20:23 02 июня

Украинская Нацгвардия получила БТР-3ДА

Украинская Нацгвардия получила партию бронетранспортёров. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома . В сообщении говорится, что в НГУ передаются БТР-3ДА. Из сообщения:
Киевский бронетанковый завод, входящее в состав ГК Укроборонпром, провёл успешные приёмо-сдаточные испытания новой партии БТР-3ДА, изготовленных в рамках государственного оборонного заказа для Национальной гвардии.


Бронетранспортёр оснащён боевым модулем «Штурм-М». В модуле – автоматическая гранатомётная система калибра 30 мм, автоматическая пушка ЗТМ-1 калибра 30 мм, пулемёт калибра 7,62 мм.

Скорострельность автоматической пушки – 330 выстрелов в минуту. При этом боезапас - 150 выстрелов. Отмечается, что вооружения могут наводиться на цель с помощью цифрового комплекса с реализованными лазерными технологиями.


Также в комплект вооружения входит система постановки дымовой завесы, комплекс управления огнём и противотанковый ракетный комплекс «Барьер».

Из сообщения:
Испытания были проведены в присутствии представителей заказчика на одном из военных полигонов Киевской области. В соответствии с программой, каждая боевая машина прошла проверку работы всех систем в соответствии с конструкторской и эксплуатационной документации.




В соцсетях уже пошутили, что если БТР-3ДА до Нацгвардии не дойдёт или в итоге окажется, что бронезащита не соответствует заявленной, то технику придётся переименовать в БТР-3НЕТ.

Использованы фотографии: http://ukroboronprom.com.ua
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Комментарии 44

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  1. Смог Сегодня, 19:17
    Партия! А это скоко??????
    Одна штука или все кило????
    Смог
    1. Владимир 38 Сегодня, 19:19
      Цитата: Смог
      Партия! А это скоко??????
      Одна штука или все кило????

      Да у них, как и у нас один самолет - перемога, у них с БТР так же. ))
      Владимир 38
      1. Смог Сегодня, 19:22
        Цитата: Владимир 38
        Да у них, как и у нас один

        Про нас печалька. А про них и хорошо, а если до Донбасса не доедут, вообще прекрасно.
        Печалит то, что все равно, по крупицам, но вооружаются паскуды.
        Смог
        1. Shurik70 Сегодня, 19:23
          Да блин!!! Сколько ни смотрю, каждый раз в шоке от них!
          В РЕКЛАМНОМ РОЛИКЕ !!! Показывают, что гидравлику на шасси прикрывает пластиковая гофрированная трубка!!! Которую оторвёт первая-же противопехотная мина или близкий разрыв гранаты.
          Да любому даже неспециалисту, далёкому от армии, понятно, что уязвимые коммуникации на военной технике нельзя проводить снаружи корпуса!
          Shurik70
          1. Смог Сегодня, 19:27
            Цитата: Shurik70
            гидравлику на шасси прикрывает пластиковая гофрированная трубка!!! Которую оторвёт

            Дык эта..., бюджетный вариант, ну очень бюджетный.
            Смог
            1. bouncyhunter Сегодня, 19:30
              Цитата: Смог
              Дык эта..., бюджетный вариант, ну очень бюджетный.

              Костик , позволю себе чуток поправить тебя - бюджетно-карманный . wink
              bouncyhunter
              1. Смог Сегодня, 19:33
                Цитата: bouncyhunter
                позволю себе чуток поправить тебя - бюджетно-карманный .

                Точно, Паш! А давай так- бюджетно- карманно-дырявый. wassat
                Смог
                1. bouncyhunter Сегодня, 19:37
                  Цитата: Смог
                  А давай так- бюджетно- карманно-дырявый.

                  Можно и так , только вопрос : кто за дыркой в кармане собирать выпавшее пойдёт ?
                  bouncyhunter
                  1. Смог Сегодня, 19:42
                    Цитата: bouncyhunter
                    кто за дыркой в кармане собирать выпавшее пойдёт ?

                    Паша! Что за намеки? Шоколадного не замай. am "Честнейший" человек., если слово человек к этому индивиду подходит.
                    Смог
                    1. bouncyhunter Сегодня, 19:45
                      Цитата: Смог
                      Шоколадного не замай. am "Честнейший" человек

                      Тогда я - Сам ты Клаус ! wassat
                      bouncyhunter
                      1. Смог Сегодня, 19:53
                        Цитата: bouncyhunter
                        я - Сам ты Клаус

                        А он "ласковый" МЕРЗАВЕЦ
                        Смог
                    2. Тралл Сегодня, 19:46
                      Полное название БТР-ЗраДА smile
                      Тралл
                      1. bouncyhunter Сегодня, 20:01
                        Слил контору ... recourse
                        bouncyhunter
                    3. bouncyhunter Сегодня, 20:02
                      Цитата: Смог
                      А он "ласковый" МЕРЗАВЕЦ

                      Насчёт ласки не знаю , но мерзавец - первостатейный !
                      bouncyhunter
          2. Владимир 38 Сегодня, 19:31
            Цитата: Shurik70
            Да блин!!! Сколько ни смотрю, каждый раз в шоке от них!
            В РЕКЛАМНОМ РОЛИКЕ !!! Показывают, что гидравлику на шасси прикрывает пластиковая гофрированная трубка!!! Которую оторвёт первая-же противопехотная мина или близкий разрыв гранаты.
            Да любому даже неспециалисту, далёкому от армии, понятно, что уязвимые коммуникации на военной технике нельзя проводить снаружи корпуса!


            Показухау них сплошная и распил- это давно понятно..
            Владимир 38
            1. рич Сегодня, 19:42
              Владимир 38 : В РЕКЛАМНОМ РОЛИКЕ !!! Показывают, что гидравлику на шасси прикрывает пластиковая гофрированная трубка!!! Которую оторвёт первая-же противопехотная мина или близкий разрыв гранаты. Да любому даже неспециалисту, далёкому от армии, понятно, что уязвимые коммуникации на военной технике нельзя проводить снаружи корпуса!

              Поэтому бетеэры и передали нацгвардии, для них и так сойджет yes
              рич
        2. Владимир 38 Сегодня, 19:26
          Цитата: Смог
          про них и хорошо, а если до Донбасса не доедут, вообще прекрасно.
          Печалит то, что все равно, по крупицам, но вооружаются паскуды.

          Это да вооружаются и будут это делать, покуда наша позиция не станет жесткой в отношении украины. И более того, ведь на нас еще пойдут.
          Владимир 38
          1. pjastolov Сегодня, 19:35
            А может все таки надо дать коленом под зад angry
            pjastolov
        3. Чёрный Сегодня, 19:30
          Дураку стеклянный болт не надолго если не разобьёт, то потеряет.....
          Чёрный
        4. Владимир 38 Сегодня, 19:51
          Цитата: Смог
          Печалит то, что все равно, по крупицам, но вооружаются паскуды.

          https://vz.ru/news/2017/6/2/873006.html Вот боюсь сейчас активнее вооружаться начнут..
          Владимир 38
      2. maxim947 Сегодня, 19:23
        БТР ...ЗДА, это что оговорка по Фрейду
        maxim947
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 19:28
      Цитата: Смог
      Партия! А это скоко??????
      Одна штука или все кило????

      Это не важно в принципе..Яйценюк , недавно свой первый миллиард долларов отмечал в узком кругу! Порошенко видать хочет 10-ку поймать..! Коломойский ему мешает постоянно.., как бы не сцепились в мертвой хватке , под хохот яйценюха (тот умеет вовремя свалить , золото Скифов продал шакал..!) Мочить нужно их всех...
      ОТДЕЛ
      1. Владимир 38 Сегодня, 19:33
        Цитата: ОТДЕЛ
        Коломойский ему мешает постоянно.., как бы не сцепились в мертвой хватке

        А вот это работа наших спецслужб..
        Владимир 38
        1. Верба Сегодня, 20:02
          Цитата: Владимир 38
          А вот это работа наших спецслужб..

          Причём спецслужбы России к жадности выше указанных ?
          Верба
          1. Владимир 38 Сегодня, 20:06
            Цитата: Верба
            Причём спецслужбы России к жадности выше указанных ?

            На жадности очень хорошо сыграть можно,стравить этих персонажей, организовать между ними войну, да много чего можно, обладая информацией)
            Владимир 38
    3. Хагалаз Сегодня, 19:29
      А вот вопрос к спецам. По боевому модулю. Пушка чьей разработки их уже, или корни опять же советские? Вдоль ствола видны... скажу так, растяжки. Понятно, что это для уменьшения деформации ствола при выстреле. На их технике я это и раньше замечал, а вот на нашем БТР-82 ( кажется) такого нет. Качество стали лучше?
      Хагалаз
    4. RASKAT Сегодня, 19:38
      Вчерашний век. Напомню что это не модернизация старого БТР-80 а по сути новый корпус увеличенный по высоте сантиметров на 15-20 (не сумели вписать боевой модуль в старые габариты) Причем модуль не обитаемый без корзины. Двигатель импортный, трансмиссия тоже. Похоже что эта партия БТРов от которых отказались Иран и Азербайджан.
      RASKAT
      1. pjastolov Сегодня, 19:41
        А кто ж его бедненького то так? crying
        pjastolov
        1. sabakina Сегодня, 20:20
          Цитата: pjastolov
          А кто ж его бедненького то так? crying

          ШишкИ мы. Проходили мимо.
          sabakina
  2. МПК105 Сегодня, 19:17
    Вот зачем нацгвадии во-всём мире такой техникой вооружают???Они и так справляются- feel
    МПК105
    1. Смог Сегодня, 19:18
      Лешааааа! Ну почему ты так ОМОН ( не путать с нац.гадами окраины) не любишь? Обижали...????
      Смог
      1. МПК105 Сегодня, 19:25

        Как-то так,Кость,при ВСЁМ УВАЖЕНИИ... wink
        МПК105
        1. Смог Сегодня, 19:38
          Цитата: МПК105
          Как-то так

          Да Ладно тебе, пессимист ты наш!
          Натура - дура
          Судьба- индейка
          А жизнь- копейка.....
          -
          Смог
      2. bouncyhunter Сегодня, 19:28
        Опять наш ворчун на нацгвардию вызверился ... Неисправимый ...
        bouncyhunter
        1. Комментарий был удален.
        2. МПК105 Сегодня, 19:59
          А как к ним мне,Гражданину и налогоплательщику(не так давно законопослушному) относится-
          или-
          И ЧЁ????????????
          МПК105
        3. Смог Сегодня, 19:59
          Дык в баню ишшо не ходил. Щас попарится и оттает laughing wassat drinks и еще раз оттает drinks
          Ох,Паш дождется, вышлю я ему фуражку с краповым околышем, на память, так сказать.
          Смог
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:15
            Костя , я уже привык к его бурчанию и ворчанию , но "наших" хаять - это уж слишком ... no
            bouncyhunter
    2. Alexey RA Сегодня, 19:30
      Цитата: МПК105
      Вот зачем нацгвадии во-всём мире такой техникой вооружают???

      А вот затем:

      Или у нас внутри страны, кроме белоленточных, других противников власти нет? Именно внутри страны - там, где армия имеет право действовать только после официального введения режима ЧС.
      Alexey RA
  3. Logall Сегодня, 19:24
    "автоматическая пушка ЗТМ-1 калибра 30 мм, пулемёт калибра 7,62 мм."
    Пушка, пулемёт—3 линии, а где НАТОвские стандарты? Почему пользуем советское наследие? Где декомунизация?
    Настоящий бандеровец такое в руках держать не должен...
    Logall
  4. Bondik05 Сегодня, 19:46
    Если я не ошибаюсь это та самая пушка что должна стоять в спарке с большим калибром как на бмд 4. Без такой опоры она деформируется , вот и лепят всевозможные подпорки.
    Bondik05
  5. sabakina Сегодня, 19:47
    У них "марш-кидок", поэтому и БТР должен зваться "Бздык".
    sabakina
  6. poquello Сегодня, 19:51
    Украинская Нацгвардия получила БТР-3ДА

    прям так и назвали? БТР-ПИ3
    poquello
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:53
    Лучше бы эти бэтээры сразу попали за" линию фронта , а то всушники на них мародерничать будут, да мирное население убивать.
    Изгоняющий либероидов
  8. APASUS Сегодня, 20:13
    Пока можно ссылаться на опыт Азербайджана при использовании данной техники:
    зербайджан отказался от транспортеров БТР-3 и БТР-4, предложенных несколько лет назад Украиной. Причиной этому послужили проблемы со сваркой, а также трудности, возникшие при перевозке личного состава. По ряду важных показателей БТР-3 и БТР-4 фактически не отличаются от своих предшественников БТР-70 и БТР-80. Броневая защита не усилена, а управление остается таким же сложным. Во время тестов в горной местности в Азербайджане модернизированные местными специалистами транспортеры БТР-70 показали более высокую маневренность по сравнению с БТР-3 и БТР-4 украинского производства».
    APASUS
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