Наши противники: такими будут Вооруженные силы России в 2035 году

На прошлой неделе в американском Центре стратегических и международных исследований прошла дискуссия о том, какие вооружения создает и закупает сегодня Россия и как будут выглядеть ее Вооруженные силы в 2035 году. Зарубежные аналитики отметили, что будущий облик Вооруженных сил России будет зависеть от того, как успешно и как быстро в стране пройдет переход от старых советских разработок к своим новым, но уже ясно, что Россия активно и успешно модернизирует свою армию и не полагается только на ядерное сдерживание.В панельной дискуссии принимали участие известный политолог из Института Кеннана при Международном научном центре имени Вудро Вильсона Майкл Кофман, специализирующийся на России, Томас Малмлёф, политолог шведского Агентства оборонных исследований, и директор российской и евразийской программы Центра стратегических и международных исследований Ольга Оликер.На сегодняшний день, по мнению западных аналитиков, Россия пока продолжает пользоваться плодами советских разработок. Те же ракеты "Калибр" или "Искандер", упоминания о которых не сходят со страниц зарубежной прессы, — это все еще детища СССР.Но к 2035 году на вооружение в России должны быть приняты уже современные разработки нового поколения. Речь идет в первую очередь о зенитном ракетном комплексе С-500, гиперзвуковой ракете "Циркон", перспективном авиационном комплексе дальней авиации (ПАК ДА) и новом двигателе для истребителя пятого поколения Т-50.Генеральный директор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков недавно сообщил, что в ближайшее время концерн должен завершить государственные испытания трех новых зенитных управляемых ракет с активными головками самонаведения для оснащения систем С-350 "Витязь" и морских комплексов ПВО и что уже идут испытания зенитной управляемой противоракеты для комплекса С-500.В апреле этого года стало известно, что гиперзвуковая ракета "Циркон" в ходе испытаний достигла скорости, в восемь раз превышающей скорость звука. Ракетами "Циркон", возможно, будут вооружены новейшие российские многоцелевые атомные подводные лодки пятого поколения класса "Хаски" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".Вице-премьер России Дмитрий Рогозин 20 мая заявил, что Россия приступила к разработке перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), а первые полеты запланированы на 2025-2026 годы.Что касается двигателя, то осенью прошлого года гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Артюхов сказал: "По двигателю для ПАК ФА в четвертом квартале 2017 года начнутся испытания в составе комплекса. Остальные работы по двигателю ПАК ФА будут развернуты в период с 2018 по 2020 год с прохождением госиспытаний в 2020 году".С новым двигателем ПАК ФА может представлять серьезную и современную силу. "Увиденный мной аналитический обзор возможностей ПАК ФА свидетельствует о довольно сложном устройстве, что позволит российскому истребителю по меньшей мере сравниться, а, по мнению некоторых экспертов, и превзойти американские самолеты пятого поколения", — сказал изданию National Interest бывший начальник разведки ВВС США генерал-лейтенант Дэйв Дептул.В будущем Россия сосредоточится на оружии дальнего действия: как на ракетах, так и на высокоточных боеприпасах. Кофман считает, что Россия будет придерживаться стратегии "предотвращения через угрозу ответного удара", чтобы потенциальный агрессор понимал, что в случае атаки именно ему ответят на дальнем расстоянии и ответ придется по объектам на его же территории. И даже не обязательно с применением ядерного оружия.Гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов сообщал в прошлом году, что корпорация ведет разработки ракет существенно большей дальности, чем у применявшихся по целям в Сирии "Калибров". Идет модернизация российской крылатой ракеты большой дальности воздушного базирования Х-101. Речь идет об увеличении ее дальности и повышении точности.Также Обносов сказал: "Принято прагматичное решение возобновить производство модернизированного самолета, который в прессе получил наименование Ту-160М2. Самолет получит новую начинку, цифровой борт, усовершенствованные пусковые установки, более современные двигатели. Соответственно, увеличится его дальность, повысится надежность".На сегодняшний день, полагает Майкл Кофман, Россия все еще отстает от Запада в плане военных беспилотников, но активно занимается этим направлением и вливает деньги в разработки.В отличие от стран Запада, которые совершенствуют свои крупные беспилотные машины, Россия сконцентрирована на применении дешевых, одноразовых и многочисленных дронов на тактическом уровне для своих сухопутных войск. Эти дроны в первую очередь задействуются как системы наведения для разрушительных артиллерийских и ракетных ударов.Надо сказать, что связка "дроны — массированный артиллерийский удар" — это одна из самых обсуждаемых тем среди западных военных экспертов, которые считают, что именно такой тактический подход широко и эффективно применяется в Донбассе и что в случае военных конфликтов именно так будут действовать российские Вооруженные силы на земле.Что касается роботов, то шведский аналитик Томас Малмлёф прогнозирует, что где-то в отрезке времени с 2026 по 2035 год, возможно, Россия сделает танк "Армата" Т-14 полностью роботизированным комплексом, а "Арбалет-ДМ" (российский автоматизированный пулеметный боевой модуль с дистанционным управлением) будет использоваться дистанционно операторами, находящимися вне передовой.Томас Малмлёф отметил, что Россия активно вкладывается и в средства радиоэлектронной борьбы.Российские средства РЭБ американцы уже давно рассматривают как очень серьезную угрозу на поле боя. Осенью прошлого года в армии США появилось Управление быстрого реагирования (УБР). Операционный директор УБР генерал Уолтер Пиатт (Walter E. Piatt) тогда рассказал, что в фокусе нового управления — противодействие России именно в сфере радиоэлектронной борьбы и киберопераций.Майкл Кофман подтвердил, что Россия не уступает или почти достигла уровня стран Запада в военной кибердеятельности. Ольга Оликер из Центра стратегических и международных исследований, тем не менее, обратила внимание на то, что "на самом деле, сегодня трудно сказать, какими именно кибервозможностями обладают те или иные страны, да и само определение киберопераций является очень расплывчатым".В целом Россия, по мнению зарубежных экспертов, отходит от идеи массированного применения сил и к 2035 году планирует полагаться на дальние высокоточные удары, сохраняя при этом и возможность бить по площадям. Сирия показала, что высокоточное оружие — это пока не главный конек России, но русские учатся и внедряют этот вид вооружений в свою доктрину.Экономическая ситуация, санкции и невозможность импортировать оборудование и продукцию микроэлектроники могут, однако, сильно повлиять на темпы модернизации Вооруженных сил России.Тем не менее, считают западные эксперты, "хотя сегодня Россия и не представляет такую серьезную угрозу, как когда-то СССР, но она уже и не настолько слаба, как была после развала Советского Союза".Сегодня у России есть достойные конвенциональные Вооруженные силы — и она больше не зависит от ядерного оружия как единственного фактора сдерживания.