17:14 06 июня

Героическая оборона Великой Яблоневки

Героическая оборона Великой Яблоневки


«Еще Польша на згинула! Львов – польский город!» - в экстазе закричал механик-водитель и надавил на педаль. Мотор взревел и танк с белым орлом на башне сбил пограничный шлагбаум, покрашенный в желто-голубую полоску. Начался Великий польский поход за возвращение Восточных кресов в состав Польши.

В польском обществе существует полный консенсус по вопросу о т.н. Восточных кресах – областях, принадлежавших Польше с 1918 по 1939 год: это польские земли, которые должны быть возвращены. Решение польского президента вернуть утраченные земли силовым путем (объяви он такое) поляками будет встречено с восторгом.


Но давайте заглянем по другую сторону границы и представим, как это решение будет воспринято в западных областях Украины – объекте будущей аннексии.

Оборона Великой Яблоневки (Львовская обл. Украина)

В хату вошли два солдата в мазепинках, молодой мужчина и следом за ним совсем еще парнишка с пулеметом на плече, весь опутанный пулеметными лентами.
- Слава Украине!
- Героям слава! - ответил им дед Михась – На постой у нас становитесь али как?
- Али как, - ответил ему старший. – Пулеметная точка у тебя, дед, в хате будет.
- А что за беда такая?
- Вы видно в своих горах совсем от жизни оторвались. Поляки войной на нас идут, хотят поработить наш гордый народ и заграбастать наши земли. Завтра должны быть здесь. Оборонять вас будем.
- А-я-яй, - огорченно покачал головой дед Михась и вдруг вскочил: - Сидайте за стол, гости дорогие! Жена, неси колбасу, сало, самогонки нашим защитникам и поскорее!

Прошел час

Дед Михась налил еще по чарке себе и бойцам:
- Ну, будьмо!
- Гей!
Огненная жидкость побежала по внутренностям.
- Так значит, кляты ляхи завоевать нас хотят, пан капрал?
- Я сержант, а он, – военный кивнул головой в сторону второго номера, - рядовой, сколько можно повторять? – и икнул: - хотят.
- От бисово племя! И значит, у нас тут вроде как Польша будет, пан хорунжий?
- Это они так хотят… - повторил военный, отправляя в рот шматок сала.
- Ах мерзавцы какие!

Дед Михась снова разлил самогонку.
- А вот скажите мне, пан сотник, ежели у нас тут вроде как Европа будет, стало быть, в Париж, Германию и всякие Бельгии можно будет свободно проехать? Как сейчас из Львова в Киев? Вообще никаких границ не будет?
- Ну, да, бери – и езжай без проблем, – с трудом ворочая языком, промычал сержант.
- У-у-у, негодяи!

Дед Михась снова наполнил стаканы до краев:
- Ну, за свободную Украину!
Все трое встали, выпили, рядовой упал.
- Молодой ышшо, - с огорчением констатировал дед Михась.
- Слабак, - подтвердил стоявший на ногах, но качающийся сержант и взорвался тирадой:
- Мы – сильнейшая армия в Европе! Мы ляхов били и бить будем! Они хотят поработить самый свободолюбивый народ на земле? Чтобы вольные казаки работали на польского пана?! Да никогда такого не будет! – и затянул: - Душу, тело мы положим за нашу свобоооду…

- Тихо, тихо, пан полковник, да конечно же положим, - дед Михась с трудом усадил вояку на стул.
- А вот скажите мне, пан генерал, ежели они хотят нас поработить, то платить нам в гривнах будут или… как?
- Гривны, - фыркнул сержант. – Не будет у нас ни своего государства, ни своего флага, ни герба, - по щеке военного потекла слеза. - И гривны нашей тоже не будет, евро будут проклятые.
- Евро?! Ах, сволочи!

Дед схватил бутылку, опрокинул ее над стаканом сержанта, но стакан не наполнился даже и на треть.
- Я щас, новую принесу - старик встал, сделал шаг за спину гостя, аккуратно перехватил бутылку за горлышко и со всей силы хряснул ею по затылку вояки. Сержант упал головой в недоеденную яичницу.

- Ишь, шутники какие. Не за то я на майдане стоял, чтобы всякие недоумки в Европу меня не пускали. Мать, тащи веревки, вязать будем этих горе-защитничков. И рубаху мою праздничную на завтра приготовь, освободителей встречать пойдем.
Автор: Klim Podkova


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 8

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  1. parusnik Сегодня, 15:12
    Сменились полюса в сознании, порвалась цепь в связи времен...
    parusnik
    1. alexxxz Сегодня, 15:27
      Вчерась по зомбо-ящику показывали утром (я по утрам за завтраком новости по телеку смотрю еще). Там сказали, что у поляков в виду "безвиза" есть малееееенькое такое требование к свидомитам, собирающимся посетить пшеков - наличие с собой по 3700 гривен (эквивалент) на день проживания при посещении Польши, а также обязательное подтверждение бронирования гостиницы на весь срок посещения либо приглашение принимающей стороны, если в гости к кому едуть. Озвучивали еще аналогичные требования ряда других гейропейских стран, которые накладывают такие же, не меньшие ограничения по валюте и организации визита. Так шо! За шо боролись, на то и напоролись! Зато безвиз!
      alexxxz
      1. Klim Podkova Сегодня, 15:57
        Сбылись мечты майданутых о безвизе!
        Klim Podkova
        1. Curious Сегодня, 17:04
          А почему на фото молдаване?
          Curious
  2. _Vlad_ Сегодня, 16:15
    как это сюда попало ?
    нужно рубрику новую делать,
    сказки,юмор или фантастика . hi
    _Vlad_
    1. Дамир Сегодня, 17:07
      нужно всю прессу по юкрейн за исключением новостей и обзоров по Новороссии объединить в тему в духе "новости палаты №6", "будни психиатрической клиники", "пациенты психбольницы о..."... давно кстати предлагаю... и хотелось бы еще где разжиться комментариями профессиональных психиатров...
      Дамир
  3. Curious Сегодня, 17:03
    Уважаемые модераторы! На сайте существуют правила, за нарушение которых посетителей наказывают. Однако у меня вопрос. А если сам сайт нарушает собственные правила, размещая в разделе История материалы, с Историей никакого отношения не имеющие, т.е. флуд, притом низкого пошиба?
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  4. Cartalon Сегодня, 17:14
    Мдя, раздел история.
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