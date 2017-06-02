Украинская Нацгвардия получила БТР-3ДА
Украинская Нацгвардия получила партию бронетранспортёров. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома . В сообщении говорится, что в НГУ передаются БТР-3ДА. Из сообщения:
Бронетранспортёр оснащён боевым модулем «Штурм-М». В модуле – автоматическая гранатомётная система калибра 30 мм, автоматическая пушка ЗТМ-1 калибра 30 мм, пулемёт калибра 7,62 мм.
Скорострельность автоматической пушки – 330 выстрелов в минуту. При этом боезапас - 150 выстрелов. Отмечается, что вооружения могут наводиться на цель с помощью цифрового комплекса с реализованными лазерными технологиями.
Также в комплект вооружения входит система постановки дымовой завесы, комплекс управления огнём и противотанковый ракетный комплекс «Барьер».
Из сообщения:
В соцсетях уже пошутили, что если БТР-3ДА до Нацгвардии не дойдёт или в итоге окажется, что бронезащита не соответствует заявленной, то технику придётся переименовать в БТР-3НЕТ.
Киевский бронетанковый завод, входящее в состав ГК Укроборонпром, провёл успешные приёмо-сдаточные испытания новой партии БТР-3ДА, изготовленных в рамках государственного оборонного заказа для Национальной гвардии.
Бронетранспортёр оснащён боевым модулем «Штурм-М». В модуле – автоматическая гранатомётная система калибра 30 мм, автоматическая пушка ЗТМ-1 калибра 30 мм, пулемёт калибра 7,62 мм.
Скорострельность автоматической пушки – 330 выстрелов в минуту. При этом боезапас - 150 выстрелов. Отмечается, что вооружения могут наводиться на цель с помощью цифрового комплекса с реализованными лазерными технологиями.
Также в комплект вооружения входит система постановки дымовой завесы, комплекс управления огнём и противотанковый ракетный комплекс «Барьер».
Из сообщения:
Испытания были проведены в присутствии представителей заказчика на одном из военных полигонов Киевской области. В соответствии с программой, каждая боевая машина прошла проверку работы всех систем в соответствии с конструкторской и эксплуатационной документации.
В соцсетях уже пошутили, что если БТР-3ДА до Нацгвардии не дойдёт или в итоге окажется, что бронезащита не соответствует заявленной, то технику придётся переименовать в БТР-3НЕТ.
Использованы фотографии: http://ukroboronprom.com.ua
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