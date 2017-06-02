11:40 02 июня

Европейские лидеры негативно отреагировали на решения Трампа о выходе США из соглашения по климату

Президент США Дональд Трамп завил о выходе страны из Парижского соглашения по климату, которое, по его словам, было «крайне нечестным» по отношению к Америке и могло нанести ущерб её экономическим интересам, поскольку обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Он предложил заключить новое соглашение, которое «будет более справедливым по отношению к первой экономике мира». Об этом сообщает НТВ .

Европейские лидеры негативно отреагировали на решения Трампа о выходе США из соглашения по климату


После того, как президент США объявил, что страна выходит из Парижского соглашения по борьбе с неблагоприятными климатическими изменениями, лидеры Италии, Германии и Франции Паоло Джентилони, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон опубликовали совместное заявление. В нем говорится, что они сожалеют о решении президента США Трампа.


Из текста заявления:
Мы считаем, что импульс, возникший в Париже в декабре 2015 года, необратим, и мы твердо убеждены в том, что Парижское соглашение нельзя пересмотреть, поскольку оно является жизненно важным инструментом для нашей планеты, общества и экономики. Парижское соглашение остается краеугольным камнем в сотрудничестве между нашими странами для эффективного и своевременного решения проблем с изменением климата и реализации целей устойчивого развития до 2030 года.


Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик:
Решение США является большим разочарованием для общемировых усилий по снижению выброса парниковых газов.


На заявление Трампа негативно или с разочарованием отреагировали представители большинства стран. Так, например, президент Боливии Эво Моралес назвал выход США из соглашения по климату государственной изменой.

Выход из Парижского соглашения – это государственная измена по отношению к Матери-Земле, которая является общим домом для всей жизни и человечества,
заявил Моралес.

Использованы фотографии: ТАСС/AP Photo/Andrew Harnik
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 20

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. RASKAT Сегодня, 09:48
    Трамп обещал своим спонсорам и электорату, Продавать больше оружия как своей армии так и экспортировать. (вроде как выполняет) Еще помниться он обещал подвинуть Китай с рынка стали. А как ты ее будешь выплавлять массово если все заводы старые, тут либо вкладывать деньги в новые предприятия и в старые что бы они меньше коптили, тогда себестоимость вырастет. Либо наплевав экологию производить на старом оборудовании. Вроде пока все сходится.
    RASKAT
    1. рич Сегодня, 10:44
      То есть стоимость американской стали становится дешевле европейской
      рич
      1. pjastolov Сегодня, 10:53
        И не только стали - предприятия не будут платить налог на выбросы, соответственно и себестоимость упадет bully
        pjastolov
      2. RASKAT Сегодня, 11:19
        Я не знаю будет ли США экспортировать сталь и чугун, но им бы в ближайшее время перебить Китайский импорт в США и Мексику (в Мексике много американских предприятий, дешевая раб сила, меньше налоги, на экологию плевать и т д) и США там были монополистами по экспорту. К стати вот например в ту же Мексику нашу сталь не особо то пускают, в мае этого года продлили антидемпинговые пошлины, 30% дополнительная пошлина на нашу сталь.
        Министерство экономики Мексики вновь наложило на импортируемую из России сталь антидемпинговую пошлину в размере 29,3% на период 5 лет. Пошлиной облагаются поставки горячекатаной стали шириной 600 мм и более, толщиной 4,75 мм и более, с содержанием бора равной и более 0,0008% (таможенные коды продукции 7208.10.02,7208.25.99,7208.37.01 и 7225.30.03).
        Петиция с жалобой на предполагаемый демпинг стальной продукции была подана компаниями Ternium и AHMSA.
        А те же США за этот год уже снизили импорт стали на 14.5%. Вот вам и Трамп держит слово. request
        RASKAT
        1. dauria Сегодня, 11:29
          Он предложил заключить новое соглашение, которое «будет более справедливым по отношению к первой экономике мира».


          Всё ещё не верит, что Китай обогнал Америку ? США уже не "первые", а дальше ещё хуже будет . Рожать надо больше, а жрать меньше, господа американцы. crying
          dauria
  2. bouncyhunter Сегодня, 09:52
    На заявление Трампа негативно или с разочарованием отреагировали представители большинства стран.

    Да с прибором Трамп ложил на чьё-либо мнение ! Хотелки матрасов - превыше всего ! am
    bouncyhunter
    1. pjastolov Сегодня, 10:54
      А на кого будет смотреть мировой гегемон - своих вассалов? laughing
      pjastolov
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:56
        Цитата: pjastolov
        А на кого будет смотреть мировой гегемон - своих вассалов?

        А чего на них смотреть ? О них ноги вытирать надо .
        bouncyhunter
        1. pjastolov Сегодня, 10:59
          Что они с успехом и делают smile
          pjastolov
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:04
            Цитата: pjastolov
            Что они с успехом и делают

            А те в ответ радостно улыбаются . Ну вот как их после этого назвать ? fool
            bouncyhunter
            1. pjastolov Сегодня, 11:30
              как как - вот так
              pjastolov
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:38
                Весьма наглядно и содержательно , Володя . good
                bouncyhunter
  3. Познающий Сегодня, 10:00
    "Трамп завил о выходе страны из Парижского соглашения по климату, которое, по его словам, было «крайне нечестным» по отношению к Америке и могло нанести ущерб её экономическим интересам, поскольку обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай". - а после составления нового текста Китай и Индия забъют болт на желание Трампа обогащать Америку за ИХ счет.
    Познающий
  4. RUSOIVAN Сегодня, 10:16
    А Клинтон вышла из соглашения по климаксу?
    RUSOIVAN
  5. tomket Сегодня, 10:17
    Европейцы Трампу: "Нельзя обогреватель на ночь включать! Пробки в подъезде выбьет!".
    tomket
  6. Masya Masya Сегодня, 10:49
    которое, по его словам, было «крайне нечестным» по отношению к Америке

    вот кто бы о честности говорил, только не америкосы... захотели вошли, захотели вышли... и все в одностороннем порядке...
    Masya Masya
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:58
      Марина , привет ! hi love
      Цитата: Masya Masya
      вот кто бы о честности говорил, только не америкосы

      "Честность" и "матрасы" суть понятия несовместимые .
      bouncyhunter
      1. Masya Masya Сегодня, 11:01
        Приветик, Паша! love
        "Честность" и "матрасы" суть понятия несовместимые .

        так и я о том же, молчали бы уж, про честность, в тряпочку...
        Masya Masya
  7. vch Сегодня, 10:53
    И это только начало. Трамп откажется от всего, что так или иначе к чему либо обязывает штаты или в чем либо их ограничивает.
    vch
  8. silberwolf88 Сегодня, 11:05
    Молодец какой ... ничего личного ... только бизнес ...
    "Зелёные соглашения" вообще полная лажа и чъё-то там обогащение Концернов ... замена фреона на новые носители (обогатился и очень BASF) а влияние на размеры Озоновых дыр не доказано (они живут по иным законам) ... переходы на топлива класса Евро 5 та ещё история (удалили серу до 10 ppm ... упала смазывающая способность топлива и опять появилась нужда в присадках - чъё экологическое воздействие не известно ... да и не надо) и опять Концерны (один из них BASF) заработали на теме ... Контроли выбросов в атмосферу (конечно надо задумываться как лучше) НО это пока не наука а пляски с бубнами (нюансов в определении много ... погрешность методик в зависимости от условий ... до 60% ... думаю это тоже спорно) и опять это чей-то там бизнес)))
    Америка не за экологию))) ... просто пока это не её бизнес - вот и обидно ...
    silberwolf88
Картина дня