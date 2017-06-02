Новые технические решения для Северного флота
Согласно информации новостного агентства « Оружие России », заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Игорь Денисов сообщил о ведущейся работе по созданию робототехники, новых технологий и систем для нужд Северного флота.
В числе разработок фигурируют экипировка для военнослужащих, несущих службу в условиях Арктики, системы вооружения, предназначенные для работы в данном регионе, так называемая "лаборатория на чипе", призванная проводить быструю диагностику подводников во время длительных походов.
Фонд перспективных исследований образован в 2012 году в целях содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.
Перспективная техника и новые технологии, потенциально интересные для Северного флота, создаются практически по всем направлениям работы фонда: это физико-технические, информационные, химико-биологические и медицинские исследования, а также современная робототехника.
В числе разработок фигурируют экипировка для военнослужащих, несущих службу в условиях Арктики, системы вооружения, предназначенные для работы в данном регионе, так называемая "лаборатория на чипе", призванная проводить быструю диагностику подводников во время длительных походов.
Создаются новые робототехнические комплексы, гидроакустические и гидролокационные системы нового поколения, перспективные технологии обнаружения подводных объектов, автономные энергетические комплексы, а также системы связи и навигации.
Фонд перспективных исследований образован в 2012 году в целях содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.
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