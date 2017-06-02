Украинская Нацгвардия получила БТР-3ДА

Киевский бронетанковый завод, входящее в состав ГК Укроборонпром, провёл успешные приёмо-сдаточные испытания новой партии БТР-3ДА, изготовленных в рамках государственного оборонного заказа для Национальной гвардии.

Испытания были проведены в присутствии представителей заказчика на одном из военных полигонов Киевской области. В соответствии с программой, каждая боевая машина прошла проверку работы всех систем в соответствии с конструкторской и эксплуатационной документации.