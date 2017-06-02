11:38 02 июня

Индия приобретает ЗРК Akash

Согласно информации интернет-портала ЦАМТО , NDTV сообщает о принятии военном ведомством Индии решения об отмене международного конкурса на поставку Сухопутным войскам ЗРК малой дальности. Вместо этого предполагается закупить два дополнительных полка национального ЗРК «Акаш» (Akash) на сумму в 180 млрд. рупий с началом отгрузки к декабрю 2018 года.

Всего сухопутные войска страны нуждаются в 4 полках ЗРК малой дальности. С мая 2015 года уже идут поставки «Акаша» согласно контракту, предусматривающему вооружение ими двух полков. Один из них находится в полной боеготовности, формирование второго полка предполагается закончить в ближайшие месяцы. Стоимость сделки составила 140 млрд. рупий (2,12 млрд. долл.).




Два новых полковых комплекта ЗРК планируется выпустить по доработанному проекту, предусматривающему большую компактность и мобильность системы.

Сухопутные войска Индии упорно сопротивлялись поставкам ЗРК «Акаш». По мнению командования СВ, они не подходят для применения в боевых порядках, где требуется оперативная реакция при перехвате воздушных целей. Как считают в СВ, наземные элементы «Акаш», в первую очередь, трехкоординатная РЛС «Раджендра», из-за высокой радиолокационной сигнатуры легко обнаруживаются противником. Однако 96% компонентов ЗРК производятся в Индии, что, по всей видимости, вынудило командование СВ уступить нажиму минобороны, за плечами которого стоит национальный ОПК.

Проектирование и разработка данного комплекса ЗРК начались в Индии в 1983 году. После окончания довольно продолжительного периода времени, в ходе которого проходили испытания, и доработки зенитного комплекса его приняли на вооружение только в 2015 году . Ракета класса "земля-воздух" имеет стартовую массу 720 кг, масса её боевой части составляет 60 кг. Она может запускаться со стационарных и мобильных платформ, обеспечивая перехват воздушных целей различных типов – беспилотных летательных аппаратов, истребителей, крылатых ракет – на высоте до 20 км и максимальной дальности 25-30 км.


Использованы фотографии: https://topwar.ru/14869-sovremennyy-indiyskiy-zrk-akash.html
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Комментарии 7

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  1. NIKNN Сегодня, 09:32
    Сухопутные войска Индии упорно сопротивлялись поставкам ЗРК «Акаш»

    ЗРК явно устарел, я бы тоже сопротивлялся....
    NIKNN
    1. Арон Заави Сегодня, 09:38
      Цитата: NIKNN
      Сухопутные войска Индии упорно сопротивлялись поставкам ЗРК «Акаш»

      ЗРК явно устарел, я бы тоже сопротивлялся....

      Тем не менее это свое .
      Арон Заави
      1. NIKNN Сегодня, 09:40
        Цитата: Арон Заави
        Тем не менее это свое .

        Ну да, если не поддерживать свой ВПК, то и развития не будет, подсядут на зависимость от партнеров... request
        NIKNN
    2. рич Сегодня, 09:40
      Зато свое. Сформируют полки, а параллельно там глядишь и РЛС доведут до ума
      рич
      1. NIKNN Сегодня, 09:44
        Цитата: рич
        Зато свое. Сформируют полки, а параллельно там глядишь и РЛС доведут до ума

        Там походу все надо до ума доводить, вот оплатят им поставки, глядишь на эти деньги капитально модернизируют(хотя смысла мало) или новый создадут
        NIKNN
    3. RASKAT Сегодня, 09:44
      По ттх он даже до ЗРК Бук (первых версий) не дотягивает. Это копия нашего старого ЗРК «Куб» («Квадрат»).
      Вчерашний век, конечно нормальные военные будут сопротивляться.
      RASKAT
      1. Соломон Кейн Сегодня, 10:46
        Точно так! "Последним конструктором" у индусов был капитан Немо, да и то в романе Жюль Верна. Остальное - хорошо или плохо переработанный плагиат. Занимаются медициной и драг.камнями, вот пусть и дальше занимаются.
        Соломон Кейн
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