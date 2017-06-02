Пентагон перебрасывает на учения в Европу бомбардировщики B-52
Пентагон перебрасывает на авиабазу в Великобританию стратегические бомбардировщики В-52, способные нести ядерное оружие, и 800 военнослужащих ВВС для поддержки серии учений, которые страны НАТО проведут в июне, сообщают Известия со ссылкой на телеканал CNN.
По данным телеканала, учения альянса пройдут «вдоль границы России», в частности в Прибалтике и арктическом регионе.
Сообщается, что помимо США, участие в маневрах примут подразделения из Финляндии, Швеции, Норвегии, Франции, Британии и Германии. Также о своем участии заявили Нидерланды, Бельгия, Швейцария и Канада.
Среди таких маневров канал назвал учение в Балтийском море (Baltops-2017), которое уже стартовало в польском Щецине с участием около 40 кораблей из 14 стран альянса.
По данным телеканала, учения альянса пройдут «вдоль границы России», в частности в Прибалтике и арктическом регионе.
Учения вместе с союзниками и партнерами улучшают координацию и позволяют ВВС США строить прочные отношения, необходимые для решения широкого круга глобальных проблем,цитирует телеканал заявление американских ВВС.
Сообщается, что помимо США, участие в маневрах примут подразделения из Финляндии, Швеции, Норвегии, Франции, Британии и Германии. Также о своем участии заявили Нидерланды, Бельгия, Швейцария и Канада.
Среди таких маневров канал назвал учение в Балтийском море (Baltops-2017), которое уже стартовало в польском Щецине с участием около 40 кораблей из 14 стран альянса.
Использованы фотографии: РИА Новости / Александр Поляков
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