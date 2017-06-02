Очередная иракская модернизация БТР-80УП
Как сообщает « Вестник Мордовии », в интернет-пространство выложен фотоснимок очередного иракского БТР-80УП, проходящего модернизацию. Он оснащен башней от БМП-1, вооруженной 73-мм гладкоствольным орудием 2А28 "Гром" и пулеметом ПКТ калибра 7,62-мм.
В начале 1970-х годов в СССР был разработан ГАЗ-50, представлявший собой колесную БМП с боевым отделением от БМП-1, вооруженный 73-мм гладкоствольным орудием 2А28 "Гром", ПТУР "Малютка" и пулеметом ПКТ.
БТР-80УП были приобретены Ираком в 2005 году на Украине в количестве 100 единиц. Как было заявлено, их стоимость составила примерно 30 млн. долларов. Ремонт и модернизация осуществлялись в Николаеве на базе технического обслуживания и ремонта БТР. Польша играла роль посредника в данной сделке, связи с чем машины получили обозначение УП (украино-польские). Новый двигатель D-80 мощностью 300 л.с. был призван компенсировать увеличившийся из-за установки дополнительной брони вес.
В начале 1970-х годов в СССР был разработан ГАЗ-50, представлявший собой колесную БМП с боевым отделением от БМП-1, вооруженный 73-мм гладкоствольным орудием 2А28 "Гром", ПТУР "Малютка" и пулеметом ПКТ.
БТР-80УП были приобретены Ираком в 2005 году на Украине в количестве 100 единиц. Как было заявлено, их стоимость составила примерно 30 млн. долларов. Ремонт и модернизация осуществлялись в Николаеве на базе технического обслуживания и ремонта БТР. Польша играла роль посредника в данной сделке, связи с чем машины получили обозначение УП (украино-польские). Новый двигатель D-80 мощностью 300 л.с. был призван компенсировать увеличившийся из-за установки дополнительной брони вес.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20243.htm
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