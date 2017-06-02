08:59 02 июня

Очередная иракская модернизация БТР-80УП

Как сообщает « Вестник Мордовии », в интернет-пространство выложен фотоснимок очередного иракского БТР-80УП, проходящего модернизацию. Он оснащен башней от БМП-1, вооруженной 73-мм гладкоствольным орудием 2А28 "Гром" и пулеметом ПКТ калибра 7,62-мм.

Очередная иракская модернизация БТР-80УП


В начале 1970-х годов в СССР был разработан ГАЗ-50, представлявший собой колесную БМП с боевым отделением от БМП-1, вооруженный 73-мм гладкоствольным орудием 2А28 "Гром", ПТУР "Малютка" и пулеметом ПКТ.


БТР-80УП были приобретены Ираком в 2005 году на Украине в количестве 100 единиц. Как было заявлено, их стоимость составила примерно 30 млн. долларов. Ремонт и модернизация осуществлялись в Николаеве на базе технического обслуживания и ремонта БТР. Польша играла роль посредника в данной сделке, связи с чем машины получили обозначение УП (украино-польские). Новый двигатель D-80 мощностью 300 л.с. был призван компенсировать увеличившийся из-за установки дополнительной брони вес.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20243.htm
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Комментарии 9

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  1. RASKAT Сегодня, 08:33
    Видимо техники серьезно не хватает, а мы что спим? модернизировали бы наше ржавеющее старье на складах и продали бы им.
    Ну хоть так вот к примеру.
    RASKAT
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:35
      Он оснащен башней от БМП-1, вооруженной 73-мм гладкоствольным орудием 2А28 "Гром" и пулеметом ПКТ калибра 7,62-мм.

      Насколько я помню , системы стабилизации нет . Т.е. с ходу стрелять не может .
      bouncyhunter
      1. рич Сегодня, 08:41
        Позавчера была эта статья. wassat А давайте ее сделаем ежедневной wassat
        https://topwar.ru/116791-irakskaya-modernizaciya-
        btr-80up.html
        рич
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:46
          Точняк , Дима , была . hi Только 30-го мая я её проворонил .
          bouncyhunter
      2. Svarog51 Сегодня, 08:45
        Паша, приветствую. hi
        с ходу стрелять не может

        Стрелять то может, вот куда то попасть - проблематично.
        Svarog51
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:47
          Привет , Серёга hi Я , собственно , это и имел ввиду . yes
          bouncyhunter
        2. рич Сегодня, 08:50
          Зато 73 мм Гром при отсутствии вражеской бронетехники вполне себе эффективное орудие. И снарядов к нему у сирийцев полно
          рич
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 08:47
    ... мастаки, чего тут говорить... как оно будет воевать, это новшество -вопрос...
    a.s.zzz888
  3. tchoni Сегодня, 08:54
    Видимо в городской застройке мощность фугасного заряда имеет преимущества перед точностью КПВТ.
    tchoni
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