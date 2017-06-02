Европейские лидеры негативно отреагировали на решения Трампа о выходе США из соглашения по климату
Президент США Дональд Трамп завил о выходе страны из Парижского соглашения по климату, которое, по его словам, было «крайне нечестным» по отношению к Америке и могло нанести ущерб её экономическим интересам, поскольку обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Он предложил заключить новое соглашение, которое «будет более справедливым по отношению к первой экономике мира». Об этом сообщает НТВ .
После того, как президент США объявил, что страна выходит из Парижского соглашения по борьбе с неблагоприятными климатическими изменениями, лидеры Италии, Германии и Франции Паоло Джентилони, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон опубликовали совместное заявление. В нем говорится, что они сожалеют о решении президента США Трампа.
Из текста заявления:
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик:
На заявление Трампа негативно или с разочарованием отреагировали представители большинства стран. Так, например, президент Боливии Эво Моралес назвал выход США из соглашения по климату государственной изменой.
После того, как президент США объявил, что страна выходит из Парижского соглашения по борьбе с неблагоприятными климатическими изменениями, лидеры Италии, Германии и Франции Паоло Джентилони, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон опубликовали совместное заявление. В нем говорится, что они сожалеют о решении президента США Трампа.
Из текста заявления:
Мы считаем, что импульс, возникший в Париже в декабре 2015 года, необратим, и мы твердо убеждены в том, что Парижское соглашение нельзя пересмотреть, поскольку оно является жизненно важным инструментом для нашей планеты, общества и экономики. Парижское соглашение остается краеугольным камнем в сотрудничестве между нашими странами для эффективного и своевременного решения проблем с изменением климата и реализации целей устойчивого развития до 2030 года.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик:
Решение США является большим разочарованием для общемировых усилий по снижению выброса парниковых газов.
На заявление Трампа негативно или с разочарованием отреагировали представители большинства стран. Так, например, президент Боливии Эво Моралес назвал выход США из соглашения по климату государственной изменой.
Выход из Парижского соглашения – это государственная измена по отношению к Матери-Земле, которая является общим домом для всей жизни и человечества,заявил Моралес.
Использованы фотографии: ТАСС/AP Photo/Andrew Harnik
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти