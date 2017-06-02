11:31 02 июня

Росгвардия закупит багги "Чаборз" М-3

Согласно информации ТАСС , глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о принятом решении по закупкам трехместных армейских вездеходов "Чаборз" М-3 местного производства для нужд Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Очень хорошие впечатления [у руководства Росгвардии] оставили трехместные военные багги "Чаборз" М-3. Принято решение о том, что эти военные автомобили будут закупать для Росгвардии.


Росгвардия закупит багги "Чаборз" М-3



Трехместный автомобиль предназначен для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и на бездорожье.

Со слов Кадырова, предполагается, что в августе в ходе проведения Международного военно-технического форума "Армия - 2017" будет продемонстрирована шестиместная машина М-6 с гибридным двигателем чеченского производства, разрабатываемая в настоящее время.

Создателями багги "Чабор" М-3 являются Международный учебный центр сил специального назначения и инжиниринговая компания "Ф-МоторСпорт". Сборка машины, на 95% состоящей из российских комплектующих, осуществляется на заводе "Чеченавто". Объем серийного производства составляет 30 единиц в месяц.


4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 21

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. maxim947 Сегодня, 10:33
    Что то очень лихо они его пропихнули...
    Его на вооружение то приняли?
    maxim947
    1. xetai9977 Сегодня, 10:49
      При всём уважении.. Уж очень несерьёзно выглядит. Если уж ввести на вооружение, то такие,как у американцев.
      xetai9977
      1. soroKING Сегодня, 10:58
        лиха беда начало wassat
        soroKING
      2. Комментарий был удален.
        1. с-т Petrov Сегодня, 11:02
          Им водометы нужны и легкобронированная техника



          вот тебя туда с водометом и отправить. будешь их струёй давить.

          Когда такую чушь пишите - помните что на Кавказе последние лет 10 не ВС РФ вахахобитов давят, а Росгвардия с ее составными


          с-т Petrov
          1. maxim947 Сегодня, 11:07
            Согласен, некорректно написал. Но багги то нафига нужны?
            maxim947
            1. с-т Petrov Сегодня, 11:08
              Согласен, некорректно написал. Но багги то нафига нужны?


              спецам виднее и я не думаю что Золотов решил просто так подставить своих сотрудников в угоду кому-либо
              с-т Petrov
              1. Владимир16 Сегодня, 11:18
                Цитата: soroKING
                При всём уважении.. Уж очень несерьёзно выглядит. Если уж ввести на вооружение, то такие,как у американцев.

                При все уважении к кому?, к солдатам на твоем фото? или в целом к сша? Хоть в засос с ними целуйтесь, сударь, но решение о баги принимают наши спецы. Им виднее.
                Владимир16
  2. soroKING Сегодня, 10:34
    заводик Кадырова? сборка всем кланом? а по цене Феррари? bully
    soroKING
    1. рич Сегодня, 10:48
      Очень хорошие впечатления [у руководства Росгвардии] оставили трехместные военные багги "Чаборз" М-3. Принято решение о том, что эти военные автомобили будут закупать для Росгвардии.

      Но по проходимости и цене лучше мотоцикла типа Урал/Днепр не придумать. И те же три места
      рич
      1. МПК105 Сегодня, 11:07
        good Саш,Дим...Вот,копеечку вставлю,не удержусь-спасибо ВЛАСТИ ЗА-
        Хоть есть радость за Россию...А то вечно-
        ЛЮДИ живут(на верхнем фото,кто не догадался) в Государстве Рассейском...Вот же радость,правда????????
        МПК105
        1. рич Сегодня, 11:13
          А мне вторая картинка больше первой по сердцу
          рич
          1. Владимир16 Сегодня, 11:21
            Согласен с Вами. Нижняя картинка просто душевная.
            Уверен, соседи живущие в домах на первом фото в подавляющем большинстве даже имен друг друга не знают.
            А какой простор вокруг нижней избушки! А домик подправить можно. Не проблема.
            Владимир16
            1. Банный Сегодня, 11:29
              просто иваны ленивые работать не хотят вот и живут в избах а чеченцы работящие машину создали вот и живут хорошо
              Банный
  3. Sivasa Сегодня, 10:40
    Угар конечно. Но для Золотова это мелочь, а Рамзану приятно.
    Sivasa
  4. Altona Сегодня, 10:50
    Как высокомобильное средство вещь конечно нужная. Просто сколько она стоит?
    Altona
  5. Mavrikiy Сегодня, 10:53
    Объем серийного производства составляет 30 единиц в месяц.
    "Лишь бы не было....расширения производства".
    Mavrikiy
    1. бaшкир Сегодня, 10:59
      В чем проблема? Пусть расширяются. Тока название как-то подкачало
      бaшкир
      1. бaшкир Сегодня, 11:00
        Такие машины и в гражданском секторе будут нуууу очень интересны. Я бы себе для охоты взял
        бaшкир
        1. бaшкир Сегодня, 11:02
          У нас у башкир, очень ценится техника высокой проходимости, удобная для охоты
          бaшкир
        2. soroKING Сегодня, 11:03
          я б тоже взял...а купить слабо? fellow
          soroKING
  6. Million Сегодня, 11:01
    Мы такие раскорячки еще школьниками собирали....Но видимо надо самолюбие героя-академика потешить.
    Вся возня вокруг него напоминает отрывок из фильма
    Million
Картина дня