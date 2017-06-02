Европейские лидеры негативно отреагировали на решения Трампа о выходе США из соглашения по климату

Мы считаем, что импульс, возникший в Париже в декабре 2015 года, необратим, и мы твердо убеждены в том, что Парижское соглашение нельзя пересмотреть, поскольку оно является жизненно важным инструментом для нашей планеты, общества и экономики. Парижское соглашение остается краеугольным камнем в сотрудничестве между нашими странами для эффективного и своевременного решения проблем с изменением климата и реализации целей устойчивого развития до 2030 года.

Решение США является большим разочарованием для общемировых усилий по снижению выброса парниковых газов.

Выход из Парижского соглашения – это государственная измена по отношению к Матери-Земле, которая является общим домом для всей жизни и человечества,