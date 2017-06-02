Новые технические решения для Северного флота

Перспективная техника и новые технологии, потенциально интересные для Северного флота, создаются практически по всем направлениям работы фонда: это физико-технические, информационные, химико-биологические и медицинские исследования, а также современная робототехника.

Создаются новые робототехнические комплексы, гидроакустические и гидролокационные системы нового поколения, перспективные технологии обнаружения подводных объектов, автономные энергетические комплексы, а также системы связи и навигации.