Индия приобретает ЗРК Akash
Согласно информации интернет-портала ЦАМТО , NDTV сообщает о принятии военном ведомством Индии решения об отмене международного конкурса на поставку Сухопутным войскам ЗРК малой дальности. Вместо этого предполагается закупить два дополнительных полка национального ЗРК «Акаш» (Akash) на сумму в 180 млрд. рупий с началом отгрузки к декабрю 2018 года.
Всего сухопутные войска страны нуждаются в 4 полках ЗРК малой дальности. С мая 2015 года уже идут поставки «Акаша» согласно контракту, предусматривающему вооружение ими двух полков. Один из них находится в полной боеготовности, формирование второго полка предполагается закончить в ближайшие месяцы. Стоимость сделки составила 140 млрд. рупий (2,12 млрд. долл.).
Два новых полковых комплекта ЗРК планируется выпустить по доработанному проекту, предусматривающему большую компактность и мобильность системы.
Сухопутные войска Индии упорно сопротивлялись поставкам ЗРК «Акаш». По мнению командования СВ, они не подходят для применения в боевых порядках, где требуется оперативная реакция при перехвате воздушных целей. Как считают в СВ, наземные элементы «Акаш», в первую очередь, трехкоординатная РЛС «Раджендра», из-за высокой радиолокационной сигнатуры легко обнаруживаются противником. Однако 96% компонентов ЗРК производятся в Индии, что, по всей видимости, вынудило командование СВ уступить нажиму минобороны, за плечами которого стоит национальный ОПК.
Проектирование и разработка данного комплекса ЗРК начались в Индии в 1983 году. После окончания довольно продолжительного периода времени, в ходе которого проходили испытания, и доработки зенитного комплекса его приняли на вооружение только в 2015 году . Ракета класса "земля-воздух" имеет стартовую массу 720 кг, масса её боевой части составляет 60 кг. Она может запускаться со стационарных и мобильных платформ, обеспечивая перехват воздушных целей различных типов – беспилотных летательных аппаратов, истребителей, крылатых ракет – на высоте до 20 км и максимальной дальности 25-30 км.
Всего сухопутные войска страны нуждаются в 4 полках ЗРК малой дальности. С мая 2015 года уже идут поставки «Акаша» согласно контракту, предусматривающему вооружение ими двух полков. Один из них находится в полной боеготовности, формирование второго полка предполагается закончить в ближайшие месяцы. Стоимость сделки составила 140 млрд. рупий (2,12 млрд. долл.).
Два новых полковых комплекта ЗРК планируется выпустить по доработанному проекту, предусматривающему большую компактность и мобильность системы.
Сухопутные войска Индии упорно сопротивлялись поставкам ЗРК «Акаш». По мнению командования СВ, они не подходят для применения в боевых порядках, где требуется оперативная реакция при перехвате воздушных целей. Как считают в СВ, наземные элементы «Акаш», в первую очередь, трехкоординатная РЛС «Раджендра», из-за высокой радиолокационной сигнатуры легко обнаруживаются противником. Однако 96% компонентов ЗРК производятся в Индии, что, по всей видимости, вынудило командование СВ уступить нажиму минобороны, за плечами которого стоит национальный ОПК.
Проектирование и разработка данного комплекса ЗРК начались в Индии в 1983 году. После окончания довольно продолжительного периода времени, в ходе которого проходили испытания, и доработки зенитного комплекса его приняли на вооружение только в 2015 году . Ракета класса "земля-воздух" имеет стартовую массу 720 кг, масса её боевой части составляет 60 кг. Она может запускаться со стационарных и мобильных платформ, обеспечивая перехват воздушных целей различных типов – беспилотных летательных аппаратов, истребителей, крылатых ракет – на высоте до 20 км и максимальной дальности 25-30 км.
Использованы фотографии: https://topwar.ru/14869-sovremennyy-indiyskiy-zrk-akash.html
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