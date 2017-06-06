Героическая оборона Великой Яблоневки

«Еще Польша на згинула! Львов – польский город!» - в экстазе закричал механик-водитель и надавил на педаль. Мотор взревел и танк с белым орлом на башне сбил пограничный шлагбаум, покрашенный в желто-голубую полоску. Начался Великий польский поход за возвращение Восточных кресов в состав Польши.В польском обществе существует полный консенсус по вопросу о т.н. Восточных кресах – областях, принадлежавших Польше с 1918 по 1939 год: это польские земли, которые должны быть возвращены. Решение польского президента вернуть утраченные земли силовым путем (объяви он такое) поляками будет встречено с восторгом.Но давайте заглянем по другую сторону границы и представим, как это решение будет воспринято в западных областях Украины – объекте будущей аннексии.В хату вошли два солдата в мазепинках, молодой мужчина и следом за ним совсем еще парнишка с пулеметом на плече, весь опутанный пулеметными лентами.- Слава Украине!- Героям слава! - ответил им дед Михась – На постой у нас становитесь али как?- Али как, - ответил ему старший. – Пулеметная точка у тебя, дед, в хате будет.- А что за беда такая?- Вы видно в своих горах совсем от жизни оторвались. Поляки войной на нас идут, хотят поработить наш гордый народ и заграбастать наши земли. Завтра должны быть здесь. Оборонять вас будем.- А-я-яй, - огорченно покачал головой дед Михась и вдруг вскочил: - Сидайте за стол, гости дорогие! Жена, неси колбасу, сало, самогонки нашим защитникам и поскорее!Прошел часДед Михась налил еще по чарке себе и бойцам:- Ну, будьмо!- Гей!Огненная жидкость побежала по внутренностям.- Так значит, кляты ляхи завоевать нас хотят, пан капрал?- Я сержант, а он, – военный кивнул головой в сторону второго номера, - рядовой, сколько можно повторять? – и икнул: - хотят.- От бисово племя! И значит, у нас тут вроде как Польша будет, пан хорунжий?- Это они так хотят… - повторил военный, отправляя в рот шматок сала.- Ах мерзавцы какие!Дед Михась снова разлил самогонку.- А вот скажите мне, пан сотник, ежели у нас тут вроде как Европа будет, стало быть, в Париж, Германию и всякие Бельгии можно будет свободно проехать? Как сейчас из Львова в Киев? Вообще никаких границ не будет?- Ну, да, бери – и езжай без проблем, – с трудом ворочая языком, промычал сержант.- У-у-у, негодяи!Дед Михась снова наполнил стаканы до краев:- Ну, за свободную Украину!Все трое встали, выпили, рядовой упал.- Молодой ышшо, - с огорчением констатировал дед Михась.- Слабак, - подтвердил стоявший на ногах, но качающийся сержант и взорвался тирадой:- Мы – сильнейшая армия в Европе! Мы ляхов били и бить будем! Они хотят поработить самый свободолюбивый народ на земле? Чтобы вольные казаки работали на польского пана?! Да никогда такого не будет! – и затянул: - Душу, тело мы положим за нашу свобоооду…- Тихо, тихо, пан полковник, да конечно же положим, - дед Михась с трудом усадил вояку на стул.- А вот скажите мне, пан генерал, ежели они хотят нас поработить, то платить нам в гривнах будут или… как?- Гривны, - фыркнул сержант. – Не будет у нас ни своего государства, ни своего флага, ни герба, - по щеке военного потекла слеза. - И гривны нашей тоже не будет, евро будут проклятые.- Евро?! Ах, сволочи!Дед схватил бутылку, опрокинул ее над стаканом сержанта, но стакан не наполнился даже и на треть.- Я щас, новую принесу - старик встал, сделал шаг за спину гостя, аккуратно перехватил бутылку за горлышко и со всей силы хряснул ею по затылку вояки. Сержант упал головой в недоеденную яичницу.- Ишь, шутники какие. Не за то я на майдане стоял, чтобы всякие недоумки в Европу меня не пускали. Мать, тащи веревки, вязать будем этих горе-защитничков. И рубаху мою праздничную на завтра приготовь, освободителей встречать пойдем.