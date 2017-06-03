11:30 03 июня

Наши противники: такими будут Вооруженные силы России в 2035 году

Наши противники: такими будут Вооруженные силы России в 2035 году


На прошлой неделе в американском Центре стратегических и международных исследований прошла дискуссия о том, какие вооружения создает и закупает сегодня Россия и как будут выглядеть ее Вооруженные силы в 2035 году. Зарубежные аналитики отметили, что будущий облик Вооруженных сил России будет зависеть от того, как успешно и как быстро в стране пройдет переход от старых советских разработок к своим новым, но уже ясно, что Россия активно и успешно модернизирует свою армию и не полагается только на ядерное сдерживание.

В панельной дискуссии принимали участие известный политолог из Института Кеннана при Международном научном центре имени Вудро Вильсона Майкл Кофман, специализирующийся на России, Томас Малмлёф, политолог шведского Агентства оборонных исследований, и директор российской и евразийской программы Центра стратегических и международных исследований Ольга Оликер.


Новое поколение оружия

На сегодняшний день, по мнению западных аналитиков, Россия пока продолжает пользоваться плодами советских разработок. Те же ракеты "Калибр" или "Искандер", упоминания о которых не сходят со страниц зарубежной прессы, — это все еще детища СССР.
Но к 2035 году на вооружение в России должны быть приняты уже современные разработки нового поколения. Речь идет в первую очередь о зенитном ракетном комплексе С-500, гиперзвуковой ракете "Циркон", перспективном авиационном комплексе дальней авиации (ПАК ДА) и новом двигателе для истребителя пятого поколения Т-50.


Самолет Т-50

Генеральный директор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков недавно сообщил, что в ближайшее время концерн должен завершить государственные испытания трех новых зенитных управляемых ракет с активными головками самонаведения для оснащения систем С-350 "Витязь" и морских комплексов ПВО и что уже идут испытания зенитной управляемой противоракеты для комплекса С-500.

В апреле этого года стало известно, что гиперзвуковая ракета "Циркон" в ходе испытаний достигла скорости, в восемь раз превышающей скорость звука. Ракетами "Циркон", возможно, будут вооружены новейшие российские многоцелевые атомные подводные лодки пятого поколения класса "Хаски" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин 20 мая заявил, что Россия приступила к разработке перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), а первые полеты запланированы на 2025-2026 годы.

Что касается двигателя, то осенью прошлого года гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Артюхов сказал: "По двигателю для ПАК ФА в четвертом квартале 2017 года начнутся испытания в составе комплекса. Остальные работы по двигателю ПАК ФА будут развернуты в период с 2018 по 2020 год с прохождением госиспытаний в 2020 году".

С новым двигателем ПАК ФА может представлять серьезную и современную силу. "Увиденный мной аналитический обзор возможностей ПАК ФА свидетельствует о довольно сложном устройстве, что позволит российскому истребителю по меньшей мере сравниться, а, по мнению некоторых экспертов, и превзойти американские самолеты пятого поколения", — сказал изданию National Interest бывший начальник разведки ВВС США генерал-лейтенант Дэйв Дептул.

Бить издалека

В будущем Россия сосредоточится на оружии дальнего действия: как на ракетах, так и на высокоточных боеприпасах. Кофман считает, что Россия будет придерживаться стратегии "предотвращения через угрозу ответного удара", чтобы потенциальный агрессор понимал, что в случае атаки именно ему ответят на дальнем расстоянии и ответ придется по объектам на его же территории. И даже не обязательно с применением ядерного оружия.


Из акватории Каспийского моря ракетными кораблями Каспийской флотилии РФ нанесен массированный удар 18-ю крылатыми ракетами комплекса Калибр-НК по 7-ми целям позиций террористов в сирийских провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо

Гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов сообщал в прошлом году, что корпорация ведет разработки ракет существенно большей дальности, чем у применявшихся по целям в Сирии "Калибров". Идет модернизация российской крылатой ракеты большой дальности воздушного базирования Х-101. Речь идет об увеличении ее дальности и повышении точности.
Также Обносов сказал: "Принято прагматичное решение возобновить производство модернизированного самолета, который в прессе получил наименование Ту-160М2. Самолет получит новую начинку, цифровой борт, усовершенствованные пусковые установки, более современные двигатели. Соответственно, увеличится его дальность, повысится надежность".

Дроны и роботы

На сегодняшний день, полагает Майкл Кофман, Россия все еще отстает от Запада в плане военных беспилотников, но активно занимается этим направлением и вливает деньги в разработки.

В отличие от стран Запада, которые совершенствуют свои крупные беспилотные машины, Россия сконцентрирована на применении дешевых, одноразовых и многочисленных дронов на тактическом уровне для своих сухопутных войск. Эти дроны в первую очередь задействуются как системы наведения для разрушительных артиллерийских и ракетных ударов.


Военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа на тактико-специальных учениях на полигоне "Анастасьевский" в Хабаровском крае

Надо сказать, что связка "дроны — массированный артиллерийский удар" — это одна из самых обсуждаемых тем среди западных военных экспертов, которые считают, что именно такой тактический подход широко и эффективно применяется в Донбассе и что в случае военных конфликтов именно так будут действовать российские Вооруженные силы на земле.
Что касается роботов, то шведский аналитик Томас Малмлёф прогнозирует, что где-то в отрезке времени с 2026 по 2035 год, возможно, Россия сделает танк "Армата" Т-14 полностью роботизированным комплексом, а "Арбалет-ДМ" (российский автоматизированный пулеметный боевой модуль с дистанционным управлением) будет использоваться дистанционно операторами, находящимися вне передовой.

РЭБ и кибероперации

Томас Малмлёф отметил, что Россия активно вкладывается и в средства радиоэлектронной борьбы.


Комплекс радиоподавления "Леер-2" на базе автомобиля "Тигр" во время демонстрации на полигоне "Бабино" в Тульской области

Российские средства РЭБ американцы уже давно рассматривают как очень серьезную угрозу на поле боя. Осенью прошлого года в армии США появилось Управление быстрого реагирования (УБР). Операционный директор УБР генерал Уолтер Пиатт (Walter E. Piatt) тогда рассказал, что в фокусе нового управления — противодействие России именно в сфере радиоэлектронной борьбы и киберопераций.

Майкл Кофман подтвердил, что Россия не уступает или почти достигла уровня стран Запада в военной кибердеятельности. Ольга Оликер из Центра стратегических и международных исследований, тем не менее, обратила внимание на то, что "на самом деле, сегодня трудно сказать, какими именно кибервозможностями обладают те или иные страны, да и само определение киберопераций является очень расплывчатым".

Не только ядерное сдерживание

В целом Россия, по мнению зарубежных экспертов, отходит от идеи массированного применения сил и к 2035 году планирует полагаться на дальние высокоточные удары, сохраняя при этом и возможность бить по площадям. Сирия показала, что высокоточное оружие — это пока не главный конек России, но русские учатся и внедряют этот вид вооружений в свою доктрину.

Экономическая ситуация, санкции и невозможность импортировать оборудование и продукцию микроэлектроники могут, однако, сильно повлиять на темпы модернизации Вооруженных сил России.
Тем не менее, считают западные эксперты, "хотя сегодня Россия и не представляет такую серьезную угрозу, как когда-то СССР, но она уже и не настолько слаба, как была после развала Советского Союза".

Сегодня у России есть достойные конвенциональные Вооруженные силы — и она больше не зависит от ядерного оружия как единственного фактора сдерживания.
Автор: Илья Плеханов
Первоисточник: https://ria.ru/analytics/20170530/1495389126.html


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Комментарии 19

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  1. Астарт Сегодня, 07:18
    Это же "зрада" нашим всеПропальщикам, Уважаемые Американские эксперты открыто говорят что ВПК и ВС РФ не загнутся, сгниют, разворуют (вписать нужное) А наоборот, при правильном подходе, имеют неплохие перспективы.
    Астарт
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:34
      А у России другого выхода нет, кроме как вооружаться ..Один раз разоружились, итог все знаем в 90-х!
      Сильная Армия-Сильная Россия ..Вот и весь рецепт. ВПК развивается, значит и все остальные сферы жизни идут на подъем .
      ОТДЕЛ
      1. pjastolov Сегодня, 09:12
        "По двигателю для ПАК ФА в четвертом квартале 2017 года начнутся испытания в составе комплекса. Остальные работы по двигателю ПАК ФА будут развернуты в период с 2018 по 2020 год с прохождением госиспытаний в 2020 году".
        я опять наверно что-то пропустил, а когдаж они тогда в войска попадут? recourse
        pjastolov
    2. Вас Влад Сегодня, 08:10
      Цитата: Астарт
      Это же "зрада" нашим всеПропальщикам, Уважаемые Американские эксперты открыто говорят что ВПК и ВС РФ не загнутся, сгниют, разворуют (вписать нужное) А наоборот, при правильном подходе, имеют неплохие перспективы.

      Такие статьи для них чистый яд,настроение портится и писать не чего не хочется wink А ведь с каким авторитетным апломбом они вещают,заслушаешься, как поёт, как поёт! hi
      Вас Влад
    3. ava09 Сегодня, 08:58
      Цитата: Астарт
      Это же "зрада" нашим всеПропальщикам, Уважаемые Американские эксперты открыто говорят что ВПК и ВС РФ не загнутся, сгниют, разворуют (вписать нужное) А наоборот, при правильном подходе, имеют неплохие перспективы.

      Ключевая фраза: "при правильном подходе". При современном диком рынке и вечной заботе бизнесменов только о своих прибылях, ни о какой, так необходимой организации и кооперации хозяйственных отношений, речи не ведётся. А "всепропальщики", всего-лишь аномалия мышления, противоположная "жизнерадостным кретинам", кстати не более вредная. Посередине лишь те, кто может рассматривать суть явлений с разных сторон без диких выбросов эмоций.
      ava09
      1. yuriy55 Сегодня, 11:05
        Цитата: ava09
        А "всепропальщики", всего-лишь аномалия мышления, противоположная "жизнерадостным кретинам", кстати не более вредная.

        Я вас уверяю, накануне июня 1941 года эти же stop (или их предки) чревовещали Сталину:
        НИКОГДА ВРАГ НЕ СТУПИТ НА РУССКУЮ ЗЕМЛЮ!!! БУДЕМ БИТЬ ВРАГА НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ!!! belay
        И не ступил враг? И не полегли на полях сражений и в концлагерях миллионы граждан СССР?
        К великому сожалению ура-патриотов у России нет людского резерва, как это было в СССР. Всё что останется от 145 000 000 нынешнего населения (уберите 44 000 000 пенсионеров) будет не в состоянии ни удерживать нынешние территории России, ни восстанавливать народное хозяйство.
        И нет у меня уверенности в том, что кто-то из олигархов станет строить Т-14, Т-50 на личные средства, как это делали советские люди...
        yuriy55
  2. rotmistr60 Сегодня, 07:41
    Даже если бы НАТО не продвигался к нашим границам и не окружал нас со всех сторон все равно модернизация и создание новых образцов вооружений была бы первоочередной задачей. А в нынешней обстановке тем более. Конечно хочется, чтобы это происходило быстрее, но главное, что это происходит.
    rotmistr60
    1. pjastolov Сегодня, 09:14
      но только как-то черепаха обгоняет улитку - да? request
      pjastolov
  3. isker Сегодня, 08:05
    один овощ семейства крестоцветных - без прополки Кремля на предмет 5-й колонны - Россия может и не дожить до 2035 года... а там таких "сорняков" - каждый второй!
    isker
  4. Monster_Fat Сегодня, 08:13
    Экономическая ситуация, санкции и невозможность импортировать оборудование и продукцию микроэлектроники могут, однако, сильно повлиять на темпы модернизации Вооруженных сил России.

    Остальные фантазии автора о том, "что будет" можно и не читать..
    Monster_Fat
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:21
    Дожить еще надо до указанного срока-а вдруг завтра война??? fool Чем годать -пожевем-увидим, если доживем.
    Изгоняющий либероидов
    1. bulvas Сегодня, 09:03
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Чем годать -пожевем-увидим, если доживем.


      Что-то совсем грустно такое читать.
      Смысл текста с трудом улавливается, но понять можно,
      а вот уровень знания русского языка в стране - совсем не вдохновляет

      Казалось бы, чего проще - обратить внимание на предупреждения браузера о грамматических ошибках и поправиться
      bulvas
  6. Бензорез Сегодня, 08:31
    "Тем не менее, считают западные эксперты, "хотя сегодня Россия и не представляет такую серьезную угрозу, как когда-то СССР, но она уже и не настолько слаба, как была после развала Советского Союза".
    Как-то так. От слабо, до умеренного... winked
    Бензорез
    1. yuriy55 Сегодня, 11:27
      Цитата: Бензорез
      хотя сегодня Россия и не представляет такую серьезную угрозу, как когда-то СССР, но она уже

      Не знаю ни одного западного эксперта, который отдаст победу противнику России...Не видел ни одного МО, который скажет, что его страна готова сразиться с Россией...Извините, в дурдом вход только к родственникам и , что там говорят, мне неведомо... request
      yuriy55
  7. ваняватный Сегодня, 08:52
    на родине моего детства вообще атомный авианосец строили , была экономика , промышленность , наука , образование : где все?планы то есть , но на какой такой базе правительство собирается их реализовывать ? труба, по прежнему ,одним концом в нефтяной скважине , другим где то за границей , все то положительное , что хоть где то можно разглядеть, развивается не благодаря , а вопреки недоношенным бухгалтерам экономического блока правительства . Ну сможем с грехом пополам поддерживать уровень обороноспособности , дальше что?говорят впк может вытянуть экономику , в теории да , но не вопреки же действиям правительства , теорию эту не поддерживающего request мы подходим к исчерпанию огромного советского ресурса в науке , производстве , в жкх наконец , кто на смену ? роснано ?полуживая академия наук с бесконечным реформированием своих материальных активов ?что там вообще за планы ? на основании чего их строят ? у нас вообще появился четкий и многотомный документ с подробным описанием того , что мы потеряли (заводы , отрасли , научные школы , специальности и специалисты....)
    ваняватный
    1. bulvas Сегодня, 09:18
      Цитата: ваняватный
      планы то есть , но на какой такой базе правительство собирается их реализовывать ? труба, по прежнему ,одним концом в нефтяной скважине , другим где то за границей , все то положительное , что хоть где то можно разглядеть, развивается не благодаря , а вопреки недоношенным бухгалтерам экономического блока правительства . Ну сможем с грехом пополам поддерживать уровень обороноспособности , дальше что?говорят впк может вытянуть экономику , в теории да , но не вопреки же действиям правительства , теорию эту не поддерживающего



      Может попробуете на нобелевскую по экономике?
      Похоже, знаете все, что надо делать, а самое главное - все, чего не надо.

      Если все так плохо, чего же к нам тысячи предпринимателей едут и везут свои деньги и знания?
      Санкций не бояться, понимают, что страна на правильном пути, значит надо торопиться, пока другие не заняли место под российским солнцем

      Что-то, в "европейскую" Украину не очень торопятся вкладываться
      bulvas
      1. ваняватный Сегодня, 10:18
        вы из какой реальности?какие тысячи знаний-предпренимателей? в какие такие сферы экономики они едут?даже убожества из правительства плача признают , что их основные надежды на охренелиарды инвестиций окончились пшиком , вон гидроцефал-премьер порадовал сообщением , что мол запад санкции ввел и денег не дает(забыв объяснить какого хрена он делал до введения санкций ) кстати зания и мозги их хранящие продолжают ехать из страны , чем бы там орт не бахвалилось , и хватит этого дешевого приема на основании сравнения России и ее одуревшей части был бы толк от их гтс и туда бы вложились...
        ваняватный
    2. yuriy55 Сегодня, 11:14
      Цитата: ваняватный
      у нас вообще появился четкий и многотомный документ с подробным описанием того , что мы потеряли

      Даже в прокуратуре нет чёткого и многотомного документа с подробным описанием того, что приобретено на вовсе "не трудовые доходы"...
      Да всё мы потеряли. Всё!!! Приходят какие-то Кудрины, которому я в молодые годы просто бы разбил всё его лицо, за то что он намекнул мне о пенсионном возрасте и размере пенсии...и учат жить "недостойных" граждан...
      yuriy55
  8. Altona Сегодня, 10:40

    Немного юмора вам в ленту... laughing laughing
    Altona
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