Росгвардия закупит багги "Чаборз" М-3

Очень хорошие впечатления [у руководства Росгвардии] оставили трехместные военные багги "Чаборз" М-3. Принято решение о том, что эти военные автомобили будут закупать для Росгвардии.

Согласно информации ТАСС , глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о принятом решении по закупкам трехместных армейских вездеходов "Чаборз" М-3 местного производства для нужд Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.Трехместный автомобиль предназначен для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и на бездорожье.Со слов Кадырова, предполагается, что в августе в ходе проведения Международного военно-технического форума "Армия - 2017" будет продемонстрирована шестиместная машина М-6 с гибридным двигателем чеченского производства, разрабатываемая в настоящее время.Создателями багги "Чабор" М-3 являются Международный учебный центр сил специального назначения и инжиниринговая компания "Ф-МоторСпорт". Сборка машины, на 95% состоящей из российских комплектующих, осуществляется на заводе "Чеченавто". Объем серийного производства составляет 30 единиц в месяц.