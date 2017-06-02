Стрельбы модернизированного СПТРК «Хризантема-С»
Как сообщает интернет-портал « ВПК », телерадиокомпания « Звезда » выложила видео боевых стрельб из модернизированных самоходных противотанковых ракетных комплексов « Хризантема-С ».
Практические занятия были приурочены к трехмесячным курсам подготовки курсантов в учебном центре боевого применения ракетных войск и артиллерии под Коломной. В ходе подготовки морпехи, десантники и военнослужащие сухопутных войск освоили работу со всеми ПТРК, имеющимися в распоряжении российской армии.
В их числе была бронемашина «Штурм-С», созданная на базе гусеничного бронетранспортера. Установка вооружена двухметровой ракетой «Кокон» с дальностью поражения в 5 км. Тандемный кумулятивный заряд способен пробить метровую броню, прикрытую динамической защитой. Боекомплект составляет 12 выстрелов. ПТРК «Корнет» в состоянии стрелять дуплетом, а оператору переносного «Фагота» для уничтожения танка требуется меньше минуты.
В качестве новинки фигурировал разработанный в Коломне комплекс «Хризантема», модернизация которого завершилась в декабре 2016 года. ПТРК способен вести одновременный огонь по двум целям. Он вооружен ракетами двух типов: кумулятивными для уничтожения бронетехники и объемного взрыва для разрушения укреплений и поражения пехоты. Процессы заряжания и выбора типа ракет автоматизированы. Ракеты имеют два независимых канала наведения: лазерный и радиолокационный. ПТРК размещен на базе БМП-3. В модифицированной версии несколько «Хризантем» могут работать по целям, указанным и подсвеченным командирской машиной. Предполагается, что батарея ПТРК в состоянии остановить танковый прорыв.
Практические занятия были приурочены к трехмесячным курсам подготовки курсантов в учебном центре боевого применения ракетных войск и артиллерии под Коломной. В ходе подготовки морпехи, десантники и военнослужащие сухопутных войск освоили работу со всеми ПТРК, имеющимися в распоряжении российской армии.
В их числе была бронемашина «Штурм-С», созданная на базе гусеничного бронетранспортера. Установка вооружена двухметровой ракетой «Кокон» с дальностью поражения в 5 км. Тандемный кумулятивный заряд способен пробить метровую броню, прикрытую динамической защитой. Боекомплект составляет 12 выстрелов. ПТРК «Корнет» в состоянии стрелять дуплетом, а оператору переносного «Фагота» для уничтожения танка требуется меньше минуты.
В качестве новинки фигурировал разработанный в Коломне комплекс «Хризантема», модернизация которого завершилась в декабре 2016 года. ПТРК способен вести одновременный огонь по двум целям. Он вооружен ракетами двух типов: кумулятивными для уничтожения бронетехники и объемного взрыва для разрушения укреплений и поражения пехоты. Процессы заряжания и выбора типа ракет автоматизированы. Ракеты имеют два независимых канала наведения: лазерный и радиолокационный. ПТРК размещен на базе БМП-3. В модифицированной версии несколько «Хризантем» могут работать по целям, указанным и подсвеченным командирской машиной. Предполагается, что батарея ПТРК в состоянии остановить танковый прорыв.
Использованы фотографии: http://vpk-news.ru/news/37064
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