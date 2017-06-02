Путин заявил в интервью, что доверяет свой охране

Я делаю свою работу, а сотрудники безопасности делают свою, до сих пор у них это все неплохо получалось,

Он мне сказал: "знаешь, почему я жив"? Я спросил, почему. "Потому что я своей безопасностью всегда занимался лично",

Доверяю,