Шувалов рассказал об отношении президента к вопросу повышения пенсионного возраста в РФ

Если этого понимания не будет, не знаю, готов ли кто-то проводить такое законодательство.

Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов на полях Петербургского международного экономического форума ответил на вопрос журналистов НТВ о том, как президент России относится к предложениям отдельных экономистов о повышении планки пенсионного возраста. По словам Шувалова, Владимир Путин, несмотря на многочисленные предложения от экономистов, никогда активно не поддерживал такую инициативу.Шувалов отметил, что президент Путин готов обсуждать эту тему только при наличии общественного консенсуса по этому сложному вопросу и понимания сути проблемы среди представителей общественности.Игорь Шувалов:Ранее с очередным предложением о повышении пенсионного возраста для «придания новых импульсов экономике России» выступил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По словам Кудрина, необходимо поэтапно повышать пенсионный возраст – до 63 у женщин и до 65 у мужчин – с целью увеличения роста самих пенсий. По мнению экс-министра финансов, «новые» пенсии станут больше нынешних примерно на треть. Не все представители как экономического пула, так и рядовой общественности, верят в возможность повышения пенсий таким методом и в целесообразность самого метода.