08:59 02 июня

Путин заявил в интервью, что доверяет свой охране

Президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что доверяет свой службе безопасности, передает РИА Новости .



Российский президент дал Стоуну большое интервью, которое появится позже на кабельном телеканале Showtime в виде документального фильма.


Я делаю свою работу, а сотрудники безопасности делают свою, до сих пор у них это все неплохо получалось,
– сказал Путин.

Так он прокомментировал слова режиссера о том, что ему известно о пяти попытках покушения на российского президента. «Конечно, это не столько, сколько было на Кастро, с которым я также беседовал. Я думаю, он сталкивался с этим раз 50», – добавил Стоун.

Путин сообщил, что и ему приходилось разговаривать с Кастро на эту тему.

Он мне сказал: "знаешь, почему я жив"? Я спросил, почему. "Потому что я своей безопасностью всегда занимался лично",
рассказал российский лидер.

Тогда Стоун поинтересовался, доверяет ли Путин своей охране.

Доверяю,
ответил президент.

Использованы фотографии: ТАСС
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Комментарии 11

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  1. Горный стрелок Сегодня, 08:21
    Но это не значит, что ВВП не занимается своей охраной ЛИЧНО. Все таки НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК!
    Горный стрелок
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:27
      Цитата: Горный стрелок
      Но это не значит, что ВВП не занимается своей охраной ЛИЧНО.

      hi Если хочешь чтобы что-то было сделано хорошо - сделай это сам .
      bouncyhunter
      1. МПК105 Сегодня, 08:48
        Вот вообще не по теме- -просто вчера не успел ответить на "сырого гражданина",на вахту спешил,лови-
        Я-Кондратий Степаныч,если кто не понял,со-своей такой вот Гражданской позицией laughing laughing laughing
        МПК105
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:53
          Так вот какая твоя гражданская позиция . wink
          bouncyhunter
    2. рич Сегодня, 08:33
      Доверяй но проверяй.... Сталин тоже доверял
      рич
    3. Околоточный Сегодня, 08:40
      Не думаю, что занимается рутиной ЛИЧНО. Скорее всего участвует в кадровых решениях на руководящие посты. От этого многое зависит.
      Околоточный
  2. IMH Сегодня, 08:21
    И это хорошо.
    IMH
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 08:26
    Тогда Стоун поинтересовался, доверяет ли Путин своей охране.
    Доверяю,
    ответил президент.

    ... одна из лучших служб среди других государств...
    a.s.zzz888
    1. новичок Сегодня, 08:38
      ФСО_ наследница “Девятки“, которая считалась лучшей в своём деле.
      новичок
  4. Masya Masya Сегодня, 08:53
    оно как- то надежней будет, когда за спиной те, кому доверяешь на все сто... другого просто не должно и не может быть...
    Masya Masya
  5. zivXP Сегодня, 08:55
    Еще бы он сказал. что не доверяю. :)
    zivXP
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