP Сегодня, 07:56
      У Кудрина работа такая - пакости строить народу. Чем больше напакостит, тем лучше значит поработал.
      zivXP
  9. 72jora72 Сегодня, 07:04
    А кто такой Кудрин?? feel
    72jora72
  10. R-140 Сегодня, 07:06
    Да когда этот Кудрин крякнет а?
    R-140
  11. Горный стрелок Сегодня, 07:08
    Увы, демографическая "яма" начала 90-х накрывает Россию. И отчислений от работающих на пенсии НЕ ХВАТАЕТ. Это - объективная реальность. Что может в этом случае делать правительство? Напечатать денег для выплаты пенсий? И обесценить их ( товаров больше не станет). Может попросить тех, кто может и хочет работать, не оформлять пенсию, добавив какие-нибудь "коврижки" к статусу таких людей, кроме реального увеличения пенсии. ДОБРОВОЛЬНО! Кто не хочет, пусть уходят "по закону". Там пенсия будет начисляться, как обычно.
    Кстати, в сладком США пенсионный возраст -65!
    Горный стрелок
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:19
      Товарищ или господин Горный стрелок! !Нам бы проблемы сша, да и их уровень жизни -сами бы на пенсию выходили в 90 лет-кто до этой цифры доживет, конечео hi
      Изгоняющий либероидов
      1. Ингвар 72 Сегодня, 07:41
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        кто до этой цифры доживет, конечно

        Ключевое слово - ЕСЛИ! Средняя продолжительность жизни у мужчин - 66 лет! laughing А остатки пенсий у нас пока родственникам не наследуют. Т.е. всю жизнь платил пенсионный налог, крякнул - и всё, государство долги с себя списало. "Кому должен - всем прощаю"! am
        Ингвар 72
    2. grm Сегодня, 07:33
      Цитата: Горный стрелок
      Что может в этом случае делать правительство? Напечатать денег для выплаты пенсий? И обесценить их ( товаров больше не станет).


      Прекратить так сильно воровать. По словам самого Медведева и не только каждый пятый рубль воруют.
      Коррупция есть везде, но её уровень и количество денег утекающих из за неё в России просто громадный и никто с этим ничего не делает.


      Цитата: Горный стрелок
      Кстати, в сладком США пенсионный возраст -65!


      Только ожидаемая продолжительность жизни в США где-то лет 79 лет,а в России 71 год. Поэтому для России повышение возраста, учитывая, что очень много пенсионеров и так работает, так как пенсия мизерная - по факту отберут у пенсионеров пенсию.
      grm
  12. FirstNormann Сегодня, 07:28
    в сша медицина норм условия труда и тд и вообще люди без особого труда до 65 доживают_потом еще по миру шустрят туристен америкен а у нас 65 лет для многих особенно мужчин это оооочень большая цифра часто недостижимая_а рецепт прост поработать ПОНАСТОЯЩЕМУ а не для показухи с работниками чиновничьих пилорам и олигархическими рыцарями достоинства и чести и бабки потянуться в бюджет
    FirstNormann
  13. фа2998 Сегодня, 07:32
    Да продавят эту реформу- все для народа! Это кто сейчас получает 8-10 тыс.будет получать (если не обманут) 11-13 тыс.-круто.А многие могут и не дожить (мой отец скончался в 60 лет)-вот Хорошо, средства сэкономили. А то, что пенсионер получающий 10 тыс.в месяц, если у него пенсию отодвинули на 5 лет лишается 600 тыс.руб ради светлого будующего- вопрос спорный.Если у человека есть силы работать, то он и сторожем легко перекрывает будущий пенсионный рай. negative hi
    фа2998
  14. Monster_Fat Сегодня, 07:51
    Да-да-да-все те, кто работает на производстве уже это проходили-типа давайте сократим рабочий персонал на половину и оставшимся увеличим нагрузку и обязанносней в 2 раза и добавим за это зарплату на 15-20% иначе предприятие "не выживет"-персонал сократили, обязанностей и работы добавили-инфляция через год -два сожрала прибавку к зарплате а обязанности и повышенную норму выработки никто, уже уменьшать и не думает-так и получается-нагружают работой пока или не сдохнешь на рабочем месте или не сбежишь с этой каторги... "Оптимизаторы" блин...
    Monster_Fat
  15. Million Сегодня, 07:58
    Хорошо лизнул Шувалов.Грамотно и вовремя.Дескать,все говорят: деньги пенсионеров кончились,надо,Володя,возраст пенсионный повышать.А Он им: не пацаны,не хочу,не хочу!Жалко мне пенсионеров до слез.сам,мол,уже на пенсии....
    Million
  16. zak167 Сегодня, 08:02
    С нашим прожиточным минимумом и с нищенскими пенсиями ,65 летнему пенсионеру останется только помереть.А если принять во внимание заявление мин.эконом развития о том.что повышения пенсий не будет в ближайшие 20 лет,тоя сомневаюсь.что нынешние пенсионеры доживут до 80-90 лет.Получается,что нет человека нет проблем.Что очень бы устраивало таких как Кудрин.
    zak167
    1. Monster_Fat Сегодня, 08:17
      Ну, так Холодец или кто-там сказала же, что не видит причин жаловаться пенсионерам-на пенсию, дескать вполне можно прожить, особенно, если в семье двое супругов ее получают... Вон оно как, Петрович,-оказывается "вполне можно"... А уж если двое получают так типа "жировать" уже можно.... К слову сказать доводилось мне не раз бывать в России в местах где пенсионеры со своими грошовыми пенсиями являются действительно самыми "обеспеченными" так как остальные сидят или без работы, кормясь с леса, реки и огорода и перебиваются случайными заработками или работают на местном "градообразующем" предприятии за 5-7 тыс рублей да и то платят не каждый месяц.... Россия-она такая.....большая....
      Monster_Fat
  17. Lesorub Сегодня, 08:20
    Ранее с очередным предложением о повышении пенсионного возраста для «придания новых импульсов экономике России» выступил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По словам Кудрина, необходимо поэтапно повышать пенсионный возраст – до 63 у женщин и до 65 у мужчин – с целью увеличения роста самих пенсий.

    И это в Стране где добывается вся таблица Менделеева, по продаже нефти и газа одни из лидирующих мест - по идее Законодатели должны говорить о уменьшении пенсионного возраста и снижении налогообложения, НО скорей всего Люди это такой же ресурс как и углеводороды - с них нужно выжать по полной )!
    Lesorub
  18. Blaster Сегодня, 08:23
    Как раз в тему

    Blaster
  19. Altona Сегодня, 08:44
    Кудрин-это такой рафинированный Шариков. Под наукообразными соусами выдает абсолютно примитивные и античеловеческие предложения. Я бы предложил источникам таких идей начать с себя. И прежде всего слезть с "бюджетной иглы" и ввергнуть себя в "животворящую" стихию российского рынка, а то у нас все умники и рыночники неплохо сидят на огромных бюджетных деньгах и за результаты своей деятельности никак не отвечают пользуясь дружбой с Президентом. А Президент тоже хорош, благодаря своим ненасытным друзьям сушит экономику страны и давит экономически и даже идейно на своих граждан.
    Altona
  20. Alex66 Сегодня, 08:47
    Возражения:
    1. через 2-3 года инфляция сожрет прибавку
    2. молодым не где работать и после 50 "стариков" не охотно берут
    3. За последнее время технологии шагнули вперед, а вы все за счет людей хотите, роботов внедряйте
    4. Прогрессивный налог
    5. И т.д.
    Alex66
  21. Altona Сегодня, 08:49
    Цитата: Горный стрелок
    Увы, демографическая "яма" начала 90-х накрывает Россию. И отчислений от работающих на пенсии НЕ ХВАТАЕТ. Это - объективная реальность.

    -------------------------
    И шо? Снова Госдеп виноват? Проклятые Ельцин и Горбачев? А может кому то надо поменьше о яхтах думать? Может не дворцы надо строить, а бюджетное жилье? Может кому то в Лозанну и Лондон надо, в Прованс и Тоскану? Может кому то хватит уже народные деньги за бугор тащить и налогов не платить, как "пострадавшему от санкций"?
    Altona
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