11:31 02 июня

Пентагон перебрасывает на учения в Европу бомбардировщики B-52

Пентагон перебрасывает на авиабазу в Великобританию стратегические бомбардировщики В-52, способные нести ядерное оружие, и 800 военнослужащих ВВС для поддержки серии учений, которые страны НАТО проведут в июне, сообщают Известия со ссылкой на телеканал CNN.

Пентагон перебрасывает на учения в Европу бомбардировщики B-52


По данным телеканала, учения альянса пройдут «вдоль границы России», в частности в Прибалтике и арктическом регионе.


Учения вместе с союзниками и партнерами улучшают координацию и позволяют ВВС США строить прочные отношения, необходимые для решения широкого круга глобальных проблем,
цитирует телеканал заявление американских ВВС.

Сообщается, что помимо США, участие в маневрах примут подразделения из Финляндии, Швеции, Норвегии, Франции, Британии и Германии. Также о своем участии заявили Нидерланды, Бельгия, Швейцария и Канада.

Среди таких маневров канал назвал учение в Балтийском море (Baltops-2017), которое уже стартовало в польском Щецине с участием около 40 кораблей из 14 стран альянса.

Использованы фотографии: РИА Новости / Александр Поляков
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Комментарии 10

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  1. san4es Сегодня, 09:30
    ...А очко не жмёт?
    san4es
    1. рич Сегодня, 09:35
      Идёт проверка возможностей России.
      Так же правы , что шапкозакидательство -дело малоэффективное. Но и драматизировать излишне тоже не стоит. Во-первых , наши стратегические бомбардировщики уже давным-давно ровно так же патрулируют нейтральные воды вблизи берегов вероятного противника, о чём и наш Президент сказал в своём, сегодня опубликованном , интервью. Во-вторых , трёх В-52 абсолютно точно мало, чтобы начать что-то серьёзное. В-третьих , Штатам будет крайне затруднительно предпринять что-то серьёзное из-за океана кроме ядерного удара , но они же не самоубийцы - это не значит, что наша территория не пострадает , это значит , что и им мало не покажется ,и они это прекрасно понимают , и вряд ли рассматривают серьёзно этот вариант. Перебросить же , тем более будучи втянутым ещё в ряд конфликтов, какое-то вменяемое кол-во техники, войск в Европу -занятие достаточно хлопотное, начиная от согласований и заканчивая чисто техническими вопросами. В -четвёртых , в ЕС тоже не сидят. Думается они отчётливо осознают ,что если начнётся заваруха , матушка Европа будет первой, кого помножат на ноль. Ну и наконец наш нынешний союзник -Китай вряд ли останется в стороне при глобальном конфликте. А это ,на минуточку , почти 2 млрд человек , новейшее вооружение, не говоря уже о том , что это ядерная держава. Мало того , что у них со Штатами отнюдь всё не гладко, особенно последнее время, так ещё они и следующие в том случае, если раздавят нас. Это я всё к тому , что вопрос конечно серьёзный , но не до паники. Идёт обычная в таких ситуациях игра мускулами.
      рич
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:54
        Цитата: рич
        Идёт обычная в таких ситуациях игра мускулами.

        Согласен с тобой , Дима . Повода для паники нет , от слова "совсем" .
        bouncyhunter
      2. Владимир 38 Сегодня, 10:03
        Цитата: рич
        Ну и наконец наш нынешний союзник -Китай вряд ли останется в стороне при глобальном конфликте. А это ,на минуточку , почти 2 млрд человек , новейшее вооружение, не говоря уже о том , что это ядерная держава.

        Во всем согласен, но что касается Китая, у меня большие сомнения.. Америка с Китаем воевать не будет, а Китаю выгода от войны России и Америки очевидна. Думаю, Китай , как обычно, воздержится.. И будет наблюдать. А помогать начнет,стороне, которая будет выигрывать.
        Владимир 38
  2. Dave36 Сегодня, 09:45
    Да бравада все это.....Пока будет хоть один подводный ракетоносец у нас...ничего не будет)
    Dave36
    1. Мещерский Сегодня, 10:10
      Одного маловато будет! надо больше!
      Мещерский
  3. Ken71 Сегодня, 09:59
    Поиграли в войну , развлекались, списали бюджет. Как любые военные любой страны мира.
    Ken71
  4. DPN Сегодня, 10:12
    Похоже хотят напомнить 22 июня 1941 год ,а за одно и попугать,,посмотрим чем сможет пошутить в это время наш ШОЙГУ. может наши Т-160 вокруг КУБЫ полетают ,а новые СУШКИ в экскорд . Пугать так пугать а не свои слюни пускать.
    DPN
  5. Шукшин Сегодня, 10:13
    «Если кто-то думает, что и в этот раз удастся отсидеться за большой лужей, то это глубокое заблуждение». Путин В.В.
    Шукшин
  6. gla172 Сегодня, 11:09
    ....пускай нам только лучше ..."почитаем" их коды.....посмотрим на "организацию"....поржём с пару весёлых ДТП и т д и т п..... laughing
    gla172
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