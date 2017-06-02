11:37 02 июня

Новые технические решения для Северного флота

Согласно информации новостного агентства « Оружие России », заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Игорь Денисов сообщил о ведущейся работе по созданию робототехники, новых технологий и систем для нужд Северного флота.

Перспективная техника и новые технологии, потенциально интересные для Северного флота, создаются практически по всем направлениям работы фонда: это физико-технические, информационные, химико-биологические и медицинские исследования, а также современная робототехника.


В числе разработок фигурируют экипировка для военнослужащих, несущих службу в условиях Арктики, системы вооружения, предназначенные для работы в данном регионе, так называемая "лаборатория на чипе", призванная проводить быструю диагностику подводников во время длительных походов.


Новые технические решения для Северного флота


Создаются новые робототехнические комплексы, гидроакустические и гидролокационные системы нового поколения, перспективные технологии обнаружения подводных объектов, автономные энергетические комплексы, а также системы связи и навигации.


Фонд перспективных исследований образован в 2012 году в целях содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.


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Комментарии 11

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  1. Горный стрелок Сегодня, 10:59
    А на фото - "арктические роботы"? Одни - с автоматом, другие - рогатые wassat
    Горный стрелок
    1. рич Сегодня, 11:04
      Еще раз пользуясь случаем Поздравляю с Праздником Краснознаменный Северный Флот drinks
      рич
      1. Владимир16 Сегодня, 11:09
        Я русский. И характер русский. Зачем противопоставлять Россию и СССР? Все эти лозунги - Советский характер, Мы родом из СССР. Для чего?
        Тогда продолжайте - наши деды из Российской Империи. Так будет правильно. Без этого получается подленько. hi
        Или до СССР флота на Руси не было?
        Владимир16
      2. bouncyhunter Сегодня, 11:12
        Хорошее видео , Дима . Присоединяюсь к повторным поздравлениям .
        В числе разработок фигурируют экипировка для военнослужащих, несущих службу в условиях Арктики, системы вооружения, предназначенные для работы в данном регионе, так называемая "лаборатория на чипе", призванная проводить быструю диагностику подводников во время длительных походов.

        Всё правильно . Россия занимает лидирующее место в Арктике и это лидерство необходимо усиливать .
        bouncyhunter
    2. Владимир16 Сегодня, 11:05
      Цитата: Горный стрелок
      А на фото - "арктические роботы"? Одни - с автоматом, другие - рогатые wassat

      На фото коренные жители и тот кто их защищает. Остальное в заметке. hi
      Владимир16
    3. Redfox3k Сегодня, 11:25
      Да эти рогатые в арктических условиях дадут фору обычным с антеннами... которых заметет снегом в разззз...
      Redfox3k
      1. Владимир16 Сегодня, 11:27
        Вооот нужно в рога антенны вживить! Возможно уже реализовали и на фото всамделишные роботы laughing
        У среднего рогов нет. Это не спроста!!!
        Владимир16
  2. Шукшин Сегодня, 11:12
    Дай Бог довести начатые разработки до конца и уберечь созданные институты от "эффективных" менеджеров и "экономных" министров.
    Шукшин
  3. silberwolf88 Сегодня, 11:24
    Радует то ... что работы ведутся комплексно по всем направлениям ... это и экипировка ... адаптация вооружения и техники под районы базирования и применения ... наличие флота способного решать задачи в Арктике (в том числе и специального ... ледокольного и ледового класса) ... контроль воздушно-космического пространства и организация ПВО и ПРО ... объекты базирования (типа Арктический трилистник) ... и многое иное хорошее ...
    silberwolf88
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 11:28
    В числе разработок фигурируют экипировка для военнослужащих, несущих службу в условиях Арктики,

    ... понятно, что в бушлате и шапке ушанке много не навоюешь... надо бойцам создать максимально лучшие условия, для выполнения боевых задач...
    a.s.zzz888
  5. Чёрный Полковник Сегодня, 11:33
    В числе разработок фигурируют экипировка для военнослужащих, несущих службу в условиях Арктики,
    Юдашкина приглашали?
    Чёрный Полковник
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