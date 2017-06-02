Путин заявил в интервью, что доверяет свой охране
Президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что доверяет свой службе безопасности, передает РИА Новости .
Российский президент дал Стоуну большое интервью, которое появится позже на кабельном телеканале Showtime в виде документального фильма.
Так он прокомментировал слова режиссера о том, что ему известно о пяти попытках покушения на российского президента. «Конечно, это не столько, сколько было на Кастро, с которым я также беседовал. Я думаю, он сталкивался с этим раз 50», – добавил Стоун.
Путин сообщил, что и ему приходилось разговаривать с Кастро на эту тему.
Тогда Стоун поинтересовался, доверяет ли Путин своей охране.
Российский президент дал Стоуну большое интервью, которое появится позже на кабельном телеканале Showtime в виде документального фильма.
Я делаю свою работу, а сотрудники безопасности делают свою, до сих пор у них это все неплохо получалось,– сказал Путин.
Так он прокомментировал слова режиссера о том, что ему известно о пяти попытках покушения на российского президента. «Конечно, это не столько, сколько было на Кастро, с которым я также беседовал. Я думаю, он сталкивался с этим раз 50», – добавил Стоун.
Путин сообщил, что и ему приходилось разговаривать с Кастро на эту тему.
Он мне сказал: "знаешь, почему я жив"? Я спросил, почему. "Потому что я своей безопасностью всегда занимался лично",рассказал российский лидер.
Тогда Стоун поинтересовался, доверяет ли Путин своей охране.
Доверяю,ответил президент.
Использованы фотографии: ТАСС
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